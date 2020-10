Test: OnePlus 8 Pro

OnePlus' nye toppmodell viderefører designet vi kjenner fra i fjor, og den eneste betydelige endringen er at de har droppet sprett-opp-kameraet til fordel for et konvensjonelt kamera i skjermen. På innsiden får du imidlertid nyvinninger som 120 Hz skjerm, 5G, WiFi 6, trådløs lading og et oppdatert kamera, og det er ingen tvil om at OnePlus nå virkelig har tatt steget opp blant de ekte flaggskip-mobilene.

OnePlus følger opp fjorårets OnePlus 7 Pro og påfølgende 7T Pro med en ny toppmodell som ikke overraskende heter OnePlus 8 Pro, men selv om det altså er snakk om et nytt tall så er ikke endringene ved første øyekast spesielt store – faktisk ser den veldig lik ut, med unntak av at det ganske unike sprett-opp-kameraet er byttet ut med et kamerahull i skjermen – og det er først og fremst på innsiden vi finner store endringer.

Der har OnePlus til gjengjeld satset på det siste på markedet når det kommer til teknologi, og de bekrefter samtidig at de for alvor har tatt steget opp fra den øvre mellomklassen og rett inn i premium-markedet – prisen på OnePlus 8 Pro er nemlig helt på høyde med toppmodellene til Samsung og Apple, og det store spørsmålet blir selvfølgelig om de kan konkurrere med de råeste toppmodellene på markedet.

Etter å ha testet OnePlus 8 Pro grundig kan vi konkludere med at OnePlus virkelig har klart å lage en skikkelig flaggskip-modell, med en glimrende skjerm, det siste på teknologifronten og knallgod ytelse. Samtidig er det ikke til å komme unna at kameraet – tross forbedringer – ikke er helt på høyde med Samsung og Apples beste, og prisen er den stiveste for en OnePlus-telefon til nå med god margin.

OnePlus 8 Pro spesifikasjoner Skjermstørrelse: 6,78 tommer Skjermoppløsning: 3168 x 1440 piksler Skjermforhold: 19,8:9 Skjermtype: AMOLED Hovedkamera: 48 MP, f/1.78, OIS, EIS Telefoto: 8 MP, f/2.44, OIS, f/2.44 Ultravidvinkel: 48 MP, f/2.2 Fargefilter: 5 MP, f/2.4 Frontkamera: 16 MP, EIS, f/2.45 Video: 4K, 60 fps, 240 fps slow-mo Prosessor: Snapdragon 865 GPU: Adreno 650 5G-brikkesett: X55 WiFi: WiFi 6, 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.1, AptX, AptXHD, LDAC, AAC RAM: 8 / 12 GB Batterikapasitet: 4510 mAh Lagring: 128 / 256 GB (UFS 3.0) Mål: 165,3 x 74,35 x 8,5 mm Vekt: 199g

Pris og tilgjengelighet

OnePlus 8 Pro er i salg fra 21. april, og den kommer i to ulike utgaver. Den første (som vi har fått inn til test) har 128 GB lagring og 8 GB og fargen Onyx Black, mens den andre har 256 GB lagring og 8 GB RAM. Sistnevnte kommer i tillegg i de to fargevalgene Glacial Green og Ultramarine Blue.

Prisene på de to modellene er satt til henholdsvis 10.990 og 11.990 kroner, noe som er et dramatisk hopp fra fjorårets modeller. Årsaken er nok all den nye teknologien som har fått plass i 8 Pro, muligens i kombinasjon med at den norske krona er så svak om dagen.

OnePlus lanserer samtidig en trådløs lader som støtter 30 W lading, og den har fått en veiledende pris på 829 kroner.

Design og skjerm

Baksiden av OnePlus 8 Pro er til forveksling lik fjorårets modell. (Image credit: Truls Steinung)

Det er i utgangspunktet ingenting galt med designet til OnePlus 8 Pro – det er bare det at det er veldig likt OnePlus 7 Pro og 7T Pro, så hvis du hadde håpet på større endringer, så blir du kanskje litt skuffet.

