Slik ser du James Bond-filmene i riktig rekkefølge

«The name’s Bond. James Bond.»

Det er nesten gått seks fra Sean Connery første gang sa disse udødelige ordene i Dr. No til den neste offisielle filmen står for døren. Seks skuespillere senere er Bond-serien fremdeles en av de mest populære merkevarene i filmhistorien.

Men med alle disse agentoppdragene å velge mellom, er det ikke så enkelt å finne ut hvordan man ser James Bond-filmene i riktig rekkefølge. Du kan naturligvis se filmene i den rekkefølgen de ble utgitt, men hva om du skulle foretrekke Roger Moores spydige sjarm fremfor Sean Connerys barskere portrettering av en regjeringsutnevnt morder? Eller hvis Daniel Craig, den nåværende innehaveren av denne berømte rollen, er din 007? Eller hvis du gjerne vil hoppe over noen av de mer skuffende utgivelsene i serien – som A View to a Kill og Die Another Day?

Med det lenge forsinkede 25. offisielle avsnittet i 007-serien – No Time To Die – som kommer på kino i oktober, har vi foretatt en reise gjennom nesten 60 år med glamorøse steder, femme fatales og vodka martini (shaken not stirred, naturligvis) for å gi deg en innføring i hvordan man ser James Bond-filmene i rekkefølge.

Vi har naturligvis tatt med utgivelsesrekkefølgen, men vi har også rangert filmene etter deres IMDb-vurdering, sortert dem etter hovedrolle og plassert eventyrene til 007 i (noe som ligner) en kronologisk rekkefølge.

God fornøyelse!

James Bond-filmene etter utgivelsesdato

Dr No (1962)

From Russia with Love (1963)

Goldfinger (1964)

Thunderball (1965)

Casino Royale (1967) UOFFISIELL

You Only Live Twice (1967)

On Her Majesty’s Secret Service (1969)

Diamonds Are Forever (1971)

Live and Let Die (1973)

The Man with the Golden Gun (1974)

The Spy Who Loved Me (1977)

Moonraker (1979)

For Your Eyes Only (1981)

Octopussy (1983)

Never Say Never Again (1983) UOFFISIELL

A View to a Kill (1985)

The Living Daylights (1987)

Licence to Kill (1989)

GoldenEye (1995)

Tomorrow Never Dies (1997)

The World is Not Enough (1999)

Die Another Day (2002)

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)

No Time to Die (2021)

Andre filmserier kan ikke måle sig med 007 når det gjelder levetid. No Time To Die (2021) blir den 25. offisielle James Bond-filmen. Offisiell betyr i Bond-sammenheng at filmen er produsert. Det finnes dessuten to ikke-kanoniske Bond-filmer, nemlig Casino Royale fra 1967 og Sean Connerys comeback Never Say Never Never Again fra 1983 (sistnevnte utkom samme år som Octopussy). Never Say Never Again på mange måter en nytolkning av Thunderball.

De beste James Bond-filmene: rangering av 007-filmene

Med tanke på at Bond-serien har holdt det gående i nesten 60 år, har 007 vært hovedrolleinnehaver i overraskende få ekte klassikere. Ved en rangering av de 26 eksisterende filmene på bakgrunn av IMDb-brukernes poenggivning er det likevel ikke overraskende å se at Casino Royale, Daniel Craigs strålende debut i rollen, topper listen. Den etterfølges tett av Goldfinger, som nok var den filmen som etablerte den gadgetbesatte, overdrevne skurkerollen som skulle følge Bond i mange år fremover.

Den øverste delen av listen domineres av Sean Connery, der hans fem første smokingkledde filmer aller ligger på topp ti. Pierce Brosnan har tre av sine fire opptredener blant de nederste ti, med et hederlig unntak i GoldenEye (som i spektakulær stil brakte franchisen tilbake på kino etter seks års fravær). Det er også interessant å se at filmer ved navn Casino Royale opptrer i hver sin ende av listen – selv om tittelen stort sett er det eneste de to Bond-eventyrene har til felles.

