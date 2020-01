Test du OnePlus 7T Pro

La progression entre le 7 Pro et le 7TPro a beau être dérisoire, le nouveau smartphone de OnePlus peut s’avérer parfait si vous remplacez un téléphone Android soufflant déjà ses deux bougies (ou un peu plus). Une mise à niveau qui passe d’abord par l’affichage, magnifique. Il peut compter, en effet, sur son grand écran à 90 Hz qui vous permet de streamer vos séries préférées ou de jouer plus intensément. Il dispose également d’une caméra frontale réversible qui vous changera de la conception actuelle. Et surtout, son prix est l’un des plus abordables parmi les smartphones haut de gamme.

Le OnePlus 7T Pro en deux minutes chrono

Le OnePlus 7T Pro est un smartphone étrange. A vrai dire, nous ne savons pas exactement pourquoi il existe car il comprend très peu d’apports face au OnePlus 7 Pro, sorti cinq mois auparavant. Le premier élément insolite du 7T Pro est assurément son appareil photo « pop-up », placé sur le sommet. Celui-ci s’active lorsque vous activez la caméra frontale afin de prendre des selfies. Le reste du temps, il est dissimulé derrière la dalle et évite ainsi de réduire l’espace de l’écran avec une encoche. Absolument parfait pour jouer ou regarder un film en mode plein écran.

L’écran se veut justement le point fort du OnePlus 7T Pro. De par sa taille colossale (6,67 pouces) et son taux de rafraîchissement de 90 Hz, là où les smartphones premium actuels culminent à 60 Hz. Une fréquence supérieure qui attribue à vos applications, jeux et à votre navigateur internet une fluidité exemplaire. Et un affichage incroyablement lumineux.

Enfin, le 7T Pro profite d’une autonomie élevée. Le smartphone peut tenir toute une journée en utilisation intensive, sans recharge. Un luxe que nous retrouvons dans une sélection de smartphones bien trop verrouillée aujourd’hui.

Alors certes, vous ne tenez pas entre les mains ici LE téléphone mobile parfait. Les performances sont à peine meilleures que celles du OnePlus 7 Pro. Sa caméra arrière à triple objectif est un standard sans véritable valeur ajoutée. Et la version 128 Go a disparu pour justifier son augmentation de prix par rapport au 7 Pro. Malgré ces faits, nous avons ici un smartphone impressionnant dans l’ensemble, qui coûtera probablement moins cher que la concurrence.

Le OnePlus 7T Pro est-il le meilleur smartphone Android ?

(Image credit: Future)

Le OnePlus 7T Pro a été rendu officiellement public le 17 octobre 2019. Soit exactement cinq mois après le lancement du 7 Pro.

Les deux téléphones partage le même prix de vente, seul le nombre de modèles différe. Ainsi, le 7 Pro est commercialisé à partir de 709 €, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage là où le 7T pro affiche 759 € pour une version unique de 8 Go de RAM / 256 Go de stockage.

Récemment, le One Plus 7 Pro a subi une belle décote dans les enseignes marchandes où le modèle 256 Go est facturé à 659 € en moyenne. Le One Plus 7T Pro peut descendre à 609 € chez certaines marketplaces mais son prix de base n’a pas bougé dans la grande distribution.

Design du OnePlus 7T Pro

Si vous êtes déjà admiratif de la conception des smartphones OnePlus en général, alors vous ne serez pas dépaysé par l’allure du 7T Pro. Il est difficile de le distinguer du 7 Pro, les deux se reflétant dans un jumelage un peu troublant. Et néanmoins magnifique.

Le dos du téléphone mobile dispose d’un revêtement mat en verre. Fragile bien sûr mais qui vous promet zéro trace de doigts indélicate. Côté coloris, vous devrez vous contenter d’une teinte bleue unique. Il existe cependant une édition spéciale, le 7T Pro McLaren, adoptant les célèbres couleurs de l’écurie automobile et bénéficiant en plus de 12 Go de RAM.

