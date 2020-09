Nokia 3.4 : le smartphone à trois caméras, outrageusement abordable, qui plaît à James Bond

Les nouveaux Nokia 3.4 et Nokia 2.4 sont désormais officiels. Ces smartphones d’entrée de gamme ont de quoi séduire les foules avec des caractéristiques et une interface solides, le tout dans une fourchette de prix totalement abordable.

Comme pour ses générations précédentes de téléphones, Nokia mise sur un rapport qualité-prix qui veut écraser la concurrence. Et pour promouvoir les fonctionnalités remarquables de sa nouvelle gamme, la marque est prête à tout : même à inclure les deux smartphones dans le prochain film de la franchise James Bond, Mourir peut attendre. Il est improbable de mettre entre les mains de 007 des gadgets qui devraient porter l’étiquette « bon marché ». Et pourtant.

Le nouveau Nokia 3.4 est l'appareil le plus sophistiqué de la dernière série. Il ne concurrence pas pour autant le Nokia 8.3 5G, mais il embarque la puce Qualcomm Snapdragon 460 et dispose d'un écran HD+ de 6,39 pouces. Ainsi que d'une batterie de 4 000 mAh.

Son appareil photo comprend un objectif principal de 13 Mpx, un ultra grand angle de 5 Mpx et un capteur ToF de 2 Mpx également. Il existe trois variantes du Nokia 3.4 : une avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, une autre avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, tandis que le modèle « haut de gamme » offre 4 Go de RAM et 64 Go d'espace disponible. Les couleurs disponibles sont Fjord (bleu), Dusk (violet) ou Charcoal (noir).

Commercialisé au prix de 179 € d’ici début novembre, le Nokia 3.4 intégrera le système d’exploitation Android 10. Nul ne sait encore s’il sera mis à jour avec Android 11.

Le nouveau Nokia 3.4 (Image credit: HMD Global)

Qu'en est-il du Nokia 2.4 ?

Le Nokia 2.4 est encore moins cher, puisqu’il sera vendu, à la même période, 139 € seulement. A ce prix, vous obtiendrez un écran HD+ de 6,5 pouces, un processeur MediaTek Helio P22 et un capteur photo principal de 13 Mpx - qui est associé à un capteur ToF de 2 Mpx.

La batterie se veut plus endurante (4 500 mAh), et Nokia propose deux éditions distinctes : l’une avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, l’autre de 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Les options de coloris sont les mêmes que pour le Nokia 3.4 ci-dessus.