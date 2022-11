Les meilleurs smartphones Google Pixel de 2022 : des champions Android dédiés à la photo

Included in this guide:

Même si Google ne cesse de relever nos attentes concernant les smartphones Pixel, nous pouvons nous fier à certaines choses. Nous savons que les téléphones Pixel ont des caméras incroyables, assistées par la magie informatique de Google. Nous savons qu'ils reçoivent les mises à jour d'Android en premier, et qu'ils utilisent une interface et un matériel assortis pour être à la hauteur.

Les smartphones les plus récents sont enfin disponibles, et nous avons terminé nos critiques des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, donc nous sommes confiants pour dire que ce sont les meilleurs téléphones Pixel que Google a fait. En fait, ce sont certains des meilleurs smartphones que vous pouvez acheter, avec des fonctionnalités comme Photo Unblur et Clear Calling à venir que les concurrents ne pourront pas égaler.

Les anciens téléphones Pixel de Google, notamment le Pixel 6 Pro, le Pixel 6a, sont toujours d'excellents achats. Ils utilisent les propres puces de Google et vous offrent de nombreuses fonctionnalités des téléphones les plus récents. Google aime aussi ramener certaines des nouveautés aux fans fidèles, donc la famille Pixel 6 est un bon choix.

Google a tendance à sortir un modèle de téléphone accompagné d'une version pro plus avancée en fin d'année. Puis, au milieu de l'année, au moment de sa grande conférence Google I/O, Google lancera une mise à jour qui pourrait être un modèle bon marché, offrant des fonctionnalités clés dans un emballage moins cher.

Maintenant que nous avons testé en détail les téléphones Pixel 7, nous pouvons vous donner la liste la plus à jour des meilleurs téléphones Pixel disponibles. Nous avons tout utilisé, du Google Pixel original jusqu'à la famille Google Pixel 7, mais nous ne présentons que ceux que vous pouvez réellement acheter neufs.

Si aucun d'entre eux ne vous intéresse, vous trouverez de nombreuses autres options intéressantes dans notre liste des meilleurs smartphones Android.

Les meilleurs smartphones Google Pixel de 2022

(Image credit: Google)

1. Google Pixel 7 Pro Le meilleur smartphone Google Pixel Caractéristiques techniques Date de sortie: Octobre 2022 Poids: 212 g Dimensions: 162,9 x 76,6 x 8,9 mm OS: Android 13 Taille d'écran: 6,7 pouces Résolution: 1440 x 3120 CPU: Google Tensor G2 RAM: 12 Go Stockage: 128/256/512 Go Batterie: 5000 mAh Caméra: 50 Mpx + 48 Mpx + 12 Mpx Caméra frontale: 10,8 Mpx Pourquoi l'acheter + Intuitif et facile à utiliser + Photo Unblur améliore vraiment les vieilles photos + Interface rapide et réactive Pourquoi attendre - N'offre pas les mêmes fonctionnalités que ses meilleurs concurrents - La batterie et le temps de charge pourraient être meilleurs - La mise au point macro ne nous a pas époustouflés

Le Google Pixel 7 Pro prend des photos incroyables avec facilité, nuit et jour, mais il pousse également l'expérience photo plus loin que jamais - il a en fait rendu nos photos de téléphones plus anciens plus belles. Pour l'instant, c'est quelque chose que vous ne pouvez faire qu'avec un téléphone compatible avec Tensor G2 comme le Pixel 7 Pro ; en fait, il y a pas mal de choses que le Pixel 7 Pro peut faire qu'aucun de ses concurrents ne tente même pas.

Le Pixel 7 Pro écoute mieux - littéralement. Il reconnaît la parole avec plus de précision, ce qui rend Google Assistant plus utile. Il ne se contente pas de rendre les photos meilleures, il les rend plus claires, et plus détaillées, en utilisant la technologie Real Tone pour améliorer les tons de la peau. Les appels téléphoniques auront bientôt un meilleur son.

