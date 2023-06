Découvrez le Nokia G42, un smartphone que vous pouvez facilement réparer vous-même

Les nouveaux smartphones Nokia sont des alternatives abordables conçues pour durer , tout comme le 3310 qui a fait la réputation de la marque finlandaise. Quelques années plus tôt, Nokia proposait la Nokia T20 , une tablette tactile solide conçue pour les enfants. D'ailleurs, le Nokia 3.4, un smartphone à trois caméras, est particulièrement apprécié par James Bond . Nokia revient donc avec le G42, un smartphone durable et facile à réparer.

Le Nokia G42 est le deuxième appareil de la société dans sa gamme QuickFix, mais aussi le premier avec une connectivité 5G. Son niveau de réparabilité rapide et facile est d'ailleurs le même que celui du Nokia G22 4G annoncé plus tôt cette année. En d'autres termes, cela signifie que vous pouvez remplacer vous-même un écran fissuré, une batterie défectueuse, un port de charge USB Type-C cassé ou même un capot endommagé. Et si Apple propose déjà un programme de réparation en libre-service , Nokia simplifie grandement cette tâche.

Nokia G42 : une batterie durable

Lorsque le G22 a été lancé, Nokia affirmait qu'il était possible de changer l'écran en cinq minutes environ. Concernant le G42, les antennes 5G rendraient la tâche un peu plus longue, mais pas insurmontable. iFixit proposera d'ailleurs des pièces détachées pour le G42 pendant les cinq prochaines années, tandis que HMD Global offre une garantie de trois ans sur le téléphone au Royaume-Uni.

Nokia affirme que la batterie du G42 est censée conserver 80 % de sa capacité après 800 cycles, soit environ quatre ans d'utilisation. Android 13 bénéficiera d'ailleurs de deux mises à jour majeures du système d'exploitation et de trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles. En d'autres termes, le fabricant prévoit que le G42 dure au moins trois ans.

Le G42 affiche un écran de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone de Nokia possède un processeur Qualcomm Snapdragon 480+ avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Côté autonomie, le Nokia G42 dispose d'une batterie de 5 000 mAh.