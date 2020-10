Test du OnePlus 8 Pro

Fini l’appellation « Flagship Killer » et les économies sur le hardware, OnePlus s’attaque désormais frontalement aux plus grands noms du marché avec son OnePlus 8 Pro, et cela se ressent dans son prix avec un appareil dorénavant proposé au tarif de base de 899 €, une première pour un téléphone de la marque. Cette hausse tarifaire vient se justifier par les nouvelles fonctionnalités qu’embarque l’appareil mais même à ce prix, le OnePlus 8 Pro se paye le luxe d’être encore un petit peu moins cher que ses différents concurrents que sont Samsung, Apple et Huawei.

Le OnePlus 8 Pro en résumé

Oubliez ce que vous pensiez savoir sur OnePlus, la marque se veut aujourd’hui plus que jamais premium. Celle-ci veut affirmer sa place nouvellement acquise à la table des grands de ce marché et le cru de cette année est là pour le faire entendre à la concurrence : il faudra maintenant compter avec eux.

Là où les OnePlus 7 Pro et 7T Pro faisaient encore quelques concessions pour pouvoir couper l’herbe sous le pied de leurs compétiteurs, le OnePlus 8 Pro lui ne cache plus ses intentions et vient opérer un véritable bras de fer avec des appareils aux prix un peu plus élevés que le sien comme le Samsung Galaxy S20 Plus, l'iPhone 11 Pro et le Huawei P40 Pro.

OnePlus continue à attaquer ses concurrents là ou ça fait mal : le porte-monnaie, avec des prix toujours un petit peu en dessous de ce qui se pratique ailleurs. Mais l’on regrettera que cela s’accompagne désormais de leur côté d’une hausse assez nette au niveau du prix de leurs propres appareils, faisant penser que l’époque où le rapport qualité-prix prenait une place centrale dans l’élaboration des produits de la firme est désormais derrière nous. Cependant, le résultat est bien là : le OnePlus 8 Pro est véritablement un appareil haut de gamme à part entière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU ONEPLUS 8 PRO Poids : 199 g

Dimensions : 165,3 x 74,35 x 8,5 mm

Taille d'écran : 6,78 pouces

Résolution : QHD+

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Densité de pixels : 513 ppi

Processeur : Snapdragon 865

RAM : 8 Go / 12 Go

Stockage : 128 Go / 256 Go

Caméra : 48 Mpx + 48 Mpx + 5 Mpx + 8 Mpx

Caméra frontale : 16 Mpx

Batterie : 4 510 mAh

Certification : IP68

Connectivité : double tiroir Nano SIM, port USB type C

La firme de Shenzen nous délivre ici son meilleur écran jamais réalisé, prétendant même que ce sera le meilleur de l’année tous smartphones confondus... Rien n’est moins sûr au rythme où vont maintenant les choses, mais ce qui l’est en revanche, c’est que la formule à de quoi plaire : un écran de 6.78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatible HDR10+ et une résolution QHD+. Réunis, tous ces éléments le place effectivement parmi les meilleurs écrans actuellement disponibles sur le marché.

Au dos de l’appareil, nous retrouvons un quadruple capteur photo offrant un panel de possibilités variées : un ultra grand angle, un zoom allant jusqu’à x30, un mode nuit ainsi que le nouveau filtre photochrome de la marque chinoise qui a suscité quelques débats dernièrement du fait que l’on pouvait voir avec au travers de certains matériaux dont certains vêtements.

Bien que ces capteurs soient une nette amélioration par rapport à la précédente génération, pour ce qui est de la photo ceux-ci restent encore à quelques enjambées de ce qu’arrivent à faire actuellement Samsung, Huawei ou encore Google mais ils restent néanmoins très performants et conviendront parfaitement à une majorité d’utilisateurs.

De plus, OnePlus a décidé cette année d’accéder à une requête que ses fans formulaient déjà depuis un petit moment en incluant enfin une fonction très demandée : la charge sans fil.

Mais attention, pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit ici d’une recharge sans fil ultra rapide permettant de passer de 0 à 50% de batterie en 30 minutes seulement. Attention toutefois, celle-ci ne sera permise que via une station de recharge que la marque vend séparément. Le OnePlus 8 Pro embarque également une batterie plus imposante pour faire face à l’augmentation de la demande en énergie de l’appareil et pourra vous durer facilement la journée sur une même charge d’après nos tests.

Ajoutez à cela la puissance que l’on connaît aux appareils OnePlus : un Snapdragon 865, dernier processeur de chez Qualcomm couplé à 8 ou 12 Go de RAM, l’ajout de la 5G sur le 8 Pro (ainsi que sur le 8 également) et vous comprendrez que la marque n’est désormais plus disposée à faire pâle figure sur ne serait-ce qu’une seule de ses spécifications.

En résumé, le OnePlus 8 Pro est aujourd’hui tout ce que l’on peut attendre d’un smartphone vraiment haut de gamme en 2020 et joue la carte du futur en embarquant la 5G.

(Image credit: TechRadar)

Prix : 899 € (8 Go+128 Go) | 999 € (12 Go+256 Go)

Le OnePlus 8 Pro est déjà disponible en France chez différents revendeurs ainsi que sur le site de la marque OnePlus

Le OnePlus 8 Pro a été annoncé le 14 avril 2020 et est maintenant en vente en Europe et ailleurs dans le monde depuis le 21 avril 2020.