De store linjene er nøyaktig de samme, den avrundende skjermen ser helt lik ut, og plasseringen av knapper og USB-inngang er helt lik. Det eneste som egentlig er endret er at det ganske unike sprett-opp-kameraet som gjorde at OnePlus 7 Pro og 7T Pro skilte seg ut fra mengden, nå er fjernet til fordel for et relativt diskret kamerahull øverst i venstre hjørne av skjermen. I tillegg har en telefon som allerede var stor blitt enda 3 millimeter lengre, noe som er verdt å ta med vurderingen.

Vi kan bare spekulere i hvorfor selskapet har valgt å droppe sprett-opp-kameraet vi opplevde som veldig smart, men én grunn kan være at de rett og slett trengte den ekstra plassen på innsiden for å trykke inn ny teknologi som WiFi 6, 5G og trådløs lading. Samtidig sikrer jo den nye kameraløsningen at ansiktsgjenkjenning fungerer mye raskere enn før.

Frontkameraet er denne gangen flyttet til et hull i skjermen. (Image credit: Truls Steinung)

Baksiden er også til forveksling lik forgjengerne, og plasseringen av den ekstra linsen ved siden av "kameraklumpen" fra i fjor, tyder på at selskapet rett og slett bare har justert det gamle designet fremfor å lage et helt nytt med plass til fire linser. Dette er selvfølgelig bare spekulasjon, men det er i hvert fall inntrykket vi blir sittende igjen med.

Ser du nøye etter vil du også legge merke til at sidene til telefonen har fått en litt mattere overflate enn før, noe som er positivt når du skal holde den, men som ikke utgjør noen stor forskjell utseendemessig. Det er heller ingen tvil om at OnePlus 8 Pro er en glatt telefon tross den nevnte endringen, og vi må fortsatt anbefale et godt deksel om du vil føle deg trygg på å ikke miste den.

Knappeplasseringen er også den samme som vi er vant til fra OnePlus, med volumknapper på venstreside, og av/på-knapp og dempe-bryter på høyre. Dette fungerer fortsatt fint, og en gledelig nyhet er at dempebryteren har blitt litt mer nedfelt siden forrige modell. Dermed er sjansen mindre for at den blir skjøvet på ved en feil, noe som ofte kunne skje med OnePlus 7 Pro.

Vi må også ta med at 8 Pro er den første OnePlus-telefonen som har fått en offisielt IP-sertifisering, og med IP68 bør du kunne føle deg trygg på at den kan falle i vannet eller bli utsatt for store mengde støv, uten at det skal oppstå problemer.

Skjerm

OnePlus skryter av at skjermen til 8 Pro er den beste skjermen du vil få se i hele år, og selv om det kanskje er litt tidlig å konkludere med det, så er det ingen tvil om at den er blant de beste vi har sett på en smarttelefon til nå.

Med 6,78 tommer, 1440 x 3168 tommer QHD+-oppløsning, 19,8:9-format og 513 ppi er den på høyde med de beste på markedet, men OnePlus' panel går enda lenger – den gir deg nemlig også 120 Hz oppfriskningsfrekvens.

Stadig flere produsenter har begynt å skilte med høyere oppfriskningsfrekvenser, og OnePlus hadde allerede 90 Hz skjerm i sin egen 7 Pro. Det samme har Huawei P40 Pro og Google Pixel 4 XL.

Samsung har gått enda lenger og satser på 120 Hz, men du får det ikke som standardinnstilling, og hvis du velger å øke oppfriskningsfrekvensen så blir samtidig skjermoppløsningen satt ned.

