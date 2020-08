Beste gaming-TV 2020

Gamere lever i gullalderen når det gjelder teknologi. Aldri før har konsoller vært så samkjørte med den aller beste TV-teknologien, og resultatet er at de beste TV-ene til gaming ikke lenger begrenser seg til noen få modeller.



Hvis du ennå ikke har prøvd å spille på en 4K-TV med Xbox One X eller PS4 Pro har du virkelig noe ugjort. Denne er selvsagt luksusprodukter som ikke alle kan ta seg råd til, men om man har klart å spare opp en slant er det verdt å bruke den på de aller beste konsollopplevelsene man kan få fatt i.

Hvorfor investere i et 4K-oppsett i det hele tatt? De nyeste revisjonene av denne generasjonen konsoller har gitt oss maskiner som klarer å gi ut 4K-oppløsning og HDR-bilder både innen video og spill. Ikke bare det, men nyere LCD-TV-er (LED) og OLED-TV-er har lavere input lag, takket være nye såkalte auto low-latency-moduser.



Vi er i en gullalder når det gjelder gaming-TV-er. Her er modellene som i størst mulig grad burde vurderes.

Beste 4K-TV-er for gaming oppsummert

Samsung Q70R QLED TV - den beste 4K-TV-en til gaming LG B9 OLED Sony Bravia X950G / XG95 in the UK Samsung RU8000 Series Panasonic GX800

De beste gaming-TV-ene

(Image credit: Samsung)

1. Samsung Q70T (QLED) Samsungs rimelige QLED-TV gir en mest for pengene Spektakulær kvalitet på HDR-materiale Kraftig og balansert lyd Gamingfunksjonalitet på toppnivå Noe dårlig innsynsvinkel

Selv om vi gjerne skulle ha anbefalt Samsungs flaggskipmodell, Q90T, som den beste gaming-TV-en – så er det slik at dette ikke er et praktisk kjøp for de fleste gamere med et budsjett som skal spres utover en hel rekke ting. Det vi istedenfor anbefaler er Samsung Q70T QLED, en TV som har mange av de beste egenskapene, men til en pris som er nærmere det en gamer er villig til å betale for en ny TV.



Når det er sagt, selv om denne modellen sitter litt lengre nede i QLED-hierarkiet inkluderer Q70T den samme omfattende smartplattformen, de samme mengdene tilkoplinger og et drøss med virkelig nyskapende funksjonalitet som også finnes i de dyrere modellene. Dette er ikke TV-en som gjør mye ut av seg rent utseendemessig, i alle fall ikke i forhold til andre Samsung-TV-er, men om du har mindre å rutte med er Q70 en lyssterk, tøff og nydelig 4K med QLED-teknologi (LCD) som det er vel verdt å sjekke ut.

Les hele vår test av Samsung Q70T QLED TV

(Image credit: LG)

2. LG B9 (OLED) Hvis du vil ha de beste sortnivåene vil du ha en OLED 14 243 kr Les mer at ComputerSalg LGs billigeste 2019-OLED Rik på farger og detaljer Støtte for G-Sync Begrenset lysstyrke for HDR

Selv om LG B9 OLED ikke har like mye HDR-vennlig lysstyrke som Samsungs QLED-modeller er den til gjengjeld helt ekstrem når det gjelder den andre enden av lysstyrkeskalaen. Denne TV-en har et frydefullt sortnivå, helt uten de vanlige blasse og grå skjærene man finner på LCD-TV-er. Selv om OLED ikke kan måle seg med LCD i lysstyrke, er det likevel bare på OLED det er mulig å ha en helt mørk piksel rett ved siden av en piksel som lyser på sitt sterkeste, helt uten at de to påvirker hverandre – og dette gir B9 OLED en helt nydelig bildekvalitet som passer særdeles godt om man spiller spill som tenderer mot det mørkere sjiktet.



Gamere vil også helt klart like å høre at, i motsetning til forgjengerne, dimmer ikke B9 OLED bildet når man kjører i HDR Game Mode (som skal være raskere enn de andre modusene). Modellen støtter også gaming i 120 Hz ved HD-oppløsninger, ukomprimerte farger fra PC (4:4:4), og framifrå input lag nede i under 20 ms.

Les hele vår test av LG B9 OLED

(Image credit: Sony)

3. Sony XG95 Gamere kommer ikke til å bli skuffet over Sonys midtsjiktsmodell Bakmontert LED med lokal dimming Håndterer bevegelser veldig bra Dårlig lydkvalitet Mangler en del på sortnivå

Sony XG95 treffer det perfekte punkt mellom pris og ytelse, og gir en akkurat nok visuell bravur til å forsvare midtsjiktsprisen.



