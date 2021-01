Beste 4K-TV i 2021: her er Ultra HD-TVene det er verdt å skaffe seg

Den beste 4K-TVen du kan få kjøp kan ikke bare skilte med høy oppløsning. De er også fullpakket med moderne TV-teknologi, som for eksempel OLED-skjermer, quantum dot-filtre, Dolby Vision og HDR .

Og slikt må jo koste en formue? Men selv om de åpenbart koster mer enn en billig-TV, trenger du likevel ikke et enormt budsjett for å kunne ha råd til en 4K-TV. Og $K er ikke alene nok til å garantere at produktet er godt.

Når du kjøper en ny TV, må den minst ha 4K-oppløsning – hvis du ikke sikter enda høyere, med 8K-standarden som følger med 8K-TVene som nå er kommet på markedet. Med 4K som minimum kan du nyte dine favorittskuespillere, biljakter og dronebilder av vidstrakte skogområder (altså Netflix) med en enda større klarhet og detaljrikdom enn noen gang. Det er ikke lenger noe poeng å kaste bort tiden på HD, med mindre du er på jakt etter en liten, plassbesparende TV.

Hvert år kommer det mange nye TVer på markedet. Vi hos TechRadar har testet de nyeste modellene, slik at vi kan gi deg en oversikt over de beste 4K-TVene på markedet for tiden.

Vi har har satt sammen et utvalg av forskjellige størrelser som vi håper vil være til nytte og glede for alle som er på jakt etter en ny TV.

God fornøyelse!

I videoen nedenfor kan du se en liten introduksjon til 4K.

Beset 4K-TVer

1. LG CX OLED Series Den smarteste OLED TVen på markedet? 48": LG OLED48CX | 55": LG OLED55CX | 65": LG OLED65CX | 77": LG OLED77CX 13 990 kr Les mer hos Komplett Dolby Vision og Atmos AI-utvidet smartplattform Nydelig design Mangler lysstyrke sammenlignet med LCD Svakere høyttalere enn mer avanserte LG-modeller

LG CX OLED er en solid 4K-TV. Her finner man den beste smart-TV-plattformen (webOS), en utrolig kontrastrik og detaljert OLED-skjerm, og en masse førsteklasses formater og egenskaper. Den er en utmerket erstatning for enhver litt eldre 4K-modell.

2019-modellen LG C9 er nå blitt mye billigere, men den nye 48"-utgaven selges til rett i overkant av kr. 13 000, og dermed er det kanskje like greit å velge den nye modellen.

Det er ikke så store forskjeller fra forgjengeren, men det at den nye versjonen har fått 3. generasjons a9-prosessor – og dermed er bildebehandlingen absolutt førsteklasses. Bildet er fargesterkt, med tilgang på det dype svarte og de naturtro fargene OLED-skjermene er kjent for.

Her får du også støtte for Dolby Vision og Dolby Atmos (førsteklasses video- og lydteknologi), men ikke for den konkurrerende videostandarden HDR10+. Selv om Freeview Play-tjenesten mangler, får du likevel en super 4K-TV.

Du kan også holde et øye med den enklere modellen LG B9 (LG BX), hvis du er ute etter å spare litt penger.

Les vår test av LG CX OLED

2. Sony A8 OLED Sonys nye A8 er en utmerket TV i sitt prissjikt 27 912 kr Les mer hos ComputerSalg Ultravid visningsvinkel Dristig, industrielt design Android TV kan være frustrerende Ikke HDR10+

Sony A8 OLED gjør det umulige – den danker ut A9G OLED.

Sonys 2019-modell A9G OLED var alt vi ønsket oss av en OLED-TV, med unntak av den utrolig stive prisen. Endelig har Sony gitt oss det vi ønsker oss med denne middels prisede OLED-modellen som gir deg en nærmest identisk TV til en langt riktigere pris.

