Beste 75 tommer TV 2022: Storskjermsglede

Included in this guide:

De beste 75 tommer TVene gir deg kino i stua, med enorm skjerm og fantastisk bildekvalitet.

En virkelig stor TV på denne størrelsen har noen vesentlige fordeler. Ikke bare er alle detaljer tydligere takket være den store skjermen, men du får som regel klarere bilder med sterkere farger og bedre kontrast.

Størrelse koster, men prisene på 75" TV er langt mer edruelige nå enn for noen år siden. Vi har sett på hvilke modeller som gir mest for pengene og hvilke som forsvarer en høy prislapp med rå ytelse.

Som du raskt vil legge merke til inkluderer vi også 77"-modeller, ettersom OLED-skjermer ofte ikke bruker rammer og dermed får litt større overflate.

Beste 75 tommer TV

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester.

LG OLED77C2 Sony XR X90K Samsung 75QN900B Sony XR-77A80K LG OLED77G2 Samsung QN85B Samsung Q80B

Beste 75 tommer TV

(Image credit: LG)

1. LG OLED77C2 Den beste 77" OLED TV Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 77" Oppløsning: 4K Panel: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 77-inch Condition Ny Screen Type OLED Read more ▼ Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Nydelig 4K HDR-bilde + Fire HDMI 2.1-porter + WebOS er fantastisk Grunner til ikke å kjøpe - Manglende kabelhåndtering - Ikke støtte for HDR10+

Selv om en 75" TV vil se enda bedre ut i 8K gjør LG C2 OLED en glimrende jobb med å utnytte 4K oppløsning til det maksimale. Siden det er en OLED TV får du fantastiske sort-nivåer og levende farger til en pris som må regnes som god.

Blant forbedringene er den nye Alpha a9 Gen 5-prosessoren. Den er utviklet for å fremheve objekter og håndtere dynamisk tonekartlegging bedre. Dessuten får du «virtuell surroundlyd», samt oppskalering av stereoinnhold til 7.1.2-kanalers lyd. Vi lot oss ikke helt overbevise av den virtuelle surroundlyden, men den lydmessige ytelsen er likevel god. Med flere lydprofiler å velge mellom, burde du kunne finne en du er tilfreds med.

Foruten disse forbedringene, tar C2 OLED med seg de fire HDMI 2.1-portene fra C1 OLED, noe som gjør TV-en til en super ledsager for spillkonsollene PS5 (Åpnes i ny fane), Xbox Series X (Åpnes i ny fane) og Xbox Series S (Åpnes i ny fane).

LG C2 er ikke helt perfekt. Når du flyttere deg noe til venstre eller høyre for TV-ens midtakse, blekner fargemetningen litt, sammenlignet med nye QD-OLED-modeller. LG støtter dessuten ikke formatene IMAX Enhanced eller HDR10+.

Man får naturligvis også TVer med høyere oppløsning, som for eksempel Samsung QN900B, som kan skilte med 8K-oppløsning, samt den nye og oppgraderte LG C2 OLED, som har en litt hvassere lysstyrke. Men til denne prisen, er dette den absolutt beste OLED TV-en på markedet i 2022.

Les vår test av LG C2 OLED (Åpnes i ny fane)

Dagens beste priser på LG C2 (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 37 990 kr (Åpnes i ny fane) Les mer (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Sony)

2. Sony XR X90K Beste 75" TV for gaming Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 75" Oppløsning: 4K Panel: QLED Smart TV: Google TV HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG Grunner til å kjøpe + Dypt mørke og sterke farger + Gode HDMI 2.1 gaming funksjoner + Mye for pengene Grunner til ikke å kjøpe - Ikke like godt lys som hos mini-LED TVer - Bildet blir litt utydelig på sidene på avstand - Ikke så god fjernkontroll

Sony X90K gir deg mye for pengene, med fantastisk ytelse. TVen kommer med LED bakbelysning og lokal dimmekontroll, som gir deg veldig godt mørke. LCD-panelets kvanteprikksystem gir godt lys- og fargenivå.

Lysnivået er imidlertid ikke det beste på denne listen, ta en titt på Sony XR-77A80K for det beste på det området.

Video- og lydkvalitet er på topp, Google TV fungerer utmerket sammen med ATSC 3.0 tuneren.

Sony X90K gir deg gode gaming-funksjoner, inkludert to HDMI 2.1 porter og støtte for 4K/120 Hz, VRR og ALLM. TVen passer veldig bra for gaming generelt, men enda mer spesifikt for Playstation 5 der Auto HDR Tone Mapping og Auto Genre Picture Mode hjelper til med å optimalisere leveransen fra PS5-konsollen.

TVen fungerer også utmerket for film og sport.

Det er ikke den perfekte 75" TV, men med en god pris kan vi akseptere visse små mangler.

