Test: Sudio Ett

Sudio Ett leverer god lyd, brukervennlige funksjoner og flott design, og vi setter også pris på muligheten for trådløs lading. Dessverre lever ikke den aktive støydempingen helt opp til forventningene, men forutsatt at den funksjonen ikke er hovedgrunnen til at du kjøper dem, så får du et par gode helt trådløse propper for pengene.

Sudio Ett gir deg mye for pengene, men det er greit å være klar over at den aktive støydempingen er et godt stykke unna de beste på markedet.

Sudio er er en svensk produsent som har rukket å slippe et helt lite knippe av trådløse propper som passer inn i den rimeligere enden markedet, inkludert FEM som vi har testet tidligere.

Med de nye proppene Ett tar de imidlertid et steg opp når det kommer til teknologi, for dette er selskapets første propper som er utstyrt med aktiv støydemping og trådløs lading.

Samtidig er også prisen den høyeste Sudio har krevd for et par helt trådløse ørepropper til nå, og vi har satt oss fore å finne ut om de kan konkurrere med dem mange gode produktene i samme prisklasse.

Pris og tilgjengelighet

Sudio Ett er i salg nå fra produsentens nettsider for 1469 norske kroner, og de skal komme i ordinært salg hos en rekke forhandlere til en veiledende pris på 1599 kroner.

De er å få i de fire fargene sort, hvit, grønn og rosa.

Sudio Ett spesifikasjoner Bluetooth-standard: 5.0, SBC Elementstørrelse: 10 mm Følsomhet: 98 ±3dB Utstyr: ladeetui, USB-C-kabel Oppgitt batteritid: 6 timer (4 med ANC) Oppgitt batteritid fra ladeetui: 30 timer (20 med ANC) Bluetooth-rekkevidde: 10 m Robusthet: IPX5 Mål: 52 x 48 x 33 mm Vekt: 5g per propp, 50g totalt

Design og passform

Sudio Ett følger selskapets typiske stilrene designspråk, med avrundende former og store overflater. Selve proppene er ensfargede med unntak av de blanke endene på hver "stamme", og utformingen må kunne kalles AirPods-inspirert, selv om de skiller seg fra Apples propper når det kommer til detaljene i designet.

Da vi testet Sudio FEM ble vi ikke overveldende begeistret for de litt særegne gummiproppene Sudio benytter seg av, men med Ett opplever vi at de fungerer veldig bra. Det henger nok sammen med at Ett har en utforming som i mindre grad «trekker» proppene ut av ørene våre, og gummiproppene bidrar til en god forsegling mot omverdenen.

Opplever du at gummiproppene i størrelse M (som sitter på når du kjøper dem) ikke passer for deg, så er det også greit å vite at det følger med ekstra propper av samme type i størrelsene XS, S, L og XL, i tillegg til en en konvensjonell type propper i de tre størrelsene S, M og L. Det burde sikre at alle kan finne en variant som passer, uansett øretype.

Proppene trekkes på plass i etuiet av magneter. (Image credit: Truls Steinung)

Ved første øyekast virker etuiet litt stort og tykt, men de avrundede kantene hjelper mye og det tar ikke altfor mye plass i lomma. Proppene spretter på plass i etuiet med et tilfredsstillende klikk takket være magneter, og det samme gjør selve lokket.

Funksjoner og batterilevetid

Sudio Ett har løst ting enkelt når det kommer til funksjoner, og det er stort sett en positiv ting.

Vi liker spesielt godt at de har valgt bort de litt fiklete berøringsflatene fra Sudio FEM, til fordel for tradisjonelle knapper som fungerer hver eneste gang. Knappene på de to proppene er helt like, og et trykk starter eller stopper avspilling, to trykk lar deg hoppe til neste låt, og tre trykk lar deg opp tilbake til forrige låt. Holder du en av knappene inne i to sekunder skrur du av eller på støydemping, og holder du dem inne i 6 sekunder så skruer du dem av.

Alt dette er kjent fra de fleste helt trådløse ørepropper, men Sudio Ett har også enkelte uvante løsninger. For det første kan du kun skru proppene på ved sette dem i etuiet og ta dem ut igjen – de kan altså ikke skrus på på samme måte som de skrus av.

Videre er det ikke mulig å holde inne en av knappene for å sette dem i parringsmodus, slik man kan med de fleste andre propper. Når de er tilkoblet en annen enhet, er du dermed nødt til å koble dem fra (eller skru av Bluetooth) før de blir tilgjengelig for tilkobling. Dette er ikke den mest elegante løsningen vi har sett, men det fungerer for så vidt greit når man er klar over det.

For øvrig kan Sudio Ett huske opptil åtte enheter, og de kan være tilkoblet to enheter samtidig (men kun spille av lyd fra en av dem av gangen).

Vi må også nevne at vi savner muligheten for å justere volum fra proppene. Andre vil kanskje mene at det er viktigere å kunne bytte låt og dette er nok grunnen til at Sudio har prioritert dette i stedet, men for vår del er det viktigere å ha enkel tilgang til volum.