Nous aurions aimé que l'autonomie de la batterie soit plus impressionnante, et que le mode Macro Focus ne soit pas aussi impressionnant que de nombreuses autres fonctionnalités de Google Photos. Le téléphone tient des promesses étonnantes, même s'il ne peut pas toutes les tenir.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixel 7 Pro

(Image credit: Google)

2. Google Pixel 7 Le meilleur rapport qualité-prix du moment Caractéristiques techniques Date de sortie: Octobre 2022 Poids: 197 g Dimensions: 155,6 x 73,2 x 8,7mm OS: Android 13 Taille d'écran: 6,7 pouces Résolution: 1080 x 2400 CPU: Google Tensor G2 RAM: 8 Go Stockage: 128/256 Go Batterie: 4355 mAh Caméra: 50 Mpx + 12 Mpx Caméra frontale: 10,8 Mpx Pourquoi l'acheter + Options de couleurs et design uniques + Les mêmes performances Tensor G2 que le Pixel 7 Pro + Super appareil photo avec des fonctionnalités créatives Pourquoi attendre - L'écran 90Hz paraît dépassé à ce niveau - Le zoom de la version Pro aurait été bienvenu - Une charge plus rapide serait appréciable

Comme le Pixel 7 Pro, le Pixel 7 arrive avec le dernier chipset Tensor G2 de Google, qui, associé à la version propre à Google d'un Android 13, offre une expérience utilisateur satisfaisante, avec des tâches quotidiennes rendues un peu plus faciles.

Le Pixel 7 arbore un design qui, bien que divisé, semble réfléchi et premium. Les caméras se situent dans un imposant bandeau en aluminium qui aide le téléphone à se démarquer de la foule, surtout dans sa gamme de prix, et la taille d'écran plus petite de 6,3 pouces et les bords plus minces (par rapport au Pixel 6) signifient que le Pixel 7 est plus confortable à tenir, et plus facile à mettre dans la poche, qu'auparavant.

Les plus gros défauts sont plus notables dans les domaines où ce téléphone, de par sa conception, est à la traîne derrière le Pixel 7 Pro, avec son écran plus lent et l'absence d'un zoom téléobjectif.

Malgré cela, l'expérience utilisateur semble polie, les fonctionnalités prises en charge par l'IA sont uniques et compétentes, et la promesse de plus de fonctionnalités via les " feature drops " à venir signifie que ce Pixel ne peut que s'améliorer avec le temps.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixel 7

(Image credit: Google)

3. Google Pixel 6 Pro Toujours l'un des meilleurs photophones du marché Caractéristiques techniques Date de sortie: Octobre 2021 Poids: 210 g Dimensions: 163,9 x 75,9 x 8,9 mm OS: Android 12 Taille d'écran: 6,71 pouces Résolution: 1440 x 3120 CPU: Google Tensor RAM: 12 Go Stockage: 128/256/512 Go Batterie: 5003 mAh Caméra: 50 Mpx + 48 Mpx + 12 Mpx Caméra frontale: 11,1 Mpx Pourquoi l'acheter + Appareil photo polyvalent + Un écran grand et beau Pourquoi attendre - Design discutable - Autonomie moyenne

Le Google Pixel 6 Pro est sans doute le premier téléphone vraiment haut de gamme que Google ait jamais fabriqué, et certainement le seul depuis un certain temps.

Pourtant, il adopte une approche différente de la plupart des flagships, et de la plupart des Pixel. Son design est entièrement nouveau, et très différent des autres téléphones de n'importe quelle marque. Il ne plaira pas à tout le monde avec son gros bloc caméra en forme de visière, mais il fera assurément tourner les têtes.

Google a également pris la voie inhabituelle d'équiper le Pixel 6 Pro d'un chipset maison appelé Google Tensor. Celui-ci est conçu avec l'IA et l'apprentissage automatique en tête, et il est construit spécifiquement pour la gamme Pixel 6.