Der andre TV-er ser ut til å bruke sin overveldende lysstyrke uten videre refleksjon, og gjør innholdet lyst bare fordi det er mulig, tar XG95 en annen rute, og sparer på lyskruttet til de mest intense HDR-scenene, noe som gjør at eksempelvis «Spider-Man» på PS4 Pro ser helt fantastisk ut.



Den korte historien er at dette er en framifrå 4K-TV i midtsjiktet som fungerer veldig bra sammen med Sony-konsoller. Hver eneste av forbedringene Sony har gjort over fjorårets allerede fantastiske forgjenger – bedre prosessering, mer lysstyrke, flere dimmesoner i baklyset, bedre ytelse i bevegelser – leverer akkurat som det skal, noe som resulterer i en bildekvalitet som tukter mange dyrere TV-er.

Les hele vår test av Sony XG95

(Image credit: Samsung)

4. Samsung RU8000 En vinner i budsjettkategorien som får spillene dine til å ta seg bra ut Ekstremt lav input lag Veldig god på bevegelser Ikke noen ekstrem lysstyrke Fargene er litt avdempede

Hvis stuen din – og budsjettet ditt – ikke kan håndtere en TV på 65 tommer, så kan det være lurt å ta en titt på den nærmest spektakulære RU8000-serien, laget for gamere. Ekstremt lav input lag (omlag 6 ms) og VRR (Variable Refresh Rate) representerer dette toppsjiktet av hvor rask en TV kan være. Den fungerer dermed også fabelaktig til sport, takket være at den håndterer bevegelser så godt som den gjør.



Hvorfor er den noe lavere på vår liste? Den er ikke så god på å oppskalere innhold, og har en hel del lavere maksimal lysstyrke enn QLED-serien fra Samsung (enkelte HDR-kompatible spill ser fantastiske ut på QLED-serien).



Når det er sagt, om du er en fan av FPS-spill eller sportsspill som FIFA og Madden er antageligvis dette 4K-TV-en for deg.

PS: Dette er en 2019-modell og den kan dermed være vanskelig å få tak i, men den kan være et veldig godt kjøp om du klare å finne den.

(Image credit: Future)

(Image credit: Panasonic)

5: Panasonic GX800 Pansonics midtsjikts-TV overrasker med veldig lav input lag Bra ytelse i HCX-prosessoren Flott pris HDR ikke så bra i spillmodus Bare tre HDMI-innganger

Med TX-50GX800 har Panasonic tatt 4K-HDR-markedet i nakkeskinnet og gitt det et skikkelig rist. Selskapet tar med seg Dolby Vision HDR, noe som før kun var forbeholdt de virkelig dyre skjermene, inn i stua til hvermannsen, og diskriminerer ikke, rivalen HDR10+ er også med på lasset.



Hva gjør denne modellen så bra for gamere? Vel, input lag-tallene taler for seg: 10,2 ms når man bruker den dedikerte gaming-modusen. Og selv om denne modellen ikke klarer å få frem de aller lyseste bildene på planeten vil gamere som liker sport virkelig sette pris på de skarpe bildene som lages av IFC (Intelligent Frame Creation)-delen i prosesseringsmotoren.

Hvorfor oppgradere?

Hva er det egentlig en TV trenger å kunne gjøre nå til dags som gjør den i stand til å være den perfekte gaming-TV? La oss starte med den mest basale biten: 4K.



Oppløsningsrevolusjonen: Xbox One S kjører en 4K-oppløsning ut uansett hvilket spill man spiller, noe den får til via en overraskende bra oppskalering.



PS4 Pro bruker 4K i sine spill også, via en blanding av oppskalering og forbedringer gjort innad i spillene. Xbox One X ble på sin side designet med nok krutt innabords til å kunne regelrett kjøre en hel del spill i 4K (4K fra bunnen av, i selve spillmotorene.) Ja, du kan fortsatt skaffe deg Xbox One- og PS4-konsoller uten støtte for 4K, og Nintendo Switch gir blaffen i 4K – og ja, spill som ikke er laget spesifikt for 4K vil måtte oppskaleres skal de brukes med en 4K-TV, så prosjektet vil ikke være fullstendig rendyrket – men oppskalering fungerer overraskende bra på de beste 4K-TV-ene på markedet i dag, og det er implementert på en måte som gjør at bildene ikke bruker vesentlig lengre tid på å kreeres og vises på skjermen.