Ce nouveau modèle est à ce jour le smartphone le plus cher qu’ait lancé la marque. Ce fait n'est pas tellement surprenant car OnePlus n’a finalement fait que suivre année après année l’augmentation des prix pour rester sur le rythme du marché ; cependant, cela signifie que la marque perd au passage quelque peu de son attrait initial, elle qui était vue comme la marque « abordable » par les consommateurs, ce qui lui avait valu un succès retentissant à l'époque des premiers OnePlus One et OnePlus 2.

Le OnePlus 8 Pro démarre donc cette année à 899 € pour la variante avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C'est 140 € de plus que le prix de départ du OnePlus 7T Pro lancé il y a seulement quelques mois, et pour ce prix vous n’obtiendrez ici que la moitié du stockage de son prédécesseur (qui lui possédait 256 Go de stockage interne). Vous n’aurez pas non plus le choix du coloris si vous optez pour cette version puisque celle-ci n’est proposée que dans une simple couleur noire. Point positif néanmoins : la connectivité 5G est au rendez-vous et permettra à ce smartphone de durer dans le temps, même si l’on regrette un petit peu l’absence d’une version 4G qui aurait peut-être permise au smartphone d’arriver avec un prix un petit peu moins agressif.

Il existe une seconde variante de l’appareil, disposant quant à elle de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage et celle-ci fait grimper le prix du smartphone au seuil de 999 €. C’est à nouveau 140 € de plus que l’édition McLaren du OnePlus 7T Pro de l’année dernière qui elle embarquait déjà cette même configuration à son lancement.

Même si cette hausse de prix a de quoi alarmer, celui-ci reste toujours moins cher que ses concurrents directs à savoir : le Samsung Galaxy S20 Plus qui était proposé à son lancement au prix de 1009 € pour la version avec 128 Go de stockage, tandis que l’iPhone 11 Pro, lui, démarre à 1159 € dans sa version standard de 64 Go et passe à 1329 € pour la version avec 256 Go de stockage.

(Image credit: TechRadar)

Écran du OnePlus 8 Pro

Une diagonale de 6.78 pouces avec une résolution QHD+ de 1440 x 3168 pixels

Un format 19.8:9 avec une densité de pixels de 513 pixels par pouce

Un Fluid Display avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz idéal pour ce qui attrait à la vidéo et au gaming

S’il y a bien une chose dont la marque semble être particulièrement fière, c’est la fluidité de son affichage. L’arrivée d’un mode 120 Hz était donc inéluctable pour pouvoir penser conserver ce titre de téléphone à la rapidité hors norme, et le pari est réussi.

Il est juste ici de dire que cet écran est l’un des meilleurs et plus fluides qui existent actuellement sur un smartphone. Un de ses atouts se situe également dans la façon dont est délivré ce taux de rafraîchissement. En effet, le OnePlus 8 Pro est pour l’instant l’un des seuls smartphones de grandes marques capable de délivrer un taux de rafraîchissement de 120 Hz tout en maintenant la résolution du téléphone à son maximum, ce que ne sont pas pour l’instant capables de faire d’autres téléphones comme les Samsung S20, qui eux ont besoin pour y arriver de baisser leur affichage en Full HD+ afin de préserver la puissance et l’autonomie de l’appareil.

Le taux de rafraîchissement devient de plus en plus un critère à part entière à prendre en considération pour de nombreux fabricants de smartphones. Cette tendance n’a fait que croître depuis l’arrivée du premier Razer Phone qui est venu l’instituer en 2017 avec son écran LCD à 120 Hz, et depuis, de plus en plus de constructeurs se mettent à en proposer. Les avantages de ce type de technologie se traduisent par un affichage plus fluide de l’interface du téléphone mais également par une meilleure fluidité graphique dans les jeux compatibles qui offrent ainsi une meilleure expérience finale à l’utilisateur. Par exemple, OnePlus s’est allié récemment à Epic Games pour avoir les premiers smartphones pouvant faire tourner le célèbre jeu Fortnite à 90 fps avant tous les autres.

Si l’on observe certains téléphones haut de gamme récemment sortis comme le Huawei P40 Pro, le Pixel 4 XL et le OnePlus 7T Pro, tous amènent des écrans 90 Hz.

Le Samsung Galaxy S20 Plus et les autres modèles de sa gamme ont quant à eux un taux de rafraîchissement atteignant 120 Hz bien qu’il soit réglé par défaut au démarrage de l’appareil sur 60 Hz car l’activation de ce mode entraîne directement une hausse de la consommation énergétique du smartphone et finit par faire fondre la batterie plus vite.

Le OnePlus 8 Pro lui prend la pleine responsabilité de l’ajout de ce nouveau mode et l’active par défaut dans ses machines même si, au début, il ne l’est qu’à une résolution Full HD+. Cela ne vous empêchera pas néanmoins d’aller augmenter la résolution en QHD+ dans les réglages de l’appareil afin d’en profiter au maximum (cela est également possible sur les derniers Find X2 Pro de la marque Oppo, logique quand l’on sait que les deux firmes partagent une origine commune).