OnePlus har på sin side valgt 120 Hz som standardinnstilling, og samtidig satt Full HD som standardoppløsning. Her kan du imidlertid velge 120 Hz og QHD+-oppløsning hvis du vil, noe de altså er nesten alene om. (En annen telefon som gjør det samme er Oppo Find X2 Pro, men den er ikke så lett å få tak i i Norge.)

Om 120 Hz oppfriskningsfrekvens er helt nødvendig kan selvfølgelig diskuteres, men at det gir en flott bildeflyt og jevne bevegelser i menyene er det ingen tvil om.

Høy oppløsning og høy bildefrekvens kan fort føre til at batteriet tappes raskere, men OnePlus sier de har lagt mye jobb i å hindre nettopp det, og vår opplevelse er at forskjellen i batterilevetid med de ulike innstillingene er overraskende liten.

Men OnePlus har flere imponerende tall på lur, for de har også oppnådd hele 1300 nits lysstyrke, og kombinert med glimrende fargenøyaktighet gjør det at det aller meste ser fantastisk ut på denne skjermen. Ikke minst er innsynsvinkelen fantastisk god.

OnePlus har også lagt til mulighet for bevegelsesutjevning som kan slå inn når man spiller video på fullskjerm med bestemte apper som YouTube, Netflix og Prime Video, og dette fungerer som forventet, men om du er typen som skrur av slike funksjoner på TV-en din så vil du nok gjøre det samme her også.

Kamera

Bilder tatt med OnePlus 8 Pro:

Bilde 1 av 5 (Image credit: Truls Steinung) Bilde 2 av 5 (Image credit: Truls Steinung) Bilde 3 av 5 (Image credit: Truls Steinung) Bilde 4 av 5 (Image credit: Truls Steinung) Bilde 5 av 5 (Image credit: Truls Steinung)

Kameraet til OnePlus 8 Pro har mange likheter med forrige modell, inkludert en hovedsensor på 48 MP, og selv om vi finner forbedringer når vi graver i spesifikasjonene så er det nok først og fremst programvaren som er forbedret her.

8 Pro har imidlertid også fått en vidvinkelsensor på 48 MP – en oppgradering fra fjorårets 16 MP – mens teleobjektivet er holdt på 8 MP. I tillegg er det gjort plass til en egen fargefiltersensor, som kun har som oppgave å tilføre Instagram-aktige fargefiltere til bildene.

Spesifikasjonene er altså ikke like ekstreme som de du får med Samsung Galaxy S20-serien, og du får heller ikke de imponerende tallene til Huawei P40 Pro når det gjelder verken zoom eller slow-motion-video.

Likevel får du altså massevis av kraftige fotomaskinvare å leke med, så hvordan klarer den seg?

OnePlus 8 Pros kameraer byr uten tvil på store forbedringer fra 7 Pro og 7T Pro. 8 Pro leverer generelt bilder med mye mer naturtro farger. Samtidig betyr det at du får bilder som mangler de mer livlige fargene til rivaler som Samsung Galaxy S20 Plus.

Standardmodusen bruker 48 MP hovedkameraet, men bildene fanges med 12 MP. Du kan velge å bytte til 48 MP med en knapp øverst på skjermen, det er stort sett best å holde seg til standardinnstillingene der du får større dynamisk bredde og mer fargerike bilder. 48 MP bør helst forbeholdes til situasjoner der du tar bilder med ekstra godt lys.

Bildene på 48 MP gir deg til gjengjeld større detaljrikdom, men det er samtidig verdt å huske på at bildestørrelsen øker fra 4-6 MB og opptil 14-20 MB.

Du får også godt med ekstra funksjoner med på kjøpet, som 3x, 10x og 30x zoom, nattmodus og det nevnte fargefilteret.

Sistnevnte minner mye om hva du kan gjøre på Instagram, og de virker litt overflødige, men det kommer i hvert fall ikke i veien om du ikke bruker dem.

Nattmodusen lander på sin side omtrent på gjennomsnittet, sammenlignet med hva andre produsenter leverer om dagen.