James Bond-filmer etter skuespiller

Daniel Craigs 007 gjenoppdager sin klassiske Aston Martin DB5 i Skyfall. (Image credit: Eon Productions)

Akkurat som med Doctor Who er James Bond-epokene definert etter den skuespilleren som spiller ham. Denne listen hadde vært identisk med James Bond-filmene i utgivelsesrekkefølge om det ikke var for at Sean Connery to ganger trakk seg og vendte tilbake til rollen.

Da Connery hadde forlatt rollen etter sin femte Bond-film You Only Live Twice, overtok George Lazenby kortvarig rollen i On Her Majesty's Secret Service. Connery ble deretter fristet til å vende tilbake i rollen som 007 igjen i Diamonds Are Forever to år senere. Deretter forlot han rollen på nytt, tilsynelatende for siste gang … inntil han ble fristet tilbake som en eldre 007 over ti år senere i den uoffisielle Bond-filmen Never Say Never Again. Filmen ble regissert av Irvin Kershner, som også regisserte Star Wars-filmen The Empire Strikes Back, med et legendarisk opphold på Finse.

Mens Connery holdt smokingen varm, spilte David Niven Sir James Bond, en pensjonert utgave av 007, i den uoffisielle parodien Casino Royale. Han var heller ikke den eneste James Bond i filmen, ettersom filmen handlet om at det var flere agenter – spilt av Peter Sellers og Ursula Andress fra Dr. No – som benyttet dette berømte navnet som alias.

Selv om han var eldre enn Connery, overtok Roger Moore den berømte rollen i 1973-filmen Live and Let Die. Moore skulle spille 007 i syv originalfilmer. Da den latterlige A View to a Kill kom i 1985, begynte alderen og kilometertallet å bli litt for fremtredende, og Eon valgte seg en yngre modell.

Timothy Dalton rakk bare å lage to filmer i rollen som en mer politisk korrekt åttitallsversjon av spionen, før serien ble satt på pause etter Licence to Kill fra 1989. Da James Bond endelig holdt sitt løfte om å vende tilbake med GoldenEye fra 1995, het skuespilleren Pierce Brosnan,. Han hadde tidligere gått glipp av rollen på grunn av sine forpliktelser i 1980-årenes TV-serie Remington Steele.

Med sine usynlige biler og gigantiske ispalasser hadde Brosnans siste Bond-film, Die Another Day, ført serien inn i parodienes verden. Som et svar på de vellykkede, langt røffere Jason Bourne-filmene, tok Eon 007 tilbake til opprinnelsen og historien Casino Royale. Daniel Craig var deres mann.

Den lenge etterlengtede No Time to Die blir Craigs femte og siste opptreden som verdens mest berømte spion. Når han legger sin Walther PPK på hylla, vil han ikke være den eldste som har spilt Bond, men den med lengst ansiennitet. Han spilte rollen for første gang i 2006 – dermed blir det i alt 15 år i hennes majestets hemmelige tjeneste.

Nå spekuleres det i hvem som skal bli den syvende skuespilleren som (offisielt) skal spille Englands mest ikoniske actionfilmhelt på det store lerretet.

Sean Connery

Dr No

From Russia with Love

Goldfinger

Thunderball

You Only Live Twice

Diamonds Are Forever

Never Say Never Again

David Niven

Casino Royale (1967)

George Lazenby

On Her Majesty’s Secret Service

Roger Moore

Live and Let Die

The Man with the Golden Gun

The Spy Who Loved Me

Moonraker

For Your Eyes Only

Octopussy

A View to a Kill

Timothy Dalton

The Living Daylights

Licence to Kill

Pierce Brosnan

GoldenEye

Tomorrow Never Dies

The World is Not Enough

Die Another Day

Daniel Craig

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

No Time to Die

James Bond-filmene i kronologisk rekkefølge

Pierce Brosnans Bond har sin regelmessige avtale med Q-avdelingen. (Image credit: Eon Productions/007.com)

Og det er nå det er i ferd med å bli virkelig komplisert og forvirrende. Det finnes nemlig ikke noen endelig Bond-tidslinje, slik det for eksempel er for et eventyr som Star Wars. Faktisk er det flere elementer av det lange livet til 007 som er selvmotsigende.