(Image credit: TechRadar)

OnePlus affirme avoir fait un gros travail sur ce téléphone en terme d’optimisation, cela afin de pouvoir préserver la batterie du smartphone tout en continuant d’offrir une résolution et une fréquence de rafraîchissement maximales. Et d’après ce que nous avons pu tester, cela semble avoir porté ses fruits. La déperdition de la batterie en résolution QHD+ à 120 Hz est légèrement plus rapide qu’avec une résolution moindre mais la différence semble assez minime pour ce qui fut de notre utilisation, gaming et visionnage vidéo compris.

Et ce n’est pas fini, le site d’évaluation d’écran DisplayMate a attribué au OnePlus 8 Pro la note de A+ pour son écran (soit la meilleure note), le smartphone offrant un pic de luminosité de 1300 nits qui permet une bonne visibilité en extérieur, et une bonne précision dans la calibration des couleurs.

Tout cela est censé signifier que cet écran ne possède pas vraiment de réel défaut, tout ce que l’on pourra y visionner ressortira parfaitement, des photos aux sites web en passant par les vidéos et les jeux, le OnePlus 8 Pro offrira un excellent niveau de détail, ainsi que des couleurs très proches du réel et de très bons angles de vue.

Pour ce qui est de la lecture de vidéos, deux changements pourront être effectués dans les réglages : vous pourrez tout d’abord activer l’option « Effet de couleurs vives Pro » pour améliorer l’apparence générale de votre contenu mais également l’option « Atténuation graphique de déplacement » qui est là pour améliorer votre expérience de visionnage en augmentant le taux de rafraichissement de ce que vous regardez afin d’améliorer la fluidité du mouvement et ainsi obtenir un meilleur rendu final.

L’option « Effet de couleurs vives Pro » viendra optimiser les couleurs et le contraste de ce qui s’affiche à l’écran afin de fournir des images plus vivantes qui plairont aux personnes qui aiment avoir des contenus dont les couleurs ressortent d’avantage. L’option « Atténuation graphique de déplacement » quant à elle augmentera la fréquence d’images des vidéos mais celle-ci ne fonctionnera que pour certaines applications (notamment la galerie photo, YouTube, Netflix et Prime Video) et cela seulement lorsque la vidéo sera affichée en plein écran. Le fait que le résultat vous plaise ou non ensuite sera une question de goût personnel, mais l’option reste présente.

Certains apprécieront cette lecture ultra fluide, et il est impressionnant de voir ce dont la technologie est capable tant celle-ci fonctionne bien ; pour d'autres, cependant, les mouvements pourront sembler quelque peu artificiels et rebutants. Nous avons regardé plusieurs émissions et films avec cette option activée, et dans les scènes où il y a beaucoup de mouvements de foule, la technologie tend trop vouloir en faire. Ces deux paramètres sont désactivés par défaut, donc si vous n'êtes pas fan de la façon dont ils adaptent votre expérience de visionnage, mieux vaut ne pas y toucher.

Un petit problème que nous avons rencontré avec l'écran du OnePlus 8 Pro était celui des « faux positifs ». Alors que certains téléphones disposent d’un système de « rejet de paume » qui détecte quand votre main est posée sur le côté de l'écran afin que le téléphone n'essaie pas d'interagir avec, ce n'est pas le cas du OnePlus 8 Pro qui aura tendance quelques fois à prendre un contact avec la paume de votre main pour une tentative de saisie voulue.

Cela n'arrive pas tout le temps bien entendu, mais peut devenir frustrant lorsque vous vous retrouvez plongé dans un jeu et que le téléphone confond votre paume ou toute autre partie de votre main qui n’est pas le bout de votre doigt avec une impulsion... et nous n’essayons absolument pas ici de justifier nos pauvres scores sur certains jeux, même si toute excuse est bonne à prendre.

Design du OnePlus 8 Pro

Une finition premium qui se ressent dans la prise en main de l'appareil

Le premier smartphone OnePlus certifié IP68, résistant à l'eau et à la poussière

Un module photo qui ressort du châssis et qui risque de prendre des marques s'il est utilisé sans coque de protection

Le OnePlus 8 Pro ressemble à la plupart des autres smartphones haut de gamme de 2020 : un grand écran incurvé avec deux plaques en verres qui viennent prendre en sandwich un cadre métallique en aluminium.

Notre modèle de test nous est arrivé en coloris « Glacier Green » (vert) aux côtés de la version « Ultramarine Blue » (bleu), il est à noter que cette version possède un dos en verre dépoli à l’arrière, toujours avec du Gorilla Glass 5 pour la résistance aux chutes, c’est lisse, agréable au toucher et cela prend moins les traces de doigts que le modèle noir. Cette finition offre un meilleur ressenti en main que le verre que l’on retrouve à l'arrière du Galaxy S20 Plus ou de l'iPhone 11 Pro par exemple, celui-ci vient grandement améliorer la sensation lors de la prise en main du téléphone mais l’adhérence à celui-ci s’en retrouve quelque peu réduite et à cause de cela le OnePlus 8 Pro peut s’avérer être un poil glissant.

Bien sûr, cela ne posera aucun problème si vous décidez d’utiliser la coque de protection en plastique transparent fournie avec le téléphone (un des autres avantages lorsque l’on achète un téléphone OnePlus). Cela nuira quelque peu à l'esthétique premium du smartphone, comme c'est le cas pour toute protection de ce genre, mais vous pourrez néanmoins admirer la couleur verte du smartphone, qui est très attrayante, et cela participera à protéger un minimum cette fameuse excroissance que constitue le module photo de toute menace extérieure. Nous vous recommandons de l’utiliser si vous êtes du genre maladroit avec votre smartphone. Il est facile de pointer OnePlus du doigt pour la taille de son capteur photo mais le fait est que tous les fabricants ont récemment agrandi le leur, il est donc difficile de trop en vouloir à la marque ici car celle-ci ne fait pas figure d’exception.