Den fanger godt med lys ved svake lysforhold, og den bruker bare 2-3 sekunder på å ta et bilde, der enkelte andre kan trenge så mye som 10 sekunder. Resultantene er derimot ikke alltid like gode, og de kan mangle detaljer og fremstå som uklare.

Nedenfor kan du se hvordan OnePlus 8 Pro klarer seg i ulike situasjoner og med ulike moduser, og du ser samtidig hvordan den måler seg med Samsung Galaxy S20 Plus.

OnePlus 8 Pro vs. Samsung Galaxy S20 Plus: ultra-vidvinkel

Bilde 1 av 2 Ultra-vidvinkel på OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Klikk her for å se bildet i full oppløsning Bilde 2 av 2 Ultra-vidvinkel på Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Klikk her for å se bildet i full oppløsning

Testbildene viser at OnePlus 8 Pro gjennomgående fanger en flott detaljrikdom på alle zoom-nivåer, men bildene fremstår ikke som like fargerike som bildene fra Samsung-telefonen.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: 1x zoom

Bilde 1 av 2 1x zoom med OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Klikk her for å se bildet i full oppløsning Bilde 2 av 2 1x zoom med Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Klikk her for å se bildet i full oppløsning

Dette virker kanskje litt skuffende, men OnePlus 8 Pro fanger faktisk de mest naturtro fargene. Selv om Galaxy S20 Plus gir oss friskere fargetoner, gjenspeiler ikke bildene virkeligheten like godt.

OnePlus 8 Pro vs. S20 Plus: 3x zoom

Bilde 1 av 2 3x zoom med OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Klikk her for å se bildet i full oppløsning Bilde 2 av 2 3x zoom med Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Klikk her for å se bildet i full oppløsning

For enkelte er kanskje Galaxy S20s blanding av livlige farger og høy detaljrikdom fristende, men hvis du vil ha et kamera som fanger virkeligheten best mulig så er OnePlus 8 Pro et godt valg – selv om detaljrikdommen og skarpheten ikke her helt på nivå med Samsung.

OnePlus 8 Pro vs. S20 Plus: 10x zoom

Bilde 1 av 2 10x zoom med OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Klikk her for å se bildet i full oppløsning Bilde 2 av 2 10x zoom med Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Klikk her for å se bildet i full oppløsning

Ved maksimalt zoom-nivå blir detaljene rimelig uklare, noe som ikke er så rart med tanke på at den bruker digital zoom og programvare til å fange bildene.

Vi brukte stativ til alle disse bildene, noe som stort sett er helt nødvendig når man tar bilder med en hvilken som helst telefon med 10x zoom eller mer. Skal du ta slike bilder, bør du i det minste lene deg mot noe stødig så du unngår mest mulig risting.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: 30x zoom

Bilde 1 av 2 30x zoom med OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Klikk her for å se bildet i full oppløsning Bilde 2 av 2 30x zoom med Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Klikk her for å se bildet i fulll oppløsning

Flere testbilder:

Funksjoner og brukeropplevelse

Skjermen til OnePlus 8 Pro har god lysstyrke. (Image credit: Truls Steinung)

Det er som sagt på innsiden OnePlus 8 Pro har fått de store oppdateringene.

Prosessoren er ikke uventet årets toppmodell fra Qualcomm, altså Snapdragon 865, og du kan velge mellom 8 eller 12 GB RAM, noe som sikrer at den kan håndtere alt du måtte utsette den for.

Vi kan ikke si vi har opplevd treghet eller hakking i grensesnittet en eneste gang. Ikke overraskende takler den også krevende spill som Fortnite og Asphalt 9 uten problemer.

Testing med Geekbench 5.1 førte til et resultat på 3286 fra vår testmodell med 8 GB RAM, noe som er betydelig bedre enn OnePlus 7T Pro som klarte 2564 og til og med bedre enn Samsung Galaxy S20 Plus som oppnådde 3034 poeng.

