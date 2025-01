LG et Samsung misent sur l'IA pour leurs téléviseurs 2025 – Copilot en prime

Étape 1 : ajouter l'IA à chaque élément

Étape 2 : ...

Étape 3 : profit !

Il y a de nombreuses années, le groupe The Blackout Crew avait cartonné avec une chanson qui nous invitait à "put a donk on it" [ajouter un donk]. Aujourd'hui, LG et Samsung font un peu la même chose, mais à la place d'une chanson, il s'agit d'une télévision, et le "donk" en question, c'est l'IA.

Samsung et LG semblent miser fortement sur l’intelligence artificielle pour convaincre d'acheter leurs nouvelles télévisions cette année. Les deux marques intègrent Microsoft Copilot, en plus de leurs propres fonctionnalités basées sur l’IA.

L’intelligence artificielle n’est pas nouvelle dans le domaine des téléviseurs : le terme désigne souvent des systèmes intelligents qui améliorent des aspects comme le traitement audio ou la mise à l'échelle vidéo. Dans les modèles 2025 des deux marques, l’IA se décline en deux approches : des fonctionnalités censées améliorer l’expérience utilisateur et des applications IA qui pourraient bien donner des conseils farfelus, comme ajouter de la colle sur une pizza (on pense ici à certains outils IA un peu extravagants).

(Image credit: Samsung)

Que font LG et Samsung avec l'IA dans leurs téléviseurs 2025 ?

Samsung appelle ses fonctionnalités d’intelligence artificielle « Samsung Vision AI », et cette année, elles seront intégrées aux téléviseurs Neo QLED, OLED, QLED et The Frame. L’objectif, selon Samsung, est de rendre les téléviseurs capables de comprendre leur environnement, de s’adapter aux préférences des utilisateurs et d’être « autonomes dans la proposition de fonctionnalités intuitives ».

Concrètement, cela se traduit par une meilleure intégration avec SmartThings, ainsi que trois fonctionnalités clés : Live Translate, pour traduire en temps réel les sous-titres ; un papier peint généré par IA ; et Click To Search, qui fournit des informations sur ce qui est affiché à l’écran. Comme auparavant, l’optimisation visuelle reste dynamique, s’ajustant au contenu regardé et à la lumière ambiante de la pièce.

Quant à Copilot, Samsung affirme que cette fonctionnalité permettra d’explorer une large gamme de services personnalisés, notamment des recommandations de contenu. Peu de détails supplémentaires sont disponibles pour l’instant, ce qui laisse supposer qu’il faudra encore attendre avant que cette technologie ne devienne un élément central des téléviseurs connectés.

LG, de son côté, s’engage également sur la voie de la personnalisation par intelligence artificielle. En plus d’algorithmes permettant d’améliorer la qualité visuelle des contenus de basse résolution, les téléviseurs bénéficient d’un son surround piloté par IA et d’une nouveauté : la télécommande est désormais appelée « AI Remote ».

LG promet que les téléviseurs salueront les utilisateurs par leur prénom, proposeront des recommandations personnalisées, détecteront différentes voix et adapteront les suggestions en conséquence. Parmi les fonctionnalités figurent la recherche pilotée par IA, un système d’assistance par chatbot et, une fois encore, la génération d’images et la consultation via Copilot.

Difficile de ne pas être sceptique face à la frénésie actuelle autour de l’intelligence artificielle – faut-il vraiment accélérer la destruction de la planète pour créer des images de personnes avec six doigts ? – et le terme IA dans le marketing technologique commence à rappeler l’époque des préfixes « cyber » ou « i- ». Pourtant, les améliorations audio et vidéo basées sur l’IA deviennent réellement performantes. Ce serait dommage que des gadgets plus tape-à-l’œil détournent l’attention des réelles avancées que l’intelligence artificielle et le machine learning peuvent offrir pour améliorer ce que l’on voit et entend sur un téléviseur.