Test du Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra se hisse aisément parmi les meilleurs smartphones premium de 2020, notamment parce qu’il comprend le meilleur appareil photo et le plus bel écran qu’un appareil Android puisse supporter. C’est aussi le seul smartphone avec stylet que nous recommandons instamment. La concurrence de ce nouveau modèle est relativement faible - et vous allez devoir payer un coût considérable pour obtenir ce puissant « smartphone all inclusive ».

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra en résumé

Le nouveau Galaxy Note 20 Ultra dispose d'un appareil photo qui n’a pas peur de zoomer à l’extrême, moyennant une facture elle-aussi très extrême. Le smartphone classe affaires de Samsung constitue un investissement imposant, au point que vous vous poserez deux fois la question : « Ai-je réellement besoin d'un téléphone all inclusive ? »

Sachez, pour vous convaincre, qu’il s’agit du meilleur photophone Android actuel, grâce à son zoom optique 5x, son zoom numérique 50x, ses filtres selfie amusants et son interface incroyablement facile à utiliser. Le stylet S Pen de Samsung vous permet une fois de plus de prendre des photos à distance, et les vidéos au ralenti de 960 images par seconde que nous avons prises n’en finissent pas d’étonner tous les publics. Même s'il s'agit d'une fonction de l'ère Galaxy S9 Plus.

Nous avons eu plus de plaisir à tester le Note 20 Ultra que tout autre smartphone en 2020. Ces deux dernières semaines, nous avons passé notre temps à zoomer tous les monuments emblématiques de New York sans perdre la moindre qualité d’image. Un fait rarissime.

How close can you zoom in on the State of Liberty? On Samsung Galaxy Note 20 Ultra, this is the view from Governors Island: 0.5x / 10x (the best) / 20x / 50x zoom. pic.twitter.com/wwJnHucJsWAugust 15, 2020

Ce facteur pratique permet de compenser le post-traitement photo qui, lui, tient plus difficilement la comparaison avec les rigoureux iPhone 11 Pro Max et Google Pixel 4 XL. Le traitement photo de Samsung adoucit encore lourdement les textures dans des conditions de faible luminosité. Bien que son mode nuit se soit nettement amélioré.

Nos principaux problèmes concernant le Samsung Galaxy S20 Ultra ont été résolus avec le Note 20 Ultra. L'appareil photo ajoute un autofocus assisté par laser - sans ce dernier, les photos floues du S20 Ultra devenaient un tel problème que nous avons préféré lui recommander le S20 Plus, en raison de sa résolution plus faible mais de son autofocus double pixel plus stable. Le nouveau design du Note 20 Ultra propose également un aspect et un toucher plus haut de gamme que le S20 Ultra.

Le Note 20 Ultra est le pack mobile le plus complet de Samsung : il possède un écran de 6,9 pouces à 120 Hz qui se manipule avec fluidité, un nouveau chipset rapide, 12 Go de RAM (plus que certains des meilleurs ordinateurs portables), un débit 5G et une autonomie supérieure à une journée entière. Le S Pen est également doté de nouvelles fonctions géniales, comme la synchronisation des enregistrements vocaux avec vos notes griffonnées (les étudiants et les journalistes vont adorer). Un vrai plus pour les fidèles de la marque.

Le Note 20 standard possède certaines de ces fonctionnalités, mais il ne répond pas aux spécifications et au design que vous attendez d'un produit Note en 2020 : il n'y a pas d’emplacement pour carte Micro SD, l'appareil photo est doté d'un zoom 3x et la vitre arrière n'est pas en verre. Si vous comptez dépenser plus de mille euros pour un nouveau smartphone, autant dépenser quelques centaines d’unités supplémentaires et obtenir le meilleur modèle.

Il y a évidemment des opérations que le Note 20 Ultra ne peut pas accomplir, mais la plupart d'entre elles n'ont pas d'importance. Bien que le téléphone prenne en charge une résolution QHD, Samsung le règle par défaut sur 1080p - et il ne peut toujours pas combiner un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la QHD en simultané. Alors que le OnePlus 8 Pro s’en vante. Comme il est plus difficile de vivre avec 60 Hz lorsque nous nous sommes habitués à des fréquences de rafraîchissement plus élevées, nous avons conservé la résolution Full HD et elle semblait parfaitement adaptée. Nous n'avons pas manqué les pixels supplémentaires, et nous pensons que la plupart des gens ne remarqueront pas la différence sur un écran de cette taille.

