Beste hodetelefoner til trening 2020

De beste treningsproppene kan hjelpe deg med å holde deg fokusert, og på denne siden har vi samlet de beste alternativene akkurat nå.

Noe av de viktigste med hodetelefoner du skal bruke til trening, er at de holder seg på plass, og utover det er det jo hyggelig om de låter bra også. Det er også en fordel om de tåler vær og vind, og at de er robuste.

Vi er overbevist om at et godt par ørepropper gjør løpingen mindre kjedelig og enklere å holde ut. Og ikke bare det – de kan også i vesentlig grad øke ytelsen din. Det finnes faktisk massevis av forskning som viser at musikk kan få deg til å løpe og trene bedre.

Heldigvis finnes det mange flotte alternativer, og noen av dem vil faktisk ikke ruinere deg heller. Vi har plukket ut våre favoritter, og du finner dem nedenfor.

Våre favoritter

1. Beats PowerBeats Pro Gode Beats-propper med imponerende passform Vekt: ukjent | Batterilevetid: 9 timer | Pulsmåler: Nei | Kontroller på proppene: Ja 2 201 kr Les mer hos Elkjop God lyd Glimrende passform Klumpete etui Begrenset støydemping

Beats' nyeste helt trådløse ørepropper er usedvanlig vellykket – de et ekstremt komfortable, de låter bra og de sitter som støpt.

De passer spesielt godt til løping, takket være ørekrokene og IPX4-sertifiseringen. I tillegg har de smarte luftehull som reduserer trykket i ørene, og de har svært god batterilevetid..

Støydempingen er ikke den beste og de fungerer dermed beste i miljøer uten for mye støy, men de har til gjengjeld håndfri tilgang til Siri, noe som gjør dem godt egnet til å starte og stoppe en stoppeklokke med stemmen eller til å ringe mens du trener.

Les hele vår test av Beats PowerBeats Pro

2. Sennheiser CX Sport Problemfrie plugger med fantastisk lyd Vekt: 15 g | Batteritid: 6 timer | Pulsmåler?: Nei | Kontroller på ørepluggene?: Nei (kablet fjernkontroll) 1 191 kr Les mer hos Dustin home Fantastisk lydkvalitet Sports-vennlig utforming Ikke det billigste alternativet Mellomregisteret kunne ha vært fyldigere

Hvis du mener det aller viktigste ved ørepropper til løping er selve lydkvaliteten, burde disse trådløse ørepluggene fra Sennheiser være et fantastisk valg.

De trådløse ørepluggene Sennheiser CX Sport har en livaktig, basstung lydgjengivelse og komfortabel passform. Lydkvaliteten er alene nok til å få deg til å yte bedre når du løper.

De har ikke pulsmåler, men derimot ørefinner og en sporty neonpalett som gjør dem ideelle til treningsturer.

Batteritiden er seks timer, og dermed har de både rom for en solid løpetur og den daglige reisen til og fra arbeidet eller studiene. Maratonløpere vil nok se seg om etter noe annet.

Les hele testen: Sennheiser CX Sport trådløse ørepropper

3. AfterShokz Trekz Air Hvem vil isolere seg helt mens de trener? Vekt: 30 g | Batteritid: 6 timer | Pulsmåler?: Nei | Kontroller på øret?: Ja 990 kr Les mer hos Komplett Sitter trygt og stabilt Lar deg høre omgivelsene Lavt lydvolum Kort batteritid

Denne Air-modellen erstattet AfterShokz Trek Titanium. De er en anelse dyrere, men de er også lettere, og vi opplevde også lydkvaliteten som forbedret.

AfterShokz spesialiserer seg på å lage trådløse alternativer slik at de er godt tilpasset deg som løper i urbane omgivelser. Lyden sendes gjennom kjevebenet ved hjelp av teknologi som leder lyd gjennom knokler. Dette holder øregangene dine åpne, slik at du hører lyden av trafikken rundt deg.

Du kan snakke med mennesker som omgir deg, og deltar du i et løp, kan du samtidig høre jubelen fra sidelinjen.

Det som virkelig utmerker seg ved disse hodetelefonene er at de er de eneste som er godkjent for konkurranser i mange land, ettersom du kan høre både trafikk og løpsinstrukse mens du har dem på under gateløp. Disse er det beste (og ofte det neste) valget om du vil høre musikk under konkurranser.

