5 ting vi ønsker å se i Samsung Galaxy Z Flip 7

I lang tid har vi følt at Samsungs Galaxy Z Flip-serie har vært på nippet til å slå gjennom og bli like populær som Galaxy S-serien. Det har ikke skjedd ennå, men det føles ikke som Samsung trenger å gjøre mye for å vippe vekten i den retningen.

Nedenfor har vi listet opp fem ting vi aller helst vil se i Samsung Galaxy Z Flip 7 – og sammen tror vi at disse punktene kan gjøre den kommende telefonen til en virkelig suksess.

Vi tror heller ikke de fleste av disse forbedringene ville vært spesielt vanskelige for Samsung å implementere i Galaxy Z Flip 7 – men om det faktisk skjer gjenstår selvfølgelig å se. Uansett, vi kjører på.

1. En større og mer funksjonsrik ytre skjerm

Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Philip Berne / Future)

Teknisk sett ber vi om to ting her, men den ytre skjermen til Samsung Galaxy Z Flip 6 føles som en tapt mulighet.

Med sine 3,4 tommer er den veldig liten, selv sammenlignet med andre brettbare telefoner som 2024-kamskjellet Motorola Razr Plus, som har en 4-tommers skjerm. Så Samsung kunne gjøre den ytre skjermen på Galaxy Z Flip 7 litt større, noe som ville gjøre den betydelig mer behagelig å bruke.

Vi ønsker også at skjermen skal kunne utrette mer. Akkurat nå kan den bare kjøre et lite utvalg apper, og selv disse begrensningene kan ikke rettferdiggjøres gitt skjermstørrelsen. Vår test av Samsung Galaxy Z Flip 6 viste for eksempel at du ikke kan bruke apper som Google Home til å styre smartbelysning, selv om slike enkle kontroller ville vært perfekt for en kompakt utvendig skjerm.

Vi håper virkelig at Samsung ikke er like restriktive med hva som er mulig å utrette med den ytre skjermen i Galaxy Z Flip 7.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Vi har ikke hørt noe konkret om funksjonaliteten ennå, men ifølge lekkasjer kan det i hvert fall bli en større skjerm enn i forgjengeren – og det ville vært en god start.

2. Et telefotokamera

Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Philip Berne / Future)

Til tross for at den koster omtrent det samme som Samsung Galaxy S25 Plus, har Samsung Galaxy Z Flip 6 ett kamera mindre på baksiden – to i stedet for tre. Faktisk har selv den betydelig billigere standardversjonen av Samsung Galaxy S25 tre kameraer på baksiden, så for alle som til og med er marginalt interessert i fotografering, kan det være vanskelig å rettferdiggjøre å kjøpe Samsungs brettbare telefon.

Det som mangler er et telefotokamera, og det er akkurat det vi ønsker å se i Galaxy Z Flip 7. Det vi har hørt så langt tyder dessverre på at kameraene i Galaxy Z Flip 7 vil bli identiske med de i Galaxy Z Flip 6, noe som ville være en stor skuffelse.

3. Raskere lading

Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung Galaxy Z Flip 6 lader kun ved 25W, som er på linje med Samsung Galaxy S25, men tregere enn Galaxy S25 Ultra og konkurrenter som Motorola Razr Plus fra 2024 – begge lades med 45W. Det er også langt unna telefoner som OnePlus 13, som lades med 100W.

Vi ønsker at Samsung skal øke ladehastigheten i Galaxy Z Flip 7. Realistisk sett tror vi ikke den blir mer enn 45W – siden ingen av selskapets nåværende modeller går over det – men selv det ville utgjøre en forskjell.

Ideelt sett skulle vi også gjerne sett et større batteri i år, da 4000 mAh i Galaxy Z Flip 6 er minst. Det ryktes også at Galaxy Z Flip 7 skal få et større batteri på 4300 mAh, selv om vi ennå ikke har hørt noe om ladehastigheten.

4. Forbedret holdbarhet

Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Flip 6 er allerede en av de mer holdbare brettbare telefonene, men denne typen modeller er iboende mer skjøre enn ikke-brettbare alternativer. Derfor ønsker vi at Samsung skal fortsette å forbedre holdbarheten til Galaxy Z Flip 7. En åpenbar oppgradering vil være å forbedre støvmotstanden. Mens Galaxy Z Flip 6 tåler å bli nedsenket i ferskvann og motstår fysiske objekter som er større enn 1 mm, har den ingen reell beskyttelse mot støv og andre små partikler.

Utover det håper vi Samsung fortsetter å forsterke hengslene og skjermpanelene slik at de tåler flere brettinger og til og med støt.

Av det vi har hørt så langt, ser det ut til at minst ett av våre ønsker kan gå i oppfyllelse. Tipseren @PandaFlashPro hevder at Galaxy Z Flip 7 vil ha et mer holdbart hengsel enn forgjengeren. Vi er imidlertid ikke spesielt håpefulle om forbedret støvmotstand, da det virker vanskelig å oppnå i en brettbar telefon.

5. QHD-oppløsning

Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Philip Berne / Future)

De fleste toppmodeller har i dag skjermer med QHD-oppløsning (1440 x 2560) eller høyere, men det har ikke Samsung Galaxy Z Flip 6. Den sammenleggbare skjermen er bare 1080 x 2640, selv om den på 6,7 tommer er stor nok til å dra nytte av QHD- eller QHD+-oppløsning.

Ifølge ryktene kan også Samsung Galaxy Z Flip 7 få en enda større skjerm, noe som ville gjort en høyere oppløsning enda mer relevant. Så vi håper det skjer.

Vi har ikke hørt noe om skjermoppløsningen ennå, men vi krysser fingrene.