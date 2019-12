Test: Sudio FEM

Sudio FEM leverer ikke til toppkarakter på alle punkter, men de har i hvert fall et flott design – tross de litt merkelige mikrofonene – og lyden er også svært overbevisende. Dessverre er ikke det nok til å forsvare prisen når betjeningsmulighetene er så begrensede og passformen i ørene gjør at de ikke sitter spesielt trygt når du er i aktivitet.

Sudio FEM spesifikasjoner Bluetooth-standard: 5.0 Elementstørrelse: 6 mm Følsomhet: 116 dB ved 1 kHz Frekvensrespons: 20 – 20.000 kHz Utstyr: oppbevaringsmappe, USB-C-kabel, 3,5 mm-kabel Lydkodeker: AAC Oppgitt batteritid: 6 timer Oppgitt batteritid fra ladeetui: 18 timer Bluetooth-rekkevidde: 10 m Vekt: 60 g

Sudio er en hittil relativt ukjent svensk produsent av hodetelefoner og ørepropper, og fokuset deres på design gjør at det er fristende å plassere dem i samme kategori som Urbanista ohg Urbanears. Samtidig tilsier både navnet (en sammentrekning av svensk og studio) og markedsføringen at selskapet også er opptatt av lydkvalitet, og med den nye modellen FEM legges det spesielt vekt på god talelyd ved telefonsamtaler.

Ambisjonene er det altså ingenting å si på, men det er samtidig ikke til å komme unna at det finnes enormt mange gode alternativer i dette segmentet, og det gjenstår å se om Sudio FEM klarer å konkurrere på nivå med de beste.

Pris og tilgjengelighet

Sudio FEM skal komme i butikkene i midten av desember til en veiledende pris på 1395 kr.

Sudio FEM konkurrerer i samme prisklasse som Kygo E7/1000

Design og passform

Design er tydeligvis et viktig fokus for Sudio, og FEM ser absolutt ut til å ha en gjennomtenkt stil med matte plastoverflater som gir en følelse av kvalitet.

Samtidig er det ikke til å komme unna at mikrofonene som stikker ut på hver propp, fremstår som et litt merkelig valg. Vi skjønner at de har lagt stor vekt på at talelyden skal være god og de to mikrofonene i hver propp må selvfølgelig plasseres et sted, men vi synes likevel at de stikker ut på en litt rar måte.

Vår testing av lydkvaliteten til mikrofonene viste for øvrig at de låter klart og tydelig, men det var ingenting som tilsa at de leverer noe bedre lyd enn for eksempel Plantronics BackBeat Pro 5100 som vi også har inne til test, og som ikke har utstikkende mikrofoner.

Etuiet er smart utformet. (Image credit: Truls Steinung)

Etuiet er sånn sett mer stilrent, og den avrundende formen sikrer også at de ligger veldig godt i bukselomma. Skinnreimen er på sin side lite praktisk, og den må nok kanskje mest regnes som en stilfull designdetalj.

Når det gjelder passform, så har Sudio gått for en litt annerledes løsning med FEM. Her er det nemlig først og fremst gummiproppene som holder alt sammen på plass, og da virker det ekstra merkelig at proppene er konstruert slik at all vekt henger ut fra øret, uten noen særlig grad av støtte. Her er det altså ingen vinger eller annen form for konstruksjon som holder resten av enheten på plass.

Proppene kunne sittet tryggere i ørene. (Image credit: Truls Steinung)

FEM sitter for så vidt greit nok i fast i ørene, men vår opplevelse er at det finnes mange andre gode alternativer som sitter bedre hvis man skal trene eller være i aktivitet på andre måter. Disse gjør seg nok i stedet best når man skal sitte stille eller eventuelt gå rolig.

Heldigvis har i hvert fall Sudio tatt hensyn til at ulike brukere har ulik størrelse på øregangene, for du får med hele 5 par med gummipropper i ulike størrelser. Dermed skulle det være mulig å finne et par som passer for deg, uansett hva slags ører du har.

Funksjoner og batterilevetid

Når det kommer til funksjoner, så er det faktisk ikke så mye å si om Sudio FEM. De er klare for Bluetooth-parring så fort du tar dem ut av etuiet, og dermed er du i gang.

