Beste PS5-spill: her er spillene for deg

Hvis bare de beste PS5-spillene er bra nok for deg, er du kommet til rett sted. Vi hjelper deg med å fylle spillsamlingen din med de beste PS5-spillene du kan få til Sonys nyeste konsoll for øyeblikket. Vi vil fortsette å oppdatere denne listen når det utgis flere spennende spill.

Hvis du er usikker på hvilket spill du skal kjøpe neste gang, , er disse spillene for PlayStation 5 verdt både tiden din og de oppsparte pengene dine. Her finner du eksklusive førstepartsspill som Marvel's Spider-Man: Miles Morales og bestselgende tredjepartsspill som Assassin's Creed Valhalla. Det finnes noe for enhver smak for PS5, og det kommer stadig flere spill på markedet.

Selv om konsollen bare er i sin spede barndom, er spillene som allerede er kommet av imponerende kvalitet. Det er visse spill som får ut det beste av den nye PlayStation-konsollen. Du kan også kikke innom de beste PS4-spillene igjen, for mange av disse vil ta seg bedre ut på PS5 enn noen gang før. Dette gjelder blant annet Ghost of Tsushima, God of War og Days Gone.

Nedenfor har vi samlet de bete PS5-spillene du burde prøve deg på for øyeblikket. Noen av spillene er helt nye for denne plattformen, mens andre fra PS4-tiden har gjennomgått en oppgradering til den nye konsollgenerasjonen PlayStation 5. Les videre for å finne spillene du ønsker deg.

Assassin's Creed Valhalla Et Viking-eventyr 429 kr Les mer hos NetOnNet Seriens morsomste spill Eivor en en flott hovedrollefigur Livlige scener Stor åpen verden som kan oppleves øde Plottet er lite inspirerende Kanpscenene kan være rotete

Uansett om du seiler inn til kysten eller endevender en landsby, gjenskaper Assassin’s Creed vikingtiden med stil. Hvis du digger norrøn kultur eller bare synes det er kult å kjøre øksa inn i brystet til fienden, har Valhalla noe for deg.

Spillet sikter på 60 fps på PS5, og lover samtidig forbedret innlastingstid fra PS4-plattformen. Og ikke nok med det. Du kan også delta i drikkekonkurranser der målet er å drikke motstanderen under bordet.

Les vår test av Assassin's Creed Valhalla.

Astro's Playroom En demonstrasjon av DualSense Flott demonstrasjon av DualSense Familievennlig moro Leveres forhåndsinstallert Ganske kort

Astro’s Playroom er det beste inkluderte spillet siden Wii Sports, ettersom det på en super måte demonstrerer hva Sonys nye system duger til. Alt fra den overdådige og krystallklare 4K-grafikken til den behagelige 3D lyden gjør dette til et smykke av et plattformspill. Og det er installert på hver eneste PS5.

Der Astro’s Playroom virkelig utmerker seg, er som en demonstrasjon av DualSense kontrolleren. Sonys nye haptiske tilbakemeldingssystem og adaptive avtrekkere gir deg sanseopplevelser du ikke ante var mulige. Du får oppleve hvordan det er å gå over ulike typer overflater og hvordan det kjennes å avfyre en Gatling-gun. Det er en magisk og surrealistisk opplevelse. Vi anbefaler at det første du gjør på PS5 er å starte opp Astro’s Playroom, før du spiller noe som helst annet.

Her har vi forresten skrevet om hvorfor Astro’s Playroom vil få deg forelsket i DualSense kontrolleren.

Call of Duty: Black Ops Cold War Visuelt heftig action 699 kr Les mer hos Dustin home Grafikken utnytter den nye konsollens kraft til fulle Avhengighetsskapende og oppslukende våpenlek Flerspiller og zombier er fantastiske En klønete kampanje som går i gamle spor Noen ytelsesvansker ved lansering

Et nytt år, et nytt Call of Duty. Men hva er det som gjør Call of Duty: Black Ops Cold War verdt å kjøpe? Først og fremst gir PS5-versjonen deg fullt utbytte av DualSense-kontrollerens adaptive kontroller, der de gjenskaper rekylen fra hvert enkelt våpen. Det betyr at du merker det godt når du fyrer av et maskingevær. Kult!

Call of Duty: Black Ops Cold War ville jo ikke vært fullkomment uten de levende døde. Du vil fryde deg over at zombiene er tilbake. For første gang kan du spille Call of Duty i 120 fps på en konsoll, noe som skulle inspirere til enda heftigere konkurranse på nettet.