Etuiet er litt stort, men de avrundede kantene gjør at det likevel ligger godt i lomma. (Image credit: Truls Steinung)

Vi setter ellers pris på at etuiet er utstyrt med USB Type-C-port, og de smarte LED-lysene på forsiden formidler ladestatus på en veldig ryddig måte.

De viser gjenværende batterilevetid hver gang du setter på plass proppene, og lysene lengst til venstre og høyre lyser så lenge hver av proppene lader.

Sudio Ett kan som nevnt lades trådløst, og dette har fungert fint ved testing med en OnePlus 8 Pro. Har du en telefon som støtter dette, har du altså mulighet til å stjele litt ekstra batteri fra den om du skulle gå tom når du er borte fra en stikkontakt. Ikke minst kan du bruke telefonen som en ladeplate mens den er tilkoblet lading, så slipper du å koble til mer enn én dings.

Spesifikasjonene oppgir at Sudio Ett totalt leverer 20 timer batterilevetid med støydemping aktivert, og 30 med funksjonen av. Selve proppene holder på sin side 4 timer med ANC, og 6 timer uten. Vi har inntrykk av at disse tallene stemmer godt, og det kan være bra nok for manges bruk. Samtidig er det verdt å merke seg at hvis du er innstilt på å bruke proppene sammenhengende over lange perioder – for eksempel gjennom en hel arbeidsdag – så kan det være at de ikke holder helt til slutten av dagen. Raske ladeøkter i pauser kan eventuelt være nok til å løse det problemet, men det er hvert å huske på om du vurderer et kjøp.

Proppene har et diskret design. (Image credit: Truls Steinung)

Sudio Ett er som nevnt utstyrt med aktiv støydemping, noe som er en finesse mange setter pris på, men det skal sies at dette langt i fra er den mest effektive støydempingen vi har opplevd.

Det skal sies at den gjør en imponerende god jobb med å dempe jevnt over hele frekvensspekteret, men graden av demping er så lav at vi ikke opplever den helt store effekten i praksis.

På den positive siden kan vi i det minste si at støydempingen ikke introduserer noen merkbar egenstøy, slik denne teknologien ofte gjør, og vi setter også pris på at den ikke påvirker lydkvaliteten på noen måte.

Vurderer du å kjøpe Sudio Ett skal du altså vite at støydempingen ikke bringer med seg noen av ulempene slik teknologi ofte kan ha, men dette burde samtidig ikke være hovedgrunnen til at du kjøper disse – til det er den rett og slett for lite effektiv.

En veldig smart funksjon vi derimot setter stor pris på, er at Ett automatisk aktiverer transparent modus når man mottar en samtale. Dermed kan du beholde proppene i ørene mens du snakker i telefonen, uten å bli sittende med den ubehagelige følelsen av å ikke høre deg selv mens du prater. Enda bedre hadde det vært om det også var mulig å aktivere dette med en knapp etter eget ønske, men det er dessverre ikke mulig.

Lydkvalitet

Lydmessig er Sudio Ett veldig overbevisende. Du får et balansert lydbilde med et litt varmt preg, og vår opplevelse er at de passer godt til mange ulike sjangre.

Vi skal ikke påstå at detaljrikdommen er helt på høyde med premium-produkter som Sony WF-1000XM3 eller Sennheiser Momentum True Wireless 2, men de imponerer likevel med tanke på at prisen ligger på under halvparten av sistnevnte.

Diskanten er ren og klar med en friskhet som fremhever vokal og cymbaler på en flott måte, mens bassen alltid er tilstedeværende og klart definert, uten å noen gang bli overveldende. Ikke minst setter vi pris på den ryddige mellomtonen som aldri roter til lydbildet, og som bringer frem den nevnte varmen, uten å bli ullen.

En detalj som er verdt å merke seg er at Sudio Ett kun støtter SBC-kodeken, så du får ikke støtte for AptX HD, AptX Low Latency eller andre mer avanserte kodeker. Likevel opplever vi som sagt at lydkvaliteten er god, og vi har heller ikke hatt problemer med forsinkelse mellom lyd og bilde ved videotitting. Dermed ser ikke vi på dette som noe stort ankepunkt.

Sudio Ett kan være et godt kjøp, avhengig av hvilke aspekter som er viktig for deg. (Image credit: Truls Steinung)

Konklusjon

Med Ett virker det som Sudio satser på å sikte litt høyere enn før når det gjelder å levere både på teknologiske finesser og god lyd, og de lykkes på mange måter godt.

Designet stilfullt og diskret, ladeetuiet er smart og brukervennlig, og vi setter også pris på muligheten for trådløs lading.

Samtidig er det ikke til å komme unna at et av de store salgsargumentene, altså den aktive støydempingen, ikke svarer helt til forventningene, og om dette er en viktig funksjon for deg så burde du nok se etter andre alternativer.

Om du derimot bare er ute etter et par gode helt trådløse ørepropper til en grei pris og synes det kan være kjekt med trådløs lading, så kan de være et godt kjøp.