Utover det kan du starte og stoppe avspilling ved å trykke på berøringsflaten på hver av proppene, og holde på dem i rundt to sekunder for å aktivere Google Assistent eller Siri, avhengig av hva slags telefon du har.

Det er i teorien også mulig å hoppe frem og tilbake mellom låter ved hjelp av to trykk på høyre og venstre propp, mens tre trykk skal la deg sette volumet opp og ned. Dette fungerer imidlertid veldig sporadisk, og når proppene først reagerer på slike kommandoer så får man gjerne en ny låt når man ønsker volum opp eller ned.

Dette er altså ikke en særlig god løsning, og vi mistenker uansett at det ikke ville vært det om det fungerte etter intensjonene heller. Det tar jo forferdelig lang tid å skru opp volumet fem hakk, når man for hvert av dem må trykke tre ganger og så vente litt før man trykker igjen.

Proppene trekkes på plass i etuiet av magneter. (Image credit: Truls Steinung)

Det er ellers verdt å merke seg at begge propper har mikrofon, noe som gjør at du kan bruke dem til telefonsamtaler, uansett om du har bare en av dem eller begge i ørene. Samtidig kan vi også nevne at begge proppene kan være koblet til telefonen, og at det dermed er det samme hvilken av dem du har i ørene hvis du bare vil bruke én.

Et problem som plager en del slike helt trådløse ørepropper er forsinkelse mellom lyd og bilde når man ser på video, og Sudio FEM slipper heller ikke helt unna dette problemet. En kodek som AptX Low Latency hadde løst dette, men vi har også vært borti propper som ikke har støtte for dette og som likevel har merkbart lavere forsinkelse.

Lading foregår ved hjelp av USB Type-C-kabel. (Image credit: Truls Steinung)

Den oppgitte batterilevetiden er på sin side på nivå med hva de fleste andre leverer om dagen, og vår opplevelse er at dette stemmer godt i praksis. De fire LED-lampene på innsiden av etuiet gjør det også enkelt å se hvor mye strøm du har igjen, så det skal litt til at du går tom før du rekker å lade dem opp.

Lydkvalitet

Sudio FEM har altså enkelte svakheter, men lyden kan ikke sies å være blant dem. De leverer nemlig et veldig balansert og musikalsk lydbilde som fungerer godt til det meste.

Som nevnt sitter ikke disse proppene spesielt trygt i ørene når man er i bevegelse, men så lenge man sitter stille så får man en god forsegling som sikrer skikkelig bassrespons. Samtidig blir bassen aldri overveldende, og det er ingen fare for at den skal ta oppmerksomheten fra resten av lydbildet. Den er i stedet kontakt og ryddig, og utfyller helheten med en fin dybde.

Det avrundede etuiet passer godt i en bukselomme. (Image credit: Truls Steinung)

Diskanten er på sin side frisk og fremtredende, og om det er noe vi skal utsette på den så er det kanskje at dem kan bli en tanke skarp når man lytter til låter der det øses på med cymbaler. Dette vil imidlertid være en smakssak, og hvor mye det vil plage deg er avhengig av hvor skarp og frisk du vil at diskanten skal være.

Setter du på musikk med mer akustisk og transparent lyd, får du også bekreftet at FEM leverer et innholdsrikt og samtidig luftig mellomtonespekter.

Vi skal ikke påstå at Sudio FEM leverer på nivå med favoritter som Sony WF-1000XM3 eller Sennheiser Momentum True Wireless når det kommer til lyd, men til denne prisen så har vi ikke stort å klage på heller.

Konklusjon

Sudio gjør et poeng av at de fokuserer på design og lyd, og det er også disse aspektene de leverer best på med FEM.

Med unntak av de litt merkelige utstikkende mikrofonene ser de stilrene ut, og etuiet er blant de flottere vi har sett i denne produktkategorien.

Har du behov for et par propper som sitter så godt i ørene at de kan brukes til trening og annen aktivitet, så er ikke disse proppene det beste valget.

Det er også en svakhet at betjeningen på selve proppene begrenser seg til start og stopp av avspilling, og at volum må justeres på telefonen.

Vi ble imidlertid imponert over lydkvaliteten, og hvis den teller mer enn svakhetene vi har nevnt, så kan Sudio FEM være et godt valg for deg.