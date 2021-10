Test de la Nokia T20

Si l'on considère ce que nous avons observé précédemment des smartphones Nokia sortis sous l'égide de HMD Global, la Nokia T20 est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre : un appareil solide et bien conçu, proposé à un prix abordable et offrant un bon rapport qualité-prix malgré quelques compromis.

La Nokia T20 en résumé

Cela fait un bon moment que nous n'avons pas vu une tablette portant la marque Nokia - les modèles précédents comprenaient une tablette fonctionnant sous Windows RT. La T20 est la première tablette à être lancée par la société mère HMD Global depuis qu'elle a acquis le nom de Nokia. Les smartphones Nokia de HMD Global sont connus pour leur rapport qualité-prix profitable, et c'est exactement le point fort de la tablette T20.

Il s'agit d'une tablette destinée aux utilisateurs disposant d'un budget limité. Si vous recherchez un écran bureautique décent, plus large que celui de votre smartphone, et ce en faisant une bonne affaire, alors la Nokia T20 pourrait être la tablette qu'il vous faut.

Beaucoup de consommateurs désirent simplement une tablette qu'ils peuvent utiliser pour profiter de Netflix, Spotify et naviguer sur le web. La Nokia T20 répond à toutes leurs attentes. C'est aussi le genre de tablette que l'on peut volontiers acheter pour des enfants, et dans ce sens, elle se mesure à la gamme très populaire et très abordable Amazon Fire.

La Nokia T20 intègre l’OS Android 11, qui comprend deux nouvelles innovations de Google : Entertainment Space regroupant toutes vos applications de streaming, et Kids Space offrant un environnement sécurisé à vos enfants.

Nous aimons ce que Nokia a fait avec le design et l'écran ici, et c'est un crédit à apporter à HMD Global : la tablette semble plus chère qu'elle ne l'est réellement. Sous le capot, cependant, les spécifications ne sont pas excellentes - n’espérez pas lancer des jeux gourmands ou monter quelques vidéos de vacances. L'appareil se veut sensiblement plus lent que les modèles haut de gamme sortis récemment.

On pouvait s'y attendre compte tenu du prix, et la Nokia T20 mérite tout de même de figurer parmi les meilleures tablettes à petit prix. Nous sommes heureux de voir que de plus en plus de fabricants s'intéressent à la fabrication de tablettes Android et donnent à Apple des raisons de s'inquiéter (surtout dans le segment de l’entrée de gamme).

Vous pouvez acheter la Nokia T20 dès maintenant, directement auprès de Nokia. Il vous en coûtera 229 € pour la version Wi-Fi incluant 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une variante 4G devrait être ajoutée au catalogue prochainement, moyennant 30 € supplémentaires.

Actuellement, Nokia offre une remise de 50% sur l’achat d’un étui protecteur contre les chutes et les rayures.

Design

Légère et élégante

Port de chargement USB-C

Une seule couleur

Le plus grand compliment que l'on puisse faire au design de la tablette Nokia T20 est peut-être qu'elle semble plus chère qu'elle ne l'est en réalité.

Les meilleurs smartphones Nokia parviennent à être élégants tout en étant abordables, et HMD Global a réussi le même tour de passe-passe avec sa première tablette Nokia : sa fiche technique n'apparaît pas vraiment innovante ou premium (nous y reviendrons), mais elle s’avère bien conçue et raisonnablement élégante.

La tablette mesure 247,6 x 157,5 x 7,8 millimètres et pèse 465 grammes (la version cellulaire est légèrement plus lourde). Elle se révèle confortable à manipuler, et vous pouvez tout juste la faire tenir dans une paume. Jusqu’à ce que l’épuisement vous gagne.

Si vous disposez la tablette en mode paysage avec l'écran face à vous, vous pouvez observer un bouton d'alimentation sur le côté gauche, une bascule de volume en haut toujours vers la gauche, et un port USB-C sur la droite (heureusement, il semble maintenant que le standard micro USB a été complètement abandonné, même sur les appareils les moins chers). Une prise jack de 3,5 mm se dessine ici aussi, même si elle se retrouve bizarrement positionnée.

Nous apprécions particulièrement le dos de la tablette : il est en aluminium, avec une belle texture mate agréable au toucher. Il y a également une barre légèrement surélevée, proposant une texture légèrement différente - nous ne sommes pas sûrs de sa raison d'être, mais elle ajoute une touche singulière (elle peut vous aider à orienter la tablette dans le bon sens, rien d'autre).

On trouve également sur le verso une caméra à lentille unique (dans le coin supérieur droit) et un subtil logo Nokia. Sortez cet appareil dans un café et nous pensons que vous allez attirer un ou deux regards admiratifs, quel que soit l'angle sous lequel les autres personnes le scrutent. Il s’affiche relativement robuste, et vous ne vous soucierez jamais de le glisser dans un sac ou de le jeter sur un canapé.

La tablette Nokia T20 est disponible en une seule couleur bleu marine - vous pouvez voir à quoi elle ressemble sur les photos accompagnant cet article. D'autres choix de couleurs auraient été les bienvenus, mais nous n'avons pas vraiment à nous plaindre de cette option chic choisie par HMD Global. Enfin, l'appareil est conforme à la norme IP52, ce qui signifie qu'il est résistant aux éclaboussures mais en aucun cas à une immersion.

