Circular Ring 2 au CES : quand les bagues connectées disent non au plastique

La nouvelle bague intelligente de Circular, la Ring 2, est dotée d'un algorithme de détection de la fibrillation auriculaire homologué par la FDA

Elle peut être dimensionnée à l'aide de votre smartphone, sans avoir besoin d'un kit de dimensionnement en plastique

L'autonomie de la batterie peut atteindre huit jours, ce qui équivaut à celle de la Samsung Galaxy Ring

Le secteur des objets connectés portables au CES 2025 continue de s’enflammer, avec les meilleures bagues intelligentes au cœur des débats.

Après la révélation par Oura d’une fonctionnalité permettant d’identifier un rhume ou une grippe, Circular annonce sa Ring 2, une bague de nouvelle génération dotée d’un algorithme de détection de fibrillation auriculaire approuvé par la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis. Une première pour une bague connectée : elle utilise une application pour calculer la taille de l’anneau, éliminant ainsi la nécessité d’un kit en plastique.

Cette nouvelle bague, disponible en or, argent, or rose et noir, est fabriquée en titane et intègre un capteur ECG amélioré qui alimente l’algorithme de détection de la fibrillation auriculaire validé par la FDA.

Amaury Kosman, cofondateur et PDG de Circular, déclare : « Avec la Circular Ring 2, nous avons réimaginé ce que peut être une bague connectée, en combinant une technologie de santé avancée, un design intemporel et une durabilité inégalée. »

Elle permet de surveiller la santé cardiaque 24 heures sur 24, comme la plupart des bagues connectées, et offre une autonomie de huit jours. Cependant, l’une des fonctionnalités les plus excitantes reste sans doute la taille digitale, qui pourrait simplifier le processus d’achat d’une bague intelligente.

Fini les kits de dimensionnement en plastique

(Image credit: Circular)

Dans un communiqué de presse, Circular indique que les utilisateurs pourront utiliser la fonction de mesure digitale via un smartphone, sans toutefois préciser les détails de son fonctionnement. Il semble toutefois probable que cette fonction repose sur des technologies de réalité augmentée via la caméra du téléphone. Habituellement, les utilisateurs de bagues connectées sont invités à porter des bagues en plastique pendant une journée, car nos doigts gonflent et dégonflent naturellement au cours de la journée. Il sera intéressant de voir si la mesure digitale peut compenser ces variations ou si cela entraînera des problèmes de bagues mal ajustées.

Les bagues connectées vivent une période passionnante, avec de plus en plus de marques proposant des fonctionnalités innovantes. Grâce à l’introduction de cette technologie de mesure digitale, commander une bague pourrait devenir bien plus simple, sans nécessiter de kit de mesure au préalable, rapprochant ainsi cette catégorie de produits des montres connectées.

