CES 2025 : cet accessoire iPhone allie innovation et élégance, et il fait sensation

La nouvelle banque d'énergie de Belkin allie parfaitement spécifications et design

Il peut se fixer magnétiquement à l'iPhone et le recharger avec ou sans fil

Il est conçu sur le modèle d'un appareil photo jetable et peut faire office de bouton d'obturation

Quoi de mieux qu’une simple batterie externe MagSafe qui se fixe à l’arrière de votre téléphone ? Une batterie qui se décline en couleurs fun, intègre un câble et ressemble à un appareil photo classique, bien sûr !

Heureusement, Belkin a dévoilé au CES 2025 le Stage PowerGrip, qui réunit tout cela et même un peu plus. Disponible en mai prochain à un prix encore inconnu, ce produit risque bien de figurer sur les listes de souhaits à l’approche des vacances d’été ou des cérémonies de fin d’études.

Le Stage PowerGrip sera proposé en cinq coloris : bleu poudré, lavande, sable, poivre et jaune frais. Grâce à son anneau MagSafe intégré, il se fixe facilement à l’arrière des iPhones 12 ou modèles plus récents. Une fois fixé, il fait également office de support, permettant de positionner l’iPhone à la verticale ou à l’horizontale.

Inspiré des appareils photo classiques ou même des jetables, le Stage PowerGrip permet aussi de tenir le téléphone en mode paysage pour prendre des photos. À la place du compteur de clichés traditionnel, un écran LED indique le niveau de batterie restant. Avec une capacité de 10 000 mAh, cette batterie peut recharger un iPhone au moins une fois et demie. Belkin a également intégré un bouton qui, une fois couplé à l’iPhone, peut être utilisé comme déclencheur.

En mode sans fil, la recharge atteint une puissance maximale de 7,5 watts. Mais grâce à son câble USB-C intégré et rétractable, il est possible de bénéficier d’une recharge plus rapide en branchant directement l’iPhone. Ce même câble peut également servir à alimenter un autre appareil – un téléphone, des écouteurs ou même une autre batterie.

Un port USB-C supplémentaire, situé sur le côté droit du Stage PowerGrip, permet de recharger la batterie elle-même ou d’alimenter un autre appareil à condition d’avoir un câble compatible.

(Image credit: Belkin)

Même si le Stage PowerGrip coûtera sans doute plus cher qu’une batterie MagSafe classique, il offre davantage de fonctionnalités dans un design particulièrement attrayant. Hâte de passer plus de temps avec ce produit pour tester ses performances ! Il faudra également attendre les TechRadar Best of CES Awards 2025 pour savoir si ce produit s’impose comme une véritable révélation.

Pour ceux qui préfèrent une batterie plus traditionnelle, la nouvelle BoostCharge Power Bank 20K de Belkin sera disponible en avril au prix de 49,95 €. Proposée en quatre coloris (bleu, rose, noir ou blanc), elle dispose d’un câble intégré offrant jusqu’à 30 watts pour une recharge rapide. Belkin promet qu’elle peut recharger un iPhone 16 Pro de 0 à 50 % en seulement 25 minutes.

(Image credit: Belkin)