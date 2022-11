Beste billige TV i 2022: De 5 billige TVene som er best i test

Included in this guide:

En TV trenger ikke å koste en hel månedslønn for at du skal kunne bli fornøyd med den og glede deg over kjøpet du har gjort. Selv om prisen er lavere, kan den ha utmerket bildekvalitet, høy oppløsning og andre viktige egenskaper du verdsetter. Det handler først og fremst om å prioritere hvilke funksjoner og egenskaper som er viktige for akkurat deg.

Hvis du er ute etter en rimelig TV som ikke koster skjorta, er denne guiden noe for deg. Vi har testet fem forskjellige TV-modeller og sett grundig på eksempelvis funksjoner, lyd- og bildekvalitet, installasjon og mye mer. Alle TVene i denne oversikten regnes som billige, hvilket betyr at man skal kunne få dem for mindre enn 10 000 kroner.

Beste Billige TV – Vår toppliste akkurat nå

Samsung Q60B – Best i test billig TV Hisense U8G – Besta billige TV LG A2 – Beste billige OLED Philips OLED 805 – Beste billige Oled med Ambilight Panasonic HX800

Samsung Q60B er best i test blant de billige TV-modellene.

Samsungs Qled-teknologi gir svært gode bilder, selv på en billig TV. Det er Samsung Q60B et utmerket eksempel på. Her får du virkelig god bildekvalitet og lysstyrke for pengene – men kanskje ikke i samme grad som med selskapets dyrere modeller.

Til sin pris er imidlertid Samsung Q60B suveren på alle punkter, bortsett fra lyden – som dessverre er temmelig dårlig. Samtidig får du veldig mange innebygde funksjoner med Samsungs Tizen-system, slik at det egentlig er veldig lite man savner.

(Image credit: Hisense)

Hisense U8GQ Mye TV for pengene Oppløsning: 4K | HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision | Panel: Quantum LED | Skjermstørrelser: 50, 55, 65 og 75 tommer | Smart TV: Android TV God bildekvalitet og kraftige farger Har både Dolby Atmos og Dolby Vision HDR Android TV-grensesnittet er langsomt Ganske kjipt design

TV-modellen Hisense U8GQ er et perfekt eksempel på en billig TV saom på flere punkter yter like godt som mange dyrere TV-modeller. Dette er en smart Android-TV med klare og fargesterke bilder. Den har høy oppløsning (4K), samt både Dolby Atmos og Dolby Vision HDR, som er to store pluss. Støtten for Google Assistant er smidig implementert og appene er temmelig brukervennlige og enkle å finne frem til.

Noe som er mindre bra med Hisense U8GQ, er at denne TVen ikke er så tiltalende å se på. Designet er direkte kjedelig. Dessuten er gjerne TVer med Android ofte langsomme å navigere i, og det er også tilfellet med denne modellen. Men vil du ha god bildekvalitet til en rimelig penge, er dette en TV med få svake sider.

LG A2 er en riktig kompetent og billig OLED-TV. (Image credit: Future)

LGs A-serie kommer ofte litt i skvis sammenlignet med deres dyrere søsken i B- og C- serien. Men for deg som prioriterer bildekvaliteten man får med OLED, uten å nødvendigvis måtte ha alle de nyeste maskinvarefunksjonene, er denne et kupp.

Bildekvaliteten er nesten sammenlignbar med selskapets dyrere skjermer, samtidig som prisen er vesentlig lavere. Selv om spesifikke spillegenskaper som HDMI 2.1 mangler, får du uansett en TV som utmerker seg der det betyr mest – bildekvaliteten.

Les vår store test av LG A2 (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Philips)

Philips Oled 806 – Beste billige OLED-TV med Ambilight Veldig god OLED med Ambilight Oppløsning: 4K | HDR: HDR10, HLG, HDR10+ | Panel: Neo QLED | Skjermstørrelser: 55, 65 og 75 tommer | Smart TV: Tizen God lyd Mange gode funksjoner Klønete oppsett Android TV er ikke det beste smart-systemet

Mange OLED-TVer er temmelig like hverandre, men Philips OLED 806 skiller seg ut i mengden. Her serveres man et bredt utvalg funksjoner og et nytt og flott design. Philips OLED 806 bygger på Androids nyeste smart-system og har til og med innebygget Chromecast.