4K-oppløsning kan være omveltende greier, særlig om man har en stor skjerm – og alt beveger seg i den retningen, både når det gjelder gaming og video, så det gir lite mening å holde seg til lavere oppløsning om man skal anskaffe seg et nytt fjernsyn i dag.

Vidt spenn er viktig: Samtidig som vi rir på 4K-bølgen, finnes det også en nesten like interessant understrømning man knapt kan ignorere, nemlig HDR-teknologien. Denne leverer bilder med et langt større spenn i lysstyrke og farger enn det vanlige innholdet vi har vært vant med, og poenget er å få innholdet til å se mer ut som det samme som øyet vårt ser ute i den virkelige verden.



Xbox One S støtter HDR i noen av sine spill, og via noen av sine stømme-apper. Det samme gjelder både PS4 og PS4 Pro, og selvsagt også Xbox One X. De fleste vil si at HDR, om det blir gjort riktig, utgjør en større forskjell i bildekvalitet enn 4K, særlig på mindre skjermer.

Det eneste problemet er at HDR stiller store krav til TV-en, siden teknologien krever langt større mengder lysstyrke enn SDR, samt bedre kontrast. Til syvende og sist vil man gjerne også at de lyse og mørke områdene skal kunne eksistere rett ved siden av hverandre, og det er ikke alltid like enkelt. Faktisk kan HDR som ikke er gjort som det skal se dårligere ut enn tradisjonelle SDR-bilder – noe du bør ha i mente om du er ute etter å kjøpe en veldig billig TV.



La det bli lys! En de viktigste elementene om man skal gjøre HDR skikkelig er lysstyrke. Mange filmer og spill tar sikte på omlag 1000 nits (cd/m2) på det aller lyseste, så om man har en TV som er mindre lyssterk enn det, så kan det potensielt bety at HDR-innhold ikke vil få frem sitt fulle potensial. Særlig når man har med spillgrafikk å gjøre, som gjerne kan overdrive litt, i forhold til den virkelige verden.

Det er ikke noe problem for TV-er å levere framifrå HDR-bilder uten at man har 1000 nits eller mer til rådighet. Dette gjelder særlig for OLED-skjermer. Likevel, desto mørkere en skjerm er, desto vanskeligere blir det for TV-en å prosessere bildeinformasjon som ligger utenfor verdiene den klarer å vise.

Lag? Ikke aktuelt! Særlig hvis du er en gamer som setter krav til utstyret du bruker – og ikke minst hvis du spiller reaksjonsbaserte spill online – enden på visen er uansett at du er nødt til å ta såkalt input lag på alvor (tiden det tar for en TV å skape et bilde basert på informasjonen den får tilsendt.) Her vil man gjerne ha så lave tall som mulig, i alle fall om man ikke har lyst til å bli skutt i fjeset av en motstander TV-en din ikke engang har begynt å vise på skjermen.



Produsenter av TV-er pleier ikke å gi deg tall på slike aspekter av modellene de selger, men stort sett pleier vi måle dette selv i våre tester. Dette gjelder også alle TV-ene vi har anbefalt i denne guiden.

Roger! Over og ut! Lyddesign har alltid vært en viktig del av de beste gamingopplevelsene. I de siste årene, med gaming i surround, har det tatt helt av. Xbox One S og Xbox One X støtter til og med Dolby Atmos, Dolbys hittil mest avanserte standard for lyd, som introduserer en kanal for høyde, og «objektbasert» presisjon i plasseringen av lyd.



Med imponerende timing er LG i ferd med å implementere støtte for Dolby Atmos over HDMI i sine OLED-TV-er helt tilbake til 2017 (noen av disse hadde også integrerte lydplanker.) Selv om støtten for Atmos er skrantende hos andre produsenter er det ikke slik at det er generell mangel på god lyd. Likevel, hvis det ikke er slik at du har tenkt til å investere i et eksternt lydanlegg kan det være verdt å ha i mente hvor bra lydkvalitet modellen klarer å produsere når du nå er i ferd med å starte jakten på en gaming-TV.

Det man gjerne bør se etter er om høyttalerne skyter lyden fremover (siden dette nær sagt alltid gir en mer direkte og ren lyd); hvor mange watt modellen klarer å produsere; hvorvidt det finnes et dedikert bass-element (gjerne situert på baksiden av modellen); hvorvidt det finnes en innebygget lydplanke og gjerne også hvor mange individuelle elementer modellen har.

Noen flere råd før du løper til butikken...