Nous avons laissé de côté l’option « Space Zoom » 100x du S20 Ultra. C'était un excellent gadget, bien que tout ce qui dépasse un zoom de 50x s’avère souvent inexploitable selon les conditions d'éclairage. Le S20 Ultra 40 Mpx est légèrement plus performant (il offre des détails plus précis lors du recadrage des photos). Comptez 10 Mpx sur le Note 20 Ultra, mais la taille des fichiers et le trou dissimulant la caméra frontale sont tous deux minimisés. Des compromis.

Samsung veut vous faire croire que le Note 20 Ultra a tout pour plaire, et c'est résolument le cas si vous pouvez vous contenter d’un chargement de 45W, moins rapide. Le Huawei P40 Pro a de quoi rivaliser techniquement mais il est handicapé par une interface Android limitée et l’absence de services Google. Samsung a donc toute la place pour offrir un photophone supérieur. En attendant les surprises des prochains iPhone 12 et Google Pixel 5.

Pour en revenir à la question que nous avons posée au début de cette évaluation : avez-vous vraiment besoin d’un « smartphone all inclusive » Samsung ? Si vous n'avez pas besoin des bonus haut de gamme - le stylet S Pen, le zoom optique 5x et le chipset détonnant - alors le Galaxy S20 Plus, au prix plus léger, paraît une bonne alternative. Mais si vous voulez tout essayer, et que l'argent n'est pas un problème, alors le Note 20 Ultra est un luxe essentiel. Ou alors, vous pouvez aussi attendre le Galaxy Z Fold 2, un modèle pliable à la pointe de la technologie.

Quoi qu'il en soit, Samsung vous prêtera un stylo S Pen pour signer l’acte d’achat.

(Image credit: TechRadar)

La date de sortie du Galaxy Note 20 Ultra est le vendredi 21 août. Cela signifie que les pré-commandes, qui ont été lancées après l'annonce officielle de Samsung le 5 août, sont toujours ouvertes. Avec quelques bundles encore disponibles incluant gratuitement les écouteurs sans fil Galaxy Buds Live ou un abonnement de trois mois au Xbox Game Pass. Selon votre région.

Le Galaxy Note 20 Ultra « le moins cher » coûte 1 309 €. En France, ce modèle vous donnera accès à 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. La version plus haut de gamme vous donne droit à 512 Go d’espace disponible, contre la modique somme de 1 409 €. Les deux versions disposent d'un emplacement pour carte Micro SD permettant d'étendre le stockage intégré.

Le Note 20 Ultra est bien plus cher que le Note 20, légèrement plus petit, mais Samsung ne s'est pas vraiment soucié des spécifications et du design du Note normal de cette année et le fait encore payer 959 €. Il vous faudra donc une forte envie de stylet pour préférer les nouveaux Samsung Note au S20 Plus.

(Image credit: TechRadar)

Design du Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Le Note 20 Ultra est un téléphone massif dans la main, nécessitant deux paumes charnues pour le manipuler aisément. Comme il partage la taille d'écran de 6,9 pouces avec le S20 Ultra, il n’est plus possible de réserver le terme « géant » à la série Note.

Ce qui est différent ici, c'est que Samsung a trouvé des moyens d'améliorer le design du Note 20 Ultra, sans nécessairement le rendre plus grand. Il a un aspect poli avec un dos en verre moins réfléchissant. Et qui réduit également les traces de doigt disgracieuses.

La couleur cuivre Mystic Bronze se démarque surtout avec ce revêtement en verre givré, tandis que les options moins élégantes Mystic Black (noir) et Mystic White (blanc) conviendront aux amateurs de versions plus classiques et sobres.