Image 1 sur 3 (Image credit: Future) Image 2 sur 3 (Image credit: Future) Image 3 sur 3 (Image credit: Future)

Le 7T Pro standard mesure 16,3 x 7,6 x 0,9 centimètres et pèse 206 grammes, ce qui en fait l’un des smartphones premium les plus lourds que nous ayons eu à tester récemment. Son écran de 6,67 pouces, lui-même, peut le rendre assez encombrant. Il est indéniable que vos deux mains ne seront pas de trop pour le manipuler.

Sur sa base, vous retrouvez un emplacement double SIM, le port USB-C pour recharger rapidement votre appareil et des haut-parleurs stéréo. OnePlus ayant abandonné cette option sur ses nouveaux produits, la prise jack 3,5 mm ne fait hélas pas partie de l’aventure.

Il est également important de souligner que le OnePlus 7T Pro n'est pas étanche. Il survivra à quelques éclaboussures mais évitez de le sortir en cas d’intempéries.

Ecran du OnePlus 7T Pro

(Image credit: Future)

La raison de succomber au OnePlus 7T Pro, nous ne le répéterons jamais assez, est son grand et sensationnel écran qui peut rivaliser avec toutes les autres dalles mobiles, disponibles actuellement sur le marché. Comme sur le OnePlus 7 Pro, il s’agit d’un Super Amoled légèrement incurvé sur les bords, avec une définition de 3120 x 1440 pixels.

La cerise sur le gâteau en ce qui concerne l'affichage, c'est que, contrairement à de nombreux autres modèles récents, vous ne subirez aucun système d’encoche venant amoindrir la vision globale de votre jeu ou de votre série préférés.

(Image credit: Future)

Au lieu de cela, la caméra selfie est déplacée derrière la dalle et se déploie du sommet de l’appareil, via un mécanisme réversible activé à votre demande. La fonctionnalité n’est pas nouvelle – nous l’observions auparavant sur le 7 Pro - mais elle s’avère plus souple et mieux pensée sur le 7T Pro. Le smartphone détecte en effet toute chute éventuelle et rétracte automatiquement la caméra pour éviter tout endommagement potentiel.

Le niveau de luminosité maximum atteint 430 nits, ce qui confère un très beau rendu au visionnage. Une qualité d’affichage auquel contribue grandement le taux de rafraîchissement de 90 Hz. Avec une image actualisée 1,5 fois plus rapidement que sur les écrans mobiles plus communs de 60 Hz. Cette fluidité est particulièrement visible lorsque vous jouez ou faites défiler votre fil d’activité sur Twitter, Instagram, Facebook (dont nous subissons tous la lenteur d’actualisation au quotidien). Une fois votre œil habitué, vous ne pourrez plus jamais revenir sur un smartphone dont la norme demeure bloquée à 60 Hz !

(Image credit: Future)

Dernier élément indispensable de l’écran : le capteur d’empreintes digitales. Facilement accessible, précis et très réactif, il s’avère la solution de déverrouillage la plus efficace. Il vous est possible d’ajouter un code PIN ou d’utiliser la reconnaissance faciale, mais ce serait vous faire perdre de précieuses secondes de navigation.

Caractéristiques techniques et performances du OnePlus 7T Pro

En embarquant le processeur Snapdragon 855+ dans sa configuration, le 7T Pro marque enfin une différence avec son jumeau, le 7 Pro. La puce, associée à 8 Go de RAM, gonfle les performances du smartphone pour en faire un appareil accès sur le divertissement et la vidéo. Car le 855+ s’accommode excellemment avec les jeux 3D et les applications d’édition vidéo avancée.

(Image credit: Future)

Une puissance clairement retranscrite dans les tests de performances effectués via Geekbench 5. Le 7T Pro enregistre un score de 2584 points. C’est bien plus que celui du Samsung Galaxy S10 Plus 5G (2197 points). Mais moins que le Sony Xperia 5 (2655 points). L’iPhone 11, lui, est hors catégorie avec un score fulgurant de 3186 points.