Les vår test av Sony XR X90K (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Samsung)

3. Samsung 75QN900B En oppsiktsvekkende 8K TV som setter en ny standard for bildekvalitet Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 75" Oppløsning: 8K Panel: Neo QLED / Mini LED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ specifications Screen Size 75-inch Resolution 8K Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Økt presisjon i bakgrunnsbelysningen + Glimrende farger + Innebygget Dolby Atmos Grunner til ikke å kjøpe - Mangler støtte for Dolby Vision - Det nye «Smart Hub» grensesnittet er et skritt i feil retning - Begrenset 8K-innhold

Mange opplever nok 8K som en overdrivelse. Vi er imidlertid ikke i tvil om at Samsung QN900B Neo QLED 8K TV representerer et nytt ytelsesnivå. Denne Mini LED-baserte modellen byr på fantastisk bildekvalitet, glimrende fargegjengivelse, flott lysstyrke, fabelaktig lyd og tunge svartnivåer. Alt dette får du i en enestående lekker innpakning.

Samsungs «Quantum» Mini LED-enheter er altså 1/40 så tykke som vanlige LED-pærer, noe som innebærer at tusenvis av mindre LED-enheter kan pakkes mye tettere sammen. Dette gir langt større presisjon i dimmesonene og svartnivåer det knapt er mulig å skille fra dem man får med OLED.

Med så små LED-enheter blir også lyslekkasjen fra lysere til mørkere områder vesentlig redusert. TV-en gjør dessuten bruk av Samsungs Multi-Intelligence AI-oppskalering, og kan dermed skape bilder som hele tiden ser bedre ut enn kilden.

Men hvorfor er ikke denne modellen helt øverst på listen? Med Samsungs 2022-modeller er det dessverre også kommet et nytt brukergrensesnitt kalt Smart Hub UI. Her møter du en overfylt Google TV-inspirert hjemmeskjerm som byr på en masse frustrasjon.

Man kan ikke lenger justere innstillinger og endre visningsmodus i farten. Nå må man gå helt ut av det man holder på med for å hente opp hjemmeskjermen (som er full av strømmetjenester og underholdningstilbud), navigere til en sidemeny og deretter skrolle nedover til en egen meny med innstillinger for å gjøre endringer som var langt enklere å komme til tidligere.

Det er ikke et kjempestort problem, men en god plattform er vesentlig om man skal erobre førsteplassen på denne listen.

Les vår test av Samsung QN900B Neo QLED 8K TV (Åpnes i ny fane)

Dagens beste priser på Samsung QN900B (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 77 990 kr (Åpnes i ny fane) Les mer (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Sony)

4. Sony XR-77A80K Toppklasse ytelse til mellomklassepris Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 77" Oppløsning: 4K Panel: OLED Smart TV: Google TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 77-inch Grunner til å kjøpe + Godt mørke og sterke farger + Gode farger rett ut av esken (Cinema mode) + Gode HDMI 2.1 gaming funksjoner Grunner til ikke å kjøpe - Ikke like godt lysnivå som hos de beste OLED TVene - Ikke så god fjernkontroll - Ingen støtte for HDR10+

Sony A80K tilbyr det beste du kan forvente fra en OLED TV, som dypt mørke, super HDR og sterke farger. I tillegg får du støtte for 4K 120 Hz-gaming og Sonys Acoustic Surface Audio+ teknologi. A80K er en TV med høy ytelse uten like høy pris. Google TV og Google Assistant følger med på kjøpet.

Det er en fabelaktig blanding av teknologier: XR OLED Contrast Pro, XR Triluminos Pro og Cognitive Processor XR. På norsk betyr det at du får suveren bildekvalitet.

Lyden er også veldig god, du får Dolby Atmos uten å trenge en separat subwoofer.

TVen fungerer utmerket for gaming, med to HDMI 2.1 porter, VRR og ALLM - i tillegg til Auto HDR Tone Mapping for PS5.

Les vår test av Sony A80K (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: LG)

5. LG OLED77G2 Beste 77" OLED TV Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 77" Oppløsning: 4K Panel: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 77-inch Condition Ny Screen Type OLED Read more ▼ Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Nydelige, fargeglade og lyssterke bilder + Nydelig, førsteklasses design Grunner til ikke å kjøpe - Ikke inkludert stativ - Ikke støtte for HDR10+

Hvis penger ikke er noe problem, og du rett og slett vil ha den beste TV-en på markedet, er det LG G2 OLED du vil ha. Denne TV-en utnytter sin ekstra lysstyrke til å gi hvert eneste bilde, fra hver eneste kilde, enda høyere kvalitet enn LG OLED noensinne har prestert tidligere.

G2 OLED deler betegnelsen «Gallery» med sine forgjengere GX og G1. Men den ser likevel helt annerledes ut. Den mørke innrammingen og de avfasede ytterkantene er borte, til fordel for en fiffig tolagseffekt, der en tynn og svart «bakplate» ligger bak den litt kraftigere frontenheten som innfatter skjermen i en slående sølvfarget innramming.