Ajoutez à cela un appareil photo polyvalent à triple objectif, avec un capteur principal de 50 Mpx, un ultra-large de 12 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx (avec un zoom optique 4x), plus un écran QHD+ de 6,71 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et vous obtenez un téléphone extrêmement intéressant.

Dans notre test, nous avons constaté que l'autonomie de la batterie n'était pas la meilleure, mais cela mis à part, c'est le meilleur Pixel que vous pouvez acheter.

Lire notre test complet : Google Pixel 6 Pro

Les meilleures Google Pixel 6 Pro offres du jour (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 429,28 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) L'offre se termine le lun. 7 nov. (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 515 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 706 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) Afficher plus d'offres

(Image credit: Google)

4. Google Pixel 6 Le meilleur Google Pixel de milieu de gamme Caractéristiques techniques Date de sortie: Octobre 2021 Poids: 207 g Dimensions: 158,6 x 74,8 x 8,9 mm OS: Android 12 Taille d'écran: 6,4 pouces Résolution: 1080 x 2400 CPU: Google Tensor RAM: 8 Go Stockage: 128/256 Go Batterie: 4614 mAh Caméra: 50 Mpx + 12 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx Pourquoi l'acheter + De fantastiques photos + Un design étonnant Pourquoi attendre - Pas d'objectif zoom - Batterie médiocre

Le Google Pixel 6 n'est pas tout à fait aussi excitant que le Pixel 6 Pro, mais les caractéristiques les plus importantes restent intactes. Cela inclut un design inhabituel avec un schéma de couleurs à trois tons, et le nouveau puissant chipset Google Tensor, conçu pour améliorer la photographie, le traitement de la parole et bien plus encore.

Au-delà de cela, le Google Pixel 6 dispose également d'un appareil photo à double objectif que nous avons trouvé capable de prendre des photos plus vraies que nature, plus un écran de 6,4 pouces de taille conséquente avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et Android 12 prêt à l'emploi.

C'est également un téléphone remarquablement bien placé, ce qui fait du Pixel 6 un choix idéal pour tous ceux qui ne ressentent pas le besoin de faire des folies pour un véritable flagship, mais qui veulent tout de même des fonctionnalités haut de gamme.

L'absence d'un téléobjectif lui fait du tort, et l'autonomie de la batterie est moyenne, mais pour le prix que vous payez, ce sont des petits reproches.

Lire notre test complet : Google Pixel 6

Les meilleures Google Pixel 6 offres du jour (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 308,68 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 435 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 512,50 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) Afficher plus d'offres

(Image credit: Google)

5. Google Pixel 6a L'alternative économique du Google Pixel 6 Caractéristiques techniques Date de sortie: Mai 2022 Poids: 178 g Dimensions: 152,2 x 71,8 x 8,9 mm OS: Android 12 Taille d'écran: 6,1 pouces Résolution: 1080 x 2400 CPU: Google Tensor RAM: 6 Go Stockage: 128 Go Batterie: 4410 mAh Caméra: 12,2 Mpx +12 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx Pourquoi l'acheter + Taille relativement compacte + Interface simple Pourquoi attendre - Faible autonomie - Chargement lent

Le Google Pixel 6a est un téléphone assez petit et léger qui se glissera facilement dans votre poche. Il peut sembler un peu bon marché, mais son scanner d'empreintes digitales efficace et son attrayant écran full HD+ de 6,1 pouces aident à contrebalancer cela.

Les appareils photo principal de 12,2 Mpx, ultra-large de 12 Mpx et selfie de 8 Mpx sont tous soutenus par une pléthore d'astuces et d'extras logiciels AI soignés, de sorte que vous pouvez créer de superbes photos avec cet appareil. L'outil Gomme magique de Google, qui permet de supprimer les éléments indésirables (ou les personnes) de vos photos, est encore mieux.