La smartphone met à disposition 256 Go de stockage intégré. Ni plus, ni moins. Malheureusement, OnePlus a omis sur le 7T Pro l’emplacement pour carte SD. Une absence incompréhensible puisque tous les autres téléphones mobiles récents de la marque intègrent cette option élémentaire. Rassurez-vous toutefois : 256 Go reste un volume amplement suffisant pour une utilisation standard et vous mettrez quelques années avant de saturer l’espace disponible pour vos galeries photo et vidéo.

Oxygen OS

Le OnePlus 7T Pro est bel et bien un smartphone Android. Et même l’un des meilleurs. Il est toutefois livré avec une version personnalisée du système d’exploitation de Google. Une version développée par OnePlus et appelée Oxygen OS.

(Image credit: Future)

En plus des options de personnalisation (le choix des raccourcis et du look des icônes, l’adoption du mode sombre), Oxygen OS protège vos contenus contre toute intrusion avec un accès consolidé pour certaines applications sensibles. Et les performances audio sont optimisées par le biais de l’égaliseur MaxxAudio. Des modes de préréglages vous délivre l’environnement sonore parfait selon que vous écoutez Spotify, regardez un film sur Netflix ou vous défoulez dans une partie de Battle Royale.

C’est, en synthèse, une surcouche agréable qui peut cependant rebuter les utilisateurs purs et durs d’Android. Il est vrai qu’elle nécessite un certain temps d’adaptation. Notre coup de cœur va au mode Zen, un extra qui « déconnecte » votre téléphone pendant 20 minutes : plus d’appels (hormis les urgences), plus de notifications, plus d’appareil photo le temps d’une pause relaxante.

Appareil photo du OnePlus 7T Pro

(Image credit: Future)

La caméra arrière du OnePlus 7T Pro possède un triple objectif comme la majeure partie de ses rivaux. Elle se distingue un peu plus par la résolution de ces derniers : 48 mégapixels pour l’objectif principal, 16 pour l’Ultra grand angle et 8 pour le téléobjectif. Globalement, le OnePlus 7T Pro peut prendre de belles photos, mais il ne renferme pas le meilleur appareil photo que vous essayerez sur un smartphone.

Bien que la netteté de l'image ait été récemment améliorée sur les capteurs OnePlus, le 7T Pro - à l’instar de ses prédécesseurs - se débat dans des conditions de faible luminosité. Les instantanés apparaissent flous si vous n’activez pas manuellement le mode Nuit. Et malgré l’optimisation, le niveau de détails s’avère quelque peu décevant pour un smartphone de ce prix.

L'objectif Ultra grand angle a, ceci dit, brillé à plusieurs reprises, pendant notre test. Sa gestion du cadre est très professionnel et vous pouvez réussir vos panoramas aussi bien que des prises de vue macro. Nul tremblement ni multiples essais. Le téléobjectif impressionne également, son zoom 3x capturent les sujets sans sacrifier la qualité de l'image. Nous vous invitons à juger vous-même de cette dernière, à partir des photos ci-dessous prises via l’Ultra grand angle, le téléobjectif et l’objectif principal.

Image 1 sur 3 (Image credit: Future) Image 2 sur 3 (Image credit: Future) Image 3 sur 3 (Image credit: Future)

Que dire de l’enregistrement vidéo ? Rien de remarquable mais un usage plus que correct puisque vous avez la possibilité de filmer en 4K.

La caméra selfie, dont nous vous avant tant parlée un peu plus haut, répond à une résolution de 16 mégapixels. Un très bon chiffre sur le papier même si vous l’utiliserez essentiellement pour alimenter votre compte Instagram et les réseaux sociaux en général.

