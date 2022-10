Les meilleurs smartphones Nokia de 2022 : des alternatives abordables conçues pour durer

REASONS TO AVOID

Les smartphones Nokia les plus performants ont tendance à offrir aux consommateurs des options abordables et de milieu de gamme. Nokia ne sort pas autant de téléphones chaque année que certains de ses rivaux, mais il y en a tout de même beaucoup qui valent le coup d'œil.

Nous attendons toujours de voir si Nokia va se lancer dans les téléphones haut de gamme, car des rumeurs continuent de circuler sur le Nokia X50 à penta-objectif et le Nokia 10.

Pour l'instant, cette liste comprend les meilleurs téléphones Nokia que vous pouvez acheter en ce moment. Cela inclut le vieillissant mais toujours excellent Nokia 9 PureView ainsi que le plus récent Nokia 8.3 5G de milieu de gamme.

Récemment, nous avons vu un nouveau numéro un avec le Nokia XR 20 5G, et il y a encore de la place pour les Nokia G50, G11 et G21.

Continuez à lire pour voir le classement de chacun d'entre eux, avec une vue d'ensemble, les avantages et les inconvénients.

Quel smartphone Nokia acheter en 2022 ?

(Image credit: Future)

1. Nokia XR20 Un smartphone robuste et élégant Caractéristiques techniques Date de sortie: Juillet 2021 Poids : 248 g Dimensions: 171,6 x 81,5 x 10,6 mm OS: Android 11 Taille d'écran: 6,67 pouces Résolution: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 480 RAM: 4/6 Go Stockage: 64/128 Go Batterie: 4630 mAh Caméra: 48 Mpx, 13 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx specifications Storage Size 64Go Colour Bleu Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Asgoodasnew FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Android One + Grand écran Pourquoi attendre - Impossible de personnaliser Google Assistant - Vous êtes limité à une carte SIM + une carte microSD

Le Nokia XR20 5G est un téléphone robuste tout en étant doté d'un joli design. Il s'agit d'un téléphone remarquablement fin pour une conception robuste, la face avant offrant le Corning Gorilla Glass Victus pour une sécurité supplémentaire.

Outre son niveau de protection de qualité militaire, il offre une puissance raisonnable avec un chipset Qualcomm Snapdragon 480 alimentant l'écran de 6,67 pouces. L'écran offre une résolution de 2400 x 1080 pixels et il semble raisonnablement net.

Ailleurs, vous disposez de deux caméras arrière de 48 Mpx + 13 Mpx et d'une caméra frontale de 8 Mpx pour vos selfies. Le véritable point fort de l'appareil est l'utilisation d'Android One, qui offre une interface ultra-propre, exactement comme Google souhaite que vous la voyiez. C'est la façon la plus pure de profiter d'Android à l'heure actuelle et il est parfait si vous voulez la simplicité soutenue par des vitesses 5G rapides, une construction robuste, sans vous soucier des fonctionnalités superflues.

Lire notre test complet (en anglais) : Nokia XR20 5G

(Image credit: TechRadar)

2. Nokia 8.3 5G Une arrivée remarquée sur le marché de la 5G Caractéristiques techniques Date de sortie: Octobre 2020 Poids: 220 g Dimensions: 171,9 x 78,6 x 9 mm OS: Android 10 Taille d'écran: 6,81 pouces Résolution: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 765G RAM: 6/8 Go Stockage: 64/128 Go Batterie: 4500 mAh Caméra : 64 Mpx + 12 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx Caméra frontale: 24 Mpx specifications Colour Bleu Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Asgoodasnew FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Ecran remarquable + Prise casque de 3,5 mm Pourquoi attendre - Paramétrage gênant de Google Assistant - Capacité de stockage réduite dans certains cas

Le Nokia 8.3 5G offre des spécifications solides pour son prix, avec un grand écran de 6,81 pouces, idéal pour regarder des films en déplacement ou jouer à des jeux. Grâce à sa batterie puissante, il vous tiendra toute la journée, même si vous en profitez au maximum de ses capacités.

Il y a un bouton dédié à Google Assistant qui se met en travers du chemin et s'avère gênant, mais sinon, le Nokia 8.3 5G est assez bien conçu, même s'il n'est pas exceptionnel. De même, alors que la configuration de l'appareil photo semble impressionnante sur le papier, le capteur macro est plutôt médiocre, donc nous ne recommanderions pas celui-ci pour les amateurs de photographie.

Néanmoins, le Nokia 8.3 5G est une option idéale si vous voulez absolument essayer la 5G. Avec son excellente autonomie et son grand écran, il devrait satisfaire la plupart des utilisateurs, malgré ses défauts.