Le dernier modèle haut de gamme de Samsung continue de s'opposer à la tendance qui consiste à équiper les smartphones premium de bordures arrondies. Il se tient droit avec un cadre plus carré, qui n'est adouci que sur les côtés droit et gauche par l'écran Infinity Display incurvé.

Ce cadre carré est-il plus esthétique ? C'est très subjectif, mais cela permet au stylet S Pen de glisser facilement vers le haut sur le côté gauche du téléphone - un changement mineur par rapport à la fente du côté droit où les modèles Note précédents hébergeaient le stylet.

Il y a une grosse bosse intégrant le module photo à l'arrière du téléphone, ce qui est nécessaire pour profiter d’un zoom optique 5x puissant. Exiger une bosse plus discrète tout en réclamant les mêmes niveaux de zoom, c'est nier la physique, ou la réalité (ou les deux).

(Image credit: TechRadar)

Ecran du Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Le Galaxy Note 20 Ultra possède le meilleur écran de smartphone à ce jour. C'est une habitude pour Samsung qui tient généralement la première place à chaque nouveau modèle, et ce pendant six mois. Jusqu'à ce que l'entreprise sud-coréenne se dote d'une nouvelle technologie d'affichage. Vivement le Galaxy S30 donc.

Samsung nous a déjà impressionnés avec son écran de 6,9 pouces à 120 Hz mis en avant sur le S20 Ultra. Avec un compromis que vous subirez également sur le Note 20 Ultra : vous devez choisir entre 120 Hz en 1080p, ou passer à 60 Hz pour profiter de la résolution QuadHD. La décision est facile à prendre : le réglage 120 Hz/1080p semble appréciable dès le départ. L'écran de 6,9 pouces n'est pas assez grand pour distinguer les pixels individuels, et nous n'aurons pas vraiment besoin de résolutions plus élevées tant que les téléphones pliables ne seront pas devenus courants.

Ce qui importe davantage, c'est la fluidité de 120 Hz pour jouer à des titres AAA et regarder vos films ou séries TV préférés. L'action est plus dynamique, et comme Samsung utilise un taux de rafraîchissement adaptatif, l'écran n'est pas toujours à 120 Hz ; lorsque vous lisez vos e-mails, par exemple, le téléphone est assez intelligent pour réduire le taux de rafraîchissement à des niveaux inférieurs et économiser la batterie.

Le Note 20 standard n'a pas ce taux de rafraîchissement plus rapide - et sa résolution maximale est de 1080p, il n'y a donc pas de choix à faire. Le seul avantage que certains peuvent préférer avec l'écran 6,7 pouces du Note 20 est le fait qu'il soit plat et non incurvé - un autre choix subjectif de conception.

(Image credit: Future)

Appareil photo du Samsung Galaxy Note 20 Ultra

La distance. C'était autrefois un problème pour les appareils photo propres aux smartphones, qui étaient incapables de zoomer sur les sujets et les décors les plus éloignés. Le Note 20 Ultra résout ce problème en combinant un zoom optique 5x et un zoom numérique 50x. A côté de cette proposition, le zoom optique 2x de l'iPhone donne l'impression de recadrer l'image sans aucun sens.

(Thread) The Samsung Galaxy Note 20 Ultra camera zoom is... impressive. 0.5x ultrawide / 1x regular / 5x optical / 50x digital 😯Thoughts? pic.twitter.com/jUMeX0yb59August 15, 2020

Nous avons constaté que les photos prises par le Samsung Note 20 Ultra étaient claires jusqu'à l’usage du zoom 10x, selon les conditions d'éclairage et la façon dont nous les visualisions (sur l'écran du téléphone par rapport à un écran d'ordinateur plus grand). Non, ce téléobjectif ne récupère pas la fonction « Space Zoom » 100x du S20 Ultra, mais étant donné la perte de qualité entre 50x et 100x, tout photographe mobile peut se passer de ce gadget inexploitable.

La portée du zoom 50x est plus que suffisante, et le zoom optique 5x ne joue pas les gros bras numériques, ni hybrides, juste optiques. Le téléobjectif a également une ouverture légèrement plus grande que celle du S20 Ultra : f/3 au lieu de f/3,5, pour embarquer plus de luminosité via le capteur de l'appareil. Le champ de vision de la caméra est plus étroit (20 degrés au lieu de 24 degrés pour le S20 Ultra), et il offre 12 Mpx au lieu de 64 Mpx, mais nous ne voyons pas de contraintes, seulement des améliorations.