Image 1 sur 3 (Image credit: Future) Image 2 sur 3 (Image credit: Future) Image 3 sur 3 (Image credit: Future)

Autonomie du OnePlus 7T Pro

Il y a un écart infime entre la batterie du 7 Pro et celle du 7T Pro. La première a initié le dépassement du sacro-saint seuil de 4000 mAh, la seconde pousse à 4085 mAh. Avec un taux de rafraichissement passé à 90 Hz, la mise a niveau était salutaire. Et l’autonomie du 7T Pro ne déçoit pas : nous avons constaté que le smartphone demeurait confortablement actif une journée entière, avec une seule charge. En utilisation intensive, comprendre avec lecture vidéo en continu. Après le visionnage d’un film de 90 minutes, avec une luminosité élevée, l’écran n’aura consommé que 10% de la batterie.

Mieux : en mode communication, nous n’avons rechargé le téléphone qu’une seule fois sur toute une semaine. Un exploit qui se reproduit sur très peu de smartphones, y compris les plus récents.

En produisant le 7T Pro, OnePlus a voulu mettre l’accent sur une technologie en particulier : la recharge rapide. Le téléphone se charge 23% plus rapidement que les modèles OnePlus précédents. 20 minutes sur secteur nous ont ainsi suffis pour récupérer l’autonomie nécessaire sur une journée complète.

La charge sans fil, en revanche, est l’éternelle oubliée du constructeur. OnePlus reste convaincu que la recharge sans fil est une fonctionnalité secondaire, voire futile. Une omission notable qui profite à d’autres marques haut de gamme comme Samsung et Apple qui l'incluent généreusement.

Achetez-le si...

Vous désirez plus pour moins cher

Le OnePlus 7T Pro ne sera jamais aussi abordable que le OnePlus 7T, mais connaissant la stratégie de OnePlus cassant régulièrement les prix sur ses smartphones premium, vous pouvez vous attendre à ce qu’il bénéficie de bien plus de remises exclusives et qu’il demeure toujours moins cher que beaucoup d'autres téléphones mobiles haut de gamme. Et parfois de modèles iPhone et Samsung Galaxy passés milieu de gamme.

Vous recherchez une batterie solide qui tienne plus de 24 heures

Nous avons trouvé la durée de vie de la batterie du OnePlus 7T Pro assez impressionnante. Le Huawei P30 Pro reste le champion de l’autonomie mais tenir une journée intégrale sans recharge, comme le 7T Pro, n’est pas donné à tous les smartphones Android. Encore moins aux iPhone.

Vous jouez pas mal sur mobile

Avec son taux de rafraîchissement de 90 Hz et le Snapdragon 855+ pour pilote, le 7T Pro exécute les jeux mobiles les plus récents et les plus gourmands en parfaite fluidité. Même constat pour les applications lourdes comme celles liées à la retouche photo ou au montage vidéo.

Ne l'achetez pas si...

Vous préférez les photophones et vous souhaitez monter en gamme

Encore une fois, les quatre objectifs du smartphone OnePlus sont corrects pour une utilisation occasionnelle mais ils s’avèrent inférieurs aux normes établies par des rivaux tels que l’iPhone 11 Pro, le Google Pixel 4, le Samsung Galaxy Note 10 Plus ou le P30 Pro de Huawei.

Vous voyagez fréquemment

Vous faites partie de ces intrépides globe-trotters qui dorment à la belle étoile et composent souvent sans prise secteur ? Votre smartphone vous est essentiel et la charge sans fil aussi. Il s’agit même d’une fonctionnalité majeure pour la plupart des constructeurs mobiles. Sauf pour OnePlus qui n’ent pas sa priorité. Le 7T Pro a besoin d’être relié au courant ou au port USB de votre ordinateur. Vous êtes prévenus.

Vous êtes Gaston Lagaffe

Le OnePlus 7T Pro a un sublime revêtement en verre, ce qui signifie « attention, fragile » et qui vous assure des glissades catastrophiques (évitables avec l’ajout d’une coque). Pire, le smartphone ne possède aucun indice IP, il n’est pas du tout étanche et craint les intempéries. Les consultations sous la douche ou au bord de la piscine peuvent lui être fatal.