Vi opplevde Air som mer behagelige enn tidligere modeller fra AfterShokz. Hvis du ikke har problemer med å betale litt ekstra, vil disse være et utmerket valg. De er dessuten svettebestandige, har en god og sikker passform og de kan heller ikke falle ut når du jogger, ettersom de ikke har noen ørepropper.

Les hele vår test av AfterShockz Trekz Air

4. Adidas RPT-01 Wireless On-Ear Sport Hodetelefoner til løping med glimrende batterilevetid Vekt: 209g | Batterilevetid: 40 timer | Pulsmåler: Nei | Innebygde kontroller: Ja 1 096 kr Les mer hos Elkjop Robust design God batterilevetid Enkle kontroller Designet er ikke for alle

Hvis du er på jakt etter et par robust hodetelefoner til løping, så kan Adidas RPT-01 være et godt valg. Denne typen hodetelefoner som sitter over hodet er kanskje ikke for alle når det kommer til løping, men det pustende designet gjør i hvert fall at du ikke blir for varm på ørene. I tillegg kan stoffet i bøylen og klokkene tas av og vaskes. Ikke minst kommer det godt med at batteriet holder i opptil 40 timer, noe som burde holde til selv de mest utholdende løperne.

Lydkvaliteten er ikke den beste vi har hørt, men de låter kraftig og bassen er flott, noe som kommer godt med når du skal holde motivasjonen til å gjøre en ekstra innsats oppe.

Les hele vår test av Adidas RPT-01 Wireless Bluetooth Sport Headphones

5. Jaybird X4 Wireless Bluetooth-ørepropper Kompakt komfort, god kvalitet, konkurransedyktig pris Vekt: 14,7 g | Batterliv: 8 timer | Pulsmåler?: Nei | Kontroller på ørepluggene?: Ja 990 kr Les mer hos Elkjop Glimrende, tilpasningsdyktig lyd Holdbar og kompakt utforming Proprietær ladedokk Treg respons fra knappene

Jaybird har gjort det til en vane å komme med årlige oppgraderinger av sin midtsjiktmodell, og Jaybird X4 klarer å overgå forgjengerne Jaybird X2 og Jaybird X3. Den har dessuten fått en IPX7-klassifisering for vannfasthet. Enten du svetter i bøttevis eller løper i regnværet som en våt hund, vil X4 håndtere det enkelt.

Jaybird X4 har også klart å opprettholde seriens overraskende gode lyd. Disse ørepluggene har utvilsomt satt aktivitet i høysetet, men det innebærer ikke at det folk først og fremst forbinder med ørepropper, altså lyden, er blitt ofret på veien.

Jaybirds glimrende app gir deg også muligheten til egne valg for tonenivåer, og du kan dessuten skape din egen lydprofil. Du kan også velge mellom ulige pluggstørrelser, Dette er et strålende alternativ for løpere som ikke vil gjøre kompromisser med lydkvaliteten og slippe å uroe seg for været.

Hvis du er ute etter en enda mer førsteklasses opplevelse, byr Jaybird Tarah Pro på enda bedre lydkvalitet og materialer til en noe høyere pris.

Selv om vi fremdeles er glade i Jaybird X4-ørepluggene, kan du gjerne ta en titt på Jaybird Vista-hodetelefonene lengre ned på listen. De er vårt førstevalg hvis du er ute etter ekte trådløse ørepropper.

Les hele testen: Jaybird X4

6. Bose SoundSport trådløse ørepropper Stor lyd, enkelt å komme igang Vekt: 17,9 g | Batteriliv: 6 timer | Pulsmåler?: Ja, med Pulse-variant | Kontroller på øret?: Ja (i halsbåndet) 1 490 kr Les mer hos NetOnNet Komfortable og sikre Kan leveres pulsmåler Batterikapasiteten kunne vørt bedre Versjonen med pulsmåler er dyr

Bose SoundSport kan være akkurat det du er ute etter hvis du virkelig vil at musikken skal gi deg kraft til å yte det lille ekstra. Med den umiskjennelige, tunge lydsignaturen gir disse lettvektige ørepluggene deg også en god passform til ørene, takket være StayHear+-tuppene.

