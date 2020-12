Beste treningsapper i 2020: Få digital hjelp til å komme i form

Hvis du har bestemt deg for å trene for å bli sunnere eller sterkere, kan smarttelefonen din være til utrolig god hjelp. Det finnes hundrevis av apper som kan brukes til måling og kartlegging av aktivitetene dine. Bare det at du får registrert det du har gjort, gjør det lettere å se hvilke fremskritt du gjør.

Telefonen er perfekt egnet til akkurat dette. De fleste har den uansett med seg hele tiden, og bruker den gjerne til musikklytting mens de trener allerede. Hvorfor ikke bare slenge på en app eller to for å få bedre oversikt over aktivitetene?

Noen apper gjør ikke mer enn å registrere det du gjør. Andre oppmuntrer deg også til å trene, og gir deg meldinger underveis for å anspore deg til å yte mer. Men med så mange treningsapper å velge mellom, har vi gjort det enkelt for deg ved å samle de beste for ulike aktiviteter, slik at du kan velge den som passer best for deg.

En kjapp oppsummering av de beste treningsappene i 2020:

1. Map My Fitness

Gratisapp med annonser og integrerte kjøp for iOS og Android

Map My Fitness er en gratis app, men den finansieres av annonser. Den støtter hundrevis av forskjellige aktiviteter, som blant annet løping, sykling, svømming og yoga. Denne treningsappen har også en sosial side. Ved aktiviteter som løping og sykling kan du lære om nye ruter av andre brukere, slik at treningen blir enda litt mer interessant. Muligheten for å sette mål gir deg noe å sikte mot, og det bidrar til å gi deg en mestringsfølelse når du når målene noe – noe du helt klart vil gjøre!

Map My Fitness er kompatibel med et stort antall aktivitetsarmbånd, og det er koblet til MyFitnessPal, der du enkelt får oversikt over kaloriforbrenningen.

Man kan også få Pro-versjonen av appen om man er villig til å betale for den. Dette fjerner ikke bare annonsene, men gir deg også bedrede kartleggingsfunsjoner for puls, analyseverktøy, musikkoppdatering underveis og direkte posisjonsdeling.

2. Yoga Studio: Mind & Body

Gratisprøve med integrerte kjøp for iOS og Android.

I denne treningsappen kan du følge egne yogatimer, uansett om du er nybegynner eller viderekommen. Du kan også sy sammen øvelser fra ulike programmer for å skape dine egne, spesialtilpassede treningsøkter, og du kan samkjøre treningstimene med andre avtaler du har i kalenderen, slik at timeplanen din går opp.

Treningstimene kan justeres utfra ditt eget nivå og hvilke øvelser du helst vil gjennomføre. Du kan også velge den bakgrunnsmusikken som best setter deg i den rette sinnsstemningen.

Du kan prøve ut denne appen gratis i syv dager, og det finnes flere ulike betalingsplaner tilpasset ulike prisnivåer, slik at du har flere å velge mellom når prøvetiden utløper.

3. One You Couch to 5K

Gratis for iOS og Android

Denne appen inngår i helsetiltakene fra Public Health England, og målet med Couch to 5K er å inspirere flere mennesker til å gjøre det til en vane å trene. Noe du kanskje har gjettet av navnet, er at målgruppen er nybegynnere. Tempoet er rolig og behagelig, og man bygger seg opp fra vanlige spaserturer.

Det endelige målet er å kunne løpe 5 kilometer, og treningsprogrammet varer i fem uker. Men det er ingenting som hindrer deg i å arbeide deg opp litt langsommere, og ta ting i ditt eget tempo.

Du vil bli presentert for et utvalg trenere å samarbeide med, og det flotteste med appen er at den handler om oppmuntring, og ikke press. Det er ypperlig om du begynner helt på bunnen, ettersom hensikten med appen er å skape atleter av sofapoteter. Du får massevis av nyttige tips underveis, med behagelige stemmer som gir deg vennlige oppmuntringer.

4. StrongLifts 5x5

Gratisapp med integrerte kjøp for iOS og Android

Denne treningsappen har fått navn etter det populære 5x5-konseptet (fem sett med fem repetisjoner), som har fått fornyet popularitet de seneste årene. Man kan oppnå imponerende resultater, men tanken er ikke å presse seg til bristepunktet. Du trenger faktisk ikke mer enn tre 45-minutters treningsøkter i uken.

