Samsung Galaxy Tab S7 offres Amazon France View Similar Amazon Pas d'information de prix

Si vous recherchez la meilleure tablette à acheter en 2020, vous vous tournerez peut-être vers un iPad. Mais avec sa Galaxy Tab S7, sa toute nouvelle tablette Android, Samsung compte bien changer la donne. Nous avons eu l'occasion de la tester aux côtés des nouveaux téléphones Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra.

Annoncée en même temps que la Galaxy Tab S7+, plus grande, la Tab S7 est conçue pour offrir une expérience premium afin de concurrencer la gamme d'iPad d'Apple, qui connaît un succès sans précédent.

Samsung Galaxy Tab S7, disponibilité et prix

(Image credit: TechRadar)

Les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ seront vendues à partir du 21 août mais sont d’ores et déjà disponibles en précommande. La Galaxy Tab S7 dans sa version de base (11 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage) sera proposée à partir de 719 €. Il faudra ajouter 100 € à la facture pour acquérir les modèles 4G et 480€ pour les versions 5G.

Design et écran de la Samsung Galaxy Tab S7

Image 1 sur 3 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 (Image credit: TechRadar)

La Galaxy Tab S7 ressemble aux précédentes tablettes Samsung, mais son design a été affiné, notamment en ce qui concerne la technologie d'affichage, qui a été améliorée pour cette dernière édition.

L'écran LCD de 11 pouces affiche une résolution de 274 pixels par pouce. Ce n'est pas le meilleur écran de tablette qui existe en termes de résolution, mais le résultat est très convaincant lorsque l’on affiche une vidéo.

L'une des grandes améliorations apportées à ce modèle est l'introduction d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie que l'image à l'écran se rafraîchit plus fréquemment qu’avant.

L'écran sera suffisamment grand pour de nombreux utilisateurs, mais si vous cherchez une version encore plus grande, vous pouvez opter pour la Tab S7+. Les deux tablettes sont dotées d'un cadre épais sur les bords de l'écran qui sait se faire discret lors de l'utilisation de l'appareil et la prise en main est très agréable. Avec ces bords plus carrés que lors des éditions précédentes, la Galaxy Tab S7 ressemble plus que jamais à un iPad Pro.

(Image credit: TechRadar)

Sur le côté gauche se trouve la touche d'alimentation et à côté, une bascule de volume. Il y a des grilles de haut-parleurs sur les bords supérieur et inférieur de la tablette, et il y a aussi un USB-C sur le bord inférieur.

Si vous voulez pouvoir faire des croquis ou annoter des documents avec votre tablette, vous pourrez faire appel au stylet fourni avec la tablette. Celui-ci se place à l'arrière de l'appareil dans une large encoche pour se charger, ce qui est un choix de conception audacieux que seuls certains apprécieront.

Performance et interface de la Samsung Galaxy Tab S7

(Image credit: TechRadar)

Le chipset Snapdragon 865 Plus de Qualcomm se trouve dans la Galaxy Tab S7, et les résultats obtenus lors de nos premiers tests se sont révélés tout à fait probants. C'est l'un des meilleurs chipsets disponibles sur le marché actuellement, vous devez donc vous attendre à des performances haut de gamme. Nous avons constaté que les applications s'ouvraient rapidement et la Galaxy tab S7 devrait pouvoir gérer la plupart des jeux sans aucun problème.

Il y a 6 Go de RAM à bord, ce qui devrait être plus que suffisant pour faire fonctionner les applications les plus gourmandes. Le stockage est lui proposé en 128 Go ou 256 Go.

La tablette est livrée avec le logiciel Android 10, superposé à ce que Samsung appelle la version 2.5 de son interface utilisateur unique (One UI), bien que la différence avec le logiciel One UI 2 des produits Samsung précédents ne saute pas aux yeux.

Contrairement à de nombreuses autres tablettes Android, la Galaxy Tab S7 est dotée (en option) d'une connectivité 5G, ce qui vous permettra de vous connecter aux réseaux mobiles de nouvelle génération.

Appareil photo et autonomie de la Samsung Galaxy Tab S7

(Image credit: TechRadar)

Si vous cherchez une tablette avec un bon appareil photo, peut-être pour travailler ou étudier, la Samsung Galaxy Tab S7 semble une valeur sûre. A l'arrière de la tablette, on trouve un capteur principal de 13 Mpixels, un objectif grand-angle de 5 Mpixels et un module flash. A l’avant, on trouve un capteur de 8 mégapixels qui gère les selfies, les appels vidéo, la reconnaissance faciale et le contrôle par mouvement. Il a été placé sur le bord droit de l'écran, ce qui en fait un bon emplacement pour les appels en mode paysage.

Nous avons brièvement testé la caméra arrière, et les résultats correspondaient à ce que l'on attend d'une tablette haut de gamme - c'est-à-dire que les photos ne seront pas aussi belles que celles que vous obtiendrez avec un smartphone comme le Galaxy Note 20, mais les couleurs étaient bien restituées et le résultat tout à fait convaincant.

La tablette est alimentée par une batterie de 8 000 mAh. Et même si nous n’avons pu achever tous les tests d’autonomie, d'après notre expérience avec les précédentes tablettes Samsung équipées d'une batterie de taille similaire, nous nous attendons à ce que celle-ci dure plus de huit heures et peut-être même plus.

Il existe également une technologie de charge rapide de 45W, mais vous aurez besoin d'un chargeur dédié pour en profiter - et vous n'en avez pas dans la boîte, donc ce sera une dépense supplémentaire.

Premier verdict

Le Samsung Galaxy Tab S7 ne constituera pas une mise à jour majeure pour les personnes possédant une tablette Android ou un iPad récent, mais elle s’annonce comme un produit solide qui pourrait détrôner notre meilleure tablette Android du moment - la Galaxy Tab S6.

Son principal concurrent est sans doute la Galaxy Tab S7+, légèrement plus grand (12,4 pouces). Mais si 11 pouces vous suffisent, la Tab S7 est une très bonne option à un prix légèrement inférieur.