Her får du førsteklasses OLED-bildekvalitet med Sonys supre X1 Ultimate-prosessor, Sonys Pixel Contrast Booster og en ny OLED-versjon av X-Motion Clarity-funksjonen Sony opprinnelig utviklet til sine FALD LCD-modeller.

Det imponerende lydsystemet utnytter to subwoofere og kraftig Acoustic Surface Audio-teknologi, noe som gjør det til en nytelse å se filmer og TV-serier. Hvis den litt beskjedne lysstyrken ikke plager deg, vil du få gleden av noen av de flotteste OLED-bildene som er skapt.

Les vår test av Sony A8 OLED TV

3. Samsung Q80T QLED TV (2020) En super og fargesterk HDR i mellomsjiktet 19 900 kr Les mer hos NetOnNet Full bakbelysning 4K Quantum bildeprosessor Høy maksimal lysstyrke Ingen Dolby Vision Ikke den peneste QLED-modellen

Samsung Q80T QLED TV er det nye innstegspunktet hvis du er ute etter den rimeligste bakbelyste QLED-modellen fra Samsungs 2020-utvalg.

Den innehar en strategisk posisjon like under Q90T, som den også deler en rekke avanserte egenskaper med, og over den kantbelyste Q70T. Q80T plasserer seg midt i mellom, men er likevel langt over middels.

Vanligvis er det dens 4K HDR-ytelse som stjeler overskriftene, men her er det mer å glede seg over. Blant annet UHD Quantum bildeprosessor, et lån fra Samsungs 8K-flaggskip og flere AI-finesser. Vi må også nevne den glimrende 4K HDR-ytelsen, som konkurrerer med de beste LCD-modellene.

TVen har generelt gode kontraster, utrolig bra oppskalering og avanserte smartfunksjoner.

Les vår test av Samsung Q80T QLED TV

4. Samsung Q95T QLED TV Samsungs flaggskip på 4K-fronten er blant de beste Svært god lydkvalitet Gode egenskaper til gaming Svakere spesifikasjoner enn 2019-modellen Aggressiv baklysdemping

En anfører i flokke av nye Samsung-TV-er i 2020, eller i hvert fall blant 4K-modellene, er Q95T QLED.

Her får du den førsteklasses bildekvaliteten og den karakteristiske QLED-lysstyrken som gjør Samsungs Q-serie så blendende. Her får du ingen Dolby Vision, men med Samsungs nye Object Tracking Sound-egenskap får du en super hjemmekinoopplevelse.

Samsung konsentrerer seg ikke like mye om 4K-TV-er som tidligere, og vier mer av oppmerksomheten mot 8K-segmentet. Dermed har de mistet førsteplassen på denne listen.

Q90R fra 2019 har teknisk sett høyere spesifikasjoner enn Q95T, og den nyere modellen har også kvittet seg med Wide Viewing Angle-teknologien, men gir likevel svært gode bilder med flotte farger og gode kontraster.

Les vår test av Samsung Q95T QLED TV

5. Panasonic HZ1500 OLED En cinematisk OLED-TV med matchende høyttalere Skjerm: 65" | Tuner: Freeview HD/Freesat | Oppløsning: 3840 x 2160 | Panelteknologi: OLED | Smart-TV: My Home Screen 5.0 | Buet: Nei | Mål: 1449 x 896 x 350mm (BxHxD) Dolby Vision IQ Dolby Atmos-høyttalere Ikke Disney Plus Ikke HDMI 2.1

Panasonic HZ1500s OLED-skjerm og den intelligente HCX Pro-prosessoren samarbeider utmerket, og skaper intenst dype valører av svart. HDR-bildene er virkelig fargesterke, takket være Panasonics universelle HDR-støtte, der man har valgt å støtte både HDR10+ og Dolby Vision i stedet for å velge side.

