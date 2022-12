Included in this guide:

Konkurransen var skarp, men vi har kåret beste Assassin's Creed spill.

Assassin’s Creed-serien fylte 15 år i 2022, men takket være den enorme populariteten ser det ut til at suksessen vil fortsette i mange år til. Vi gleder oss enormt til Assassin’s Creed Mirage (Åpnes i ny fane) og forventer nok en forfriskende vri på spillserien når det lanseres. I det siste har Ubisoft lagt større fokus på å være historisk korrekt (i det minste til en viss grad, det var nok ikke like aktive mange snikmordere i virkeligheten) - så man kan lære noe mens man spiller.

Noen av spillene er mer populære enn andre, men vi har valgt titlene vi liker best. Har vi behandlet favoritten din med respekt? Vi håper det.

Assassin’s Creed: Rogue (Image credit: Ubisoft)

12. Assassin’s Creed: Rogue (2014) Grunner til å kjøpe + Kamper på sjøen er moro + Tempelherre-temaet var forfriskende Grunner til ikke å kjøpe - Tekniske problemer - Uoriginalt

Utgangspunktet for "Rogue" var bra: Du fikk endelig spille som fienden, en tempelherre, i stedet for en snikmorder fra Assassin's guild. Sjøslagene fra "Black Flag" skulle gi spillet enda en dimensjon, men vi fikk i stedet servert så mange tekniske bugs og en ganske svak historie - så dette endte ikke bra til slutt.

Ubisoft stresset med lanseringen og ga ut et spill med feil og mangler, noe trofaste spillere ikke satte pris på.

Assassin’s Creed: Unity (Image credit: Ubisoft)

11. Assassin's Creed: Unity (2014) Grunner til å kjøpe + Co-op + Mange timer med innhold + Paris er nydelig gjenskapt Grunner til ikke å kjøpe - Tekniske problemer - Historien er skuffende

Vi er i Paris under den franske revolusjonen og med det var Assassin's Creed tilbake i Europa etter mange år i Amerika og Karibien.

Akkurat som "Rogue" var "Unity" plaget med bugs og tekniske problemer, noe som var spesielt skuffende ettersom det ble lansert for de nyeste konsollene på den tiden. Introduksjonen av co-op var fin, med muligheten for fire spillere samtidig.

Assassin’s Creed: Revelations (Image credit: Ubisoft)

10. Assassin’s Creed: Revelations (2011) Ikke den åpenbaringen vi så for oss Grunner til å kjøpe + Levende verden + Bra soundtrack Grunner til ikke å kjøpe - Uoriginalt og stivt i formen - Hovedplottet er ikke bra - Desmond er ikke en interessant karakter

"Revelations" kom bare et år etter "Brotherhood" og vi fikk litt følelsen av at Ubisoft hadde det travelt. Spillet føles som et Assassin's Creed-spill, men hovedpersonen Desmond var ikke så spennende som Altaïr eller Ezio. Det var på tide med noe nytt.

En positiv nyhet i "Revelations" var "hookblade" - en entrehake festet til den ikoniske skjulte kniven - som ga spillet en ny dimensjon i bruk av høyden og muligheten til å forflytte seg raskt oppover.

Assassin’s Creed 3 (Image credit: Ubisoft)

9. Assassin’s Creed 3 (2012) Det kunne vært et av de beste Grunner til å kjøpe + Amerika er en spennende lokasjon + Forbedret grafikk fra tidligere spill + Slåssing og parkour flyter veldig godt Grunner til ikke å kjøpe - Kjedelige oppdrag

Ubisoft trengte en ny start etter "Revelations" og flyttet Assassin's Creed 3 til den amerikanske revolusjonen. Her spiller du som Connor, halvt engelsk og halvt Mohikaner, i kolonitidens Amerika.

Med den nye Anvilmotoren fikk grafikken en oppsving og det amerikanske landskapet var et velkomment skifte fra Europa. Spillet utvidet den åpne verdenen og ga deg muligheten til å snike rundt i naturen i tillegg til den urbane settingen vi kjente fra tidligere spill.

Oppdragene føles ikke alltid like inspirerende, så spillet som kunne blitt fantastisk blir i stedet bare sånn passe.

Assassin’s Creed: Syndicate (Image credit: Ubisoft)

8. Assassin’s Creed: Syndicate (2015) Assassin's Creed med cockney-aksent Grunner til å kjøpe + Første spill som lar deg velge kjønn + Entrehaken gjør sin debut + Vakkert og realistisk Grunner til ikke å kjøpe - Tekniske problemer - Repetitiv slåssing

Assassin’s Creed reiser til viktoriatidens London med "Syndicate". Her får du britiske aksenter, tradisjonelle puber i trepanel og alle rare hatter du kan drømme om. Spillet er det første i serien som lar deg velge hovedpersonens kjønn, du kan enten spille som Jacob eller Evie Frye mens du jakter på tempelherrene som lurer i Londons skygger.

