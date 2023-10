Test du LG B3 : le téléviseur OLED le moins cher de LG est très performant

Le B3 est une excellente option d'entrée de gamme parmi les téléviseurs OLED 2023 de LG. Avec une image d'excellente qualité, des performances de jeu remarquables et un prix désormais compétitif, le B3 est un modèle gagnant. Malheureusement, un système audio insuffisant et un élément de design peu fiable nuisent à ce qui aurait pu être l'ultime succès de l'année 2023.

LG B3 : test en deux minutes

Le LG B3 poursuit une tendance propre à LG depuis des années en proposant un téléviseur OLED de grande qualité et plus abordable. Lors de sa sortie en avril 2023, le LG B3 n'était pas le téléviseur le plus avantageux du marché, étant environ 100 € moins cher que le LG C3, l'entrée de gamme OLED de LG en 2023, mais avec des caractéristiques et des performances nettement inférieures. Depuis, les prix du B3 ont baissé à un niveau plus raisonnable, ce qui lui permet de se démarquer des OLED de milieu de gamme.

Bien que le LG B3 ne dispose pas de la technologie Micro Lens Array adoptée par le LG G3, ni même de la dalle Evo du LG C3, sa qualité d'image est tout simplement superbe - ce que l'on attend d'un téléviseur OLED. Des couleurs éclatantes, des niveaux de noir profonds et un grand contraste permettent au B3 d'offrir une image qui rivalise étonnamment avec le C3 et qui tient même tête au G3, qui est l'un des meilleurs téléviseurs disponibles en 2023.

La qualité du son est l'un des points faibles du LG B3. Le système de haut-parleurs 2.0 ne produit pas un son de qualité équivalente à l'excellente qualité d'image, même en mode Cinéma, qui offre des performances audio correctes. Il s'agit d'un téléviseur qui gagnerait à être associé à l'une des meilleures barres de son du moment.

Les performances en jeu sont un autre domaine dans lequel le téléviseur OLED d'entrée de gamme de LG brille. Grâce à une excellente qualité d'image, un traitement fluide des mouvements et une fonction Game Optimizer extrêmement utile, le B3 est certainement un téléviseur que les joueurs devraient considérer s'ils veulent un téléviseur OLED adapté à leur budget. Il est juste dommage qu'il ne soit pas équipé de la norme HDMI 2.1 sur les quatre ports HDMI (seulement deux).

En ce qui concerne le logiciel de télévision intelligente, le LG B3 utilise webOS 23, qui a été mis à jour par rapport à webOS 22 de l'année dernière. Il en résulte un menu d'accueil plus clair, davantage d'options de personnalisation et une fonction Quick Cards qui permet de naviguer plus rapidement et plus facilement dans les applications, le cas échéant.

En ce qui concerne le design, le LG B3 a un style élégant avec un cadre extrêmement fin pour un look qui fait la part belle à l'image. Malheureusement, le support fourni avec le B3, bien que de couleur agréable, est fait d'un matériau plastique bon marché alors que d'autres téléviseurs comme le C3 sont livrés avec un support plus robuste.

Le LG B3 n'a peut-être pas les caractéristiques et la luminosité des téléviseurs comme le LG G3 ou le Samsung S95C, mais il est difficile de le lui reprocher vu ce qu'il offre pour son prix actuel. Bien que d'autres téléviseurs offrent un meilleur son, comme le Sony A80L ou le Samsung S90C, ou des fonctions de jeu plus étendues, comme le LG C3, le B3 permet aux gens de découvrir l'OLED sans trop dépenser et pourrait certainement être l'un des meilleurs téléviseurs 4K sortis en 2023.

Pour cet article, nous avons testé la version 55 pouces du LG B3.

Disponible depuis avril 2023

À partir de 1 599 € pour le modèle 55 pouces (actuellement 1 399 € sur le site LG)

Jusqu'à 3 399 € pour le modèle 77 pouces

Le LG B3 est le téléviseur d'entrée de gamme le plus largement disponible dans la gamme OLED de LG. Au moment de sa sortie en avril 2023, les prix variaient entre 1 999 € pour le 55 pouces, 2 699 € pour le 65 pouces et 3 999 € pour le 77 pouces. Malheureusement, cela signifiait que le B3 était en moyenne 100 € moins cher que le LG C3, plus haut de gamme, laissant les gens sans véritable option "d'entrée de gamme".

Heureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, plusieurs mois après sa sortie, les prix du LG B3 ont baissé et se situent actuellement autour de 1 399 € pour le 55 pouces, 1 899 € pour le 65 pouces et 3 399 € pour le 77 pouces, ce qui le place à un tarif beaucoup plus compétitif par rapport à d'autres OLED d'entrée de gamme comme le Sony A80L.

LG B3 : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Type d'écran OLED Taux de rafraîchissement : 120Hz Support HDR : Dolby Vision, HDR10, HLG Support audio : Dolby Atmos, DTS Smart TV : webOS 23 Ports HDMI : 4 (2x HDMI 2.1)

LG B3 : caractéristiques

Processeur Alpha 7 Gen6

Prise en charge de Dolby Vision et Dolby Atmos

Deux ports HDMI 2.1 pour le jeu

Le LG B3 n'est peut-être pas aussi bien équipé que les modèles haut de gamme C3 et G3 de LG, mais il présente un grand nombre des mêmes caractéristiques que ces téléviseurs.

Comme les autres téléviseurs OLED, le LG B3 dispose toujours d'un panneau OLED blanc standard (W-OLED), contrairement au panneau Evo du C3, ce qui ajoute à la luminosité globale. Le G3 est également doté de la technologie micro-lens-array qui améliore encore la luminosité jusqu'à 70 %. Le LG B3 prend en charge les formats Dolby Vision, HDR10 et HLG, mais comme tous les téléviseurs LG, il ne prend pas en charge le HDR10+.

Pour les jeux, le LG B3 dispose de deux ports HDMI 2.1 avec prise en charge des jeux Dolby Vision 120 Hz, VRR, ALLM, Nvidia G-Sync et AMD FreeSync. Il dispose également du même Game Optimizer et de la même barre de jeu que les C3 et G3. Bien que son processeur Alpha 7 Gen6 ne soit pas aussi puissant que le processeur Alpha 9 Gen6 des C3 et G3, le B3 offre de très bonnes performances pour les films et les jeux.

Le B3 dispose d'un système audio 2.0 et de la prise en charge du Dolby Atmos, bien que sans haut-parleurs, il ne puisse pas offrir les effets Dolby Atmos à leur plein potentiel. Si son système de haut-parleurs n'est pas aussi complet que ceux du C3 et du G3, le B3 prend néanmoins en charge un grand nombre des mêmes fonctions audio, telles que LG Sound Sync et le mode sonore AI Sound Pro, qui permet de mixer le son en 5.1.2 lorsqu'il est sélectionné.

Le LG B3 est également équipé du dernier logiciel intelligent de LG, web OS23. L'une des principales mises à jour de webOS23 est l'ajout d'un système de cartes rapides, qui classe les applications dans différentes catégories telles que Films, Sport, Musique, etc. Celles-ci peuvent être personnalisées pour permettre une navigation plus rapide dans les applications les plus utilisées. Le menu d'accueil a également été réduit à deux pages, contre quatre dans le web OS22 de l'année dernière, et comporte moins de publicités et de recommandations intrusives.

Caractéristiques techniques : 4,5/5

LG B3 : qualité d'image

Couleurs vives et éclatantes

Qualité naturelle de l'image

Excellents niveaux de noir

Pour commencer, la luminosité HDR maximale du LG B3, mesurée sur une fenêtre de 10 %, atteint 619 nits en mode Filmmaker et 649 nits en mode Standard. C'est une amélioration par rapport à son prédécesseur, le LG B2, mais c'est moins que le LG C3 que nous avons mesuré à 830 nits en mode Filmmaker, bien que cela soit prévisible étant donné le panneau Evo plus lumineux du C3. Sur une fenêtre à 100%, le B3 a atteint 133 nits en mode Filmmaker, ce qui est un résultat respectable compte tenu de sa luminosité maximale.

Mesuré à nouveau en mode HDR Filmmaker, le Delta-E moyen des couleurs du LG B3 était d'environ 1,3, ce qui est un résultat étonnamment fantastique. (La valeur Delta-E indique la différence entre une mire et ce qui s'affiche réellement sur l'écran du téléviseur, un chiffre inférieur à trois étant considéré comme une marge d'erreur indétectable). La moyenne des valeurs Delta-E en niveaux de gris est de 1,4, ce qui est un autre excellent résultat. La couverture DCI-P3 (qui est l'espace colorimétrique utilisé pour maîtriser les films 4K et les sorties de cinéma numérique) a été mesurée à 98 % et BT.2020 à 73,14 %, deux excellents résultats qui correspondent en fait à ceux du LG G3, plus haut de gamme.