Lire notre test complet (en anglais) : Nokia 8.3 5G

(Image credit: TechRadar)

3. Nokia 7.2 Un smartphone robuste, mais pas très excitant Caractéristiques techniques Date de sortie: Septembre 2019 Poids: 180 g Dimensions: 159,9 x 75,2 x 8,3 mm OS: Android 9 Taille d'écran: 6,3 pouces Résolution: 1080 x 2280 CPU: Snapdragon 660 RAM: 4/6 Go Stockage: 64/128 Go Batterie: 3500 mAh Caméra: 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx Caméra frontale: 20 Mpx Pourquoi l’acheter + Caméras principales performantes + Bonnes performances Pourquoi attendre - Mauvais capteur photo grand angle - Très lent à charger

Le Nokia 7.2 est un téléphone de milieu de gamme solide, mais il peine à se démarquer dans la foule des appareils Nokia Android. Cela dit, il offre des performances fluides, un design haut de gamme et des caméras principales de bonne qualité.

Malheureusement, l'appareil photo grand angle n'est pas à la hauteur, ce qui est décevant alors qu'il peut être un outil de photographie amusant à utiliser. Ce téléphone est également très lent à recharger et n'est pas étanche.

Mais la version Android One d'Android 9 Pie est une aubaine, avec un design brut attrayant et une garantie de deux ans de mises à jour de l'OS et de trois ans de mises à jour de sécurité, ce qui est aussi bien que la gamme Google Pixel.

Lire notre test complet (en anglais) : Nokia 7.2

(Image credit: TechRadar)

4. Nokia G50 Un smartphone Nokia fiable et durable Caractéristiques techniques Date de sortie: Septembre 2021 Poids: 220 g Dimensions: 173,8 x 77,7 x 8,9 mm OS: Android 11 Taille d'écran: 6,82 pouces Résolution: 720 x 1560 CPU: Snapdragon 480 RAM: 4/6 Go Stockage: 64/128 Go Batterie: 5000 mAh Caméra: 48 Mpx, 5 Mpx, 2 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à alternate FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Excellente autonomie + Interface fluide Pourquoi attendre - Écran basse résolution - Design massif

Le Nokia G50 est un moyen bon marché de profiter de la 5G tout en vous offrant jusqu'à deux jours d'autonomie. Comme tous les autres téléphones Nokia, il est doté d'un système Android bien conçu, ce qui le rend agréable à utiliser, même s'il n'est pas le plus rapide des téléphones. Le chipset Snapdragon 480 est compétent mais sans plus.

De même, l'écran LCD de 6,82 pouces est grand et lumineux, mais il n'offre qu'une résolution fonctionnelle de 720p avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui n'est guère enthousiasmant.

Les performances de l'appareil photo sont également correctes, avec le capteur principal de 48 Mpx qui fonctionne bien avec une qualité d'image solide, mais dès que vous entrez dans des scénarios de faible luminosité, il en pâtit.

À ce prix, tout fonctionne bien, même si rien n'est vraiment exceptionnel.

Lire notre test complet (en anglais) : Nokia G50

(Image credit: Future)

5. Nokia 5.3 Un smartphone bon marché qui continue de tenir la route Caractéristiques techniques Date de sortie: Avril 2020 Dimensions: 164,3 x 76,6 x 8,5 mm OS: Android 10 (Android One) Taille d'écran: 6,55 pouces Résolution: 720 x 1600 CPU: Snapdragon 665 RAM: 2/3/6 Go Stockage: 64 Go Batterie: 4000 mAh Caméra: 13 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Très bon prix + Bon module photo Pourquoi attendre - Performances moyennes - Qualité d'affichage passable

Si l'on considère qu'il ne coûte que 169 €, le Nokia 5.3 est performant avec un Snapdragon 665 et Android One, la version propre et sans bloatware d'Android qui vous garantit deux ans de mises à jour.

L'écran n'est pas génial, avec seulement 720p, et vous ne voudrez pas vous lancer dans des jeux mobiles haut de gamme, car le téléphone risque d'avoir des difficultés. Mais les caméras sont étonnamment correctes et le design simple et épuré est un avantage.

Avec un capteur d'empreintes digitales installé à l'arrière, une prise casque et une autonomie décente, ce n'est en aucun cas un mauvais téléphone, mais sachez que même s'il gère bien les fondamentaux, vous ne voudrez pas le pousser trop fort.