Spillet introduserte også entrehaken som får deg opp i høyden i en svimlende fart, knokejern for slåsskamper på brostein og hestekjerrer for raskere forflytning. Settingen er nydelig og kreativ og viser at Ubisoft tilpasser seg spillernes forventninger om nye utfordringer.

Noen tekniske problemer ødelegger litt, men dette er fortsatt et fascinerende spill.

Assassin’s Creed (Image credit: Ubisoft)

7. Assassin’s Creed (2007) Originalen Grunner til å kjøpe + Spillet som startet det hele + Imponerende omfattende på den tiden + Spillet er fortsatt bra etter 15 år Grunner til ikke å kjøpe - Repetitive oppdrag - Ingen variasjon eller frihet i snikmordene

Det originale "Assassin's Creed" kom i 2007 og var startskuddet for en av de mest populære spillseriene noensinne. Spillet var imponerende da det kom, mer omfattende og ambisiøst enn de fleste andre titlene på markedet. Og selv om grafikk og slåssing ikke ser like imponerende ut nå for tiden, er det fortsatt et veldig bra spill.

Originalen introduserte Animus, maskinen som bruker genetiske minner for å reise tilbake i tid. Her drar vi til det hellige land i 12. århundre, med Jerusalem, Acre og Damaskus i åpen verden-format.

Vi spiller som Altaïr mens det tredje korstoget er i full gang. I løpet av spillet leter vi etter Edens eple, den mysteriske artefakten vi hører mer om i senere spill.

"Assassin's Creed" ga oss parkour, sniking og drap - og vi har aldri mistet sansen for det.

Assassin's Creed Valhalla (Image credit: Ubisoft)

6. Assassin's Creed: Valhalla (2020) Vikingane Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Morsomste spillet i serien + Eivor er en herlig hovedkarakter + Alle landsbyer og steder er fulle av liv Grunner til ikke å kjøpe - Den enorme åpne verden føles litt tom mellom landsbyene - Plottet er litt tynt - Slåssingen blir litt uoversiktlig

Som i "Origins" og "Odyssey" gikk "Assassin's Creed: Valhalla" (2020) bort fra fokuset på sniking til fordel for en åpen verden med brutale kamper. Vikingene fra Norge slakter og plyndrer seg gjennom England og det gjøres ikke akkurat i stillhet.

Spillet lar deg velge kjønn uten at vi har funnet noen klar favoritt, du er en steinhard tøffing uansett. "Valhalla" er en flott reklame for Storbritannia, det ser aldeles nydelig ut i sterke høstfarger og bølgende hav.

Selv om spillet hadde en lang utviklingstid var det ingen revolusjon av spillserien. Historien er ikke så veldig engasjerende, så vi plasserer det trygt i midten av listen vår over beste Assassin's Creed-spill. Det er imidlertid såpass bra, spesielt med tanke på grafikken, at vi tok det med i listene våre over beste PS5 (Åpnes i ny fane)- og Xbox Series X- (Åpnes i ny fane)spill.

Les vår anmeldelse av Assassin's Creed: Valhalla

Assassin’s Creed: Origins (Image credit: Ubisoft)

5. Assassin's Creed: Origins (2017) Vær den originale snikmorderen Grunner til å kjøpe + Fullt av historiske easter eggs + Karakterer og historie er full av dybde + Smidig slåssing Grunner til ikke å kjøpe - Har endel bugs - Historien er litt treg i blant

Etter at Ubisoft tok seg ett års pause fra å gi ut spill fikk vi "Assassin's Creed: Origins" i 2017.

Her spiller vi som en ørkennomade i oldtidens Egypt, styrt av farao Ptolemy XIII, hvor oppdragene går ut på å sørge for fred og trygghet mens kongedømmet faller i grus rundt deg. Dette er en episk origin story for de aller første snikmorderne - så vi får nok ikke se Assassin's Creed-spill som går lenger tilbake i tid enn dette.

Cleopatra og Julius Caesar dukker opp og spillet er fullt av artige overraskelser for historikere og hobbyantropologer. "Origins" var spillet som virkelig fikk spikret konseptet til Assassin's Creed.

Les vår gjennomgang av Assassin's Creed: Origins review

Assassin’s Creed: Brotherhood (Image credit: Ubisoft)

4. Assassin’s Creed: Brotherhood (2010) En god oppfølger Grunner til å kjøpe + Introduserte online flerspiller + Varierte oppdrag + Nydelig verden Grunner til ikke å kjøpe - Historien er kjedelig - Føles ikke veldig forfriskende

"Assassin’s Creed Brotherhood" var en direkte oppfølger til "Assassin's Creed 2", satt til samme tidsperiode i renessansens Italia. Det var ikke like forfriskende som forgjengeren og historien kunne vært bedre - men vi rangerer det såpass høyt fordi Ubisoft kjørte videre med det vi elsket i "Assassin's Creed 2".