Det er et par ting som holder HZ1500 unna listetoppen – i hovedsak mangelen på strømmetjenesten Disney Plus samt mangelen på HDMI 2.1-utganger. Dermed er ikke dette en gaming-TV, men så er det vel heller filmentusiastene Panasonic henvender seg til her. Bildet vil ikke skuffe deg, og de 80-watts Dolby Atmos-høyttalerne duger i massevis. 2019-modellen GZ2000 hadde noen flere spesialiserte finesser, og dessuten en effekt på 140 watt, men dette er ikke noe du kommer til å savne.

Les vår test av Panasonic HZ1500 TV

6. Samsung Q70T QLED TV En rimelig QLED som virkelig er verdt prisen 9 990 kr Les mer hos Elkjop Knivskarpe og fyldige bilder Lav bildeforsinkelse Kantbelyst LED-TV Ikke Dolby Vision

Samsung Q70T QLED er ikke like avansert som ovennevnte Q95T, men den er billigere, noe som alltid er et godt salgsargument.

Samsung har stokket litt om på produktnavnene, men Q70T er den direkte arvtageren til Q60R (2019). Dette er også en kantbelyst TV, noe som gjør at den ikke er like lyssterk som mer avanserte QLED-modeller.

Men det du får er knivskarpe og klare bilder, med den fantastiske oppskaleringen fra HD som Samsung er så kjent for. Bevegelse er også ypperlig håndtert.

HDR-ytelsen begrenses av kantbelysningen, med en maksstyrke på 600 nits. Det svarte er heller ikke så dypt og tungt som vi ønsker oss. Men du får likevel mye for pengene, blant annet med en signalforsinkelse på bare 9,1 ms i Game Mode.

Husk at Samsung støtter HDR10+, og ikke Samsung support HDR10+ (som foretrekkes av Netflix) når du bestemmer deg for hva du vil kjøpe. Likevel presterer Q70T godt for sin prisklasse.

Les hele vår test av Samsung Q70T QLED TV

7. Sony Bravia X950H Series (2020) Med X950/X95-serien har Sony gjort store forbedringer 8 990 kr Les mer hos Elkjop Store lydmessige forbedringer Bedret brukervennlighet Lealaust stativ Ingen HDMI 2.1-utganger

Sony X950H Series 4K TV oppleves nærmest som skreddersydd for våre behov. Her later det til at man har tatt tak i alle innvendingene vi hadde mot den ikke særlig imponerende forgjengeren Sony X950G, og kan by på høyere og klarere lyd, i tillegg til å tilføye en rekke smarte endringer i grensesnittet som gjør brukertilpasning enklere.

Kvaliteten er høy, men TVen lider under svake designmessige valg. Her mangler det HDMI 2.1-utganger, og det nye stativet kan få TVen til å vingle kraftig. Heldigvis har den eARC for Dolby Atmos-gjennomgang og veggfeste, slik at man kan omgå det ustabile stativet. Dermed kommer den godt unna de få manglene.

Selv om det finnes mange billigere TVer som kan by på tilsvarende ytelse, har ingen av dem X1 Ultimate-prosessoren, støtte for Dolby Vision og nyeste versjon av Android TV. Hvis du vil ha alt dette, og det ikke gjør deg noe å måtte bruke veggfestet, er X950H en super modell.

Les vår test av Sony X950H 4K LED-LCD TV

Hvorfor 4K-TV?

Hvorfor burde du kjøpe en 4K-TV? For det første har ikke bare 4K UHD-skjermer fire ganger så mange piksler som sine forgjengere på 1080p, men 4K TV-er rommer vanligvis også skjermteknologi som High Dynamic Range (HDR) og Wide Colour Gamut (WCG), som får det beste ut av alle disse pikslene.

Den andre viktige grunnen til at 4K har tatt av, er at spillkonsoller som PS4 Pro og Xbox One X omfavnet 4K-teknologien, og det samme har skjedd med Blu-ray og strømmetjenestemarkedet. De nye konsollene PS5 og Xbox Series X får enda mer ut av den nyeste skjermteknologien.

Alle har kastet seg på 4K Ultra HD-toget, og alle de beste TVene vil ha 4K – eller 8K – så nå er tiden inne for å handle.