Hvis du vil lære mer om å kjøpe gode gaming-TV-er kan du bare fortsette å lese nedover denne siden. Her kan man nå neste nivå i audiovisuell kunnskap.



En bit her, en bit der: I forbindelse med HDR-innhold, så kan det være en idé å tenke litt på stor fargeoppløsning TV-en din har. De beste HDR-opplevelsene krever en skjerm med et 10-bit-panel, noe som betyr at det kan vise 1024 verdier i hver RGB-kanal – uten dette får man en mindre heldig fargeytelse, der man potensielt kan oppleve fargestriper der man egentlig skulle se pene gradienter. De fleste HDR-TV-er i toppsjiktet har i dag 10-bit-paneler, men det er ikke gitt at dette også er tilfellet med de mer rimeligere modellene.



Xbox One S og PS4-konsollene finner automatisk ut av hva slags panel man har, og hvor mange bit TV-en din støtter, og velger selv den optimale innstillingen slik at konsollen gir riktig videosignal ut. Xbox One S gir en til og med en beskrivelse av hva TV-en din kan håndtere om man går til den detaljerte oversikten under avanserte videoinnstillinger.

For å klargjøre: Det er fullt mulig for en 8-bit-TV å gi en god HDR-ytelse hvis den har en bra bildeprosessor. Det er likevel tydelig at 10-bit-paneler har en stor fordel.



Et annet punkt som det kan være verdt å nevne er at noen TV-er – inkludert noen dyre modeller fra Samsung – faktisk støtter 12-bit fargestyring/prosessering, selv om panelene som brukes kun er 10-bit. Xbox One S og Xbox One X har begge innstillinger for fargedybde i videoinnstillingene, noe som lar en velge den beste innstillingen for akkurat din TV.

Farge-komprimering: En annen avansert innstilling, men like fullt et viktig aspekt å vurdere om man skal fikse seg det ultimate gaming-bildet er såkalt chroma subsampling.

Dette er et videokomprimeringsuttrykk som refererer til hvor mye fargedata bildet på TV-en din inneholder. Måten man skriver dette på er gjerne for eksempel 4:4:4 eller 4:2:0. Disse tallene avslører hvor mange piksler fargene er valgt ut fra i topp og bunn-radene for hver andre rad av fire piksler. Så, for eksempel med 4:2:0, så har fargene blitt valgt ut fra to piksler i toppraden, og ingen piksler i bunnraden.



Litt enkelt forklart kan man si at desto større tallene er, desto renere blir fargene, fordi det blir mindre «gjetting» av hvordan fargene skal se ut. Problemet er at full støtte for 4:4:4 krever ganske mye mer bildedata, slik at ikke alle HDMI-tilkoplingene eller prosesseringsmotorene i alle TV-ene takler dette.

Hvis man skal være helt ærlig, så er det ikke noen enorme forskjeller i kvalitet mellom 4:4:4 og 4:2:2, og selv 4:2:0 ser bra ut. Forskjellene kan dog være mer synlige når man ser på grafikk i et spill enn når man ser på video, så det kan være verdt å sjekke spesifikasjonene til en TV du vurderer til spill – selv om det kan være vanskelig å finne denne informasjonen. De nyeste konsollene er ganske flinke til å finne ut hva den optimale innstillingen er på din TV, slik at utgangssignalet automatisk gir en det beste mulige bildet.



Dette er også noe som kan forårsake irriterende kommunikasjonsproblemer med noen TV-er, så både Xbox One S og PS4 Pro har nå valg for å begrense subsampling i videoinnstillingsmenyene («Enable 4:2:2» på Xbox One S og «2160 YUV4:2:0 på PS4 Pro»).

Håndtering av bilderate: Nå som vi har konsoller som Xbox One X på markedet, som kan tilby 4K-oppløsning og spill som kjører i 60 bilder i sekundet, vær sikker på at TV-en du kjøper har HDMI-innganger i nyeste versjon. Hvis den ikke har minst én HDMI-inngang bygget for å takle (minst) v2.0a-spesifikasjonen, kommer den ikke til å klare å ta i mot 4K-oppløsning i mer enn 30 bilder i sekundet.



Heldigvis er de aller fleste 4K-TV-er nå utstyrt med HDMI 2.0a-innganger, men det er likevel verdt å dobbeltsjekke – særlig hvis du er i ferd med å kjøpe en ekstra billig modell.



Den nye HDMI 2.1-standarden er utvilsomt fremtidens inngang for gaming, men det er dessverre ikke en standard som finnes hos alle modeller.