Bond eksisterer normalt i en Simpsons-lignende tilstand, der mannen mer eller mindre har samme alder (pluss eller minus et tiår eller to), mens resten av verden utvikler seg omkring ham. En gammel fan-teori forsøker å forklare dette – og den hemmelige agentens evig skiftende utseende – med ideen om at James Bond faktisk ikke er én mann, men et alias for en rekke spioner med kodenavnet 007. Vi mener likevel at dette er usannsynlig, fordi forskjellige elementer at Bonds personlige historie fortsetter mellom agentene – og i Skyfall får vi faktisk se Bond-familiens hjem.

Det er nok bedre å betrakte Bond-serien som to forskjellige kontinuiteter. Den opprinnelige sagaen begynte med Dr. No og fortsetter hele veien til Die Another Day, som kom 40 år senere. Selv om det aldri uttrykkelig er nevnt, kan man gå ut fra at disse filmene følger en kronologisk rekkefølge. Det er også flere kontinuitetselementer som bekrefter nettopp dette.

Det mest overveldende beviset er det faktum at Bond i flere av filmene som kom etter On Her Majesty’s Secret Service henviser til at han har vært gift én gang. Han bryllup ble til et likbryllup, da Bonds kone ble drept av Blofeld i den filmen. Dette kommer tydeligst til uttrykk i For Your Eyes Only. Der ser vi at Bond besøker graven til sin kone Tracy, før han legger ut på et hevntokt mot Blofeld. Blofeld dukket aldri opp igjen i den opprinnelige kontinuiteten, så det er grunn til å anta at det faktisk er ham som blir drept ved å bli kastet ned i en skorstein.

Vi vet også at The Man with the Golden Gun finner sted etter Live and Let Die, fordi 007 møter sheriff J. W. Pepper for andre gang, Det samme resonnementet kan brukes om den kjempemessige håndlangeren Jaws i The Spy who Loved Me og Moonraker eller Valentin Zukovsky, den forhenværende KGB-agenten, som spilles av Robbie Coltrane i GoldenEye og The World is Not Enough.

Den andre kontinuiteten begynte med «omstarten» i Casino Royale (2006), og fortsetter helt frem til den kommende No Time to Die. Dette er begynnelsen på James Bonds dobbelt-0-historie, basert på Ian Flemings første Bond-roman, hvor vi ser ham kvalifisere seg som statsansatt morder og innlede sitt første oppdrag. De etterfølgende filmene har alle inngått i den samme kronologien, og har et langt mer serielignende preg enn vi så i den opprinnelige Bond-serien. Dette er spesielt fremtredende med Quantum of Solace og Spectre, som det går en felles linje gjennom.

Det kan diskuteres om begivenhetene i de fem Daniel Craig-filmene finner sted før Dr No. På den positive siden ser vi Bonds første møte med Ernst Stavro Blofeld i Spectre, og det er her skurken får sine berømte arr. På den andre siden vil Craig i No Time to Die være nesten 20 år eldre enn Sean Connery var i Dr No. Mens det faktum at Bond henter sin klassiske Aston Martin DB5 ut fra lageret i Skyfall antyder at Goldfinger befinner seg i fortiden. Kanskje Craigs filmer bare eksisterer i en parallell tidslinje, akkurat som i J. J. Abrams Trek-filmer …

De uoffisielle produksjonene Casino Royale fra 1967 og Never Say Never Again eksisterer helt adskilt fra den offisielle kontinuiteten.

Vi sa jo at det var forvirrende.

Daniel Craigs kontinuitet

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

No Time to Die

De opprinnelige