Som navnet tilsier kan man i dette spillet rekruttere andre snikmordere, enten for å sende på egne oppdrag eller hjelpe deg i kamp når motstanden blir for massiv.

"Brotherhood" var det første AC-spillet med online flerspiller, hvor spillere hoppet rundt på hustakene i jakten på hverandre. Det var også det første spillet som viste hvilket tempo Ubisoft kunne jobbe i, med et nytt spill veldig kort tid etter forrige. Dessverre kom det kanskje litt for raskt etter forgjengeren, vi hadde knapt rukket å bli ferdige med Ezios forrige eventyr før vi skulle fortsette i samme stil.

Assassin’s Creed: Black Flag (Image credit: Ubisoft)

3. Assassin’s Creed: Black Flag (2013) Sjørøvermoro Grunner til å kjøpe + Sjøslagene er veldig moro + Fantasisk vakker åpen verden + Sideoppdragene er mange, og gode Grunner til ikke å kjøpe - Litt tøysete historie

Sjørøvere! Snikmordere! Piratmordere! "Black Flag" var et særdeles underholdende kapittel i spillserien. Her er vi på sjøen i det 18. århundre og spiller som bestefaren til hovedpersonen i "Assassin’s Creed 3".

Som sjørøver er du like mye på sjøen som på land, selv om du fortsatt får din dose sniking. Det er ombord skipet ditt du har det mest moro med store sjøslag, hvaljakt og leting etter skatter.

Assassin's Creed Odyssey (Image credit: Ubisoft)

2. Assassin's Creed Odyssey (2018) This is Sparta! Grunner til å kjøpe + Nydelig grafikk + Gode karakterer + Spennende historie Grunner til ikke å kjøpe - Varer alt for lenge

"Assassin's Creed: Odyssey" tar oss med til antikkens Hellas og gir oss en gigantisk åpen verden med alt du kjenner fra tidligere spill, samtidig som vi nærmer oss et fullskala action RPG.

Vår helt havner midt i krigen mellom Athen og Sparta og reiser til noen av verdens mest ikoniske landemerker - mens den gode historien, mulighet for utvidet dialog og flere alternative avslutninger gjør dette til et av de mest engasjerende spilene i serien. Og så kan du slåss med en Minotaur, det bør nevnes.

Det er mye slåssing i spillet og det er ikke nødvendigvis det som gjør Assassin's Creed-spillene så gode. Det er den utrolig vakre verdenen som virkelig skinner i "Odyssey", det tar nesten pusten fra deg når solen står opp over Akropolis - eller hvilken som helst annen lokasjon.

Spillet er enormt og historien er lang, så lang at noen spillere nok aldri fullfører det. Men friheten du har i fantastiske omgivelser gjør dette til et av de beste spillene for PS4 (Åpnes i ny fane) eller Xbox One (Åpnes i ny fane).

Les vår gjennomgang av Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed 2 (Image credit: Ubisoft)

1. Assassin’s Creed 2 (2009) Det beste Assassin’s Creed spillet Grunner til å kjøpe + Den kuleste hovedpersonen + Fascinerende historie + Velbygd verden Grunner til ikke å kjøpe - Sideoppdragene er ikke for alle

Det andre spillet i Assassin's Creed-serien er Techradars favorittspill. Det ble sluppet to år etter originalen og skrudde opp tempoet på både action og historie. Vi befinner oss i renessansen Italia og spiller som den ekstremt kule Ezio Auditore da Firenze.

"Assassin's Creed 2" er en imponerende forbedring fra originalen "Assasin's Creed" fra 2007. At det kun skiller to år mellom utgivelsene er nesten utrolig, her har Ubisoft virkelig oppgradert absolutt alt.

Snikmord ble den mest populære måten å nedkjempe fiender på, og den alternative verdenshistorien med drapsmenn og tempelherrer ble etablert for godt med Ezio Auditores hevntokt.

Spillet er også fullt av artige detaljer, blant annet at selveste Leonardo da Vinci er den som bygger nye våpen og hjelpemidler for deg. Spillmekanikken er det som virkelig stjeler oppmerksomheten, med to gjemte kniver i ermene og en ny måte å avvæpne fiender på.

Mest av alt viser "Assassin's Creed 2" hvor enkelt serien kunne utvides til alle verdenshjørner og tidsaldre - noe etterfølgerne utnyttet til det fulle.