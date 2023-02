LG B3 vs LG C3 : quelles sont les différences entre les deux téléviseurs OLED de LG

LG B3 OLED TV Tailles : 55, 65, 77 pouces

Technologie d'écran : OLED

Processeur : Puce Alpha a7 Gen 6

HDMI : 4 (2x HDMI 2.1)

HDR : HDR10, HLG, Dolby Vision Le téléviseur OLED LG B3 est sans doute le téléviseur le moins cher que LG sortira cette année dans la plupart des pays. Il est équipé d'un processeur a7 Gen 6 moins avancé que la puce a9 Gen 6 du LG C3, et d'un écran moins lumineux. Mais il disposera des caractéristiques haut de gamme que vous êtes en droit d'attendre de la gamme OLED de LG, notamment des fonctions de jeu de nouvelle génération et une interface améliorée. For Panneau OLED 4K 120Hz

Logiciel webOS mis à jour Against Qualité d'image inférieure à celle du C3

Moins de tailles proposées

Seulement deux ports HDMI LG C3 OLED TV Tailles : 42, 48, 55, 65, 77, 83 pouces

Technologie d'écran : OLED Evo

Processeur : Puce Alpha a9 Gen 6

HDMI : 4 (4x HDMI 2.1)

HDR : HDR10, HLG, Dolby Vision Le C3 est équipé du dernier et meilleur processeur d'image haut de gamme de LG, qui promet un contraste encore meilleur - et qui se combine avec un écran plus lumineux que le B3 sur les modèles de 55 pouces et plus. Quatre ports HDMI 2.1 ajoutent une polyvalence totale à l'épreuve du temps, et il est disponible en plusieurs tailles. Si vous pouvez payer le supplément, vous bénéficiez d'un grand nombre d'améliorations par rapport au B3. For Le meilleur processeur de LG

Écran plus lumineux que le B3

Quatre ports HDMI 2.1 Against Peu de changements par rapport au LG C2

Plus cher que le B3

Toutes les tailles n'offrent pas la même luminosité

Les écrans LG B3 OLED et LG C3 OLED de cette année offriront probablement l'un des meilleurs équilibres entre prix et performances que vous trouverez dans un téléviseur haut de gamme en 2023. Les deux devraient être des téléviseurs brillants et devraient améliorer les modèles B2 et C2 de LG déjà remarquables.

Il existe cependant des différences essentielles entre ces deux modèles OLED, qui pourraient être cruciales au moment de décider quel est le meilleur téléviseur OLED pour vous. Historiquement, la série C de TV OLED LG a trouvé le juste milieu en offrant des images incroyables pour un prix considérablement inférieur à celui des écrans haut de gamme de la ligne G de la société. Quant à la gamme inférieure B, comme le LG B2 OLED de l'année dernière, il s'agira d'une offre plus modeste qui réduit certaines caractéristiques de l'écran afin de proposer le prix le plus agressif possible.

Un premier coup d'œil aux caractéristiques des deux téléviseurs OLED montre que les appareils diffèrent principalement en termes de prix, de taille et de luminosité. Ci-dessous, nous comparons les LG B3 OLED et C3 OLED l'un à l'autre pour vous aider à choisir le bon téléviseur OLED en fonction de vos besoins et de votre budget.

Grâce à certaines améliorations, nous nous attendons à ce que le LG C3 produise des images plus percutantes et plus éclatantes que le B3. (Image credit: LG)

LG B3 OLED vs LG C3 OLED : prix, tailles et disponibilités

Comme ce fut le cas avec les écrans OLED B2 et C2 de 2022, LG propose plus de tailles d'écran pour le C3 que pour le B3. Alors que la gamme C3 s'étend de manière impressionnante de 42 pouces jusqu'à un colossal 83 pouces, il semble que le B3 ne sera disponible qu'en 55, 65 et 77 pouces.

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau téléviseur OLED qui conviendra parfaitement à un bureau exigu, la gamme C3, plus polyvalente, répondra probablement mieux à vos besoins (le C2 de 42 pouces de l'année dernière s'est avéré être une excellente alternative à un moniteur de PC traditionnel).

Nous n'avons pas encore les prix des B3 et C3, mais nous nous attendons à ce qu'ils soient en ligne avec les prix de lancement des modèles B2 et C2 de l'année dernière, voici donc ce à quoi il faut globalement s'attendre :

Swipe to scroll horizontally Prix de lancement des LG B2 et C2 Taille Prix du LG B2 Prix du LG C2 42 pouces N/A 1399 € 48 pouces N/A 1499 € 55 pouces 1899 € 1999 € 65 pouces 2499 € 2699 € 77 pouces N/A 3499 € 83 pouces N/A 4499 €

En termes de budget, il n'y a pas grand-chose qui sépare les versions 55 pouces du B3 OLED et du C3 OLED, qui seront sans doute la taille idéale pour la plupart des gens en 2023.

Le LG C3 devrait être disponible en mars 2023, tandis que le LG B3 devrait suivre un peu plus tard, entre avril et juin 2023.

LG B3 OLED vs LG C3 OLED : caractéristiques

La série B des téléviseurs OLED de LG est souvent considérée comme le vilain petit canard, mais cela est-il différent si l'on compare le B3 au C3 ? Comme on pouvait s'y attendre, les caractéristiques ont été réduites, mais compte tenu du prix des écrans B3, c'est une gamme que de nombreux consommateurs soucieux de leur budget et à la recherche d'un téléviseur OLED de pointe en 2023 vont sérieusement envisager.

