Apples sene inntreden i markedet for brettbare telefoner legger et enormt press på iPhone Ultra for endelig å løfte kategorien, men er det i det hele tatt mulig?

Jeg holder Samsung Galaxy Z Fold 8 i hendene mine akkurat nå, og jeg legger den bare fra meg for å skrive dette og fortelle deg at så vidt jeg kan se, er det det nærmeste vi har kommet en iPhone Ultra for øyeblikket – den brettbare iPhonen som vi forventes å se på ordentlig 9. september. Spørsmålet jeg stiller meg selv er ikke bare om selve iPhone Ultra vil være god nok til å gi den brettbare kategorien det løftet den trenger for å til slutt konkurrere med vanlige flaggskip, men også om den faktisk kan heve seg over standarden som Samsung og, i mindre grad, konkurrentene allerede har satt.

iPhone Ultra vil tre inn på den lille øya som det brettbare markedet fortsatt representerer, hvor flere veletablerte konkurrenter allerede er på plass. Apples langsomme inntreden i kategorien har gitt Samsung, Google, Huawei, Motorola og Oppo god tid til å finpusse ferdighetene sine i å lage tynne, lette og kraftige brettbare telefoner, ofte med utmerkede skjermer, god batteritid og imponerende kameraer.

Samsung Galaxy Z Fold 8 er ikke den beste av dem. Misforstå meg rett, det er en utmerket brettbar telefon, men den er ikke den tynneste, har ikke den lengste batteritiden, og har bare to kameraer på baksiden. På den annen side gir det passlignende formatet når den er brettet den en spesiell appell som er vanskelig å sette fingeren på, og i hvert fall foreløpig er det unikt blant dagens brettbare alternativer. Når den er utbrettet, får du en skjerm som er nesten like stor som andre brettbare telefoner, men med det litt merkelige 4:3-sideforholdet.

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Image 1 of 4 Samsung Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8 og Z Fold 8. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Samsung Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8 og Z Fold 8. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Samsung Galay Z Fold 8. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Samsung Galaxy Z Fold 8. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 4 View Original Image 2 of 4 View Original Image 3 of 4 View Original Image 4 of 4 View Original

Designet er veldig bevisst. Samsung håper å bygge bro mellom den muslingformede og mer moteorienterte Galaxy Z Flip og den mye kraftigere og produktivitetsfokuserte Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Samsung prøver å fylle gapet i håp om å utvide et marked som fortsatt er veldig lite betydelig. Jeg vet at det finnes rapporter om at Samsung selger ut Z Fold 8, og én rapport hevder at modellen er utsolgt og at Samsung nå haster med å produsere ytterligere en million enheter. Totalsalget for Z8-serien – Fold, Flip og Ultra – kan ligge på rundt 4–5 millioner enheter. Det høres ganske bra ut, men en titt på hvor mange iPhones som vanligvis selges etter en lansering setter raskt disse tallene i perspektiv.

I 2024 sies forhåndsbestillingene av iPhone 16 å ha nådd 37 millioner enheter. Apple pleide å rapportere kvartalsvise tall for antall solgte iPhones, og de var ærlig talt helt vanvittige. I desember samme år solgte teknologigiganten fra Cupertino mer enn 77 millioner enheter. Året endte med over 217 millioner solgte iPhones.

Det bransjen tror, ​​eller i det minste håper, er at lanseringen av iPhone Ultra vil åpne markedet på en måte som Samsung og de andre produsentene av brettbare telefoner ikke har klart å gjøre så langt. Den ideen er imidlertid basert på antagelsen om at iPhone Ultra vil være betydelig bedre enn Samsungs brettbare modeller.

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Men det blir den sannsynligvis ikke. Jeg forventer absolutt at det blir en spennende og utmerket telefon, men Samsung har kommet nærmere enn noe annet selskap å perfeksjonere kunsten å lage brettbare telefoner. Z Fold 8 Ultra brettes helt flatt, har en skjerm med en nesten usynlig bøy, og er like lett og tynn som et vanlig flaggskip, samtidig som den tilbyr dobbelt så mange bruksmuligheter.

Brettbar iPhone: Dette venter vi oss

Geminis AI-gjengivelse av iPhone Ultra basert på alle tilgjengelige spesifikasjonsrykter. Den er langt fra perfekt, men gir deg en idé om hva du kan forvente. (Image credit: Gemini)

Apples brettbare iPhone forventes ikke engang å matche Z Fold 8 Ultra når det gjelder design og funksjoner. Faktisk er det ganske sannsynlig at den har en formfaktor som er nesten identisk med Z Fold 8. Vi forventer at Apple vil lansere samme type passlignende brettbar telefon, inkludert et par kameraer på baksiden uten noe telefotokamera i sikte. Det burde ikke være så overraskende, ettersom de fleste rapporter peker på at Apple kjøper sin brettbare skjerm fra Samsung Display.

Blant ryktene jeg har lest om iPhone Ultra, som sies å ha en 5,5-tommers skjerm når den er sammenslått og 7,8 tommer når den er utbrettet, er det informasjon om at den vil bli bygget i en kombinasjon av aluminium og titan, akkurat som Z Fold 8. Med en tykkelse på 4,5 mm når den er utbrettet, vil den ikke være tynnere enn Z Fold 8. Den største designforskjellen kan i stedet være bruken av det som ryktes å kalles «flytende metall», som vil forsøke å eliminere skjermfolden fullstendig, noe Z Fold 8 Ultra og Z Fold 8 allerede nesten har lykkes med.

Apple kan imidlertid ha en fordel der det virkelig teller: ytelse. De fleste forventer en A20-brikke sammen med 12 GB RAM og Apples eget C2-modem. Alt dette kan gjøre iPhone Ultra til en raskere brettbar telefon, selv om den gjennomsnittlige brukeren kanskje aldri vil merke noen større forskjell.

Noen hevder at Apple ikke trenger å lage verdens beste brettbare telefon. Selskapet trenger bare å lansere en for et marked som allerede venter på den. Hvor mange har avstått fra å kjøpe en brettbar telefon bare fordi Apple ikke tilbyr en? Det kan være millioner av mennesker, og i så fall er det kanskje Apples appell i seg selv som kan få markedet for brettbare telefoner til å vokse til en skala som tidligere var vanskelig å forestille seg.

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