Yes. Selfie🤳 / Regular wide 📷 / Ultrawide👐 / Telephoto 🔭. Thoughts? https://t.co/KVqdMps30e pic.twitter.com/v6fmfFOJOgAugust 8, 2020

Zoomer sur l'Empire State Building avec le fleuron Samsung s’est avéré déstabilisant la première fois, tant l’agrandissement est maximal. Toutes les photos de ce bâtiment emblématique prises avec les objectifs du Note 20 Ultra - principal, téléobjectif et ultra-large - étaient superbes. Nous avons dû refaire la mise au point de l'appareil photo de 10 mégapixels alors que nous nous trouvions devant l'Empire State Building, avec un premier plan obscur, tandis que l'arrière-plan lumineux dominait. Bien que l'arrière-plan ait été soufflé lors de la prévisualisation du cliché, nous considérons que le post-traitement de Samsung a bien géré le rendu final.

Puis... le soleil a commencé à se coucher. C'est là que les photophones Samsung ont tendance à compenser le bruit par un lissage agressif de la texture, et le Note 20 Ultra ne s’éloigne pas de cette norme.

See that American flag on Brooklyn Bridge? This photo set zooms into it from 0.5x to 50x. Thoughts? Samsung Galaxy Note 20 Ultra photo requests for future tests? pic.twitter.com/czNGvD8bGOAugust 15, 2020

Nous avons quand même constaté que certaines photos de l'iPhone 11 Pro Max et du Google Pixel 4 conservaient plus de détails dans des situations de faible luminosité, bien que Samsung semble avoir amélioré son mode nuit au cours de l'année dernière. Côte à côte, aucun appareil ne fait mieux que le téléobjectif de Samsung - à moins de compter sur les smartphones non-Android de Huawei.

C'est là que Samsung gagne. Même si les images de ses appareils ne s’imposent pas comme « les meilleures » en matière de pixel-peeping, le Note 20 Ultra dispose du module photo le plus facile à utiliser et le plus amusant. Ce sont des petits ajouts, comme les options qui permettent de prendre des photos plus rapidement, qui nous font apprécier la fonctionnalité raffinée de l'application dédiée de Samsung :

Double appui sur le bouton d'alimentation pour lancer rapidement l'application appareil photo. Vous n'avez pas besoin de regarder sur l'écran de verrouillage pour trouver une icône capricieuse qui nécessite une longue pression.

Faire un geste de la main pour déclencher les selfies, tendre le bras pour cadrer - sans avoir à se rétracter et à réinitialiser chaque shooting.

Glisser son index n'importe où dans le viseur de l'écran pour basculer entre les caméras frontale et arrière.

L’option vidéo du Note 20 Ultra permet de filmer jusqu'à 8K, soit dans un format 16:9, soit dans le nouveau format cinéma 21:9. Mais cela sonne mieux que ce que vous obtenez réellement. En effet, vous n’obtiendrez pas la netteté 8K du Canon EOS R5. La résolution gourmande en stockage, ainsi que l’enregistrement 4K, ne bénéficient pas de la stabilisation Super Steady de Samsung, toujours limitée à 1080p. La plupart des utilisateurs devraient opter pour la définition 4K s’ils considèrent avoir une gestuelle assez stables. Pour les plus tremblotants, le 1080p sera exigé, aussi ennuyeux que cela puisse paraître.

