Google AirTags : pourquoi les nouveaux rivaux d'Apple pourraient conquérir le monde

Les AirTags d'Apple sont peut-être les traceurs Bluetooth les plus connus au monde, mais ils pourraient bientôt avoir des concurrents chez Google, capables de se connecter à un équivalent Android du réseau "Find My" d'Apple. Si cela se concrétise, cela pourrait être un nouveau moyen incroyablement puissant pour les fans d'Android de retrouver leurs objets perdus.

Le rival de l'AirTag chez Google, dont le nom de code est apparemment Grogu (en clin d'œil aux fans de The Mandalorian), devrait être annoncé lors de la conférence Google I/O 2023, qui débutera le 10 mai. Même si ces traceurs n'arriveront peut-être que plus tard dans les rayons, cela signifie que les utilisateurs d'Android pourraient bientôt voir apparaître des rivaux du Tile Pro et du Samsung Galaxy SmartTag Plus, ainsi qu'un réseau mondial de localisation d'objets.

Mais le monde a-t-il vraiment besoin de plus de traceurs de localisation ? Après tout, ces petits gadgets de la taille d'un porte-clés ont suscité autant de controverses que d'éloges. L'Apple AirTag continue de faire les gros titres malgré les mises à jour du micrologiciel contre le harcèlement, tandis que Tile a récemment lancé son propre mode antivol controversé.

Le Tile Pro (ci-dessus) est un traceur Bluetooth compatible avec Android. (Image credit: Tile)

Malgré ces problèmes, il semble que Google ait jeté les bases de son propre concurrent de l'AirTag et d'un équivalent du système "Find My" d'Apple. L'avantage de ces systèmes (et la principale source de controverse) est qu'ils peuvent détecter les objets perdus en utilisant les smartphones à proximité, même lorsque l'objet égaré n'est pas connecté. Si cette fonctionnalité est proposée à des milliards d'appareils Android, potentiellement dans le cadre d'Android 14, elle pourrait constituer un atout majeur qui propulserait les traceurs Bluetooth à un niveau supérieur.

Si ce réseau est ouvert aux fabricants tiers, comme le suggèrent les rumeurs, les traceurs Bluetooth compatibles avec Android pourraient devenir un accessoire indispensable pour les personnes distraites. Mais Google devra également faire face aux préoccupations en matière de protection de la vie privée qui pourraient survenir au cours du trajet.

Vous êtes intéressé par un réseau mondial de recherche d'objets qui pourrait vous éviter de perdre vos biens les plus précieux, où que vous soyez ? Voici tout ce que nous savons à ce jour sur les rumeurs concernant les rivaux de l'AirTag chez Google.

Google n'a pas encore fait d'annonce officielle concernant ses futurs produits concurrents de l'AirTag, mais certaines rumeurs crédibles émanant de Kuba Wojciechowski (s'ouvre dans un nouvel onglet) le 16 janvier ont suggéré que le concept pourrait être annoncé lors de la conférence Google I/O 2023.

La conférence des développeurs, au cours de laquelle Google dévoile généralement ses nouveaux produits et logiciels, aura lieu le 10 mai. Dans une description détaillée du traceur de type AirTag, dont le nom de code est "grogu", Wojciechowski a suggéré qu'il pourrait être lancé lors de l'événement Pixel de Google, qui devrait avoir lieu en octobre.

I don't have any information regarding the release timeframe of the tag, but if I had to guess I'd say Google's gonna announce the technology at Google I/O and then launch it at the annual fall event, alongside new Google Pixel devices.January 16, 2023 See more

Ces rumeurs sont actuellement basées sur des suppositions plutôt que sur des fuites, ce qui signifie que les dates pourraient changer. Mais Google a toujours fait des annonces anticipées de matériel lors de sa conférence I/O - l'année dernière, nous avons vu le Google Pixel 6a, la Google Pixel Tablet et la Google Pixel Watch faire leurs premières apparitions publiques.

La mauvaise nouvelle, c'est qu'un an plus tard, nous attendons toujours que la Pixel Tablet apparaisse dans les magasins. Autrement dit, une annonce lors de la conférence Google I/O ne garantit pas une sortie rapide. Mais cette histoire récente montre pourquoi la conférence des développeurs de Google est une bonne occasion de présenter en avant-première une réponse aux traceurs AirTag d'Apple et à son réseau "Find My".