For løpere med NFC-klare smarttelefoner og musikkavspillere kan SoundSport-pluggene pares på et øyeblikk. Med Bose Connect-appen kan musikken deles med flere enn ett par ørepropper. Dette er ypperlig om du er ute og løper med en venn. Vi liker dessuten at de navngir de tilkoblede enhetene, noe som er praktisk hvis du har med deg en telefon, en mediaavspiller og et nettbrett.

SoundSport-serien leveres i to smaksvarianter. For noen hundrelapper ekstra kan du skaffe deg Pulse-varianten, som leveres med innebygget pulsmåler. Avhengig av hvordan du trener, kan dette være en verdifull investering, ettersom pulsmåleren leser av pulsen fra ørene temmelig presist.

Vil du helst ha ekte trådløse ørepropper? Les vår test av Bose SoundSport Free

7. JBL Under Armour True Wireless Flash Batteriet varer i dagevis Vekt: 16 g | Batteritid: 5 timer (25 med etuiet) | Pulsmåler?: Nei | Kontroller på ørepluggene?: Ja 1 393 kr Les mer hos ComputerSalg Tettsittende passform Massevis av batteritid Ingen pulsmåler Tungt etui

JBL Under Armour True Wireless Flash-ørepluggene gjør en solid inntreden i det ekte, trådløse markedet. Lyden er god, designet er ergonomisk og batteritiden er solid (25 timer medregnet etuiets fire ekstra oppladinger). Dermed kan din nyervervelse vare hele uken.

Her er det også to smartteknologier som får disse ørepluggene til å utmerke seg. Trykker du på den venstre pluggen én gang aktiverer du Talk-Thru. Da stilnes lyden for noen øyeblikk, slik at du kan føre en samtale eller følge ekstra godt med på omgivelsene. Med to trykk aktiveres Ambient Aware, der lyden utenfra gjengis i de innvendige høyttalerne ved hjelp av utvendige mikrofoner.

Under Armour har satset mer på utholdenhet enn komfort. Ladeetuiet kan oppleves som om man har en murstein å bære på, særlig mens man trener. Her har du heller ingen hurtigladerfunksjon, noe som innebærer at du ikke skal vente til i siste liten før en treningsøkt med å lade opp. Men for de mest sportslig anlagte der ute er veier fordelene helt opplagt mer enn ulempene.

Les hele testen: Under Armour True Wireless Flash

8. Jabra Elite Sport Fullstendig trådløst design – perfekt for minimalister Weight: 17,9 g | Batterid: 4,5 timer | Pulsmåler?: Ja | Kontroller på ørepluggene?: Ja 1 487 kr Les mer hos Elkjop Ekte trådløshet Leveres med ladeetui Holder bare ut i 4,5 timer Svært tettsittende, kan være ubehagelige

Man har trådløse ørepropper, og man har ekte trådløse ørepropper. Og på øverste hylle finner vi Jabra Elite Sport, som tilhører sistnevnte kategori. Utover det trådløse designet er det Hear Through-teknologien som stjeler overskriftene. Med Hear Through kan du kontrollere hvordan ørepluggene slipper inn eller filtrerer bort bakgrunnsstøy – bare ved å trykke på en knapp.

Ladeetuiet tar du med deg på farten, og det gir deg i alt 13,5 timers batteritid. Men med bare 4,5 timer å gå på per lading, vil langsomme maratonløpere slite litt. Men til 99 % av treningsøktene dine vil ikke dette være noe problem.

Selv om disse ikke markedsføres mot svømmere, er de IP67-sertifisert for vanntetthet. Ledsagerappen utnytter den innebygde pulsmåleren til å optimalisere treningsøktene dine. Det innebygde akselerometeret følger med på antallet knebøy, utfall og lignende du tar.

Disse ørepluggene er dyre. Men de kan gjøre utrolig mye. For mange vil de være et førstevalg.

Les hele testen: Jabra Elite Sport

9. Beats PowerBeats 3 Treningsrettede ørepropper med W1-fordeler Vekt: 30 g | Batteriliv: 12 timer | Pulsmåler?: Nei | Kontroller på ørepluggene?: Ja 745 kr Les mer hos Elkjop God batterikapasitet God trådløs rekkevidde Passformen kunne vært bedre Høy pris

PowerBeats 3 for løpere er enda et sett med Beats-ørepropper som sikter på å holde trykket i gang mens du er ute og løper. De har den høye prisen man gjerne forbinder med produkter fra Beats og Apple, men de har også mye å tilby løpeglade mennesker. Og særlig Apple-brukere.