Lorsque nous avons testé le LG B3 dans notre laboratoire, nous nous attendions à ce qu'il ait du mal à supporter les reflets dus à l'éclairage naturel, car il utilise un écran W-OLED standard et non la technologie MLA ou l'écran Evo du LG G3 ou du LG C3. Bien qu'il y ait eu quelques reflets dans les scènes plus sombres, nous avons été surpris de constater que le B3 s'en sortait mieux que prévu et que notre expérience visuelle générale n'était pas trop entravée.

En testant les modes d'image prédéfinis, le LG B3 a produit une image brillante. Lors du premier visionnage en mode standard, les couleurs étaient dynamiques et percutantes et ressortaient bien à l'écran. Il y avait également une bonne dose de luminosité pour rivaliser avec l'effet des plafonniers de notre laboratoire d'essai. Les niveaux de noir et les ombres n'étaient pas aussi bien définis, mais restaient bons. Cependant, une fois que nous avons choisi le mode Filmmaker, la qualité globale de l'image s'est améliorée, avec des niveaux de noir plus profonds et un aspect plus naturel, tout en conservant des couleurs vives.

Lors du premier visionnage des scènes de John Wick et John Wick : Chapter 2, qui se déroulent toutes deux dans une boîte de nuit, les couleurs pulsées des lumières étaient vibrantes et contrastaient bien avec les ombres de la scène lorsque les lumières s'éteignaient. Les noirs étaient profonds, tout en conservant un niveau de détail élevé. Cela était particulièrement évident dans le costume noir de Wick, dont les textures étaient visibles malgré l'obscurité générale de la scène.

Pour tester le Dolby Vision en mode Dolby Vision Cinema Home du B3, nous avons regardé quelques scènes de Star Wars : Ahsoka. Le contraste était une fois de plus impressionnant, les sabres laser sautant presque de l'écran sur les arrière-plans plus sombres, quelle que soit la couleur. La chose la plus remarquable lors du visionnage d'Ahsoka était le naturel et la fidélité des textures et des tons de peau.

Pour les tests de mouvement, nous avons utilisé la scène d'ouverture de John Wick : Chapitre 2, dans laquelle John Wick poursuit une moto. Pendant la poursuite, la voiture de Wick dérive dans un virage et la caméra pivote rapidement de gauche à droite. La B3 a fait un excellent travail de traitement de cette scène rapide, avec des plans panoramiques rapides et fluides alors que la voiture et la moto se faufilent dans la circulation.

En utilisant le Blu-ray UHD HDR Benchmark de Spears & Munsil pour tester du contenu de démonstration professionnel, le B3 a fait un travail remarquable. Les scènes nocturnes dans les villes étaient nettes, les lumières des gratte-ciel se détachant des arrière-plans noirs. Les couleurs étaient également dynamiques dans les scènes de nature, le ciel bleu vif semblant naturel par rapport au paysage rocheux. Une chose est cependant devenue évidente : le B3 a apporté un biais de couleur plus froid dans les scènes de démonstration de neige, le blanc prenant une teinte bleutée. Mais cela n'a pas trop nui à la superbe qualité de l'image et il est possible de l'ajuster dans les paramètres de l'image.

Qualité d'image : 4.5/5

LG B3 : qualité du son

Système de haut-parleurs 2.0

Niveaux de basses décents

La parole manque un peu dans l'ensemble

Le LG B3 dispose d'une configuration de haut-parleurs 2.0 délivrant une puissance de 20 W par canal, avec prise en charge du Dolby Atmos. En l'absence de haut-parleurs orientés vers le haut, LG utilise son mode sonore AI Sound Pro pour mixer la configuration 2.0 en une sortie 5.1.2 afin d'essayer de tirer le meilleur parti des haut-parleurs du B3.

En mode standard, le niveau des basses est bon, mais tout le reste laisse à désirer. Les dialogues, en particulier, étaient un peu perdus dans le mixage général, les aigus semblant parfois un peu grinçants et agressifs. Les effets Dolby Atmos dans ce mode étaient presque inexistants. Cependant, en passant au mode Cinéma, le son global s'est nettement amélioré, les basses, les aigus et les niveaux moyens étant équilibrés pour créer un meilleur son d'ensemble. La qualité des dialogues laissait encore à désirer, mais elle s'est considérablement améliorée par rapport au mode standard.