(Image credit: TechRadar)

Avec ses nouvelles dimensions, le OnePlus 8 Pro est un grand smartphone, que dis-je, très grand smartphone, et de nombreux utilisateurs constateront qu'il faudra bien souvent avoir recours à ses deux mains pour pouvoir l’utiliser en toute sérénité. Il est plus haut et plus large que le Galaxy S20 Plus, le P40 Pro ou encore l'iPhone 11 Pro et possède un écran plus grand que ceux-ci mais en termes de poids, il se situe au milieu avec ses 199 grammes.

Il n'y a qu'un seul port sur ce OnePlus 8 Pro, et c'est le port USB-C qui servira à recharger le téléphone. Il n'y a pas de prise jack ici, OnePlus ayant déjà abandonné celle- ci il y a plus d’un an et demi maintenant. Le téléphone possède également un double tiroir SIM ainsi qu’un haut-parleur stéréo, ce dernier pouvant être atténué si vous posez votre main dessus lorsque vous jouez ou regardez des vidéos en mode paysage.

Le bouton d’allumage/verrouillage du téléphone se trouve en haut à droite sur la tranche. Une double pression de celui-ci vous permettra d’accéder rapidement à l'appareil photo, tandis qu'une pression prolongée activera l'assistant Google. Au-dessus se trouve le fameux bouton d’alerte propre à OnePlus, qui vous permettra de passer rapidement d'un mode à un autre : silencieux, vibreur ou son activé ; toujours avec cette petite texture qui facilite son repérage.

Sur le côté gauche du téléphone, on retrouvera les touches de volume, qui sont pour nous assez faciles à atteindre lorsque vous tenez le téléphone d'une seule main, mais nous pensons que pour les personnes aux plus petites mains cela risque d’être difficile d’y accéder sereinement de cette façon sans faire tomber le téléphone. Ce n’est donc pas un smartphone destiné aux personnes qui veulent pouvoir tout atteindre d’une seule main.

(Image credit: TechRadar)

L'une des caractéristiques qui figurait sur les modèles 7 Pro et 7T Pro, mais que OnePlus a abandonné ici, c’est la caméra rétractable, le OnePlus 8 Pro présentant cette année à la place un trou poinçonné dans le coin supérieur gauche de l’écran. C'est la première fois que OnePlus adopte un tel design pour la caméra frontale, la marque disant avoir opéré ce changement pour libérer de l'espace à l'intérieur du téléphone et réduire par la même occasion son poids.

Cette caméra implantée dans l’écran ne mesure que 3,8 mm de diamètre, ce qui signifie qu'elle ne prend pas beaucoup de place. Les notifications s’affichent confortablement à côté, et lors d’une utilisation quotidienne, nous arrivons généralement à oublier son existence.

Le OnePlus 8 Pro est également le premier téléphone de la marque à arborer officiellement la mention IP68, ce qui signifie qu’il sera officiellement protégé contre la poussière et l'eau. Alors que les générations précédentes, elles, n’étaient que « résistantes » à la poussière et à l’eau sur proclamation de la marque elle-même, OnePlus n’avait jusque là jamais fourni de réelle certification pour ses appareils.

Cette certification va protéger l’appareil contre la poussière et contre une immersion de celui-ci sous un mètre d'eau pendant 30 minutes, ce qui signifie que vous devriez vous en tirer si votre téléphone est accidentellement plongé dans votre baignoire par exemple.

Le OnePlus 8 Pro est disponible en trois couleurs : « Glacier Green » (vert), « Onyx Black » (noir) et « Ultramarine Blue » (bleu).

Image 1 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 10 sur 10 (Image credit: TechRadar)

Appareil photo du OnePlus 8 Pro

4 capteurs à l'arrière : un ultra grand angle de 48 Mpx (f/ 2.2), un objectif principal de 48 Mpx également (f/1.78), un objectif téléphoto de 8 Mpx (f/2.44) et un objectif avec filtres de couleur de 5 Mpx (f/2.4)

Le plus grand nombre d'objectifs jamais vu sur un téléphone OnePlus

Le OnePlus 8 Pro est équipé de quatre caméras à l’arrière. C'est la première fois que la marque adopte une telle configuration sur un de ses smartphones. OnePlus se veut désormais plus que sérieux niveau appareil photo, et cela se voit tout d'abord par le fait qu'il n'y ait pas un, mais deux capteurs Sony de 48 Mpx sur cet appareil.

Lorsque vous allumerez la caméra sur le 8 Pro, vous tomberez sur l’aperçu du capteur principal de 48 Mpx, le plus grand que OnePlus ait jamais utilisé. Il s'agit ici d'un capteur Sony IMX689 avec une ouverture de f/1,78, OIS (stabilisation optique) et EIS (stabilisation électronique de l’image). Il permet également l’enregistrement de vidéos en 4K jusqu’à 60 fps.