Incredible Samsung Galaxy Note 20 Ultra super slow-mo video of an open fire hydrant on 36th St NYC (on my way to grabbing lunch). 960fps!Not seen: 5 seconds later, a guy mosies on up to the hydrant and, head first, leans over to take a big sip of water. Very hot day in NYC❤️🥵 pic.twitter.com/TplBMk4KgXAugust 10, 2020

Nous avons trouvé le mode de prise unique utile pour prendre plusieurs photos et vidéos en même temps. Ce en utilisant les différents appareils photo et modes du téléphone (suivre les enfants et les animaux domestiques devient alors on ne peut plus facile). La vidéo au ralenti à 960 images/seconde a capturé avec art une partie de l'eau qui s'écoule d'une bouche d'incendie par une chaude journée à New York. Samsung n'a pas mis ce mode à niveau depuis les S9 et S9 Plus - il est toujours en 720p et a l'air épouvantable en basse lumière - mais par une belle journée d'été et avec un écran de 6,9 pouces, il se révèle étonnant.

(Image credit: Future)

Autonomie du Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Le Note 20 Ultra tient sur une journée entière avec une seule charge, si tant est que vous en faites un usage standard. Ce n'est pas le téléphone le plus endurant de Samsung, et cela se résume à la capacité réduite de la batterie par rapport au S20 Ultra - 4 500 mAh pour le Note 20 Ultra contre 5 000 mAh pour le S20 Ultra. Cela dit, nous avons trouvé qu'il avait suffisamment de jus pour contenter la plupart des utilisateurs.

Nous avons souvent constaté qu'il nous restait 20% de batterie à la fin d'une journée de test, ces journées étant souvent consacrées à prendre des photos et des vidéos et à regarder des vidéos YouTube sur l'écran de 6,9 pouces. La durée de vie de la batterie a diminué plus rapidement lorsque nous activions une connexion 5G.

En plus de cette autonomie solide, Samsung a prévu une recharge rapide de 25 W, une recharge rapide sans fil de 15 W et le système Wireless Power Share, pour que vous puissiez recharger d’autres appareils Qi depuis le Note 20 Ultra. Il est également équipé d'une gamme complète d'options d'économie d'énergie lorsque vous êtes à court de courant.

Curieusement, ce qui n'est pas proposé ici, c'est le chargement filaire 45 W, pourtant pris en charge par le Note 10 Plus de l'année dernière. Et les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra de cette année, via un adaptateur que Samsung vend séparément. Quelques sociétés s'intéressent même à la recharge de 100 W, mais Samsung semble prendre son temps pour déployer une recharge vraiment rapide.

Le chargement de 25W est ici apprécié - il ne nous a fallu qu'une heure et neuf minutes pour recharger complètement le Note 20 Ultra de 0% à 100%.

Faut-il acheter le Samsung Galaxy Note 20 Ultra ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-le si...

Vous désirez ardemment un « smartphone all inclusive »

Le Note 20 Ultra a tout pour lui : un grand écran, un superbe appareil photo, un taux de rafraîchissement élevé, le stylet S Pen, un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran, des spécifications ultra-rapides, des débits 5G. Ce téléphone est conçu pour les utilisateurs exigeants qui veulent tout sauf les vitesses de chargement les plus rapides.

Vous voulez le meilleur zoom photo existant sur mobile

La distance n'a plus d'importance. L'appareil photo du Note 20 Ultra, avec son zoom optique 5x et son zoom numérique 50x, vous permet de vous rapprocher vraiment, vraiment des choses. La qualité des photos a diminué au-delà du zoom optique 5x en basse lumière et du zoom 10x en situation optimale, mais ce qui est disponible ici est bien plus utile que les zooms 2x de tous les autres concurrents.

Vous apprécier utiliser un stylet

Le S Pen est plus utile que jamais, avec des fonctions telles que les notes audio qui se synchronisent avec vos notes manuscrites - les étudiants et les journalistes vont adorer. Le stylet vous permet également de déclencher des selfies à distance, et d'accéder à d'autres raccourcis, via des gestes communs. Difficile de faire plus pratique.

Ne l'achetez pas si...

Vous recherchez le téléphone le plus moderne de Samsung

Le Note 20 Ultra a de quoi faire sensation, mais c'est le Z Fold 2 qui va vraiment faire tourner les têtes. Si vous souhaitez faire des folies et acquérir un appareil Samsung de pointe, vous porterez peut-être votre attention sur le nouveau smartphone pliable à venir (restez à l'écoute le 1er septembre prochain), sur le point de régler les problèmes que nous avons connus avec le Galaxy Fold original.