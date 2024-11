På det tredje skal det skje – Sony utvikler en håndholdt konsoll som kan kjøre PS5-spill

Sony jobber med en ny håndholdt konsoll, ifølge innsidere

Den vil kunne kjøre PS5-spill, men lanseringen er fortsatt år unna (hvis den noen gang kommer)

Den vil konkurrere med Nintendo Switch og Xbox' håndholdte enhet

Sonys PS5 Pro har ikke engang vært ute i en måned, men det er allerede spekulasjoner om hva selskapets neste spillmaskinvare kan bli. Den seneste rapporten handler ikke om en enda kraftigere PS6 – den handler om at Sony jobber med en ny håndholdt enhet som skal kunne kjøre PS5-spill direkte på enheten.

Ikke mye annet er kjent om prosjektet akkurat nå, men Bloomberg melder at kilder med kjennskap til enheten sier den vil konkurrere med Nintendos Switch og den endelige versjonen av den håndholdte Xbox-modellen, som for tiden er under utvikling.

Sony har allerede en pseudo-bærbar PS5 i form av den femstjerners enheten PlayStation Portal. Den håndholdte enheten er imidlertid avhengig av en internettforbindelse for å aktivere Remote Play, eller nå også skybasert spilling for PS Plus Premium-medlemmer . Denne nye håndholdte enheten vil derimot kunne kjøre PS5-spill helt på egen hånd – som en forbedret versjon av den utfasede PlayStation Vita eller PlayStation Portable (PSP).

Men ikke bli for begeistret for denne mulige returen til PSP ennå, ettersom Bloombergs kilder legger til at Sony fortsatt kan velge å ikke lansere denne enheten, som er under utvikling – og at lanseringen er sannsynligvis noen år unna.

Hva vi ønsker å se fra en håndholdt PlayStation-konsoll

Steam Deck er konkurrenten Sony burde sikte mot å slå. (Image credit: Valve)

Så det vil sannsynligvis ta en stund før vi får en bedre titt på hva en håndholdt PlayStation kan by på, men i stedet for å prøve å konkurrere med Nintendo Switch, håper vi Sony sikter seg mot en annen bærbar konsoll: Steam Deck.

Dette vil bety at Sonys håndholdte vil ha en mer eksklusiv prislapp, noe som vil gjøre den litt mindre tilgjengelig, men den vil sannsynligvis tilby en rekke mulige fordeler som kan rettferdiggjøre prisen, for eksempel en OLED-skjerm i stedet for den skuffende LCD-skjermen til Portal, og programvareparitet med PS6 – som i seg selv sannsynligvis vil lanseres om noen år.

Med paritet mener vi ikke identisk ytelse, men på samme måte som de fleste nye PC-spill også er utgitt på Steam Deck - med noen grafiske og ytelsesmessige begrensninger hvis de er tunge AAA-titler – vil vi gjerne ha et lignende oppsett med den håndholdte PlayStation-enheten.

Dette vil forhåpentligvis også bety at den nye håndholdte enheten vil bli mye enklere å vedlikeholde og utsatt for utfasing. I stedet for å trenge sin egen dedikerte plattform for spill, som PSP, Vita og (som et nyere, om enn ikke-håndholdt eksempel) PSVR 2, kan den bygge på spill som allerede er under utvikling. Riktignok vil portering av disse titlene kreve ekstra kostnader, men sannsynligvis langt mindre enn hva en helt ny dedikert bærbar tittel ville kreve.

Dette er bare en av flere mulige strategier som Sony kunne velge. Alt vi egentlig ønsker er at Sony skal støtte den nye håndholdte enheten effektivt og ikke la den bli en del av den voksende kirkegården til mislykkede Sonys spin-off-konsoller. Med tanke på konkurransen fra Xbox og den økende dominansen til mobilspill, kan vel Sony prøve litt hardere denne gangen? Vi håper det.