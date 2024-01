Le Chromecast de Google fait l'objet d'une énorme mise à jour - voici ce qu'il y a de nouveau

Google ne manque pas l'occasion de participer au CES 2024 et a annoncé de nouvelles fonctionnalités importantes pour les appareils Chromecast lors de l'exposition technologique de Las Vegas - et les utilisateurs de TikTok seront particulièrement intéressés.

Comme l'explique Sameer Samat, de Google, dans un article de blog, le contenu TikTok peut désormais être diffusé depuis votre téléphone vers n'importe quel appareil Chromecast, qu'il s'agisse d'un dongle branché à l'arrière de votre téléviseur ou de la fonctionnalité Chromecast intégrée au téléviseur lui-même. La prise en charge des vidéos TikTok en direct arrivera également "bientôt".

En ce qui concerne les appareils équipés de Chromecast, d'autres sont en cours d'élaboration : Les téléviseurs 2024 de LG seront équipés de Chromecast, tout comme les nouveaux modèles de Hisense et TCL, afin que vous n'ayez plus besoin de brancher quoi que ce soit sur le port HDMI situé à l'arrière.

Google indique que la fonctionnalité Chromecast sera également intégrée à la plateforme LG Hospitality and Healthcare "dans le courant de l'année", ce qui signifie essentiellement que vous pourrez afficher le contenu de votre téléphone sur le grand écran de votre chambre d'hôtel ou de votre lit d'hôpital, à condition que l'établissement dans lequel vous vous trouvez utilise le matériel LG.

Du téléphone à la tablette

Une autre amélioration que Google promet pour 2024 est spécifique aux téléphones Pixel et à la tablette Google Pixel : vous pourrez transférer la lecture de Spotify ou de YouTube Music du téléphone à la tablette simplement en approchant les appareils l'un de l'autre.

L'idée est que, par exemple, vous puissiez écouter quelque chose sur votre téléphone pendant votre trajet de retour, puis transférer en toute transparence votre musique ou votre podcast sur votre tablette Pixel et son haut-parleur. Si vous avez l'impression d'avoir déjà vu quelque chose de ce genre, vous avez raison : les iPhones et les HomePods disposent d'une fonction similaire.

Google affirme qu'il existe aujourd'hui plus de 220 millions d'appareils actifs utilisant l'ancienne plateforme Android TV et la nouvelle plateforme logicielle Google TV, qui peuvent bien sûr exécuter des applications de streaming en mode natif et lire des vidéos diffusées par des appareils connectés.

Cela signifie que la norme Chromecast reste l'un des moyens les plus répandus et les plus pratiques d'acheminer des flux audio et vidéo d'un téléphone ou d'une tablette vers un téléviseur à grand écran. Même sur les meilleurs iPhones et iPad, de nombreuses applications populaires prennent en charge la norme Chromecast, ce qui montre à quel point elle est devenue omniprésente.