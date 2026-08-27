Nokia dévoile un nouveau téléphone rétro avec lampe torche puissante et batterie externe intégrée

HMD Global a dévoilé le Nokia 300 Charge

Ce feature phone peut aussi servir de batterie externe

Il dispose également d’un emplacement microSD et d’une prise jack

La marque Nokia continue de vivre sous la direction de HMD Global. Après les quatre feature phones lancés en juillet, dotés notamment de boutons dédiés à l’IA, voici désormais le Nokia 300 Charge, un appareil qui sort un peu de l’ordinaire.

Comme le montre le site officiel (via Notebookcheck), le téléphone propose un mode batterie externe permettant de recharger d’autres appareils à 10 W via le port USB-C situé sur le côté. Il pourrait ainsi servir à recharger des écouteurs ou un deuxième téléphone.

La batterie de 3 700 mAh du Nokia 300 Charge n’est pas énorme pour une batterie externe, mais elle suffirait presque à recharger complètement un Apple iPhone 17 Pro. Sa capacité reste en revanche particulièrement importante pour un feature phone. Nokia annonce jusqu’à 37 heures de conversation et plus de 40 jours d’autonomie en veille.

Autre élément notable, une lampe torche LED « haute puissance » se trouve sur le dessus de l’appareil. Elle serait quatre fois plus lumineuse que celle du Nokia 105 et pourrait donc se montrer pratique pour se déplacer dans l’obscurité.

Dimensions, caractéristiques et prix

Le Nokia 300 Charge peut aussi servir de batterie externe. (Image credit: Nokia)

Nokia indique que le téléphone est disponible en vert et en grès, même si une version noire apparaît également sur son site. Il mesure 136,55 x 55 x 14,94 mm et pèse 138 grammes.

Le Nokia 300 Charge embarque un écran de 2,4 pouces avec une définition QVGA et un appareil photo QVGA au dos, même si aucune définition ou valeur en mégapixels plus précise n’est indiquée. Une puce Unisoc SC6531E est associée à 4 Mo de RAM et 4 Mo de stockage interne.

Les amateurs de téléphones rétro apprécieront également la présence d’un emplacement pour carte microSD, qui permet d’étendre le stockage jusqu’à 32 Go. Une prise jack 3,5 mm classique est même présente pour écouter de la musique — sans prise en charge de Spotify, évidemment. L’ensemble fonctionne avec le logiciel Nokia S30+.

Pour le moment, aucun prix international n’a été annoncé, même si le téléphone apparaît bien sur le site mondial de HMD. Aux Philippines, il est proposé à 1 990 pesos, soit environ 28 € en conversion directe.