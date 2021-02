Review informatie Tijd gespeeld: 10 uur Platform: PS5

De inmiddels iconische Sackboy van de Little Big Planet-reeks heeft zijn eigen launchtitel op de nieuwe PlayStation 5 gekregen. Sackboy: A Big Adventure zorgt voor een aangename variatie tussen de veelal gewelddadige games die op dit moment voor de next-gen console beschikbaar zijn. Deze spin-off van Little Big Planet (vanaf de PS3) heeft afscheid genomen van de creatietools en steekt daardoor net iets anders in elkaar.

De schattige, knuffelbare Sackboy moet het vriendelijke volk van de Craftworld beschermen tegen de kwaadaardige Vex. Deze slechterik kom je meerdere malen tegen in de game en het is aan jou om hem een toontje lager te laten zingen. Anders dan in Nintendo’s Mario Odyssey heeft Sackboy: A Big Adventure geen grote gebieden waar je vrij kunt rondlopen. De game keert terug naar een klassieke van level-naar-level-stijl.

Prijs en releasedatum

Wat is het? Spin-off 3D-platformer van de Little Big Planet-reeks

Spin-off 3D-platformer van de Little Big Planet-reeks Releasedatum? 19 november

19 november Welke platforms? PS5 en PS4

PS5 en PS4 Prijs? 59,99 euro (PS4) / 69,99 euro (PS5)

Ray-tracing in een 3D-platformer

Brengt een 3D-platformer grafisch naar een hoger niveau

Ray tracing op de PS5 geeft de game een extra laag

Niet ingewikkeld, geschikt voor de hele familie

De wereld van Sackboy: A Big Adventure ziet er visueel gezien erg goed uit. De 4K-resolutie is duidelijk zichtbaar. De structuren van materialen voelen realistisch - voor zoverre je dit zo kunt benoemen in een geanimeerde game - en ogen handgemaakt. De kartonnen bewoners in de levels geven een mooi contrast in de bijzonder uitziende wereld.

Een 3D-platformer is natuurlijk wat minder gedetailleerd dan een game als Red Dead Redemption 2, maar simpliciteit is juist waar de charme van een platformer ligt. Als je goed kijkt, is het grafisch helemaal niet zo eenvoudig. Tussen de PS5- en PS4-versie zit namelijk een merkbaar verschil: ray-tracing. Als je een boemerang gooit, zie je de weerkaatsing ervan op naastgelegen voorwerpen. Ook de lichtinval wordt meegerekend bij objecten. Dit geeft een extra laag aan de wereld. Het lijkt misschien iets kleins in een game als deze, maar je mist het als het er niet is.

In de 3D-platformer heb je verschillende dingen om je mee bezig te houden. Zo verzamel je tijdens het spelen verschillende belletjes die ‘collectibells’ worden genoemd (ik heb de Engelstalige versie gespeeld, maar ook de Nederlandse taal is beschikbaar). Binnen vijf verschillende werelden doorloop je levels om zoveel mogelijk Orbs en Dreamer Orbs te verzamelen.

Het is niet super ingewikkeld om de levels te doorlopen, maar de uitdaging ligt dan ook vooral in het verzamelen en behalen van de zojuist genoemde objectives. De game is verder erg vergevend. Er zijn vele checkpoints in de levels aanwezig en je kunt je gevechten met Vex hervatten zonder progressie te verliezen, tot al je levens op zijn. En zelfs als je zonder levens komt te zitten en het level opnieuw moet starten, behoud je alles wat je verzamelt hebt. Dat maakt het een perfecte game voor kinderen, maar dit neemt niet weg dat Sackboy: A Big Adventure geschikt is voor de hele familie en voor volwassen fans van platform-games.

Verfrissende en muzikale gameplay

Verfrissende gameplay en mechanics

Muzikale levels zijn de hoogtepuntjes

Genoeg te verzamelen en te ontgrendelen

De makers slagen er goed in om de boel verfrissend te houden. De ene keer loop je rond met een boemerang, de andere keer met een enterhaak. In andere levels heb je plakkerige voeten waarmee je als een soort Spider-Man op muren kunt klimmen. De diversiteit in levels is goed genoeg om je uren mee te vermaken.

Een van de toponderdelen van de game - iets om naar uit te kijken - zijn de levels met muzikale elementen. Zo is er een volledig level gebouwd op de beats van Uptown Funk door Mark Ronson en Bruno Mars en een andere op de iconische Let’s Dance van David Bowie. De trillingen van de beats voel je zachtjes terug in je controller, wat de immersie verhoogt.

Onderweg kun je enkele accessoires voor je Sackboy-personage bemachtigen. Je komt langs verschillende timetrials. Iedere wereld heeft zijn eigen wezentjes die je uit de weg moet ruimen of kunt gebruiken om een minipuzzel op te lossen. Daarnaast probeer je zo veel mogelijk punten te verdienen in een level.

De customalisatie-opties bij Zom Zom zijn een leuke toevoeging. Met jouw verzamelde Orbs kun je nieuwe outfits ontgrendelen of onderdelen daarvan. Naarmate je meer levels hebt gehaald, is er meer beschikbaar. Er zitten erg toffe outfits tussen, zoals een tijgerpak of een Elvis Presley-achtig pak. De kleur en het materiaal van Sackboy is ook aanpasbaar. Voordat je een level start kun je een andere outfit kiezen.

Online co-op is de veelbelovende afwezige

PS5 biedt hulp bij verzamelen alle collectibells

Redelijke DualSense-integratie

Leveldesign vraagt om co-op

Sackboy: A Big Adventure is een van de PS5-games die gebruikt maakt van de nieuwe Activity Cards op de console. Zo kun je direct in een bepaald level stappen of een hulpvideo bekijken om bijvoorbeeld die ene laatste collectibell te vinden. In de enkele gevallen dat ik hier gebruik van wilde maken, lukte het niet om het uitlegfilmpje te starten. Dat is jammer, aangezien de hulpvideo’s als doel hebben dat je in-game hulp kan vinden, zodat je niet op het internet hoeft te zoeken naar de oplossing.

Als je deze game op een PS4 speelt, heb je waarschijnlijk net zo veel plezier van de game als bij de PS5-versie. Voor de meeste mensen zal het gemis van ray-tracing geen dealbreaker zijn. Maar voor de echte fijnproevers en voor diegenen die het maximale uit iedere game-ervaring willen halen, biedt dit net dat beetje meer verfijning.

De geavanceerdere trillingen die de DualSense-controller van de PS5 biedt, maakt het een erg logische PS5-launchtitel. Toch is de implementatie van de haptische feedback iets minder goed merkbaar dan in Astro’s Playroom, waar je iedere stap op een andere ondergrond tot overdreven toe terug voelt in de DualSense-controller.

Ik heb de lokale multiplayer-modus niet kunnen testen, door een gebrek aan een tweede controller. Door de levels heen zie je erg goed dat de werelden voor ten minste twee spelers zijn ontworpen. Online co-op is op moment van schrijven ook nog niet beschikbaar. Naar verwachting volgt dit eind dit jaar door middel van een software-update.

Oordeel

Sackboy zal voor de meeste gamers geen hoofdreden zijn om een PlayStation 5 aan te schaffen. De game is overigens ook verkrijgbaar op de PS4. Maar voor fans van 3D-platformers of mensen met een gezin is Sackboy: A Big Adventure een geweldige toevoeging aan de gamecollectie. Sackboy is een leuk uitgewerkt personage, het leveldesign zit goed in elkaar en je kunt jezelf genoeg uurtjes vermaken met het verzamelen van alle collectibells en andere uitdagingen.