Les vår test av Call of Duty: Black Ops Cold War.

Demon's Souls Deilig djevelsk Nestegenerasjonsgrafikk Super-rask innlasting Atmosfæriske områder Ekstremt vanskelighetsnivå som kan skremme bort mane Klønete siktesystem Kan oppleves som overveldende

Demon’s Souls er et eksklusivt spill for PS5, og det er utvilsomt det spillet som tar seg aller best ut visuelt på PlayStation 5. Alt fra spektakulære lyseffekter og digre bosser til det fantastiske detaljnivået er vakkert utført. Det er nesten ingen innlastingstid overhodet. Overgangene mellom nivåene tar i verste fall rundt tre sekunder.

Demon’s Souls er en gjenskapning av PlayStation 3-spillet fra 2009, og er et spill som virkelig tester ut gaming-evnene dine til det ytterste. Men hvis du har styrken til å holde ut, er belønningen fantastisk. Du må bare være forberedt på å dø hundrevis av ganger før du endelig vinner.

Les vår test av Demon's Souls.

Ghost of Tsushima Et spill for æren 649 kr Les mer hos Elkjop 60 fps tilgjengelig på PS5 Utrolig demonstrasjon av HDR Nå også med flerspillermodus Kan fort bli gjentagende Enda et åpen-verden-spill

Ghost of Tsushima er helt klart blant de spillene som tar seg best ut på PS4. På PS5 er det enda flottere. Takket være alle de grafiske hestekreftene PS5 kan skilte med, kan Ghost of Tsushima nå oppleves i silkemyke 60 fps – selv når du velger spillets høyeste oppløsning. Det gjør at spillet responderer godt under kamp, og de spektakulære omgivelsen og den cinematiske gjennomføringen kommer virkelig til sin rett.

Ghost of Tsushima har nylig fått en glimrende flerspillermodus kalt Legends. Dette gjør det enda mer givende å oppleve spillet gjentatte ganger. Og hvis du har kjøpt en 4K HDR-TV og vil ha et spill som gir deg fullt utbytte av den, viser Ghost of Tsushima hva høyt dynamisk omfang kan utrette.

Les vår test av Ghost of Tsushima.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Miles får en heltevelkomst 549 kr Les mer hos NetOnNet Utrolig detaljert grafikk Lynrask innlasting Støtter ray-tracing Hovedfortellingen holder ikke lenge Utfordringene kan bli gjentagende DualSense-implementeringen er ganske begrenset

Marvel’s Spider-Man Miles Morales er en oppfølger som i sitt omfang kan minne om Uncharted: The Lost Legacy. I Miles Morales ifører du deg Adidas-skoene til den ferske nett-slyngeren Miles. Mnes Peter Parker er bortreist, er det opp til Miles å passe på New York. Forutsigbart nok går ikke hans første arbeidsuke helt knirkefritt for seg.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales er en storslått, cinematisk opplevelse på Hollywood-nivå. Spillets fideliy-modus demonstrerer kraften i ray-tracing, med realistiske refleksjoner og belysning. Du har også en silkemyk ytelsesmodus i 60 fps. Hvis du likte det første Spider-Man-spiller, eller bare har lyst til å oppleve enda et flott, eksklusivt PlayStation-spill, er debuten til Miles virkelig noe du må få med deg.

Les vår test av Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Sackboy: A Big Adventure Fullstappet med magi 599 kr Les mer hos NetOnNet Fantastisk nivådesign Firespillers samarbeidsmodus Utfordrende spillopplevelse Ganske forutsigbare boss-kamper Introduksjonsfanfaren tar for lang tid Uten nettbasert flerspillermodus ved lansering

Sackboy: A Big Adventure er nok det svakeste av de tre PS-eksklusive spillene ved lansering, men det er trolig det viktigste. Dette spillet egner seg ypperlig for familier, takket være en barnevennlig tilnærming og en flott firespiller samarbeidsmodus (som blir tilgjengelig litt senere). Det presterer å være jevnbyrdig med det imponerende og kritikerroste Super Mario 3D World.

Det hjelper også at Sackboy: A Big Adventure er et svært flott plattformspill. Det unngår de verste fallgruvene mange utviklere havner i når de skaper spill for et yngre publikum. Du trenger ikke nøle med å skaffe deg dette.

Les vår test av Sackboy: A Big Adventure.