Au-dessus de ce capteur principal, il y a un autre capteur de 48 Mpx, le Sony IMX586, un ultra grand angle avec une ouverture de f/2,2 et un champ de vision de 119,7 degrés. Ce n'est pas l'objectif le plus large que nous ayons vu sur un smartphone, mais celui-ci permettra aisément d'intégrer un paysage plus étendu sur chacune de vos prises de vue.

En bas de la pile de capteurs se trouve le nouvel objectif avec filtres de couleur de 5 Mpx, qui lui dispose d’une ouverture à f/2,4 et qui est apparemment présent dans l’unique but d'intégrer des filtres de type Instagram directement dans l'application de l'appareil photo.

Enfin, le dernier capteur à l'arrière du OnePlus 8 Pro se trouve à gauche du module photo. Il s'agit d’un téléobjectif de 8 Mpx qui permet un zoom optique 3x et un zoom numérique jusqu’à 30x pour pouvoir capter des sujets qui seront situés à une certaine distance avec le moins de perte de qualité possible.

Nous avons pu voir récemment certains téléphones offrir des niveaux de zoom bien plus élevés que celui-ci comme par exemple Samsung avec le « Space Zoom » à 100x du Galaxy S20 Ultra, mais OnePlus affirme que pour son public, un zoom 30x est pour l’instant suffisant.

Cette configuration de capteurs semble donc donner de nombreuses possibilités à l’utilisateur, mais alors comment ceux-ci performent-ils ?

Les capteurs du OnePlus 8 Pro représentent une grande amélioration par rapport à ceux des 7 Pro et 7T Pro. Le OnePlus 8 Pro produit des photos qui sont beaucoup plus réalistes au niveau des couleurs comparé aux modèles précédents.

Cela signifie qu'il ne dispose pas des couleurs saturées de ses rivaux en photo, comme le Samsung Galaxy S20 Plus, qui lui va avoir tendance à faire ressortir ses couleurs pour rendre les images plus attrayantes visuellement.

(Image credit: TechRadar)

Le mode de prise de vue par défaut lorsque vous ouvrez l'application est celui de l’objectif principal de 48 Mpx, mais les images sont en fait réglées pour être prises en 12 Mpx. Il y a un bouton en haut de l'écran qui vous permettra de basculer entre les modes 12 et 48 Mpx.

Nous vous conseillerons cependant de conserver le mode 12 Mpx la plupart du temps, car celui-ci offre une meilleure plage dynamique, idéale lorsque vous prendrez des photos de sujets plus colorées. Vous ne voudrez vraiment passer au mode 48 Mpx que lorsque vous serez en train de prendre vos photos dans un environnement extérieur bien éclairé.

Les images 48 Mpx contiendront beaucoup plus de détails, mais leurs couleurs ne seront pas aussi éclatantes qu’en 12 Mpx et la taille du fichier pour chaque image passera de 4-6 Mo à 14-20 Mo. Avec un minimum de 128 Go de stockage sur l’appareil, ce n'est pas comme si vous deviez vous inquiéter pour l’espace que cela prendra dans votre mémoire, mais cela vaut la peine d'être gardé à l'esprit, surtout si vous êtes du genre à sauvegarder vos clichés dans le cloud ou bien lors de la mise en ligne de ces images sur les réseaux sociaux par exemple.

Cet appareil n’est pas non plus à plaindre niveau fonctionnalités avec comme dit précédemment le choix entre un zoom 3x, 10x et 30x, un mode nuit pour les clichés en basse luminosité et un filtre photochrome qui permet de modifier vos images grâce à quatre effets différents facilement accessibles.

Ils ne sont pas si différents des filtres que vous pourriez retrouverez sur Instagram, cet ajout dans l'application photo nous a semblée quelque peu superflue - mais ils sont là si vous voulez les utiliser et ne gênent en aucun cas l’expérience.

Nightscape, le mode nocturne de la marque est l’option qui permet de réaliser des clichés de nuit qui seraient impossibles à réaliser en temps normal. Nous avons pu utiliser tout un lot de modes nocturnes sur différents smartphones à travers le temps et celui du OnePlus 8 Pro nous a semblé quelque part entre deux niveau performance.

Il vient bien éclaircir les photos les plus sombres et ne requiert que 2 à 3 secondes pour prendre une photo, contre certains modes nocturnes qui peuvent prendre jusqu'à 10 secondes. Malheuresement, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous et les photos prises dans ce mode avec très peu de lumière ont du mal à faire ressortir leurs détails et paraissent un peu troubles.

Nous avons également testé le zoom du OnePlus 8 Pro, en le mettant en concurrence avec le OnePlus 7T Pro et le Samsung Galaxy S20 Plus pour plus de fun. Nous avons pris pour chacun le même cliché en ultra grand angle, à 1x, 3x, 10x et 30x (sauf pour le 7T Pro) sur les trois smartphones pour voir comment ceux-ci se comportaient.