Offrir des performances de milieu de gamme fonctionne bien pour le Google Pixel 6a grâce à son stock Android 13 propre, avec le seul véritable inconvénient étant l'autonomie assez terrible. Malgré cela, le Google Pixel 6a vaut le coup d'œil pour ceux qui recherchent un petit téléphone.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixel 6a

(Image credit: Google)

6. Google Pixel 5 Le meilleur Google Pixel "old-gen" Caractéristiques techniques Date de sortie: Octobre 2020 Poids: 151g Dimensions: 144,7 x 70,4 x 8 mm OS: Android 11 Taille d'écran: 6 pouces Résolution: 2340 x 1080 CPU: Snapdragon 765G RAM: 8 Go Stockage: 128 Go Batterie: 4000 mAh Caméra: 16 Mpx + 12 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx Pourquoi l'acheter + Le traitement photo est meilleur que jamais + Une structure métallique innovante Pourquoi attendre - Pas de téléobjectif - Photographie de nuit moyenne

Le Google Pixel 5 pourrait abandonner certaines fonctionnalités avancées par rapport à son prédécesseur, mais cela signifie que vous obtenez un téléphone simplifié qui fait toujours tout ce que vous pourriez vouloir, et à un prix compétitif. La caractéristique qui se démarque du reste est facilement le logiciel de l'appareil photo du Pixel 5, avec une pléthore d'outils d'édition différents et de nombreuses façons de créer une meilleure imagerie à partir de vos snaps.

Le téléphone offre également une autonomie supérieure à celle d'avant grâce au plan de secours de la fonction Extreme Battery Saver qui ramène les choses à l'essentiel lorsque vous êtes à bout de souffle.

Ce sont ces petites choses, associées à l'interface Android épurée du Google Pixel 5, qui en font une proposition attrayante à un prix intéressant. Gardez juste un œil sur son processeur légèrement plus lent que celui de la concurrence et sur la suppression de Soli - le système de contrôle gestuel sans contact de Google. Ce sont de petits sacrifices pour un smartphone par ailleurs de qualité.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixel 5

Les meilleures Google Pixel 5 offres du jour Low Stock (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 345 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 374,60 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 417,20 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) Afficher plus d'offres

(Image credit: Google)

7. Google Pixel 5a Un photophone abordable et toujours fiable Caractéristiques techniques Date de sortie: Août 2021 Poids: 183 g Dimensions: 154,9 x 73,7 x 7,6 mm OS: Android 11 Taille d'écran: 6,34 pouces OLED Résolution: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 765G RAM: 6 Go Stockage: 128 Go Batterie: 4680 mAh Caméra: 12,2 Mpx + 16 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx Pourquoi l'acheter + Grand appareil photo + Bonne batterie Pourquoi attendre - Pas de caméra zoom - Améliorations limitées par rapport à son prédécesseur

Ressemblant beaucoup au Google Pixel 4a 5G mais avec une meilleure batterie et un écran légèrement plus grand, le Google Pixel 5a est une amélioration solide d'un téléphone déjà bon.

Son écran OLED Full HD Plus de 6,34 pouces est superbe, et son appareil photo principal de 12,2 Mpx et son appareil photo ultra-large de 16 Mpx offrent une pléthore de fonctionnalités qui signifient que vous serez en mesure de prendre de superbes clichés, même dans l'obscurité.

Attendez-vous également à des performances fiables avec Android 11 prêt à l'emploi, des vitesses rapides pour la navigation, les jeux ou tout ce que vous voulez faire.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixel 5a

(Image credit: Google)

8. Google Pixel 4a Une version allégée du Pixel 4 Caractéristiques techniques Date de sortie: Août 2020 Poids: 143 g Dimensions: 144 x 69,4 x 8,2 mm OS: Android 10 Taille d'écran: 5,81 pouces Résolution: 1080 x 2340 CPU: Snapdragon 730G RAM: 6 Go Stockage: 128 Go Batterie: 3140 mAh Caméra: 12,2 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx Pourquoi l'acheter + Facile à utiliser d'une seule main + Appareil photo unique puissant Pourquoi attendre - Autonomie médiocre - Design bon marché

Le Google Pixel 4a est la version abordable du Pixel 4, avec quelques détails supprimés par rapport au Pixel 4 afin de faire baisser le coût.