Comme mentionné ci-dessus, le B3 est doté d'une fonction AI Sound Pro qui mixe le son en configuration 5.1.2 et bien que les effets Dolby Atmos soient plus apparents et que les niveaux d'aigus et de voix soient légèrement améliorés, les basses en pâtissent fortement. En jouant à Top Gun : Maverick avec Cinema et AI Sound Pro, nous avons trouvé que le son global le plus équilibré était celui du mode Cinema, car le grondement que nous attendions des moteurs d'avion a été perdu avec AI Sound Pro.

La qualité sonore du B3 est probablement l'un de ses points faibles. Bien qu'il dispose d'un meilleur son intégré que beaucoup d'autres téléviseurs, le B3 présente des lacunes par rapport à d'autres téléviseurs OLED tels que le LG C3, le Sony A80L et le Samsung S90C. Il est vrai que ces téléviseurs coûtent plus cher pour un meilleur son intégré, il peut donc être intéressant d'investir dans une barre de son avec l'argent que vous économiserez.

Qualité du son : 3.5/5

LG B3 : design

Cadre mince et élégant

Socle joli mais de qualité médiocre

Télécommande LG Magic fournie

Le B3 présente un profil étonnamment fin et un cadre mince en haut de l'écran, jusqu'à la moitié de l'écran. Cependant, la moitié inférieure du téléviseur est plus volumineuse. Cela étant dit, même si cela est visible de l'arrière et des côtés, cela n'empêche pas le téléviseur d'avoir un design séduisant lorsqu'il est regardé de face.

LG a conçu le B3 pour qu'il soit placé sur un support, au centre du téléviseur. Avec sa finition gris foncé, son design est simple mais efficace. Malheureusement, par rapport à ses modèles plus haut de gamme comme le C3 et le G3, le support est en plastique et non en métal. Cela donne l'impression qu'il est un peu plus bon marché et, compte tenu du prix du B3 (mentionné ci-dessus), c'est vraiment dommage. Cependant, contrairement au G3, le B3 est livré avec son support.

La télécommande Magic Remote de LG fournie avec le B3 est toujours aussi géniale. Elle présente un bon équilibre et une qualité solide, avec de nombreux boutons de raccourci d'application et une disposition des boutons facile à comprendre. La molette centrale est un bon moyen de naviguer dans les menus et le pointeur permet d'explorer les écrans sans avoir à appuyer sur les flèches, mais il faudra peut-être un peu de temps pour s'y habituer.

Design : 4/5

LG B3 : smart TV et menus

Le menu d'accueil de webOS 23 a été repensé pour être plus ordonné

La fonction Quick Cards permet de classer les applications par catégories

Pas de commande vocale mains libres comme sur les LG C3 et G3

Le LG B3 est livré avec la dernière itération du logiciel intelligent de LG, webOS 23. Celui-ci a été simplifié par rapport au logiciel de l'année dernière, webOS 22, en limitant le nombre de publicités et de recommandations sur la page d'accueil, ce qui lui confère un aspect beaucoup plus soigné.

Les Quick Cards sont probablement la plus grande nouveauté du système de menus de webOS 23, avec la possibilité de classer les applications par genre (musique, jeux, films, etc.), ce qui permet de naviguer facilement vers le type d'applications que l'on aime. De nombreuses options de personnalisation sont également disponibles, ce qui vous permet d'organiser vos applications dans ces Quick Cards comme vous l'entendez.

Les Quick Menus proposés par webOS 23 sont également une nouveauté appréciée. En appuyant sur l'icône en forme de roue dentée de la télécommande, vous ferez apparaître un menu contextuel dans le coin de l'écran qui vous permettra de modifier rapidement des paramètres tels que le mode d'image, la mise en veille, la luminosité des pixels de l'OLED, etc.

Grâce au processeur Alpha 7 Gen6 du B3, la navigation dans le logiciel et les menus de la smart TV est fluide et facile, sans saccade. Le B3 offre des fonctionnalités de contrôle vocal en appuyant sur le bouton micro de la télécommande, mais pas le nouveau contrôle vocal mains libres que l'on trouve sur le C3 et le G3.

Smart TV et menus : 4.5/5

LG B3 : jeux vidéo

Prise en charge des jeux en 4K et Dolby Vision

Mode Game Optimizer pour de meilleures performances de jeu

Seulement deux ports HDMI 2.1

Comme les autres OLED de la gamme 2023 de LG, le B3 est livré avec une grande sélection de fonctions de jeu, y compris le support Dolby Vision 4K 120Hz, VRR, ALLM, les capacités AMD FreeSync et Nvidia G-Sync et un mode optimiseur de jeu pour obtenir les meilleurs paramètres pour votre expérience de jeu.