Lydkvalitet og lydstyrke har fått et løft fra tidligere modeller, blant annet ved hjelp av større høyttalere. Bildene er blitt både lyssterke og hvasse.

Dessverre er ennå ikke Android TV det beste smart-systemet på markedet, og det er dessuten tregt. Installeringen er også en svakhet, ettersom man må være veldig grundig om ingenting skal gå galt. Men her får du uansett en OLED-TV til en veldig gunstig pris.

Les hele vår test av forgjengeren Philips Oled 805 (Åpnes i ny fane) (engelsk)

(Image credit: Panasonic)

Panasonic JX800 – God budsjett-TV God TV med litt klønete Smart TV-system Oppløsning: 4K | HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ | Panel: LCD | Skjermstørrelser: 40, 50, 58 og 65 tommer | Smart TV: My Home Screen 5.0 Super fargegjengivelse Slott design Bare tre HDMI-porter Litt mørkt bilde

Panasonic JX800 er en TV som gir svært god valuta for pengene. Den har støtte for Dolby Vision, HDR10+ og HLG. Dessutan får man Dolby Atmos-lyd og bildebehandlingen Filmic HCX. Den egner seg altså ypperlig til både filmer og spill.

Fargene er svært klare og seeropplevelsen meget god. Plattformen for de smarte funksjonene er temmelig enkel, men den fungerer god – og den kan tilpasses etter behov. Både Google Assistant og Amazon Alexa finnes integrert. Panasonic HX800 TV har dessuten et meget vakkert design, noe som aldri blir feil.

Lysstyrken er ikke den beste, og det er heller ikke utvalget av porter. Men du får uansett en generelt god TV ved kjøp at Panasonic JX800 TV.

Tenk på dette når du skal kjøpe TV

Budsjett

Prisen er ofte en av de mest avgjørende faktorene når du skal gå til innkjøp av en ny TV. Vanligvis gjenspeiler prisen TVens kvalitet, men ikke alltid. Du kan absolutt finne TVer som er snille mot lommeboken, men likevel serverer topp ytelse med alle funksjonene du er mest opptatt av.

Størrelse og plassering

Der er naturligvis gjevt å ha en veldig stor TV, men det er kanskje ikke alltid det som passer boligen din best. Velger du en TV som er for stor for rommet, kan det gi smerter i øynene eller i nakken hvis du ser på TV for lenge om gangen. Det er mulig å regne ut hvilken størrelse som er optimal for en TV ut fra rommet den skal plasseres i. Multipliserer du TVens størrelse i tommer med 1,2 og deretter med 2,54 får du den optimale avstanden fra TVen til deg i centimeter.

Vi kan benytte en TV p å46 tommer som eksempel: 46 x 1,2 x 2,54 = 140,2.

Denne TVen burde altså plasseres rundt 140 centimeter fra der du sitter.

Oppølsning

Jo høyere oppløsning, desto flere detaljer vises i TV-bildet. I dag benyttes vanligvis oppløsningene 1080p (full HD), 4K og 8K. Full HD er fremdeles å betrakte som standard, men 4K har langt på vei overtatt denne rollen. Neste trinn er 8K, som det ikke finnes så mange modeller av, men utvalget er voksende. For at du skal kunne få glede av TVens høye oppløsning, må du ha tilgang til kildemateriale i samme oppløsning eller bedre. Strømmetjenestene i dag tilbyr i stor grad nyere filmer og serier med 4K-oppløsning. Man kan gjerne søke etter 4K i tjenesten for å finne hele utvalget i denne oppløsningen. Menge TVer kan også oppskalere og bildebehandle filmer i Full HD til en oppløsning som minner om 4K.

Videre lesning