Il a une seule caméra arrière, un corps en plastique, et un capteur d'empreintes digitales physique, tous les caractéristiques des téléphones bon marché, mais si vous ne voulez pas toutes les fonctionnalités de pointe du Pixel 4, vous ne vous soucierez probablement pas de ces compromis.

En outre, c'est un téléphone assez petit, et étant donné la rareté des téléphones à écran de moins de 6 pouces en 2020, cela pourrait suffire à faire pencher certains.

Lire notre test complet : Google Pixel 4a

Les meilleures Google Pixel 4a offres du jour (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 193,31 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) Low Stock (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 275 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 459,90 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) Afficher plus d'offres

(Image credit: Google)

9. Google Pixel 4 XL Voir toujours plus grand Caractéristiques techniques Date de sortie: Octobre 2019 Poids: 193 g Dimensions: 160,4 x 75,1 x 8,2 mm OS: Android 10 Taille d'écran: 6,3 pouces Résolution: 1440 x 3040 CPU: Snapdragon 855 RAM: 6 Go Stockage: 64/128 Go Batterie: 3700 mAh Caméra: 12,2 Mpx + 16 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx + ToF Pourquoi l'acheter + Appareil photo haut de gamme + Design simple Pourquoi attendre - Pas de capteur d'empreintes digitales - L'autonomie est à peine suffisante

Le Google Pixel 4 XL était en tête de notre liste des meilleurs téléphones Pixel - jusqu'à ce que le Pixel 5 fasse ses débuts - et il évite également certains des écueils que son frère non XL avait.

Le Google Pixel 4 XL dispose d'un appareil photo haut de gamme, d'un écran de haute qualité, de deux caméras selfie, et de quelques fonctionnalités soignées conçues uniquement pour la gamme Pixel 4, comme Soli, offrant des contrôles par gestes sans contact.

Bien sûr, le téléphone est un peu en retrait sur quelques points - son chipset était légèrement daté même au moment de sa sortie, sa batterie est plutôt petite, et il n'a pas autant de stockage que certains téléphones. Mais ses forces l'emportent sur ses faiblesses et c'est pourquoi il est si haut dans cette liste.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixel 4 XL

(Image credit: Google)

10. Google Pixel 3 XL Daté mais il tient encore la cadence Caractéristiques techniques Date de sortie: Octobre 2018 Poids: 184 g Dimensions: 158 x 76,7 x 7,9 mm OS: Android 10 Taille d'écran: 6,3 pouces Résolution: 1440 x 2960 CPU: Snapdragon 845 RAM: 4 Go Stockage: 64/128 Go Batterie: 3430 mAh Caméra: 12,2 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx + 8 Mpx Pourquoi l'acheter + Excellent appareil photo + Bonne autonomie Pourquoi attendre - L'encoche est difficile à ignorer - Pas facile à manier d'une seule main

Le Google Pixel 3 XL est l'un des téléphones les plus anciens de cette liste, mais il est plus abordable que la plupart des autres en conséquence, c'est pourquoi nous pouvons vous le recommander.

Le Pixel 3 XL a un excellent appareil photo, comme nous l'attendons des téléphones Pixel, mais il a également un écran de haute qualité et, de manière un peu inhabituelle pour un téléphone Pixel, une batterie longue durée également. C'était un excellent téléphone quand il est sorti, et il l'est toujours, même s'il vieillit un peu maintenant.

Le téléphone a été abandonné, mais si vous pouvez le trouver quelque part, il vaut vraiment la peine d'être considéré.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixel 3 XL