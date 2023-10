L'Apple AirTag 2 pourrait être retardé jusqu'en 2025 et ce pourrait être la faute de la Vision Pro

Il semble que les gens devront attendre encore davantage pour mettre la main sur l'AirTag 2, car de récentes rumeurs affirment qu'Apple retarde la sortie de son traqueur jusqu'en 2025.

Cette information provient de Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple et grand connaisseur du secteur, qui a lâché la bombe sur X (la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter). L'AirTag 2 était censé sortir fin 2023, mais cette date a été repoussée à fin 2024. Aujourd'hui, nous ajoutons une année supplémentaire à l'horloge. Si tout cela est vrai, cela signifie que les utilisateurs sont contraints de s'en tenir à un appareil vieillissant, puisqu'il y aura un écart de quatre ans entre les AirTags d'origine et la deuxième génération.

On ne sait pas pourquoi Apple retarde le lancement. La seule autre information que Kuo a donnée sur le X est que le géant de la technologie a programmé la production de masse du tracker pour 2025. Cependant, nous pensons qu'un indice peut être trouvé dans son message du mois d'août.

Compatibilité potentielle

Il y a quelques mois, M. Kuo a affirmé qu'Apple souhaitait intégrer AirTag 2 dans un "écosystème d'informatique spatiale" dont le cœur serait la "Vision Pro".

Si vous n'êtes pas familier avec le concept, l'informatique spatiale peut être considérée comme une version plus avancée de la réalité augmentée en combinant les mondes virtuels et physiques dans une expérience immersive transparente. Le casque Vision Pro permet d'interagir avec cet environnement numérique. D'une manière ou d'une autre, l'AirTag 2 est censé faire partie de cet espace. MacRumors, dans son rapport, émet l'hypothèse que le traceur enverra peut-être des "informations de position" au casque via sa puce à bande ultra-large.

Personne ne sait ce que cela signifie pour l'informatique spatiale. Il est possible que le dispositif serve de balise pour aider le Vision Pro à établir un espace virtuel. Ou bien il pourrait offrir un suivi plus précis grâce à une puce à bande ultralarge améliorée. Nous ne pouvons que spéculer à ce stade.

Il convient de noter que le lancement du Vision Pro est prévu pour 2024. Une fois qu'il sera commercialisé, nous pourrions voir l'AirTag 2 apparaître peu après.

L'avenir des traceurs

Si l'AirTag 2 est commercialisé, Apple devra sortir le grand jeu, car la concurrence est rude. Il y a quelques semaines, Samsung a lancé le Galaxy SmartTag2, qui offre une autonomie de 700 jours et un "design compact en forme d'anneau pour vous aider à l'attacher à des objets". Google était censé présenter son propre tag lors de l'événement Pixel 8, mais cela ne s'est jamais concrétisé.

Il est possible que Google attende qu'Apple ajoute enfin des alertes de traqueurs inconnus à iOS afin de pouvoir déployer la mise à jour du réseau Android Find My Device, qui se fait attendre. Une fois cette étape franchie, Google lancera le Google AirTag, comme nous l'appelons. Espérons qu'Apple ne traîne pas des pieds et mette à jour iOS dans deux ans pour coïncider avec l'AirTag 2.