OnePlus 8 Pro vs Samsung Galaxy S20 Plus : Ultra grand angle

Image 1 sur 2 Ultra grand angle du OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 2 Ultra grand angle du Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar)

Nous pouvons observer ici d'après nos échantillons, que le OnePlus 8 Pro arrive systématiquement à capturer un bon niveau de détail à toutes les distances de zoom par rapport aux autres téléphones, mais les clichés produits ici n'apparaissent cependant pas aussi riches au niveau des teintes de couleurs que ceux du Samsung ou même ceux de son prédécesseur.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus : Zoom 1x

Image 1 sur 2 Zoom 1x du OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 2 Zoom 1x du Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar)

Cela peut sembler quelque peu décevant de prime abord, mais le OnePlus 8 Pro est ici le smartphone qui a capturé les couleurs les plus proches du réel. Tandis que le 7T Pro et le S20 Plus ont ici fait le choix de représenter des couleurs plus attrayantes mais moins représentatives de ce que nous pouvions réellement voir depuis notre fenêtre.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus : Zoom 3x

Image 1 sur 2 Zoom 3x du OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Click here to view the full resolution image Image 2 sur 2 Zoom 3x du Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar)

À ce niveau de zoom, pour certaines personnes, l’alliance des couleurs vives et du niveau de détail du Galaxy S20 Plus seront plus attrayants, mais pour ceux qui rechercheront des clichés toujours plus proches de la réalité, le OnePlus 8 Pro sera la meilleure option, même si son niveau de détail et sa clarté ne sont pas tout à fait au niveau de ceux de Samsung.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus : Zoom 10x

Image 1 sur 2 Zoom 10x du OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 2 Zoom 10x du Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar)

Au niveau de zoom maximum, les détails de l'image deviennent assez grossiers car le téléphone utilise un zoom numérique et non plus optique en s’appuyant sur le logiciel pour produire l'image. Le 7T Pro ayant atteint sa distance maximale de zoom à 10x, notre comparaison finale ici s’effectue entre le OnePlus 8 Pro et le S20 Plus.

Nous avons utilisé un trépied pour capturer nos images à ce niveau de zoom, du fait que le tremblement de l'appareil photo devienne assez important sur n'importe quel téléphone lorsque vous dépassez les 10x. Si vous comptez prendre des photos avec votre OnePlus 8 Pro à 10 ou 30x, nous vous recommandons vivement de trouver une surface sur laquelle l’appareil pourra prendre appui pour plus de précision.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: Zoom 30x

Image 1 sur 2 Zoom 30x du OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Click here to view the full resolution image Image 2 sur 2 Zoom 30x du Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar)

Quelques exemples de photos prises avec le OnePlus 8 Pro

Image 1 sur 9 Des clichés avec un bon niveau de détail et des couleurs proches du réel (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 9 Une image bien optimisée, cependant l'appareil n'arrive pas à retenir autant de détails que ses concurrents (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 9 Une plage dynamique bien maîtrisée qui vient éclaircir les zones sombres de l'image (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 9 Le OnePlus 8 Pro a retenu un bon niveau de détails sur les maisons tout en s'assurant que le ciel soit lui aussi bien exposé (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 9 La précision des couleurs et de la mise au point sur la boîte aux lettres permet d'obtenir un beau cliché avec un arrière-plan légèrement flouté (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 9 La plage dynamique est un peu moins bien gérée ici et le smartphone du mal à éclaircir le premier plan, mais cette photo de coucher de soleil reste très bonne (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 9 Avec Nightscape, le 8 Pro se débrouille assez bien en basse luminosité, mais Samsung et Huawei sont encore une fois au dessus (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 9 Quand il y a vraiment peu de lumière, le 8 Pro lutte vraiment pour s'en sortir (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 9 Comme dans ce cliché de ciel nocturne qui manque encore de détails (Image credit: TechRadar)

Autonomie du OnePlus 8 Pro

Une batterie de 4 150 mAh, la plus grande à ce jour pour un téléphone OnePlus et qui durera facilement la journée

Une plus grande capacité que celle des téléphones concurrents comme Samsung, Huawei et Apple

Une recharge ultra rapide tant en filaire que sans fil avec la Warp Charge 30T et la Warp Charge 30 Wireless

Le OnePlus 8 Pro est équipé d'une batterie de 4 510 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un téléphone de la marque, elle est au niveau de celles que vous retrouverez dans le Samsung Galaxy S20 Plus, le Huawei P40 Pro et l'iPhone 11 Pro.

Il n'est donc pas surprenant que nous constations que le OnePlus 8 Pro puisse tenir confortablement une journée entière sur une seule charge, avec une utilisation normale comprenant des jeux, de la lecture de vidéo, de la navigation sur les réseaux sociaux, des messages, des appels vidéo et de la photographie.

Nous avons souvent terminé la journée avec un nombre à deux chiffres toujours affiché, mais si vous prévoyez de visionner beaucoup de vidéos, et de surcroît si vous avez activé les options précédemment citées pour la vidéo (l'effet de couleurs vives pro et l’atténuation graphique de déplacement), vous aurez probablement besoin d'un chargeur une fois le soir arrivé.

Pour tester l’endurance du smartphone, nous lui avons fait jouer une vidéo de 90 minutes en résolution Full HD, avec la luminosité de l'écran réglée au maximum et en étant connecté au Wi-Fi, le téléphone n'a perdu en conséquence que 10 % de sa batterie que ce soit en résolution Full HD+ ou QHD+.

La consommation de la batterie semble être plus rapide lorsque vous activez les réglages d’amélioration pour la vidéo, il vous faudra donc garder un œil sur l'autonomie de la batterie si vous êtes amené à regarder un film avec l’un de ces paramètres activés.

OnePlus a également amélioré son système de charge Warp Charge 30T, pour vous faire passer de 0 à 50 % en 23 minutes en filaire (si vous utilisez le chargeur fourni dans la boîte), mais il y a aussi une nouveauté que l’on attendait depuis longtemps et qui est enfin arrivée.

