Slik ser du Harry Potter-filmene i riktig rekkefølge

Hvis du planlegger et Harry Potter-maraton og gjerne vil se filmene i riktig rekkefølge, har du kommet til rett sted. Før bølgen av storfilmer på høyoktan de seneste årene, var Harry Potter den største filmserien i Hollywood. De hadde den samme suksessen som JK Rowlings bøker som skapte grunnlaget for filmene. Fortellingen om en ung gutt med magiske evner som utfordrer den lumske Lord Voldemort har allerede trollbundet generasjoner med sin vakre, magiske verden.

Filmserien sluttet imidlertid ikke med Harry Potter og Dødstalismanene (del 2) fra 2011. JK Rowling bestemte seg for å gå tilbake i den magiske verdenens historie med en rekke Fabeldyr-filmer (Fantastic Beasts) som utspiller seg tidligere enn begivenhetene i Harry Potter-filmene. I disse filmene møter vi en tidlig utgave av Albus Humlesnurr (Albus Dumbledore) og hans tidligere erkefiende Gellert Grindelwald.

Det betyr at det i alt finnes ti filmer å pløye seg igjennom. Disse strekker seg over syv tiår med magisk historie. Men hvordan henger alle filmene sammen, og hvilken rekkefølge er det best å se dem i? Her er vår guide til hvordan du ser alle Harry Potter-filmene i riktig rekkefølge.

Harry Potter-filmene i kronologisk rekkefølge

(Image credit: Warner Bros)

Før du ser alle Harry Potter-filmene i kronologisk rekkefølge, er det verdt å tenke på at ytterligere tre filmer er planlagt i Fabeldyr-serien. Vi vet at serien kommer til å bli avsluttet med en duell mellom Albus Humlesnurr (Albus Dumbledore) og hans tidligere erkefiende Gellert Grindelwald i1945, men alt som skjer mellom filmene som er kommet hittil og denne spektakulære avslutningen er så langt et mysterium. Nedenfor har vi samlet alt av Harry Potter-relatert materiale man kan se for øyeblikket, inkludert teaterstykket Harry Potter og Barnets forbannelse.

Fabeldyr og hvor de er å finne (utspilles i 1926)

Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser (utspilles i 1927)

Harry Potter og de vises stein (utspilles i 1991–92)

Harry Potter og Mysteriekammeret (utspilles i 1992–93)

Harry Potter og fangen fra Azkaban (utspilles i 1992–94)

Harry Potter og ildbegeret (utspilles i 1994–95)

Harry Potter og Føniksorden (utspilles i 1995–96)

Harry Potter og Halvblodsprinsen (utspilles i 1996–97)

Harry Potter og dødstalismanene – del 1 (utspilles i 1997–98)

Harry Potter og dødstalismanene – del 2 (utspilles i 1997–98)

Harry Potter og Barnets forbannelse (utspilles i 2017–nåtid)

Bortsett fra enkelte tilbakeblikk, følger Hogwarts-filmene en enkel, lineær struktur. Dette skyldes i stor grad JK Rowlings beslutning om å benytte det britiske skoleåret som ramme for handlingen. Det betyr at hver enkelt av de syv bøkene i Harry Potter-serien konsentrerer seg om et nytt skoleår. De pågår fra september til august, og i den første boken begynner handlingen i 1991, når Harry er 11 år gammel.

Selv om filmene ble spilt inn på 2000-tallet, og i enkelte tilfeller inneholder anakronismer som mobiltelefoner og musikk av nyere dato, følger de tidslinjen i Rowlings bøker ganske tett. Dette plasserer Harry Potter-filmene omkring 70 år etter hendelsene i Fabeldyr-filmene.

Harry Potter-fortellingen fortsetter videre, men ikke på kino, gjennom det populære teaterstykket Harry Potter og Barnets forbannelse. Fortellingen begynner i 2017, fra epilogen i Harry Potter og dødstalismanene, og handler om de voksne Harry, Hermine og Ronny, samt deres barn.

Harry Potter-filmene i rekkefølgen de ble utgitt

(Image credit: Warner Bros)

Hvis du gjerne vil slippe å måtte tenke på kompliserte, sammenvevde tidslinjer, kan du gjøre det enkelt og se Harry Potter-filmene i den rekkefølgen de ble produsert. De består av to ulike serier, med et ennå uferdig sett av prequels (forgjengere), som ble utgitt etter hovedserien. Derfor finnes det ennå ingen såkalt Machete Order (der enkelte filmer fjernes fra rekkefølgen for å skape en annen fortelling eller synsvinkel). Dette kan det imidlertid bli en forandring på hvis Fabeldyr 3, 4, og 5 byr på noen solide overraskelser. Innspillingen av Fabeldyr 3 begynte i starten av 2020, og lanseringen er planlagt å skje i løpet av 2021.

Det er også verdt å merke seg at det finnes flere Harry Potter-filmer enn bøker. Det skyldes at Harry Potter og dødstalismanene ble delt i to filmer (et knep vi også har sett i seriene Twilight og The Hunger Games). Fortellingen var rett og slett for omfattende til å presses inn i én film.

Harry Potter og de vises stein (2001)

Harry Potter og Mysteriekammeret (2002)

Harry Potter og fangen fra Azkaban (2004)

Harry Potter og ildbegeret (2005)

Harry Potter og Føniksorden (2007)

Harry Potter og Halvblodsprinsen (2009)

Harry Potter og dødstalismanene – del 1 (2010)

Harry Potter og dødstalismanene – del 2 (2011)

Fabeldyr og hvor de er å finne (2016)

Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser (2018)

Fabeldyr 3 (2021)

Harry Potter-filmene – en rangering

(Image credit: Warner Bros)

Akkurat som med Harry Potter-bøkene, er det delte og høyst subjektive meninger om hvilke deler av serien som er best. Hvis vi rangerer Harry Potter-filmene i henhold til IMDBs poenggivning, kan man likevel se en bemerkelsesverdig stabilitet i brukernes karaktersetting, ettersom samtlige filmer er rangert mellom 7,4 og 8,1 av en totalsum på 10.

De to Fabeldyr-filmene er med liten margin de minst likte filmene i denne trollmanssagaen. Dette kan ha vært påvirket av særlig den andre filmens svake salgstall. Den mest suksessrike av de to filmene – Fabeldyr og hvor de er å finne – tjente bare inn flere penger enn én av Harry Potter-filmene (Harry Potter og fangen fra Azkaban), men om man tar høyde for 12 års inflasjon, kan det diskuteres om den faktisk overgikk den eldre filmen.