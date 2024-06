Il n'y aura pas de nouvelle Apple TV 4K ce mois-ci, selon de nouvelles rumeurs

La dernière Apple TV 4K a été lancée en 2022, mais de nouvelles rumeurs annoncent qu'une version nouvelle génération ne sera pas présentée à la WWDC 2024 ce mois-ci ou dans un avenir proche.

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg prévoit qu'il n'y aura pas d'annonces matérielles à la WWDC 2024, qui commence le 10 juin. Cela inclut pas de nouvel AirTag 2 (qui apparemment n'arrivera pas avant 2025) et Gurman affirme qu'une nouvelle Apple TV n'est pas imminente non plus.

Gurman avait précédemment prédit qu'Apple pourrait lancer une nouvelle Apple TV dans la première moitié de 2024, bien que cette rumeur date du début de 2023 et il y a eu peu de spéculations sur la boîte de streaming d'Apple depuis lors.

Les principales rumeurs à l'époque sur une Apple TV de nouvelle génération étaient qu'elle disposerait d'un processeur amélioré comme l'A17 Pro. Cela aurait du sens étant donné des rumeurs plus récentes selon lesquelles il s'agirait d'une exigence minimale pour exécuter la nouvelle IA embarquée d'Apple. Des analystes comme Ming-Chi Kuo ont également prédit qu'une nouvelle Apple TV pourrait également être proposée à un prix inférieur à celui du modèle actuel de 64 Go à 169,00 €.

Mais récemment, des rumeurs plus intéressantes ont refait surface selon lesquelles Apple pourrait envisager d'ajouter une caméra intégrée à une future Apple TV. Cette caméra pourrait prendre en charge les appels vidéo FaceTime et les commandes gestuelles, selon Mark Gurman – mais il n'est pas clair si la technologie serait destinée à la prochaine boîte de streaming d'Apple ou à une version future.

Dans tous les cas, il semble qu'il faudra attendre un peu plus longtemps pour une version remaniée de l'Apple TV 4K, bien que la WWDC 2024 pourrait toujours apporter des nouvelles de tvOS 18 pour les propriétaires actuels...

Apple TV 4k : toujours le meilleur appareil de streaming ?

L'Apple TV 4K (2022) a sans doute renforcé sa position des meilleures appareils de streaming TV en ne couvrant pas son écran d'accueil de publicités. L'invasion publicitaire est devenue une préoccupation croissante sur les appareils Roku et Google TV, Amazon redoublant également d'efforts sur les publicités Prime Video – avec des équivalents Fire TV à venir.

C'est pourquoi il est regrettable d'entendre qu'Apple n'a apparemment pas de plans imminents pour mettre à jour sa boîte de streaming, qui se distingue de plus en plus comme une expérience premium sans publicité.

La boîte 4K actuelle est toujours plus que capable, mais l'Apple TV pourrait renforcer son avance en ajoutant un nouveau processeur capable d'IA, de meilleurs contrôles vocaux et, en particulier, ces commandes gestuelles qui pourraient rendre la perte de sa télécommande beaucoup moins ennuyeuse.

Cependant, les propriétaires actuels pourraient obtenir des mises à jour logicielles à la WWDC 2024. L'année dernière à la WWDC 2023, tvOS 17 a apporté des améliorations assez importantes, y compris les appels FaceTime (utilisant un iPhone ou un iPad) et un centre de contrôle repensé.

Si la WWDC 2024 révèle des nouveautés similaires importantes – incluant peut-être la prise en charge des applications de streaming de jeux vidéo comme GeForce Now – cela atténuera l'attente de plus en plus longue d'une version de nouvelle génération de la boîte de streaming d'Apple.