(Image credit: TechRadar)

En effet, pour la première fois ici, OnePlus a décidé d’inclure la recharge sans fil dans l'un de ses appareils. Cette technologie, appelée Warp Charge 30 Wireless, vous permettra de passer de 0 à 50 % en 30 minutes, mais cela, à la seule condition que vous utilisiez la station de recharge sans fil Warp Charge 30 de OnePlus annoncée en même temps que le téléphone lui-même. Si vous venez à utiliser n’importe quel autre chargeur sans fil la charge retombe instantanément à une vitesse moindre, limitée à 5W.

Cette station de recharge représente cependant un coût supplémentaire puisqu’elle est vendue séparément au prix de 69,95 €. Mais le fait est que cela marche. Nous avons pu constater lors de nos tests que le OnePlus 8 Pro était bien capable d'atteindre les 50% indiqués en 30 minutes de charge, mais cela ne s’est pas fait sans bruit.

Il y a un petit ventilateur intégré au chargeur sans fil de la marque pour maintenir celui-ci à des températures plus basses durant le processus de charge intense, ce qui produit un bruit assez audible.

Le chargeur sans fil est suffisamment bruyant pour vous distraire si vous l’avez sur votre bureau pendant que vous travaillez, mais si vous mettez de la musique, même légèrement, vous ne remarquerez pas le son.

Ce bruit était une source d'inquiétude pour nous lorsque nous l’avions testé sur notre table de nuit, mais heureusement, OnePlus a pensé à tout. Le OnePlus 8 Pro détecte automatiquement quand il fait nuit et réduit de fait la vitesse de la recharge sans fil. La chaleur devenant moindre, le ventilateur n'est donc plus nécessaire et cela vous permet de bénéficier d’une nuit calme et sans bruit.

Une autre caractéristique dont bénéficie le OnePlus 8 Pro est la recharge sans fil inversée. Nous avons déjà vu cette technologie sur d'autres téléphones haut de gamme depuis l’an dernier, notamment sur ceux de Samsung et Huawei, mais il est bon de voir cette technologie être adoptée par un autre fabricant.

Elle vous permet d'utiliser votre OnePlus 8 Pro comme un chargeur sans fil pour d'autres appareils compatibles, comme des écouteurs sans fil, ou même le téléphone d'un ami si vous voyez que celui-ci ne dispose plus de beaucoup de batterie.

Cela fonctionnait parfaitement bien lorsque nous avons voulu charger nos AirPods et nos Galaxy Buds au dos du téléphone. La fonction est également plutôt simple à activer, il vous suffit pour cela de faire descendre le centre de notification et de toucher le bouton « Charge inversée » dans les réglages rapides, puis de placer l'écran du téléphone vers le bas et de poser votre appareil à l'arrière, juste en dessous du logo OnePlus.

Le 8 Pro désactivera cependant automatiquement cette fonctionnalité lorsque sa propre batterie atteindra les 15 %, afin d'éviter que le téléphone ne soit complètement vidé.

Performances du OnePlus 8 Pro

Le OnePlus 8 Pro embarque avec lui un processeur Snapdragon 865, un modem 5G et 8 à 12 Go de RAM

Une interface rapide et fluide, signature de OnePlus, qui peut faire tourner n'importe quelel application ou jeu aussi gourmand soit-il

Il intègre des hauts-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos, et possède les dernières normes en vigueur avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1

Le OnePlus 8 Pro est un téléphone très puissant, équipé du dernier processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 865, et livré avec le modem X55 5G de la même entreprise. Ce téléphone vous permettra d’atteindre des débits théoriques jamais vu sur un smartphone... du moins, quand la 5G sera rendue disponible dans l’hexagone, ce qui devrait être le cas dans une partie du pays en fin d’année, si tout va bien.

Il est couplé à 8 ou 12 Go de RAM LPPDDR5 (selon que vous optiez pour la version avec 128 ou 256 Go de stockage), ce qui lui garantit de pouvoir gérer toute tâche que vous lui proposerez, des longues sessions de jeu sur Fortnite ou PUBG jusqu’aux marathons de vos séries favorites.

La RAM LPDDR5 est 30% plus rapide que la RAM LPDDR4 qu’embarquait le OnePlus 7T et consomme 20% d'énergie en moins, ce qui en fait une autre mise à jour bienvenue pour le OnePlus 8 Pro qui devrait ainsi booster encore ses performances.

D’après nos tests sur Geekbench, le OnePlus 8 Pro en version 12 Go de RAM enregistre un score moyen de 3305, ce qui le place confortablement au-dessus du OnePlus 7T Pro avec son score de 2564 et lui permet même de battre le Samsung Galaxy S20 Plus, qui lui atteignait le score de 3 034.

Tout cela signifie que le OnePlus 8 Pro est un appareil extrêmement costaud, et qu'il devrait être à l'épreuve du temps en termes de puissance, ainsi qu’en termes de connectivité grâce à ses capacités 5G.

N.D.L.R. : nous n'avons pas pu tester les capacités 5G du OnePlus 8 Pro car nous ne vivons pas dans une zone ayant accès au réseau 5G actuellement.