Det er også verdt å understreke at OnePlus 8 Pro er utstyrt med 5G, men på bakgrunn av dagens situasjon så har vi ikke hatt mulighet til å teste denne teknologien på et sted der den faktisk er tilgjengelig.

OnePlus 8 Pro er utstyrt med to SIM-kortplasser, men kun et kort kan brukes med 5G av gangen. Husk også at du fortsatt ikke får en minnekortplass, noe OnePlus heller aldri tidligere har tilbudt i sine telefoner.

Grensesnittet flyter som tidligere nevnt veldig fint, både takket være den gode ytelsen og skjermen på 120 Hz. OnePlus' OxygenOS byr også på en god brukeropplevelse som ligger tett opptil ren Android, og du får samtidig godt med muligheter til å tilpasse egne bevegelseskommandoer. Du kan også justere utseendet ganske mye, og en egen Dark Mode gir deg et godt fungerende mørkt utseende om du ønsker det.

OnePlus 8 Pro er utstyrt med én høyttaler i bunnen og en over skjermen, og sammen leverer disse skikkelig stereolyd. I tillegg støttes også Dolby Atmos, noe som kanskje først og fremst fremstår som en markedsførings-gimmick, men som i hvert fall ikke skader lydopplevelsen på noen måte.

Lydopplevelsen er også helt på høyde med andre flaggskip-telefoner, men et par hodetelefoner er selvfølgelig å foretrekke når man har muligheten.

OnePlus 8 Pro er også utstyrt med Wi-Fi 6 og Bluetooth 5.1, så hvis du har utstyrt som støtter disse standardene så kan du dra nytte av høyere WiFi-hastigheter og mer energieffektive Bluetooth-forbindelser.

Batteri og lading

OnePlus 8 Pro er utstyrt med et største batteriet OnePlus noen gang har brukt i en telefon med sine 4510 mAh. Dette er også mer enn hva både Samsung Galaxy S20 Plus, Huawei P40 Pro og iPhone 11 Pro tilbyr.

Dermed kommer det nok ikke som noen overraskelse at OnePlus 8 Pro fint holder det gående en hel dag på én opplading, selv når man spiller tunge spill, ser på film og bruker kameraet mye.

Vi hadde ofte minst 20 prosent batteri igjen ved leggetid, og ved mer moderat bruk kan du nok regne med at den holder det gående et godt stykke gjennom neste dag også.

Vi kjørte vår vanlige videoavspillingstest på OnePlus 8 Pro (en 90 minutter HD-video med skjermen på maksimal lysstyrke og WiFi aktivert), og telefonen mistet bare 10 prosent batteri, både med Full HD+- og QHD+-oppløsning.

Det virker som batteriet tappes merkbart fortere hvis du aktiverer videoforbedringsinnstillingene (Vibrant Colour Effect Pro og Motion Graphics Smoothing), noe som er greit å være klar over hvis du skal se film og er et stykke unna nærmeste stikkontakt.

OnePlus har oppgradert hurtigladingen som de kaller Warp Charge 30T, og den går nå fra 0 til 50 prosent på 23 minutter.

Mer spennende er det imidlertid at OnePlus endelig har satset på trådløs lading. Vi fikk den nye trådløse laderen til OnePlus med vår test-enhet, og den har fungert veldig bra. Det er også imponerende at OnePlus har fått til 30 watt trådløs hurtiglading, men dette er altså kun mulig med deres egen lader som må kjøpes som tilleggsutstyr.

De har også løst problemet med at slik hurtiglading utvikler en del varme på en ganske elegant måte. Laderen har nemlig en vifte innebygget som holder temperaturen nede når laderen går får fullt, og dette kunne i utgangspunktet vært irriterende hvis du har den på nattbordet mens du skal sove. Dette har imidlertid OnePlus tenkt på, og de har dermed lagt til en nattmodus i innstillingene som aktives automatisk ved gitte tidspunkt, og som skrur ned ladehastigheten slik at viften ikke lenger er nødvendig. Dermed kan du fortsette å lade trådløs mens du sover, uten å bli forstyrret.