Swipe to scroll horizontally Prix actuels des traceurs Bluetooth Apple AirTag Tile Pro Samsung Galaxy SmartTag 35 € 35 € 30 € Row 2 - Cell 0 Row 2 - Cell 1 Row 2 - Cell 2

En ce qui concerne le prix, aucune fuite n'a encore été signalée pour nous donner une idée de celui du traceur Bluetooth de Google. Mais nous pouvons nous faire une idée à partir des options proposées aujourd'hui. Un Apple AirTag coûte 35 €, tandis qu'un Samsung Galaxy SmartTag est proposé à 30 €.

L'option la plus haut de gamme de Tile, quant à elle, coûte 35 €, bien quu la marque vende également le Tile Mate, moins cher, pour 25 €. Un rival de Google pour ces traceurs se situerait probablement dans cette fourchette. Cela dit, un "réseau de traceurs" Android en plein essor pourrait stimuler la concurrence et faire baisser les prix.

Les récentes rumeurs concernant le Google AirTag comportent deux volets. Le premier est que Google fabrique son propre traceur, mais le plus intéressant est qu'il pourrait faire partie d'un équivalent Android du réseau "Find My" d'Apple, ouvert aux fabricants tiers.

La technologie de l'appareil Google de type AirTag (nom de code "Grogu") devrait être similaire à celle d'Apple. Le 16 janvier, Kuba Wojciechowski (s'ouvre dans un nouvel onglet), un leaker digne de confiance, a révélé que le traceur était "en cours de développement par l'équipe Nest", même s'il n'en porte pas le nom.

À l'instar des AirTags, il semble que la version de Google soit dotée d'une connectivité UWB (Ultra-wideband) et Bluetooth Low Energy, ainsi que d'un haut-parleur embarqué permettant d'émettre des appels à l'aide pour les objets perdus.

La connectivité UWB est essentielle pour les dispositifs de localisation. Le protocole sans fil à courte portée permet aux smartphones de localiser les objets connectés avec une précision bien supérieure à celle du Bluetooth. Apple appelle cela la "recherche de précision" sur les AirTags. Cette même technologie permet également à votre téléphone d'agir comme une clé de voiture numérique sur les véhicules équipés de serrures compatibles.

Cette maquette du designer Obi Fidler montre comment un rival de l'AirTag chez Google pourrait être rapidement couplé à un smartphone Android à l'aide de Fast Pair. Nous ne sommes pas sûrs du nom du produit. (Image credit: Obi Fidler / Yanko Design)

Le Google Pixel 6 Pro a été le premier smartphone de Google à prendre en charge l'Ultra-wideband, et c'est également le cas du Google Pixel 7 Pro. Cela signifie que vous aurez probablement besoin de l'un des meilleurs smartphones Pixel (ou téléphones Android) pour utiliser l'équivalent d'AirTag chez Google. Parce que ces derniers reposent sur l'UWB, les AirTags ne sont compatibles qu'avec les smartphones à partir de l'iPhone 11.

D'accord, mais nous avons déjà vu de nombreux traceurs Bluetooth qui prennent en charge l'Ultra-wideband, n'est-ce pas ? Eh bien, le système de Google pourrait présenter deux particularités importantes. Tout d'abord, comme l'a repéré Mishaal Rahman (s'ouvre dans un nouvel onglet), journaliste spécialiste d'Android, Google a récemment ajouté la prise en charge des "balises de localisation" à sa norme Fast Pair. Il s'agit d'une fonctionnalité existante d'Android qui vous aide à vous connecter rapidement aux appareils Bluetooth à proximité à l'aide d'un menu contextuel (comme dans la maquette ci-dessus) et qui est ouverte aux appareils tiers.

Cela signifie que le système d'appairage rapide de Google pourrait être ouvert à tous les traceurs compatibles, et pas seulement au rival de l'AirTag de Google. Mais ce n'est pas tout. Ces fuites antérieures ont également révélé que Google travaille sur son équivalent du réseau "Find My" d'Apple, potentiellement appelé "Finder Network".

