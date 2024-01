LG dévoile sa gamme de téléviseurs OLED 2024, avec un LG C4 plus lumineux et un traitement nouvelle génération

LG a révélé sa gamme de téléviseurs OLED 2024, y compris son modèle phare entièrement sans fil, le LG M4 - ainsi que les dernières itérations de sa gamme OLED standard, le G4, le C4 et le B4. Bien qu'il n'y ait pas de prix ou de date de sortie officiellement confirmés, nous nous attendons à ce que la sortie ait lieu aux alentours de mars/avril, comme cela a été le cas ces dernières années. Tous les modèles seront exposés au CES 2024 du 9 au 12 janvier à Las Vegas, nous les verrons donc en personne bien assez tôt.

Le LG M4, le téléviseur OLED phare de LG pour 2024, sera doté d'un boîtier Zero Connect, qui élimine le besoin de câbles vers le téléviseur, non seulement pour l'image, mais aussi pour l'audio. Les capacités sans fil WOWCAST du nouveau processeur Alpha 11 AI intégré peuvent transmettre sans perte le Dolby Atmos sans fil aux barres de son LG compatibles. Le M4 est également disponible pour la première fois dans une taille de 65 pouces.

Le LG G4 - le successeur de l'un des meilleurs téléviseurs OLED disponibles, le LG G3 - est également équipé du processeur Alpha 11 AI, avec des niveaux de luminosité similaires à ceux du M4 et les mêmes capacités audio sans fil WOWCAST. Le G4 sera également doté de la même technologie MLA (Micro Lens Array) introduite dans le LG G3 l'année dernière, mais il inclura désormais cette technologie sur le modèle plus grand de 83 pouces (le G3 de 83 pouces n'incluait pas la technologie MLA). Un autre ajout bienvenu est l'inclusion d'un support dans certains pays, au lieu d'un support mural (comme le LG G3 et le G3), bien que LG n'ait pas encore confirmé dans quelles régions cela sera disponible.

Le LG C4, l'OLED de milieu de gamme de la série 2024 et successeur du LG C3, sera équipé d'un processeur LG Alpha 9 AI de nouvelle génération et promet une luminosité améliorée à toutes les tailles par rapport au C3, ainsi que des améliorations pour les jeux. Enfin, le LG B4, l'OLED LG d'entrée de gamme de 2024 (aucune série A n'a été annoncée, tout comme en 2023), sera équipé d'un processeur Alpha 8 AI de nouvelle génération, qui promet non seulement des performances similaires à celles de l'ancien processeur Alpha 9 du LG C3, mais aussi quatre ports HDMI 2.1 pour la première fois, et arrive enfin dans une taille de 48 pouces.

Les M4, G4 et C4 supporteront désormais un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 144Hz, ce qui est une première pour les OLED de LG. Si vous souhaitez obtenir des informations et des spécifications plus détaillées sur chaque modèle, autres que les caractéristiques principales, lisez ce qui suit.

Le LG G4 est disponible dans des tailles allant de 55 à 97 pouces. (Image credit: LG )

La gamme de téléviseurs OLED 2024 de LG

LG M4

Le LG M4 semble être l'un des téléviseurs OLED les plus sophistiqués de la planète, grâce à ses capacités sans fil. Grâce à la Zero Connect Box, le LG M4 n'a besoin d'aucun câble pour l'image ou le son. Vous vous connectez au boîtier externe, qui transmet à l'écran des images de qualité 4K 144Hz. Il est également équipé de la dernière puce de LG, le processeur Alpha 11 AI, ainsi que de la technologie "brightness booster max" (non incluse dans la taille 97 pouces) qui permet d'augmenter les niveaux de luminosité de 150 % par rapport à la série B de LG dans les petites zones de mise en évidence HDR. Le processeur Alpha 11 permet également la transmission audio sans fil via WOWCAST aux barres de son LG compatibles, ainsi que la transmission Dolby Atmos sans fil.

Le processeur Alpha 11 AI promet également plus de fonctionnalités AI Picture Pro par rapport aux puces de l'année dernière, avec des niveaux de détail plus élevés dans son upscaling et de nouveaux modes, y compris "Director Tone", qui montre une image "comme le réalisateur l'a voulu" selon LG. Ses fonctions AI Sound Pro donneront également l'impression d'avoir jusqu'à 11.1.2 canaux virtuels de son à partir de ses haut-parleurs intégrés - ou du moins, c'est ce qu'il essaiera de faire.

Le M4 introduira également un modèle plus petit de 65 pouces pour la première fois, ainsi que les modèles de 77, 83 et 97 pouces introduits avec le LG M3. En revanche, il ne sera pas livré avec un support - il est conçu pour être fixé au mur. Le M4 sera également doté d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz en 4K, ainsi que des fonctionnalités AMD FreeSync et Nvidia GSync pour les jeux.

LG G4

Le LG G4 sera disponible dans des tailles allant de 55 à 97 pouces, et cette année verra l'introduction de la technologie MLA dans le modèle plus grand de 83 pouces, ce que le G3 de 83 pouces n'avait pas (le modèle de 97 pouces ne l'aura toujours pas). (Le processeur Alpha 11 AI (le même que celui du M4) du G4 sera doté de la même technologie d'optimisation de la luminosité que le M4, afin de produire des images plus lumineuses que le G3 dans les hautes lumières, mais ne sera probablement pas beaucoup plus lumineux que le G3 dans la plupart des situations, d'après ce que nous avons compris jusqu'à présent.

Un autre ajout intéressant (et bienvenu) au G4 est l'inclusion d'un support dans la boîte. L'un des principaux inconvénients du LG G3 était son support optionnel coûteux, il est donc agréable de voir qu'un support est inclus pour ceux qui ne cherchent pas à le fixer au mur. Comme indiqué plus haut, nous ne savons pas encore dans quelles régions ce support sera disponible. Le G4 présentera les mêmes caractéristiques de jeu améliorées que le M4, y compris le taux de rafraîchissement de 144 Hz (jusqu'à la taille de 83 pouces).

LG C4

Le LG C4 sera équipé d'une nouvelle génération du processeur Alpha 9 AI, qui promet des images plus lumineuses que celles des modèles précédents tels que le LG C3, et LG affirme que cela s'appliquera à toutes les tailles, y compris les petits modèles de 42 et 48 pouces - ces modèles n'ont pas bénéficié d'une augmentation de la luminosité la dernière fois que LG a introduit un tel processeur dans la série C. Le LG C4 promet également les mêmes fonctions de jeu améliorées que le M4 et le G4, y compris le taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Le C4 sera à nouveau disponible dans une grande variété de tailles, allant de 42 à 83 pouces. La nouvelle puce Alpha 9 comprendra la même transmission audio sans fil et sans perte vers les barres de son LG que l'Alpha 11 du G4 et du M4.

LG B4

Le LG B4, l'OLED d'entrée de gamme de la série 2024, sera équipé d'un nouveau processeur Alpha 8 AI, qui promet des performances encore améliorées (LG affirme que ses capacités d'amélioration de l'image AI sont en ligne avec la puce Alpha 9 Gen 7 utilisée dans le LG C3 l'année dernière).

L'un des inconvénients de son prédécesseur, le LG B3, était qu'il ne disposait que de deux ports HDMI 2.1. Heureusement, LG a rectifié le tir et le B4 est doté de quatre ports HDMI 2.1. Il est également disponible dans une nouvelle taille plus petite de 48 pouces, ce qui le rendra encore plus abordable - nous nous attendons à ce que ce soit l'un des meilleurs téléviseurs de jeu, sans aucun doute.