Apple et Google s’associent pour lutter contre le pistage malveillant des balises Bluetooth comme l’AirTag

Les Apple AirTags que nous avons testés à leur sortie il y a deux ans sont maintenant utilisés au quotidien. Ces petites balises Bluetooth bien pratiques se glissent n’importe où : dans la poche avec les clés de la maison, dans un sac à main, dans une valise et même dans une voiture. Certains accrochent aussi l’AirTag au collier de leurs animaux de compagnie pour ne pas les perdre.

Seulement voilà, tout le monde n’utilise pas les AirTags (ou n’importe quelle autre balise Bluetooth) à bon escient. Des personnes malveillantes s’en servent pour pister des ex, harceler des femmes, etc. Même si Apple s'efforce de lutter contre l'utilisation abusive de ses appareils pour traquer les gens, le phénomène existe toujours. Apple et Google ont donc décidé de s’associer pour lutter agressivement contre le problème.

Avec la norme d’Apple et Google, les utilisateurs d’Android seront aussi avertis si un AirTag se trouve à proximité d’eux

Les deux géants américains ont déposé un nouveau projet de spécification industrielle à l’Internet Engineering Task Force, l’organisation qui élabore les normes. Apple et Google veulent mettre en place une nouvelle norme qui permettrait aux balises Bluetooth de n’importe quelle marque de fonctionner avec des applications de détection de suivi non autorisées sur iOS et Android.

Concrètement, cela signifie qu’un utilisateur Android sera automatiquement averti si un AirTag se trouve à proximité. Il n’aura pas besoin d’avoir installé l’application dédiée d’Apple pour détecter les AirTags proches. Pour le moment, les AirTags sont uniquement visibles par les iPhone ou les smartphones Android qui ont installé l’application officielle « Détection des traqueurs ».

De même, les iPhone pourront avertir les utilisateurs si des balises Bluetooth sont proches. Ces balises pourraient être celles de Samsung, de Tile et même de Pebblebee. Les trois constructeurs ont déjà annoncé leur soutien au projet d’Apple et Google. N’oublions pas non plus que Google est probablement en train de travailler sur ses propres AirTags.

Source : Mashable