En utilisant le testeur de lag d'entrée 4K de Leo Bodnar mesurant à 60 Hz, le LG B3 a donné un résultat respectable de 12,6 ms. Cependant, en activant le mode Boost, que l'on trouve dans l'Optimiseur de jeu, le résultat est passé à 9,2 ms, ce qui est non seulement un excellent résultat, mais aussi le même que celui que nous avons mesuré sur le LG G3, un modèle plus haut de gamme.

Le LG B3 fait un excellent travail en termes de performances de jeu. En jouant à Battlefield V sur Xbox Series X, avec le mode Game Optimizer activé pour supprimer tous les paramètres d'image gênants, tels que la réduction des scintillements, qui entraveraient le jeu, le B3 a bien géré les moments intenses sur le plan graphique.

Le menu Jeu de webOS 23 permet de régler de nombreux paramètres pour obtenir la meilleure image possible, notamment le niveau de noir et même un paramètre de genre de jeu qui, lorsque nous l'avons réglé sur First-Person Shooter (FPS), a automatiquement ajusté les couleurs et les paramètres de mouvement pour s'adapter à Battlefield V. Après avoir fait cela, les détails de l'image étaient nets, les couleurs vives et les niveaux de noir et d'ombre superbes.

Malgré de bonnes performances de jeu, le LG B3 n'est malheureusement équipé que de deux ports HDMI 2.1, contrairement aux quatre ports que l'on trouve sur certains des meilleurs téléviseurs de jeu. Ceux qui possèdent à la fois la PlayStation 5 et la Xbox Series X et une barre de son qu'ils espèrent faire passer par l'eARC (l'un des deux ports HDMI 2.1) devront peut-être se tourner vers d'autres options, comme le LG C3 ou le Samsung S90C, par exemple. Cependant, en regardant au-delà de cela, le LG B3 offre toujours d'excellentes caractéristiques et performances de jeu.

Jeux vidéo : 4.5/5

LG B3 : rapport qualité/prix

Une alternative moins chère au LG C3

Qualité d'image comparable à celle d'appareils plus haut de gamme

Prix raisonnable après remises pour les fonctionnalités offertes

En tant qu'OLED d'entrée de gamme le plus répandu de la gamme LG, le B3 n'allait pas offrir autant de fonctionnalités en termes de jeux et de performances que ses homologues plus haut de gamme, le C3 et le G3. cela signifie qu'il devait atteindre un bon prix pour ceux qui recherchent un OLED d'un bon rapport qualité/prix.

Au moment de sa sortie en avril 2023, le B3 était seulement environ 100 € moins cher que le LG C3, qui est livré avec le processeur Alpha 9 Gen 6 supérieur, un panneau Evo plus lumineux et quatre ports HDMI 2.1, ce qui signifie que le B3 ne constituait pas cette alternative moins chère qu'il aurait dû constituer.

Cependant, depuis sa sortie, le LG B3 a bénéficié de remises assez importantes et se situe aujourd'hui entre 200 et 300 euros de moins que le C3, ce qui est un prix beaucoup plus raisonnable et permet aux gens de penser aux barres de son ou aux accessoires qu'ils pourraient obtenir pour leur B3 grâce à l'argent économisé.

Il est difficile d'argumenter contre le B3 en termes de rapport qualité-prix, car avec lui vous obtenez un téléviseur OLED aux performances fantastiques. sa qualité d'image rivalise à bien des égards avec celle de ses homologues plus haut de gamme, pour un prix désormais plus avantageux.

Rapport qualité/prix : 4.5/5

Devrais-je l'acheter ?

Achetez-le si...

Vous voulez une excellente image OLED

Le LG B3 offre des couleurs vives, un excellent contraste et des niveaux de noir profonds qui rivalisent avec les téléviseurs OLED haut de gamme. L'image 4K HDR, en particulier, est fantastique.



Vous êtes un joueur

Offrant des performances de jeu remarquables associées à une qualité d'image époustouflante, le LG B3 est à prendre en considération si vous souhaitez améliorer votre expérience de jeu et que vous disposez d'un budget modeste.