OnePlus har også lagt til såkalt intelligent lading, en funksjon som ved å lære seg bruksmønsteret ditt, kan vente med å lade telefonen helt opp, til du faktisk trenger den. På den måten skal batteriets levetid bli lenger. Hva den faktisk gjør i praksis er ikke så lett å følge med på, men vi opplevde i hvert fall aldri at denne funksjonen medførte noen spesielle problemer.

En annen finesse OnePlus har fått på plass, er reversert trådløs lading. Dermed er det mulig å lade andre enheter ved å legge dem opp telefonen, enten det er snakk om et par trådløse ørepropper eller en annen telefon om en venn er i ferd med å gå tom.

Vår opplevelse var at dette fungerte fint med et par trådløse ørepropper vi hadde tilgjengelig (Sudio Ett), og også med Huawei P40 Pro.

Laderen OnePlus lanserer sammen med 8-serien er dyr, men den fungerer også veldig bra. (Image credit: Truls Steinung)

OnePlus 8 Pro har altså veldig mye positivt å by på, og det er ikke mye vi har å utsette på den.

En ting vi imidlertid må kommentere, er den dårlige norske oversettelsen av grensesnittet. Et av de verste eksemplene handler nettopp om trådløs lading, for «Reverse Charge» har rett og slett blitt oversatt til «Omvendt gebyr». Den nevnte funksjonen «Vibrant Colour Effect Pro» har på sin side blitt til «Vibrerende fargeeffekt Pro», noe som ikke kan sies å være så mye bedre. I tillegg har vi også sett flere eksempler på skrivefeil og inkonsistente oversettelser, og vi håper dette blir løst i en fremtidig oppdatering.

Oppdatering: Da vi opprinnelig publiserte denne testen nevnte vi et problem som gikk ut på at 5 Ghz WiFi-nettverk ble utilgjengelige, noe som kun kunne løses ved å starte telefonen på nytt. Dette problemet ser ut til å ha blitt utbedret med en oppdatering for OxygenOS (10.5.5), og WiFi fungerer nå problemfritt.

Konklusjon

(Image credit: Truls Steinung)

Vi kan ikke unngå å være litt skuffet over at designet til OnePlus 8 Pro fortsatt er omtrent det samme som vi kjenner fra fjorårsmodellene, og at den eneste virkelige endringen er droppingen av sprett-opp-kameraet til fordel for et mer konvensjonelt kamera i skjermen.

Heldigvis veier oppdateringene på innsiden langt på vei opp for mangelen på endringer på utsiden, med en glimrende skjerm med 120 Hz oppfriskningsfrekvens, knallgod ytelse og nye teknologier som 5G og WiFi 6. Ikke minst er det positivt at OnePlus endelig satser på trådløs lading med hele 30 W hurtiglading, og at batterilevetiden er på høyde med eller bedre enn de fleste av konkurrentene.

OnePlus 8 Pro har også fått et enda bedre kamera enn fjorårsmodellene, noe som vil gjøre den enda mer fristende for mange.

Samtidig gjør de norske prisene på OnePlus 8 Pro at den automatisk må måle seg med 5G-utgavene av Samsung Galaxy S20 og til og med S20 Plus, avhengig av hvilken lagrings- og RAM-størrelse du velger, og dette er telefoner som gir deg enda litt bedre kamerateknologi.

Det er også verdt å merke seg at OnePlus 8 som lanseres samtidig, byr på veldig mye av det samme som Pro-modellen inkludert 5G, men til en betydelig lavere pris. Dermed kan nok den være et bedre kjøp for dem som ikke trenger fullt så stor skjerm.