Beste webhotell 2024: 5 topptestede tjenester

Ser du etter et webhotell for din bedriftsblogg eller personlige nettside? Vi har testet de beste alternativene

Det finnes en optimal webhotell-tilbyder for alle typer nettsider og applikasjoner. Å velge den rette kan utgjøre en stor forskjell når det gjelder verdi for pengene og ytelse. Vårt TechRadar-team har nøye utvalgt de beste webvertene for de mest populære bruksområdene med hjelp av våre ekspertvurderinger, inkludert nettstedbyggere, nettutviklere, gamere og nettverksingeniører.

Vi gjør mer enn bare å sammenligne dashbord – vi tester verktøy, bygger nettsteder, kontakter kundestøtte og kjører tester for oppetid og hastighet. Vi jobber tett med verter for å forme produktene og tjenestene du bruker, basert på tilbakemeldinger fra deg og våre testere. Disse anmeldelsene er helt uavhengige og oppdateres jevnlig for å sikre at du alltid har den mest informerte og nøyaktige informasjonen. Vi selger ikke siderangeringer.

Husk: Hvis du leter etter den beste nettstedbyggeren, kan en tjeneste som Hostinger være like enkel å sette opp, men koste betydelig mindre. Hvis du leter etter noe spesifikt for WordPress, kan du ta en titt på topplisten vår over de beste WordPress-vertene.

Beste webhotell 2024: topp 3 beste tjenester akkurat nå

1. Best for nybegynnere: Hostinger

Hostinger er ekstremt enkel å bruke takket være et intuitivt grensesnitt og en rekke AI-verktøy for å hjelpe deg med å bygge og administrere nettsteder. Uten teknisk kunnskap kan du lage og være vert for dine egne unike og profesjonelle nettsider og spillservere. Du kan bruke vår eksklusive rabattkode «TRUK10» for å få 10% rabatt.

2. Best for teknologikyndige: inMotion Hosting

Hvis du ikke er helt fersk når det gjelder hosting og ser etter kraft, hastighet og pålitelighet, er dette tjenesten for deg. Med abonnementer designet for utviklere får du en god balanse mellom rimelighet og funksjoner.

3. Best for bedrifter: ScalaHosting

ScalaHostings administrerte VPS-planer tilbyr alle fordelene med skyteknologi, som autoskalering og redundans, slik at du kan fokusere på å utvide virksomheten din. Et utmerket valg for e-handel. TechRadar Pro-lesere kan bruke lenken ovenfor for å få en eksklusiv 15 % rabatt i kassen i tillegg til andre rabatter.

Beste webhotell 2024 … best i test akkurat nå

Webhotellene vi har valgt ut her, er de beste i sine respektive kategorier. Mens hver webvert tilbyr flere forskjellige typer hosting, har vi valgt hver enkelt basert på tjenesten de utmerker seg best innenfor.

Beste webhotell – best for nybegynnere

Hostinger har de mest kostnadseffektive startprisene av alle store webhotell og er dessuten en av de enkleste å komme i gang med. (Image credit: Future)

Kjøp den hvis: ✔️ Du ikke har brukt webhotell før: Hostinger gjør det superenkelt å komme i gang



✔️ Du vil ha en nettstedbygger: Hostingers nettstedbygger har fått gode anmeldelser (men WordPress-installasjonen er fortsatt det beste alternativet)

Dette mener andre: Hostinger har blitt urettmessig kritisert for ikke å tilby dedikert hosting. Etter vår mening føles det ikke helt rettferdig. Dedikert hosting passer for bedriftsbrukere eller store selskaper. Hostinger er rettet mot nybegynnere og mindre bedrifter. Det er som å kritisere en bilprodusent som lager utmerkede familiebiler for ikke å ha et Formel 1-team.

Vurdering: ⭐⭐⭐⭐½ Hostinger kan være vert for hurtiglastende og pålitelige nettsteder i tillegg til å tilby AI-verktøy som gjør det enkelt å hoste og lage et nettsted.

Gjennom årene har Hostinger vokst til et gigantisk vertsselskap som tilbyr alt fra delt webhotell, Minecraft-hosting og en brukervennlig e-handelvennlig nettstedbygger til WordPress-hosting, kraftige VPS-produkter og e-posthosting for bedrifter.

Funksjoner

Den lave prisen er et stort pluss med Hostinger. Selv de billigste delte hostingplanene inkluderer et gratis domene, gratis SSL, e-post, sikkerhetskopiering, ubegrenset båndbredde, skanning av skadelig programvare med mer.

En oppgradering gir deg profesjonelt tilleggsutstyr som rask NVMe-lagring, dedikerte IP-adresser, en gratis CDN og raskere WordPress-objektbufring, blant annet.

Det er overraskende bonusfunksjoner overalt. Noen leverandører kan bare være vert for nettstedet ditt i Nord-Amerika, noe som reduserer hastigheten hvis målgruppen din befinner seg et annet sted. Hostinger har datasentre i Nord-Amerika, Europa og Asia, og du kan velge plasseringen du trenger når du registrerer deg.

Når du har valgt abonnementet ditt, gjør Hostinger det ikke bare enkelt å installere WordPress og lage ditt første nettsted – de har nå også tilpassede AI-verktøy for å generere tekstinnhold (AI-genererte bilder burde også komme snart).

Vår erfaring

Det er enkelt å komme i gang med Hostinger. Det er støtte for betaling med kort, PayPal, kryptovalutaer og andre alternativer, og det godt utformede webpanelet pekte oss raskt i riktig retning.

Hostinger tilbyr ikke bransjestandarden cPanel-kontrollpanelet, men deres eget hPanel (og et enkelt 1-klikks installasjonsprogram for WordPress, WooCommerce og andre apper) hjelper til og med å være vert for nybegynnere med å få nettstedene deres i gang.

Våre tester viste at Hostinger tilbød en imponerende 99,96 % oppetid over seks måneder. Det er ikke perfekt, men bedre enn deres oppetidsgaranti på 99,9% og veldig akseptabelt for mange nettsteder.

Det er ingen telefonstøtte, men Hostinger har 24/7 live chat, og billettsystemet deres ga oss nyttige svar med noen av de raskeste responstidene vi har sett (i noen tilfeller under to minutter).

Dette trenger du å vite

Hostinger tilbyr ikke avanserte dedikerte hostingplaner, så det er ikke den beste kandidaten for svært krevende nettsteder (det vil si nettsteder med hundretusenvis av besøkende per måned). Men totalt sett opplever vi at Hostinger er en webhotellleverandør av høy kvalitet som tilbyr en rekke funksjonelle funksjoner til en svært rimelig pris.

Hostingers egen AI-nettstedbygger har fått god vurdering, men vi vil anbefale å ikke bruke den, ettersom du ikke får fullt eierskap til nettstedet ditt. Hvis du bruker nettstedbyggeren, vil du ikke kunne flytte nettstedet ditt til en annen vert. Dette kan være aktuelt dersom du i fremtiden bestemmer deg for å bytte til managed VPS-hosting eller dedikert hosting, da Hostinger ikke tilbyr slike løsninger. I stedet anbefaler vi å bruke Hostinger til å installere WordPress eller en annen nettstedbygger med åpen kildekode, slik at du har friheten til å flytte nettstedet ditt til hvilken som helst vert du ønsker.

Hvis du fortsatt bestemmer deg for å bruke AI-nettstedbyggeren og senere vil bytte til en annen vert, er det ikke så alvorlig. Du trenger bare å lage nettsiden fra bunnen av igjen, og hvis du oppgraderer hostingen din vil ikke den økonomiske eller tidsinvesteringen føles så stor.

Hvorfor er den best?

Med et bredt spekter av funksjoner er tjenesten utmerket for de fleste brukere – så lenge du ikke driver krevende nettsteder med høy trafikk. Hvis du ikke er sikker på hvilken tjeneste du skal velge, eller om du er ny på webhotell generelt, vil vi anbefale å velge Hostinger som den beste generelle tjenesten – den er enkel å bruke og forstå, og den er også veldig rimelig med tanke på hva du får.

Les hele vår anmeldelse av Hostinger.

Swipe to scroll horizontally Testresultater Kategori Kommentar Poeng Verdi for pengene Hostinger har noen av de mest konkurransedyktige prisene på markedet. ★★★★★ Brukervennlighet Fra registrering til navigering er Hostinger enkel å bruke. ★★★★★ Funksjoner Mange funksjoner i alle avdelinger, fra sikkerhet til tekniske detaljer mer mer. ★★★★★ Hastighetstest Ikke nevneverdig foran konkurrentene når det kommer til hastighet, men den er ganske rask. ★★★★☆

Beste webhotell – best for WordPress

Kjøp den hvis: ✔️ Du vil ha den beste WordPress-støtten: SiteGround har støttet WordPress nesten fra begynnelsen, så de har massevis av erfaring med å hjelpe folk med WordPress-hosting.



✔️ Du bryr dig om miljøet: SiteGround tilbyr 100% fornybar energi til sin hosting.

Dette mener andre: Det har blitt sagt at SiteGrounds lagringsplass er litt lav sammenlignet med andre, men vi synes ikke det er noe problem. For det første har du full kontroll over lagringen du får. Andre hostingselskaper kan tilby mer lagringsplass, men de bestemmer at du må reservere noe for sikkerhetskopiering. SiteGround gjør ikke dette. Lagringen du får er mer enn tilstrekkelig. Hvis du virkelig har et nettsted som krever mye lagringsplass, prøv GreekGeeks, som har ubegrenset lagringsplass.

Vurdering: ⭐⭐⭐⭐½ SiteGround har bidratt til WordPress-fellesskapet med kode og fellesskapsbegivenheter nesten siden WordPress startet. Med deres støtte og historie i WordPress, er det enkelt å anbefale dem som det beste alternativet for WordPress.

Vi anser SiteGround for å være den beste WordPress-vertsleverandøren, fordi de har jobbet tett med WordPress-fellesskapet i 20 år. Dette har gitt dem mye erfaring med å optimalisere WordPress-konfigurasjoner for sikkerhet, hastighet og pålitelighet. I tillegg betyr det at både SiteGround og deres brukere har fått mye erfaring med WordPress-brukerstøtte. Søker du på «SiteGround» i WordPress-forumet, får du over 10 000 resultater. Dette nivået av ekspertise og erfaring er grunnen til at vi mener SiteGround er den beste anbefalingen for WordPress og verdt de ekstra pengene per måned sammenlignet med andre WordPress-hostingløsninger.

Funksjoner

Hvis du allerede har et WordPress-nettsted, kan du dra nytte av det gratis WordPress-migrerings- og e-postmigreringsverktøyet. Noen leverandører tar betalt for dette, men med SiteGround er migreringen gratis. Hvis dette er ditt første WordPress-nettsted, finnes det et WordPress-installasjonsprogram med ett klikk.

Når det gjelder sikkerhet, er nettstedet ditt beskyttet av en tilpasset brannmur som overvåker nettstedet ditt for skadelig programvare og angrep. SiteGround legger stadig til nye regler og har også et AI-bot-system som stopper millioner av trusler hver dag. Du får også daglige sikkerhetskopier av opptil 30 kopier av kontoen din. Dette er en annen grunn til at vi synes SiteGround er verdt pengene og også gjør den mindre lagringen til et mindre problem. Andre leverandører som Hostinger er billigere, men tilbyr bare ukentlig sikkerhetskopiering på sine rimeligere abonnementer.

For hastighet får du en CDN som en del av pakken, som ikke er standard hos andre tilbydere, samt direkte hurtigbufring basert på SuperCacher-teknologi som automatisk aktiveres for NGINX-basert statisk og dynamisk caching.

Administrert WordPress gir deg en enkel WP-startguide for oppretting av nettsider, automatiske oppdateringer for kjerneprogramvaren og plugins og ekspertstøtte. Det er også en 30-dagers pengene-tilbake-garanti hvis du ikke er fornøyd, noe som er usannsynlig, ettersom SiteGrounds kundeanmeldelser er noen av de beste i bransjen.

Tester

Vi testet SiteGround med Uptime.com som logger hvert femte minutt i 14 dager for å registrere eventuelle feil. SiteGround oppnådde en perfekt 100 % oppetid med en gjennomsnittlig responstid på 0,207 sekunder, mens andre verter var i gjennomsnitt mellom 0,3 og 0,8 sekunder.

Vi brukte også GTmetrix, som måler hvor lang tid det tar å laste en nettside. I disse resultatene var SiteGround litt under gjennomsnittet på 0,7 sekunder sammenlignet med andre toppverter, men godt over gjennomsnittet totalt sett.

Dette må du vite

Hvis du er en nybegynner og bekymret for å bruke WordPress, kan Bluehost være et bedre alternativ for deg takket være deres WordPress-akademi og AI-nettstedbyggerverktøy som hjelper deg med å bygge WordPress-nettsteder. Hvis du ikke starter fra bunnen av, vil SiteGrounds funksjoner gi deg god valuta for pengene, men hvis du bare trenger et veldig enkelt nettsted, vil vi anbefale Namecheap i stedet.

Hvorfor er den best?

Mange års erfaring, et stort antall hjelpeartikler og utrolige brukeranmeldelser med tanke på bedriftens størrelse.

Les hele vår anmeldelse av SiteGround

Swipe to scroll horizontally Testresultater Kategori Kommentar Poeng Verdi for pengene SiteGrounds funksjoner gjør prisen verdt det. ★★★★☆ Brukervennlighet Ett-klikks oppsett og god støtte gjør SiteGround enkel å bruke. ★★★★☆ Funksjoner SiteGrounds daglige sikkerhetskopier og CDN er viktige funksjoner og leveres som standard. ★★★★★ Hastighetstest Høyere enn gjennomsnittet. ★★★★☆

Beste webhotell – best for små bedrifter

Kjøp det hvis: ✔️ Du har et stramt budsjett: Disse planene gir mye for pengene

Dette sier andre: Noen anmeldere ser mangelen på Windows-servere som en ulempe for DreamHost. Selv om dette kan være et problem for en veldig liten gruppe brukere, vil det ikke være det for DreamHosts kunder.

Vurdering: ⭐⭐⭐⭐ God verdi for små bedrifter med et AI-basert rådgiververktøy. Imidlertid mangler den noen funksjoner, som en CDN, så hvis du har kunder over hele verden, må du bruke ekstra penger og tid på å sette opp en.

Vi anbefaler DreamHost som det beste for små bedrifter takket være deres store verdi og deres innovative AI Business Advisor-verktøy som gir skreddersydde råd og ideer.

For små bedrifter som ikke har store forskjeller mellom normal og høy trafikk, er den delte planen, som starter på $2,59/måned ($4,95/måned etter fornyelse), rimelig og inkluderer et gratis domenenavn i ett år, ubegrenset trafikk og en SSL-sertifikat. Du kan også velge Shared Unlimited-planen, som gir deg ubegrensede nettsteder for $3,95/måned ($8,95/måned etter fornyelse).

Delt hosting kan være ustabil hvis andre brukere på serveren bruker mer enn de vanlige ressursene. Dette er vanligvis ikke et problem hvis virksomheten din ikke er følsom for variasjoner i tilgjengelige ressurser. For eksempel hvis søkeordene for virksomheten din er veldig unike og du bruker nettstedet ditt til å promotere plasseringen til en fysisk butikk. Men hvis kunder surfer og kjøper varer på nettstedet ditt, kan dette ha en negativ innvirkning. For denne typen virksomheter anbefaler vi VPS-planer.

DreamHosts VPS-planer starter på $ 24,99/måned etter fornyelse for 2 GB RAM og 60 GB SSD-lagring og går opp til $ 114,99/måned etter fornyelse for 12 GB RAM og 360 GB lagring. Hvis du trenger hjelp til å bestemme hvilket abonnement som er best for deg, er deres støtte svært nyttig og kan veilede deg til å velge riktig plan.

Som du kan lese i topplisten vår over beste VPS-hosting, er disse planene strengt tatt ikke VPS-planer, så hvis du trenger root-tilgang, må du enten velge en skyplan for virksomheten din eller velge en annen vert blant de beste e-handel- eller småbedriftswebhotellene.

Funksjoner

I tillegg til AI Business Advisor-verktøyet får du utvidbar RAM og lagring med VPS-planene for å møte endringer i forretningsmessige krav og holde kundene fornøyde. Du får automatiske programvareoppdateringer, noe som frigjør tid til å håndtere sikkerhetsoppdateringer, Ubuntu OS-oppdateringer, PHP-utgivelser og de nyeste WordPress-versjonene.

Tester

Vi testet DreamHost i en uke, og resultatene var gode. Nettsiden vår hadde 100 % oppetid og en gjennomsnittlig responstid på 0,342 sekunder.

Vi brukte også GTmetrix for å få tilgang til en side fra testsiden vår og beregne hvor lang tid det tar å gjengi hovedinnholdet. De fleste gode verter får resultater mellom 0,55 og 0,90 sekunder. DreamHost fikk et fullt akseptabelt resultat på 0,732 sekunder.

Dette må du vite

Selv om det ikke tilbys brukerstøtte over telefon, betyr det ikke at du ikke alltid vil få hjelp når du trenger det. Chat-supporten hadde gode responstider og brukeranmeldelser av brukerstøtten er positive.

Hvorfor er den best?

Som vi nevnte tidligere, er verdi for pengene et sterkt argument for hvorfor små bedrifter burde velge DreamHost, og AI Business Advisor-verktøyet kan tilby verdifull innsikt som du ellers kan gå glipp av.

Les hele vår anmeldelse av DreamHost

Swipe to scroll horizontally Testresultat Kategori Kommentar Poeng Verdi for pengene Planene er rimelige med lave startpriser. ★★★★☆ Brukervennlighet Vi fant ikke noe som var vanskelig å bruke i testene våre. ★★★★☆ Funksjoner Mangler enkelte funksjoner andre verter tilbyr. ★★★☆☆ Hastighetstest Hastigheten var gjennomsnittlig i testene våre. ★★★☆☆

Beste webhotell – beste billige webhotell

Kjøp den hvis: ✔️ Du vil ha enkel håndtering: Du kan få både hosting- og domenenavnstjenester gjennom Namecheap.

Dette mener andre: Tidligere har Namecheap suspendert kontoer av politiske årsaker. Noen mener det var berettiget, mens andre mener det var et overskridelse. Dette var et par år siden, men det er fortsatt en sak som noen føler sterkt for fordi de mener at webhoteller skal være fri for politisk påvirkning.

Vurdering: ⭐⭐⭐⭐ Hvis du vil holde det enkelt og ha både domenenavnstjeneste og hosting hos én leverandør, er Namecheap det beste alternativet. Men hvis du er teknologisk kunnskapsrik og trenger å administrere flere nettsteder, finnes det bedre alternativer, som å bruke din egen VPS hvis du har tid.

Namecheap la ut på sin reise for over 20 år siden som domeneregistrator og har over tid utvidet tilbudet til et bredt spekter av blant annet hosting- og forretningstjenester. Hvis du liker bekvemmeligheten av å få alle de nettrelaterte produktene dine fra en enkelt leverandør, kan Namecheap være det perfekte valget.

Hvis du vil være vert for et WordPress-nettsted som nybegynner, har du to hovedalternativer: delt webhotell og WordPress-hosting. For delt webhotell får du et gratis domenenavn, og det første året koster $1,98/måned (fornyes for $4,48/måned). Dette er det mest kostnadseffektive alternativet, men du må administrere siden selv, noe som betyr at du må holde styr på oppdateringer og sikkerhet. Det andre alternativet er WordPress-hosting, som koster $2,91/måned for det første året (kan fornyes for $6,88/måned). Her må du også betale for ditt eget domenenavn, noe som øker kostnaden. Selv om WordPress-hosting er dyrere, sier Namecheap at deres administrerte WordPress-hosting er tre ganger raskere enn tradisjonell hosting, og at nettstedet ditt vil bli administrert av dem. Dette lar deg fokusere på nettstedet ditt i stedet for hostingen.

Funksjoner

Namecheap tilbyr et komplett spekter av hostingplaner, fra budsjettalternativer for delt hosting og en nettstedsbygger, til administrert WordPress, VPS og dedikert hosting for krevende nettsteder, til og med forhandlerprodukter, hvis du ønsker å sette deg opp som hostingleverandør.

Prisene er forlokkende lave, og spesifikasjonene er imponerende. Alle delte planer inkluderer et gratis domenenavn, minst tre nettsteder, 30 e-postkontoer, 1-klikks WordPress-oppsett med mer. Noe å merke seg, er at SSL er gratis det første året bare for delte hostingplaner.

Namecheap er en av de mest kjente domeneregistratorene, med mange domener å velge mellom og noen av de mest pålitelige SSL-sertifikatene. Du kan også registrere deg for bedrifts-e-posthosting, øke hastigheten på nettstedet ditt med premium DNS eller Namecheaps egen CDN, bildeopprettingsverktøy, markedsføringstjenester og et VPN.

Tester

Namecheaps kontokontrollpanel forvirret oss i starten. Brukergrensesnittet er noe rotete, med lister, sidefelt, menyer og ikoner. Etter at vi brukte noen minutter på å utforske og lære det grunnleggende, føltes panelet imidlertid mer intuitivt og ga oss rask og enkel tilgang til alle viktige områder innen nettstedadministrasjon.

Selv om Namecheap fortjener ros for sitt brede utvalg av hostingprodukter, tilbyr ikke de avanserte planene de samme alternativene som andre verter. For eksempel er det bare tre VPS-planer og ingen Windows-hosting.

Våre tester viste at Namecheap oppnådde 100 % oppetid i løpet av testperioden. Hastighetene var imidlertid ikke like imponerende, siden nettstedet vårt (på en delt hostingplan) var litt under gjennomsnittet for lastetider. De var fortsatt veldig akseptable for en budsjettvert, og totalt sett tilbyr Namecheap god verdi for det du får.

Dette må du vite

Det er ingen telefonstøtte, men vi fikk nyttige og rimelig raske svar både via live-chat og supportsaker. I tillegg er det en stor nettkunnskapsbase, dersom du foretrekker å søke etter løsninger selv.

Hvorfor er den best?

Det er store forskjeller mellom ubegrenset, tilmålt og umålt båndbredde for hosting. Hvis du er lei av strenge lagringsgrenser på hostingkontoer, tilbyr Namecheap umålt lagring (ingen faste grenser) gjennom enkelte abonnementer. Mens mange andre webverter tilbyr ubegrenset båndbredde, tror vi at Namecheaps priser gir virkelig verdi for pengene for det som tilbys.

Les hele vår anmeldelse av Namecheap

Swipe to scroll horizontally Testresultater Kategori Kommentar Poeng Verdi for pengene Planene er rimelige, med lave startpriser. ★★★★☆ Brukervennlighet Namecheaps kontokontrollpanel er litt rotete. ★★★☆☆ Funksjoner Funksjonene er tilstrekkelige, men dekker ikke alle behov. ★★★☆☆ Hastighetstest Nettstedets hastighet var gjennomsnittlig i hastighetstesten vår. ★★★☆☆

Beste webhotell – beste VPS

Kjøp den hvis: ✔️ Du har en etablert virksomhet: InMotion Hosting har erfaring som vert for et bredt spekter av mellomstore bedrifter.



✔️ Du vil ha dedikerte eller administrerte planer: InMotion Hosting har også et sterkt rykte på dette området.

Dette mener andre: Brukeranmeldelser fra den senere tiden har vært noe negative. Dette samsvarer ikke med vår erfaring med InMotion Hostings tjenester, men det er noe vi overvåker, og vi vil oppdatere vår anmeldelse hvis vi finner noe utenom det vanlige med deres tjenester.

Vurdering: ⭐⭐⭐⭐ InMotion Hosting har velbalanserte abonnementer og mange sikkerhetsfunksjoner, noe som gjør deres VPS-tilbud til noen av de beste på markedet.

Siden 2001 har InMotion Hosting vokst til å være vert for over 170 000 kunder på tvers av en rekke hostingtjenester, inkludert delt hosting, WordPress-hosting, VPS, forhandlerhosting og dedikert hosting for alt fra grunnleggende nettsteder og oppover. Deres utvalg av VPS-planer er imponerende, og starter med en pakke som inkluderer 4 vCPU-kjerner, 4 GB RAM, 90 GB lagringsplass og 2 TB båndbredde. Planen koster $14,99 per måned for en treårsperiode, noe som er veldig rimelig.

I tillegg til basisplanen tilbyr InMotion Hosting seks andre abonnementer. I den høyere enden av spekteret får du ubegrenset båndbredde, 32 kjerner, 32 GB RAM og en sjenerøs 540 GB NVMe SSD-lagring, til en pris av $74,99 per måned.

En av de beste funksjonene fra InMotion Hosting er deres «Launch Assist». Står du fast et sted, får du opptil to timers assistanse gratis. De kan hjelpe med å justere domeneinnstillinger, migrere WordPress, konfigurere cPanel eller administrere databaser.

InMotion Hosting tilbyr DDoS-beskyttelse, og deres VPS-servere har innebygd redundans. Hvis en server har et alvorlig problem, vil trafikken automatisk bli omdirigert til en identisk server. Dette gjør InMotion Hosting til en av de mest pålitelige vertene, sammen med utmerket støtte.

InMotion Hostings datasenter er plassert i låste hvelv beskyttet av håndholdte skannere og væpnede vakter. De beskytter ikke bare serverne dine, men bidrar også til miljøvern. InMotion Hosting har investert tungt i grønn kjøleteknologi for å gjøre servere mer effektive, redusere kostnader og beskytte planeten.

InMotion Hosting overgår Digital Ocean når det gjelder verdi for pengene i planene deres, men prisene kan fortsatt være litt høye. cPanel er et tillegg på $20/måned, og det mest kostnadseffektive alternativet, CWP-panelet ($5/måned), virker ikke godt nok til å være et levedyktig alternativ. InMotion Hosting tilbyr mange ubegrensede funksjoner i de delte planene deres, noe som kan være støtende for noen, så disse VPS-planene er et flott alternativ.

For mer informasjon om dedikert hosting kan du lese hele guiden vår om den beste dedikerte hostingen.

Dette må du vite

Mens de fleste verter tilbyr en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, gir InMotion Hosting deg hele 90 dager for de fleste abonnementer (inkludert forhandlerplaner) – noe som er et stort pluss.

Hvorfor er den best?

For bedrifter som nettbyråer, markedsføringsbyråer og til og med frilansere, er muligheten til å selge domener og hostingplaner til kunder et krav – og vår erfaring er at det er i forhandlerpakker at InMotion Hosting virkelig utmerker seg.

Les hele vår anmeldelse av InMotion Hosting

Swipe to scroll horizontally Testresultater Kategori Kommentar Poeng Verdi for pengene De fleste av InMotion Hostings planer gir god valuta for pengene. ★★★☆☆ Brukervennlighet Enkel å bruke, men dashbordoppsettet kunne ha vært mer forenklet. ★★★★☆ Funksjoner Mange viktige funksjoner inkludert i hvert abonnement. ★★★★★ Hastighetstest InMotion Hosting var den fjerde raskeste i våre seneste hastighetstester. ★★★★☆

Hva er webhotell?

Å være vert for et nettsted betyr i utgangspunktet å gjøre det tilgjengelig for verden. Du kan være vert for et nettsted fra ditt eget hjem, men det er en ganske dårlig idé. For det første vil du invitere hele verden til hjemmeruteren din, noe som ikke føles spesielt trygt. Du må også ha datamaskinen på hele tiden, noe som ikke er energieffektivt. Og hvis nettstedet ditt blir populært, er det usannsynlig at maskinvaren din takler belastningen.

Det mest fornuftige å gjøre er å sette ut oppgaven med å være vert for en nettside. Det er her webhotell kommer inn i bildet. De lagrer nettstedet ditt på servere som er sikre, som alltid kjører, og som har den mest oppdaterte maskinvaren for å sikre nettstedets ytelse når det er mye trafikk.

Du kan dele en server, leie dine egne ressurser, eller til og med leie et sted og distribuere din egen maskinvare. Det finnes alternativer for alt, og basert på forretningsbehovene dine kan riktig type hosting utgjøre en stor forskjell i kostnad og ytelse.

Hvis du har en liten nettside, er delt webhotell greit. Alt annet ville være bortkastet penger. Hvis du har en større e-handelsbutikk, er en virtuell privat server (VPS) et bedre alternativ. Hvis virksomheten din er ekstremt følsom for nedetid, er skyhosting ideelt, siden flere kopier av nettstedet ditt er lagret på forskjellige steder. Hvis en ulykke skulle inntreffe, vil nettstedet ditt fortsatt være online.

Det er også mer spesifikke alternativer som den beste WordPress-verten eller den beste Minecraft-serveren. Disse vertsalternativene er optimalisert for disse spesifikke bruksområdene for å gi deg best mulig ytelse og verdi for pengene.

Slik tester vi de beste webhotelltjenestene

Våre anmeldere tester hver webhotelltjeneste ved å registrere seg og kjøpe en plan for å undersøke hva hver leverandør tilbyr nye brukere, samt hvor enkelt det er å navigere i kontrollpanelet til hvert merke. Vi legger stor vekt på støtten som tilbys.