Selv om egentlig alle kan bruke appen, er den best egnet for nybegynnere og litt viderekomne med vekter som er på jakt etter en enkel måte å kartlegge treningen på, opprettholde jevne rutiner og ikke behøve å tenke for mye på strukturen. Appen håndterer alt sammen for deg, – også ukentlige og månedlige rapporter om fremdriften.

Det følger veiledninger med alle treningsøktene, slik at du alltid vet hva du skal gjøre, hvor lenge og med hvor stor belastning. Deretter får du beskjed om hviletid, før du kan fortsette uten å måtte tenke på noe annet enn vektene.

5. Strava

Gratisapp med integrerte kjøp for iOS og Android

Strava er en av de aller mest kjente løpeappene. Den har svært mange brukere, og det er det gode grunner til. Selv om de fleste bruker Strava til kartlegging av løpeturer, kan appen også brukes av syklister og svømmere, og i samspill med smarttelefonen og/eller sammen med en smartklokke med GPS-funksjon. Appen registrerer bevegelsene dine på et kart så du enkelt kan få oversikt over hvor du har beveget deg, hvor lang tid dette tok og så videre.

Noe som kan hjelpe deg til å presse deg selv ytterligere, er at du ikke bare kan prøve å slå din personlige rekord, men også ta del i utfordringer mot andre brukere. Du kan også lære nye ruter fra andre. Øvelsene får dermed et spillmessig preg. Dette er en tilnærming som kan få deg til å presse grensene enda hardere.

6. Freeletics

Gratisapp med integrerte kjøp for iOS og Android

Freeletics er et bevis på at du ikke må punge ut en formue på medlemskap på et treningssenter for å komme deg i form og bli sterk. Appen konsentrerer seg om øvelser som ikke krever utstyr. Den gir deg hundrevis av måter å bruke din egen kroppsvekt som belastning på. En ekstra fordel er at du kan gjennomføre disse treningsrutinene nesten hvor som helst, og når enn du måtte føle behovet (eller har ledig tid).

Med gratisversjonen av appen får du tilpasset trening, der treningsøktene varer i mellom 10 og 30 minutter. Med lyd og video får du den nødvendige veiledningen, slik at du gjør øvelsene riktig. Hvis du er villig til å skaffe deg et betalingsabonnement, får du adgang til ekstrafunksjoner. Disse omfatter målsetting for treningen, en personlig tilpasset ukentlig treningsplan og tilbakemeldinger for å motivere deg underveis. Og mye mer.

7. Garmin Connect

Gratis for iOS og Android

Garmin var tidligere et navn man kun assosierte med satellittnavigasjonssystemer, men i nyere tid har de også ekspandert til flere områder, blant annet til det blomstrende aktivitetsmarkedet. Garmin Connect knytter seg opp til serien av Garmin-klokker, og selskapet beskriver appen som «et tillegg til din Garmin-enhet». Den kan måle aktivitetene og øvelsene du gjennomfører, men i tillegg setter den opp spesialtilpassede øvelser. Den hjelper deg også å utfordre venner, hvis du skulle være i konkurransehumør.

Appen kan samarbeide med andre apper og synkronisere data med for eksempel MyFitnessPal og Strava. Den gir deg detaljerte analyser av ytelsen din, og bygger de foreslåtte øvelsene på dette.

Med Garmin Coach-funksjonen får du i tillegg til øvelsesforslagene også hjelp til å trene deg opp til spesielle begivenheter som et stort løp eller et maraton. Eller kanskje bare til å sette ny pers.

8. Nike Training Club

Gratisapp med integrerte kjøp for iOS og Android

Når et stort navn som Nike står bak, er det naturlig å vente seg noe stort av denne treningsappen. Og Nike Training Club skuffer ikke i det hele tatt. Foruten tilknytningen til Nike, drar appen fordeler av bidrag fra kjendiser og profesjonelle. Dermed får du massevis av øvelser som kan gi deg de resultatene du ønsker deg.

Her er det øvelser som konsentrerer seg om bestemte muskelgrupper, og øvelser som bedrer ytelsen innenfor ulike idretter og aktiviteter. Nike har forsøkt å gjøre alt så enkelt tilgjengelig som mulig. Dette inkluderer øktene som har en varighet på mellom 15 og 45 minutter, og som passer til flere forskjellige ferdighetsnivåer.

Hvis du gjerne vil bli sterkere uten å matte dra på treningssenteret, er det lurt å begynne med øvelsene som utelukkende baserer seg på kroppsvekten. Men appen handler om mye mer enn bare styrketrening. Med Nike Training Club får du en helhetlig tilnærming til velvære og helse, så her finner du tips til mindfulness, ernæring og generell helse.