Le double tiroir SIM du téléphone permet d'utiliser deux cartes SIM simultanément, bien qu'une seule carte SIM à la fois puisse accéder à la 5G. Cependant, bien qu'il y ait de la place pour deux cartes SIM, OnePlus n’offre toujours pas de stockage extensible, ce qui signifie que vous devrez vous contenter du stockage dont vous disposez quand vous recevrez le téléphone.

Notre modèle de test était la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et nous avons pu constater que le système d’exploitation occupait environ 20 Go de cet espace sur le téléphone, ce qui signifie que vous aurez en réalité environ 236 Go de stockage utilisable, et environ 108 Go si vous optez pour le modèle 128 Go. Si vous venez à manquer d'espace, vous aurez toujours la possibilité d’avoir recours à un service cloud, en utilisant par exemple Google Photos pour stocker vos clichés, ce qui vous permettra de sauvegarder gratuitement toutes vos photos et vidéos en ligne dans une assez bonne résolution.

Avec toute cette puissance sous le capot, et son écran 120 Hz, il n'est pas surprenant que la version d’Android 10 qu’embarque le OnePlus 8 Pro soit plus que rapide et fluide entre les mains. Comme à son habitude, OnePlus nous gratifie de son interface Oxygen OS que l’on apprécie pour sa légèreté et pour le fait que celle-ci n’effectue que des ajouts essentiels par dessus le système d’exploitation de Google.

Oxygen OS offre un degré de personnalisation supplémentaire à l’utilisateur, notamment une série de gestes rapides qui permettent de lancer l'appareil photo, d’allumer la lampe ou d'ouvrir l’application de votre choix depuis l’écran de veille éteint. Vous pouvez aussi facilement modifier la couleur des menus, les icônes, la police de caractère et bien d'autres choses encore depuis les paramètres du téléphone.

Il dispose également d’un mode sombre, pour ceux d'entre vous qui apprécieront cette esthétique, et celui-ci s’étend à toutes les applications préinstallées par OnePlus, ce qui comprend le téléphone, les messages, l'appareil photo, la galerie et les fichiers.

Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment dans ce test, le OnePlus 8 Pro est équipé d'un haut-parleur sur son bord inférieur, et d'un second haut-parleur juste au- dessus de l'écran, pour un son stéréo. Ces haut-parleurs ont été améliorés grâce à la technologie Dolby Atmos pour offrir un son plus riche et plus profond.

Le 8 Pro vous permettra d’écouter confortablement de la musique ou de regarder une vidéo avec un volume élevé sans trop de distorsion. Cependant, en associant le smartphone à une enceinte ou à un casque décent, vous obtiendrez une meilleure qualité audio.

Le support pour le Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 sont également présents. Ainsi, si vous disposez d'un routeur ou d'accessoires prenant en charge ces technologies, vous pourrez profiter de vitesses de connexion plus rapides et d’un Bluetooth plus économe en énergie.

(Image credit: TechRadar)

Achetez-le si...

Vous désirez l'un des meilleurs écrans du marché

Si vous passez beaucoup de temps à jouer ou à regarder des vidéos sur votre téléphone, le OnePlus 8 Pro devrait figurer en haut de votre liste. L'écran QHD à 120 Hz procurera une réelle différence dans votre expérience quotidienne, avec des mouvements plus fluides dans les jeux et un contenu vidéo optimisé pour un plus grand plaisir visuel.

Vous recherchez un smartphone à l'épreuve du temps

Doté des dernières spécifications en date, plus de RAM qu’il n’en faut et d'une connectivité 5G, le OnePlus 8 Pro est conçu pour vous permettre de rester à la pointe de la performance pendant au moins quelques années. Il ne devrait pas souffrir de ralentissements à l’avenir, et comme les réseaux 5G continuent de se déployer dans tous les pays (et que le Wi-Fi 6 devient petit à petit la norme un peu partout), vous pourrez à l’avenir profiter pleinement de son potentiel niveau connectivité.

Ne l’achetez pas si...

Vous avez besoin d'un téléphone haut de gamme abordable

OnePlus a construit sa réputation en proposant des produits n’ayant pas à rougir devant les plus grands du marché, et ce, toujours en conservant un prix abordable. Mais chaque année, le prix de ses smartphones a augmenté en suivant ceux de la concurrence, et si le OnePlus 8 Pro continue encore aujourd’hui à rivaliser avec les offres des plus grandes marques, la différence avec celles-ci est maintenant beaucoup plus faible qu’elle ne l’était auparavant. Vous en aurez clairement pour votre argent avec cet appareil c’est certain, mais pour ceux qui, par le passé, considéraient OnePlus comme une option plus abordable que la moyenne, il semblerait que la balle soit désormais passée dans le camp de marques comme Xiaomi, Oppo ou Realme qui elles, continuent à offrir des appareils à des tarifs plus compétitifs.

Vous ne ferez aucun compromis sur l'appareil photo de votre futur smartphone

Ne vous méprenez pas, l’appareil photo du OnePlus 8 Pro est très bon, et constitue une grande amélioration par rapport à celui qui équipait le 7T Pro l’an dernier. Cependant, ce n'est pas le meilleur du marché. Samsung fabrique toujours de meilleurs appareils photo à bien des égards, le P40 Pro de Huawei dispose quant à lui d’un excellent zoom et d’un très bon mode nuit, tandis que le Pixel 4, lui, arrive à faire énormément de choses avec seulement 2 capteurs.