Lire notre test complet (en anglais) : Nokia 5.3

(Image credit: Future)

6. Nokia 9 PureView Un smartphone phare qui prend de l'âge Caractéristiques techniques Date de sortie: Février 2019 Poids: 172 g Dimensions: 155 x 75 x 8 mm OS: Android 9 Taille d'écran: 5,9 pouces Résolution: 1440 x 2880 CPU: Snapdragon 845 RAM: 6 Go Stockage: 128 Go Batterie: 3320 mAh Caméra: 12 Mpx, 12 Mpx, 12 Mpx, 12 Mpx, 12 Mpx Caméra frontale: 20 Mpx specifications Condition Reconditionné Pourquoi l’acheter + Un ensemble de cinq appareils photo très attrayant + Des photos décentes pour ce modèle de prix inférieur à un flagship Pourquoi attendre - Quelques fonctionnalités médiocres - Une prise en main moins confortable

Le Nokia 9 PureView est le téléphone phare le plus récent de Nokia, même s'il est vieux de plusieurs années - la société n'en a pas fabriqué de plus récent depuis. L'appareil est doté de fonctionnalités de pointe. En particulier, il est doté d'une caractéristique importante (ou cinq, selon la façon dont vous la comptez) sous la forme d'un appareil photo arrière à cinq capteurs, ce qui est le plus grand nombre que nous ayons vu dans un smartphone.

Nous avons trouvé cela très amusant à tester - même si ce n'est pas le meilleur téléphone à appareil photo du monde, c'est une tentative originale de remporter ce titre.

Ce n'est pas non plus un téléphone très cher, comparé à certains des flagships que l'on peut acheter aujourd'hui, donc si vous voulez un smartphone puissant sur le plan photographique sans que cela ne vous coûte trop cher, c'est peut-être le téléphone qu'il vous faut.

Le Nokia 9 PureView a des problèmes, comme la plupart des téléphones, et nous avons eu des problèmes avec la façon dont il se tient dans la main, ainsi qu'avec ses caractéristiques moyennes en dehors du département de la caméra. Mais grâce à plusieurs années de réductions de prix, nous sommes sûrs que vous pouvez passer outre.

Lire notre test complet (en anglais) : Nokia 9 PureView

(Image credit: TechRadar)

7. Nokia G11 Un appareil mobile solide à prix bas Caractéristiques techniques Date de sortie: Février 2022 Poids: 189 g Dimensions: 164,6 x 75,9 x 8,5 mm OS: Android 11 Taille d'écran: 6,5 pouces Résolution: 720 x 1600 CPU: Unisoc T606 RAM: 3/4 Go Stockage: 32/64 Go Batterie: 5050 mAh Caméra: 13 Mpx, 2 Mpx, 2 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Conception robuste + Affichage 90Hz Pourquoi attendre - Lent - Appareil photo médiocre

Le Nokia G11 est assez lent lorsqu'il s'agit de faire autre chose que des tâches de base, mais il possède un écran de 6,5 pouces étonnamment agréable avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C'est le principal atout de l'appareil, mais le Nokia G11 fonctionne quand même assez bien.

Il est livré avec une installation propre d'Android 11, évitant le risque de bloat et il fonctionne très simplement. La simplicité est le mot clé ici, jusqu'à sa configuration fonctionnelle à trois objectifs : un objectif large de 13 Mpx, un macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx.

Cependant, si vous recherchez un téléphone bon marché mais efficace, qui ne soit pas trop encombrant mais étonnamment robuste dans sa conception, le Nokia G11 fait le travail sans aucun problème.

Lire notre test complet (en anglais) : Nokia G11

(Image credit: TechRadar)

8. Nokia G21 Un smartphone lent mais appelé à résister sur plusieurs années Caractéristiques techniques Date de sortie: Février 2022 Poids: 190 g Dimensions: 164,6 x 75,9 x 8,5 mm OS: Android 11 Taille d'écran: 6,5 pouces Résolution: 720 x 1600 CPU: Unisoc T606 RAM: 3/4/6 Go Stockage: 64/128 Go Batterie: 5050 mAh Caméra: 50 Mpx, 2 Mpx, 2 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx specifications Storage Size 128Go Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Excellente autonomie + Abordable Pourquoi attendre - Haut-parleur de faible qualité - Chargement lent

Le Nokia G21 est un bon choix si une bonne autonomie et un petit prix sont essentiels. Il est assez lent si vous envisagez de jouer avec, mais vous obtenez en échange jusqu'à trois jours d'autonomie.

Si vous voulez simplement un téléphone fonctionnel, le Nokia G21 fait l'affaire. Il dispose d'un appareil photo qui prend des photos passables à la lumière du jour, bien que de manière quelque peu limitée, mais le HDR aide ici.

Cependant, du côté positif, malgré un écran un peu faible, il offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un design fonctionnel qui est fiable et robuste et dispose d'un scanner d'empreintes digitales installé sur le côté.

À ce prix, vous ne pouvez pas en espérer trop, mais le Nokia G21 fonctionne assez bien en tant que smartphone de base.

Lire notre test complet (en anglais) : Nokia G21