Un autre rendu conceptuel du designer Obi Fidler (repéré par Yanko Design) montrant comment un équivalent d'AirTag pourrait se brancher sur la fonction Live View de Google Maps. (Image credit: Obi Fidler / Yanko Design)

C'est ce "réseau de recherche" qui pourrait être la clé de Google pour faire quelque chose de plus qu'un simple clone de l'AirTag. Le réseau " Find My " d'Apple utilise anonymement les connexions Bluetooth des autres utilisateurs Apple pour rechercher des AirTags (ou des appareils tiers compatibles) s'ils sont hors ligne ou hors de portée Bluetooth. Il s'agit d'une astuce puissante et invisible qui, heureusement, est également cryptée de bout en bout.

Apple parle d'un "réseau crowdsourcé de centaines de millions d'appareils Apple". Mais Google dispose potentiellement d'une plus grande armée d'aides pour retrouver votre gadget perdu. Lors de la conférence Google I/O 2022 de l'année dernière, l'entreprise a révélé qu'il y avait désormais plus de trois milliards d'appareils Android actifs dans le monde. Cela représente une aide potentielle considérable lorsqu'il s'agit de retrouver une valise ou un appareil photo égaré.

Android dispose déjà d'une fonction limitée "Find My Device", mais jusqu'à récemment, elle était basée sur la dernière localisation connue de votre appareil. En décembre 2022, une mise à jour (s'ouvre dans un nouvel onglet) a toutefois permis de "prendre en charge les rapports cryptés de dernière position connue pour les appareils Android, à l'aide d'un nouveau cadre axé sur la protection de la vie privée". Nous n'avons pas vu d'autres mises à jour de "Find My Device" depuis lors, mais cela ressemble étrangement aux marques de fabrique du "Finder Network" de Google, qui fait l'objet de rumeurs.

Si l'on réunit tous ces éléments, on obtient potentiellement le système le plus puissant au monde pour retrouver des objets ou des biens perdus, du moins pour les fans d'Android. Le traceur AirTag de Google ne constitue peut-être pas une avancée technologique par rapport à son rival Apple, mais le système sur lequel il repose pourrait être à la fois plus ouvert et plus important que "Find My". Qui sait, il sera peut-être assez puissant pour obliger Apple à sortir l'AirTag 2 dont on parle depuis longtemps.

Nous avons déjà affirmé que le rival de l'AirTag chez Google pourrait être le moment fort d'Android pour les traceurs Bluetooth, et les preuves suggèrent qu'il a le potentiel pour être exactement cela. Ce qui est moins clair, c'est la date à laquelle le traceur et le nouveau "Finder Network" pourraient être annoncés - et la rumeur d'une présentation à Google I/O 2023 n'est pour l'instant qu'une supposition.

Toutefois, Google a l'habitude de faire des annonces similaires lors de sa conférence des développeurs et il semble qu'un rival d'AirTag devrait arriver cette année. L'application actuelle "Find My Device" de Google est apparue il y a six ans, lors de la Google I/O 2017, et la preuve que Google pourrait créer un véritable équivalent du réseau " Find My " d'Apple a été repérée pour la première fois par XDA Developers (s'ouvre dans un nouvel onglet) en juin 2021.

(Image credit: Google)

Avec l'arrivée de la connectivité Ultra-wideband sur les récents smartphones Google Pixel, les éléments se mettent en place pour un lancement prochain. Apple a dû publier une mise à jour sur l'AirTag pour le suivi indésirable (s'ouvre dans un nouvel onglet) en février 2022, et les AirTags continuent de faire la une des journaux pour de bonnes et de mauvaises raisons.

Ce qui ne fait aucun doute, c'est le potentiel mondial d'un AirTag Google doté d'un réseau de traçage qui se greffe anonymement sur des milliards d'appareils Android. Les traceurs Bluetooth sont actuellement fragmentés : le service SmartThings Find de Samsung n'est compatible qu'avec les téléphones Galaxy et les AirTags d'Apple ne fonctionnent qu'avec l'iPhone.

Ces deux services pourraient être éclipsés par un "réseau Finder" fonctionnant sous Android, en particulier s'il est ouvert aux fabricants tiers et se connecte à d'autres réseaux de suivi, de la même manière que Tile le fait avec le Sidewalk d'Amazon. Nous sommes impatients de découvrir si c'est bien le cas et nous avons hâte d'en savoir plus lors de la conférence Google I/O 2023.