G2 OLED byr på overlegne tilkoblingsmuligheter. Alle de fire HDMI-portene håndterer HDMI 2.1-standardens maksimum på 48 Gbps. Dette betyr at ihuga gamere kan plugge inn en PS5 (Åpnes i ny fane) og en Xbox Series X (Åpnes i ny fane) samtidig, sammen med en saftig PC-rigg, og nyte fyldig 4K i 120 Hz, variabel oppdateringsfrekvens og automatisk lav forsinkelsesmodus. Da har du fremdeles en ekstra HDMI du for eksempel kan bruke til en Blu-ray-spiller eller en strømmeboks.

Skjermens ekstra lysstyrke gjør fargene ekstra slagkraftige og presise.

Sluttresultatet er en OLED TV som er så suveren at det bare er prisen som holder den unna førsteplassen.

Les vår test av LG G2 OLED TV (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Samsung)

6. Samsung QN85B Beste mini-LED-modell med full HDMI 2.1-støtte Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 75" Oppløsning: 3840 x 2160 Panel: QD mini-LED Smart TV: Tizen Mål: 1670.0 x 957.4 x 27.7 mm Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lys- og fargesterk skjerm + Fire HDMI 2.1-porter + Svært lav forsinkelse Grunner til ikke å kjøpe - Ikke like god kontrast som med OLED - Ikke Dolby Vision

Hvis du er ute etter bilder med OLED-kvalitet og HDMI 2.1-støtte uten den prisen som vanligvis følger med, kan du ta en titt på Samsung QN85B. Den har en mini-LED-skjerm som serverer en utrolig lysstyrke, den har en usedvanlig lav signalforsinkelse til å være såpass stor og den byr på imponerende HDR. Men mangler Dolby Vision, slik Samsung har for vane.

Spillmodusen er utrolig rask, men her går du glipp av noe av den flotte kontrasten og får litt lyslekkasje i de lyseste partiene. Dette er en spektakulær TV til alle typer underholdning, med super kontrast til å være en LED-TV. Skjermen er lyssterk og fargepaletten overbevisende. Skjermen har gode seervinkler og skalerer opp meget godt, med mindre man ser veldig gammelt innhold.

Lyden i en Samsung-TV er ikke alltid den beste, men her er den bedre enn de fleste med fire høyttalerelementer og en effekt på 60 W. Den har også Q-symphony-kompatibilitet med Samsungs lydplanker, slik at høyttalerne i TVen kan inngå i et større surround-system.

Les vår test av Samsung QN85B (Åpnes i ny fane) på engelsk

Dagens beste priser på Samsung QN85B (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 34 990 kr (Åpnes i ny fane) Les mer (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Samsung)

7. Samsung Q80B En flott 4K QLED TV for gaming Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 74.5" Oppløsning: 3840 x 2160 Panel: Quantum Dot LCD Smart TV: Tizen Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Fantastisk bildekvalitet + Støtte for 4k 120Hz HDMI + Tizen Smart TV Grunner til ikke å kjøpe - Ingen Dolby Vision - Litt ujevn bakbelysning

Samsung Q80B en 4K QLED TV i mellomsegmentet. Den fungerer perfekt for vanlig TV-titting, men er også en adekvat gaming-TV.

Q80B er ikke like god Samsungs Mini Led Neo QLED-modeller, men det er fortsatt mye å sette pris på her.

Du får fire HFR (High Frame Rate) HDMI porter, et nyttig Game Bar brukergrensesnitt og gode funksjoner for smarthjem.

Les vår test av Samsung Q80B (Åpnes i ny fane) på engelsk

Beste 75" TV: Spørsmål og svar

Er en 75" TV for stor for stuen? Det kommer litt an på stuen din, men selv om en 75" TV definitivt er stor, bør den fint få plass i en stue av normal størrelse. Det avgjørende er at du har plass til en god TV-benk slik at 75-tommeren står stødig og trygt - og eventuelt har plass til en lydplanke i tillegg. Mer avgjørende er hvor stor plass du har til å flytte på møbler for å få best mulig opplevelse av TVen.

Hvor langt unna bør man sitte fra en 75" TV? Du bør nok sitte 1.5-2 meter unna for å få med deg hele TV-skjermen. Sitter du nærmere må du flytte hodet til sidene for å se hva som skjer ytterst i kantene - litt som å sitte på første rad på kino. Bruk heller litt tid på å arrangere sofa og andre møbler for å finne den beste posisjonen i forhold til TVen.

Hvor mye koster en 75" TV? Det kommer an på bildekvalitet, ytelse og funksjoner. Noen 75" TVer koster vanvittig mye, mens andre har justert ned kraft og kvalitet og får dermed en lavere prislapp. Men du må nok fortsatt regne med en real investering på rundt 30000 kroner for å få en god 75" TV.

Ikke så opptatt av størrelse? Sjekk våre guider over beste TVer i ulike kategorier: