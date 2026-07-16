Samsung Display er klare for Apples brettbare enhet: «Vi skulle gjerne sett at flere selskaper ble med i dette markedet»

Metallkulen falt 40 centimeter rett ned på en hårtynn, fleksibel Samsung-skjerm med et dump dunk som fikk meg til å grøsse – men skjermen knuste ikke. Det var imidlertid ikke det mest bemerkelsesverdige. Det var at det faktisk var jeg som slapp kulen, ved hjelp av Samsungs eget testutstyr, inne i Samsung Displays hovedkvarter – et sted ingen journalist har satt foten på før.

Jeg hadde reist til Sør-Korea for en omfattende gjennomgang av Samsungs kommende produkter med Samsung Electronics, samt omvisninger i selskapets enorme Gumi Digital City-fabrikk og et aller første besøk til Samsung Display. Med Samsung Unpacked (22. juli) bare noen dager unna og nye brettbare telefoner rett rundt hjørnet, skulle besøket vise seg å være langt mer innsiktsfullt enn jeg hadde ventet meg.