Ecran

Dalle LCD IPS de 10,4 pouces

Luminosité maximale de 400 nits

Couleurs et contraste corrects

La Nokia T20 est équipée d'un écran LCD IPS de 10,4 pouces, avec une résolution de 1200 x 2000 pixels. Et soyons honnêtes : ce n'est pas le meilleur écran que nous ayons jamais évalué sur une tablette. Mais là encore, on ne s'attend pas à ce qu'il soit bluffant, compte tenu du prix.

Vous n'obtenez rien de plus que le taux de rafraîchissement standard (60 Hz), ni aucun ajout remarquable comme l’affichage mini-LED. Encore moins, une densité de pixels par pouce particulièrement élevée (elle égale 224 ppp sur ce modèle).

Tout compte fait, ce n'est pas un mauvais écran : il est parfaitement adapté à la navigation web et au visionnage de films. La luminosité maximale de 400 nits reste respectable, même si vous allez probablement vouloir l'augmenter jusqu'à sa limite supérieure la plupart du temps - surtout si vous essayez d'utiliser la tablette dans des zones très lumineuses.

Comparé à d'autres tablettes similaires dans cette fourchette de prix, l'écran fait bonne figure. Et les 10,4 pouces apportent une taille suffisamment généreuse pour la majorité des tâches. Nous avons passé notre temps d’essai à naviguer entre les e-mails, les vidéos et les réseaux sociaux - la dalle a toujours répondu présente de la meilleure façon, pour tous ses usages.

La balance des couleurs et le contraste sont décents - le fond d'écran par défaut le démontre assez bien - et bien qu'il semble clair que HMD Global a économisé un peu d'argent sur la conception de cet l'écran, il demeure impressionnant pour un modèle d’entrée de gamme. Les bords ne sont pas particulièrement fins, mais nous aimons les coins incurvés déployés ici (on retrouve le style de l’iPad Pro).

Spécifications, performances et caméras

Performances moyennes

Haut-parleurs décents

Caméra arrière passable

Sous le capot du Nokia T20, nous avons un processeur Unisoc T610, plus 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Heureusement, il y a un emplacement pour carte microSD, et vous aurez probablement envie d'étendre le stockage intégré si vous téléchargez beaucoup de podcasts, de films, de séries et bien d’autres contenus. En plus du modèle Wi-Fi que nous avons testé, il existe également une version cellulaire 4G.

Des spécifications d’entrée de gamme en somme, et cela se ressent côté performances. L'ouverture des applications, la navigation entre les menus, le passage d'un écran à l'autre, la transition entre mode paysage et mode portrait… toutes ces actions prennent quelques millisecondes (voire des secondes entières) de plus que sur les tablettes Android et iPadOS de milieu de gamme.

Ces latences ne rendent pas la tablette inutilisable, et elle sera capable d'exécuter n'importe quelle application téléchargée, mais les utilisateurs intensifs seront frustrés par la lenteur du Nokia T20.

Si vous souhaitez limiter le multitâche au minimum et que vous n'êtes pas gêné par un débit plus lent, alors la Nokia T20 sera suffisante. Nous ne la recommanderions cependant pas pour effectuer de l’édition photo ou vidéo, ni pour jouer à des jeux sophistiqués.

Les haut-parleurs stéréo qui équipent la tablette sont tout à fait capables de diffuser un son de qualité décente - et même un peu plus que cela. Ils peuvent produire un volume sonore élevé et sont parfaits pour regarder des films et écouter des podcasts. À la rigueur, ils peuvent également servir à écouter une ou deux playlists musicales. Évidemment, ils ne sont pas le dernier cri en matière de fidélité audio sans distorsion, mais compte tenu du prix que vous payez ici, c'est une fonctionnalité que HMD Global a bien soignée.

En ce qui concerne les caméras, vous n'êtes pas le genre de personne à prendre des photos/vidéos avec une tablette, n'est-ce pas ? Si la réponse est négative, tant mieux ! Car la Nokia T20 dispose d'un capteur photo arrière de 8 Mpx qui prend certains des clichés les plus granuleux et les plus délavés que nous ayons vues depuis longtemps. En basse lumière, les performances de l'appareil sont encore pires.

La caméra selfie de 5 Mpx n'est pas géniale non plus, bien qu'elle suffise pour les appels vidéo. Même ainsi, l’image paraît saccadée et floue, il est donc préférable d'utiliser votre smartphone ou une webcam connectée à un ordinateur. Voici donc les deux plus grandes faiblesses de la tablette.

Quelques photos prises avec la Nokia T20

Image 1 sur 3 La Nokia T20 prend des photos correctes sous un éclairage correct. (Image credit: Future) Image 2 sur 3 Vous n'avez pas beaucoup de chances d'obtenir une bonne photo en basse lumière. (Image credit: Future) Image 3 sur 3 Les couleurs semblent constamment ternes. (Image credit: Future)

Interface

Android 11 à bord

Fonctionne avec le nouvel espace enfants

Pourra accueillir Android 12 et 13

La Nokia T20 est livrée sous Android 11, et nous sommes heureux de dire que HMD Global a confirmé que la tablette va obtenir Android 12 et Android 13 le moment venu. De sorte que vous êtes couvert de mises à jour sécuritaires et fonctionnelles pour un couple d'années au moins.