Vi veier fordeler og ulemper med det du får (og hva du ikke får) og rangerer hver hostingleverandør basert på kvaliteten på funksjonene som mange kunder vil bruke, samt hvor tydelig leverandøren er på hva kunden faktisk får med hvert produkt.

Ettersom vi vet at det er viktig å velge en webvert du kan stole på, fokuserer vi på om hver leverandør presenterer produktene sine på en ærlig, tydelig og transparent måte. I våre tester er dette lett å få øye på når vi sammenligner listen over funksjoner hvert selskap hevder å tilby med det vi faktisk har tilgang til når vi begynner å bruke tjenesten deres.

Til slutt er hastighetstestene våre for webhotell generelt basert på den billigste delte vertsplanen en leverandør tilbyr.

Vi laster deretter opp et enkelt statisk nettsted til vertsområdet vårt, inkludert HTML- og CSS-filer og noen bilder, og konfigurerer Uptime.com for å sjekke tilgjengeligheten og serverresponstiden til nettstedet vårt med fem minutters intervaller. Dette gir oss en generell indikasjon på hastigheten og oppetiden du sannsynligvis vil oppleve når du velger den beste webhotellleverandøren til din bruk.

Hver leverandør er valgt ut basert på å være best på sitt felt for ett eller annet aspekt av webhotelltjenester. Uansett om det er snakk om delt webhotell eller forhandlerhosting, har vi samlet det beste av det beste for å hjelpe deg med å finne en webhotellleverandør som passer dine individuelle behov.

Hvis du trenger flere tips om å få en webhotelltjeneste, hvilke ulike typer hostingtjenester som er tilgjengelige, eller hvordan du velger den beste hostingtjenesten for deg, kan du lese videre nedenfor.

Slik velger du rett webhotell

Alle har sine egne prioriteringer når det gjelder webhotell og vi kan ikke fortelle deg nøyaktig hva du trenger og hva du ikke trenger. Men vi kan gi deg noen generelle retningslinjer som vil peke deg i riktig retning.

Ubegrenset (eller ubegrenset) diskplass og båndbredde høres bra ut, men det viktigste er at du har nok til nettstedet ditt, som kan være mye mindre enn du tror. Webhotellet Kinsta rapporterte for eksempel at kundenes WordPress-nettsteder i gjennomsnitt bare var rundt 1 GB i størrelse. Hvis det er riktig for deg, vil det ikke gi noen fordeler å betale for ubegrenset plass.

Nettstedet ditt trenger nesten helt sikkert et SSL-sertifikat for å aktivere sikre, krypterte tilkoblinger med besøkende og for å unngå alarmerende advarsler om at siden er «usikker» hvis du ikke har SSL. De fleste planer tilbyr gratis SSL, men sjekk det som står med liten skrift: Noen ganger er SSL bare gratis det første året, og du må betale etter det.

Mange webhotell-abonnementer inkluderer et gratis domenenavn, som kan være fristende hvis du ikke allerede har et. Men vær forsiktig, det er vanligvis bare gratis det første året, og deretter betaler du leverandørens standard fornyelsesgebyrer. For fornyelse av .com-domener varierer ikke prisen mye (i gjennomsnitt $10-$20 per år), men det kan være annerledes for andre domenetyper. Hvis du trenger et domene, sjekk fornyelsesprisene for å se den virkelige langsiktige kostnaden.

Nettsteder kan gå ned av alle slags årsaker, og hvis du vil minimere nedetiden, er sikkerhetskopiering et absolutt must. Se etter en løsning som inkluderer en sikkerhetskopieringstjeneste og vær oppmerksom på frekvensen. Ukentlig sikkerhetskopiering kan være akseptabelt for nettsteder som aldri endres, men daglige sikkerhetskopier er mye bedre.

Uansett hvor erfaren du er innen webhotell, vil du sikkert trenge brukerstøtte fra tid til annen. Sjekk ut støttesiden til den potensielle verten din: Finner du innhold om emnene du forventer, og er det nyttig og lett å forstå? En webvert burde i det minste tilby 24/7 live chat-støtte, men telefon, support-chat og e-post er også gode alternativer – jo flere alternativer, jo bedre.