Au premier coup d'œil, les B3 et C3 reprennent toutes les caractéristiques clés de leurs prédécesseurs. Il s'agit toujours de deux écrans OLED 4K 120 Hz qui offrent les meilleures fonctionnalités pour le jeu (les deux ensembles prennent en charge VRR, FreeSync Premium, Nvidia G-Sync et les modes de faible latence). Si vous possédez une PS5 ou une Xbox Series X, les B3 et C3 devraient être des écrans de jeu idéaux.

Par rapport au processeur haut de gamme Alpha a9 AI Gen 6 du C3, le B3 doit se contenter d'un processeur a7. Qu'est-ce que cela signifie pour l'affichage quotidien ? Le B3 affichera probablement un peu plus de bruit dans les scènes sombres que le C3, l'upscaling des résolutions inférieures jusqu'en 4K sera probablement moins net que les images que le C3 peut produire, et le traitement des mouvements pourrait ne pas être aussi clair et fluide.

Le téléviseur OLED LG C3 est proposé dans un nombre de tailles plus important que le B3. (Image credit: LG )

La luminosité des deux écrans sera également un facteur déterminant. Le B3 ne bénéficie pas de la nouvelle technologie Evo Brightness Booster du C3 (déjà une version réduite de la technologie Brightness Booster Max vue dans le prochain LG G3 OLED haut de gamme). Cela signifie que le C3 produira sans aucun doute des images plus éclatantes et plus vibrantes que celles du B3 à dimensions égales - c'était exactement le cas avec le B2 par rapport au C2, et les écrans n'ont pas changé dans les deux modèles. Toutefois, les modèles LG C3 de 42 et 48 pouces seront à peu près aussi lumineux que le LG B3... mais le B3 n'existe pas dans ces tailles, bien sûr.

Si vous êtes un adepte des commandes manuelles, il convient également de noter que le B3 ne dispose pas du microphone intégré pour les commandes vocales dont bénéficient cette année les écrans OLED C3, G3 et Z3. L'écran bas de gamme ne dispose pas non plus du nouveau boîtier léger du C3 et des modèles supérieurs.

Cependant, les acheteurs potentiels de l'écran bas de gamme seront soulagés d'apprendre qu'il partage plusieurs nouvelles fonctionnalités avec le C3. Les deux écrans prennent en charge l'interface webOS améliorée de LG, qui introduit des profils d'utilisateur et des avatars personnalisés. L'un des points forts du nouveau système d'exploitation ? La prise en charge de Matter, la technologie multi-vues très populaire dans les maisons intelligentes qui vous permet de regarder différentes sources simultanément.

Les B3 et C3 prennent également en charge la nouvelle fonction Quick Media Switching (QMS-VRR). Cette fonction n'a peut-être pas l'air particulièrement séduisante, mais elle promet d'éliminer les écrans noirs temporaires qui se manifestent lorsque l'on passe d'un port HDM1 2.1 à l'autre, et elle peut permettre aux décodeurs de modifier leur fréquence d'images à la volée, par exemple pour passer facilement d'un film à 24 images par seconde à une chaîne de télévision à 30 images par seconde. Les seuls boîtiers qui prennent en charge cette fonctionnalité sont pour l'instant l'Apple TV 4K (2021) et l'Apple TV 4K (2022).

Le téléviseur OLED LG B2 devrait nous donner une bonne indication de ce à quoi le B3 devrait ressembler - avec quelques améliorations. (Image credit: Future/TechRadar)

LG B3 OLED vs LG C3 OLED : design

En ce qui concerne les différences de design entre les gammes B3 et C3... c'est actuellement difficile à dire. Nous n'avons pas encore vu beaucoup de photos du B3, mais heureusement, LG a présenté le C3 OLED au CES 2023. Sans surprise, l'écran de milieu de gamme présente le même cadre mince et impressionnant que le C2, et nous nous attendons à ce que le B3 ait un facteur de forme tout aussi svelte.

Si l'on se réfère aux gammes précédentes, les B3 et C3 auront très probablement un aspect identique si vous envisagez d'accrocher au mur l'un ou l'autre de ces modèles OLED. La seule véritable différence se situe au niveau des pieds : le C3 dispose d'un pied de petite dimension dans un style Apple, tandis que celui du B3 sera probablement plus en plastique et plus incurvé.

Nous avons eu un bon aperçu du téléviseur OLED LG C3 au CES, mais nous n'avons pas encore vu de photo officielle du B3. (Image credit: Future/TechRadar)

LG B3 OLED vs LG C3 OLED : conclusion

Disponible dans un plus grand nombre de tailles et doté d'une technologie d'amélioration de la luminosité, le C3 est actuellement plus facile à recommander que le B3 pour la plupart des personnes à la recherche d'un téléviseur OLED de pointe en 2023. Le B3 semble incroyablement similaire au B2 de l'année dernière. Une interface webOS améliorée devrait toutefois offrir une expérience de navigation encore plus fluide.

Mais avec des prix de l'énergie qui montent en flèche et dans un contexte économique où chaque centime compte, l'existence du B3 (et du LG A3 OLED bas de gamme dans certaines régions d'Europe) pourrait faire la différence en 2023. À en juger par l'histoire récente, le C3 pourrait être notre téléviseur préféré de 2023, mais nous sommes heureux que le B3 constitue une alternative plus économique.