Du côté des inconvénients, Android n'a jamais été vraiment adapté sur les tablettes, et cela continue d'être le cas. Google ne fait pas grand-chose pour optimiser le système d’exploitation sur un écran plus grand, et les éditeurs d'applications non plus (il y a quelques exceptions, notamment Gmail et Spotify). Ce n'est pas une catastrophe, mais ce n'est pas iPadOS.

Il y a cependant quelques fonctionnalités relativement nouvelles dont il faut parler sur les tablettes Android : le Google Entertainment Space, par exemple, qui regroupe toutes vos applications de streaming vidéo, vos jeux et vos ebooks. Ensuite, il y a Kids Space, une zone murale contenant des applications, des livres électroniques et des vidéos approuvés pour vos enfants.

Ces deux options rendent les tablettes Android plus utiles et imitent le type de fonctionnalités proposées en standard sur les tablettes Amazon Fire.

Vous pouvez travailler sur la Nokia T20 grâce à des outils comme Google Docs et Google Sheets, mais il n'y a pas de clavier officiel. Donc si vous voulez améliorer l'expérience de frappe, vous devrez acheter un clavier Bluetooth adapté. La prise en charge du stylet n'est que passive, ce qui signifie qu'il n'est pas possible de faire des croquis ou de prises de notes, autrement qu’avec vos doigts.

Autonomie

Batterie généreuse d'une capacité de 8 200 mAh

Supporte toute une journée sans charge

Environ 6-7 heures de lecture vidéo garanties

HMD Global estime que la batterie de 8 200 mAh de la Nokia T20 peut offrir une "autonomie d’une journée entière". Soit 7 heures de réunions en ligne, 10 heures de films ou 15 heures de navigation sur Internet, selon le communiqué officiel. Ces chiffres sont peut-être un peu optimistes si l'on en croit nos essais, la batterie baissant d'environ 15% par heure pendant notre test vidéo (ce qui fait un total d'environ 6-7 heures).

Pour être honnête, ce test a été effectué avec une luminosité maximale, donc vous pouvez probablement gagner un peu plus si vous réduisez ce paramètre. La batterie semble bien tenir sa charge en mode veille, et si vous n'êtes qu'un utilisateur léger, nous pensons que vous pourriez obtenir quelques jours d’usage entre deux charges.

En revanche, si vous jouez et consultez vos e-mails toute la journée, la batterie ne tiendra probablement pas jusqu'à l'heure du coucher.

Faut-il acheter la Nokia T20 ?

Achetez-la si...

Vous avez un budget serré

Il ne fait aucun doute que le prix abordable de la Nokia T20 est l'un de ses meilleurs atouts - et comme c'est la norme pour les appareils Nokia, vous en avez largement pour votre argent. Dans cette fourchette de prix particulière, nous pensons que c'est l'une des meilleures tablettes que vous pouvez obtenir en ce moment.

Vous recherchez un écran qui durera

La Nokia T20 emprunte la même qualité de construction et la même robustesse que les téléphones Nokia, aussi ce n'est pas un appareil que vous aurez peur de casser. Il est suffisamment résistant pour être utilisé par des enfants plus jeunes, par exemple.

Vous avez besoin d'une tablette adaptée aux enfants

En parlant de jeunes publics, la Nokia T20 est un choix judicieux si vous achetez une tablette pour des technophiles en herbe. Avec le nouvel espace Google Kids Space intégré à l’OS Android et divers autres contrôles parentaux intégrés, elle constitue un espace sûr pour vos enfants.

Ne l'achetez pas si...

Il vous faut des performances haut de gamme

La Nokia T20 ressemble à une tablette économique en termes de puissance. Elle ne convient nullement si vous pratiquez massivement l'édition vidéo ou si vous décidez de lancer des jeux exigeants. Si vous vous contentez d'envoyer des courriels, de naviguer sur le web, de jouer à des titres casual, de consulter vos comptes sociaux et de faire un peu de traitement de texte… tout ira bien.

Vous voulez vraiment prendre des photos

Les appareils photo ne sont pas très performants sur une tablette, encore moins sur celle-ci. Ce qui n'est peut-être pas si grave si vous avez toujours votre smartphone avec vous. La qualité des appels vidéo est correcte, mais pas extraordinaire - à prendre en compte si vous achetez ce produit pour garder le contact avec vos amis, votre famille et vos collègues de travail.

Vous travaillerez beaucoup sur cette tablette

Les tablettes comme l'iPad Air et la Galaxy Tab S7 sont livrées avec des housses de clavier officiellement approuvées qui les transforment essentiellement en ordinateurs portables de secours. Le Nokia T20 fonctionne bien avec des claviers Bluetooth, mais l'expérience globale n'est pas aussi agréable.