Vous voulez une TV OLED 2023 pour un budget limité

Les prix ayant baissé depuis sa sortie, le LG B3 offre aujourd'hui presque toutes les caractéristiques de son homologue C3, plus haut de gamme, mais à un prix inférieur.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez le meilleur son intégré

Malheureusement, le son du B3 n'est pas à la hauteur de sa qualité d'image, avec un mélange inégal dans la plupart des modes sonores et des effets Dolby Atmos peu impressionnants. Si vous avez besoin d'un son intégré de bonne qualité, jetez un coup d'œil au Samsung S90C ou au Sony A80L.

Vous avez besoin de la prise en charge HDR10+

Comme tous les téléviseurs LG, le LG B3 ne prend pas en charge le HDR10+, bien qu'il prenne en charge le Dolby Vision et le HDR10.

Vous possédez de deux consoles next-gen

Le B3 ne dispose que de deux ports HDMI 2.1. Si vous possédez une PS5 et une Xbox Series X, il est préférable de regarder ailleurs.

À considérer également

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 LG C3 Sony A80L Samsung S90C Prix (55-pouces) 1 599 € 1 799 € 1 799 € Type de l'écran OLED (écran Evo) OLED QD-OLED Taux de rafraîchissement 120Hz 120Hz 144Hz support HDR Dolby Vision, HDR10, HLG Dolby Vision, HDR10, HLG HDR10+, HDR10, HLG Smart TV webOS 23 Google TV Tizen ports HDMI 4x 2.1 4 (2x 2.1) 4x 2.1

LG C3 OLED

Le LG C3 est le pendant haut de gamme du LG B3, avec le panneau Evo de LG pour améliorer la luminosité, le processeur Alpha 9 Gen6 pour de meilleures performances et quatre ports HDMI 2.1 pour lui donner l'avantage sur le B3. Mais comme il est vendu environ 200 € de plus, le B3 est plus avantageux, même si son image n'est pas aussi bonne que celle du LG C3. Lisez notre test du LG C3.

Sony A80L OLED

L'un des principaux inconvénients du B3 est l'absence de son intégré, et le Sony A80L offre un son intégré vraiment supérieur, grâce à l'emplacement des haut-parleurs et à la qualité du son. Son image est plus détaillée et plus lumineuse que celle du B3, mais vous devrez payer environ 400 € de plus pour le Sony A80L que pour le LG B3. Lire notre test du Sony A80L (en anglais).

Samsung S90C OLED

Le Samsung S90C offre des couleurs vives et éclatantes, de superbes niveaux de noir, d'excellentes fonctions de jeu et un design attrayant qui le place au-dessus du LG B3 à bien des égards. Cependant, vous devrez payer 400 € de plus pour le S90C, alors que le LG B3 offre un excellent rapport qualité-prix. Lire notre test du Samsung S90C (en anglais).

Testé dans notre laboratoire avec des conditions d'éclairage variables

Mesures prises à l'aide du logiciel Calman de Portrait Display

Testé à travers une variété de sources, à la fois SDR et HDR

Après avoir fait fonctionner le téléviseur pendant quelques jours, en affichant du contenu SDR à partir de la télévision en direct, nous avons testé différents modes d'image sur le LG B3, y compris les modes Standard, Cinéma et Filmmaker, à travers une variété de sources SDR et HDR, des Blu-ray 4K au streaming, ainsi qu'à travers une Xbox Series X.

Après avoir choisi le meilleur mode d'image, Filmmaker, nous avons testé l'image du LG B3 en utilisant Disney+ pour le contenu 4K Dolby Vision HDR, la Xbox Series X pour les jeux, les Blu-ray 4K pour le contenu HDR et le contenu SDR par le biais de la télévision en direct et de la Full HD sur ITVX et BBC iPlayer.

Lorsqu'il a fallu prendre des mesures sur le B3, nous avons utilisé le logiciel d'étalonnage Calman de Portrait Displays. Nous avons mesuré la luminosité maximale sur une fenêtre de 10 % et une fenêtre de 100 %, en SDR et en HDR. Nous avons ensuite enregistré les valeurs Delta-E (qui indiquent la marge d'erreur entre la mire et ce qui est affiché) pour la précision des couleurs, les niveaux de gris et le gamma, toujours à l'aide de Calman. Nous avons ensuite mesuré l'espace colorimétrique en examinant la couverture DCI-P3 et BT.2020. Pour tous les tests, nous avons utilisé le générateur de mire Murideo Seven 8K.

Enfin, pour mesurer le temps de latence pour les jeux, nous avons utilisé le testeur de temps de latence 4K de Leo Bodnar.