Hre er det både 12 timers batteritid og hurtigladerfunksjon. Dermed fullades PowerBeats 3 på noen få minutter, og du må nok opp i noe slikt som et ultramaraton for å risikere å gå tom for batteri. De tåler dessuten store mengder svette, og til og med en løpetur i regnvær.

Selv om ikke egenskapene er nok til å plassere PowerBeats 3 høyt på denne listen, vil de være midt i blinken for Apple-tilhengere. Her får du Apples W1-brikke, noe som gjør paringsprosessen via Bluetooth med flere iCloud-tilknyttede enheter utrolig enkelt. Dessurten får du økt trådløs rekkevidde.

Les hele testen: Beats PowerBeats 3

10. Jaybird Vista Nesten helt perfekte treningsørepropper Vekt: 6 g | Batteritid: 6 timer | Pulsmåler?: Nei | Kontroller på ørepluggene?: Ja 1 490 kr Les mer hos NetOnNet Kompakt ladeetui IPX7 vanntetthet Ingen pulsmåler Ingen funksjoner for bakgrunnslyd

Jaybird Vista-ørepluggene er de nyeste ekte trådløse ørepluggene fra Jaybird. Dette er en produsent av lydprodukter rettet mot idrettsutøvere og folk som liker å trene. Eller for oss som bare vil ha de beste treningsdingsene.

Resultatene de oppnår er forbløffende. Selv om de først og fremst er rettet mot trening, gir de også svært god lyd samt beskyttelse mot vann og svette på samme nivå som de aller beste.

Disse tilhører utvilsomt det øvre markedssegmentet. Men hvis kombinasjonen av friske farger, kompakt og lettvektig utforming og førsteklasses lyd gjør dem til et åpenbart valg hvis du er på jakt etter helt trådløse ørepropper. Enten du trener til et maraton eller bare vandrer freidig til jobben.

Les hele testen: Jaybird Vista

Image Credit: Jabra

11. Jabra Elite 75t Kompakte ørepropper til lett trening Vekt: 5,5 g | Batteritid: 7,5 timer | Pulsmåler?: Nei 2 190 kr Les mer hos NetOnNet 7 timer på én opplading Kompakte ørepropper og etui App med EQ-styring Overveldende og uklar bass Kan ikke benytte venstre ørepropp alene Vanskelig å styre lydvolumet

Jabra Elite 75t er en forbedring av forgjengeren 65t på omtrent alle områder, bortsett fra tonebalansen.

75t byr på svært forbedret batterikapasitet, et mye mindre ladeetui og en mer komfortabel passform. Men basslyden er overveldende, og ikke på den gode måten. Selv om EQ-kontrollen i Jabras app fikser dette, vil ikke EQ-innstillingene bli lagret hvis du betjener dem via en datamaskin. Dermed vil de ikke kunne overføres til enheter som ikke støtter appen.

Når det er sagt, er dette et flott par ørepropper. Selv om de kanskje ikke er utviklet spesielt for løping, er de likevel egnet til trening, ettersom de gir deg 7 timers batteritid, og har en kompakt størrelse og god passform.

Les hele vår test av Jabra Elite 75t

Hva ser du etter?

Slik velger du de beste hodetelefonene for løping

Det er mye å ta med i betraktningen når du skal kjøpe nye hodetelefoner. Først og fremst er det lurt å sjekke om de du vurderer har en klassifisert vanntetthet på IPX4 eller mer. Dette innebærer at de vil tåle svette og litt regn.

Passformen er også svært viktig, særlig hvis du velger trådløse ørepropper. Du kan risikere at de faller ut. Da kan du også se etter ørepropper med finner, som lettere blir sittende i øret. Eller et par som er koblet sammen bak nakken.

Batteritiden burde holde ut like lenge som du orker å trene sammenhengende, i tillegg til din daglige reise til og fra jobb eller studier. Da kan de også erstatte vanlige ørepropper.

Dette er det mest grunnleggende. Noen av de beste hodetelefonene for løping har også løftet det hele til et nytt nivå med pulsmålere og AI-drevne personlige trenere. Det betyr at de også fungerer som noen av de beste løpe-dingsene på markedet i 2020.