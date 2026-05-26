GTA 6 er nesten her – her er 7 funksjoner jeg virkelig håper på

Ventetiden har vært utrolig lang, og det er nesten en underdrivelse. Flere forsinkelser tidlig i utviklingen og utallige frustrerte sukk fra fans har endelig gitt oss en nedtelling – GTA 6 skal lanseres en gang i nær fremtid. I hvert fall håper jeg det.

Lanseringen har vært omgitt av rykter og spekulasjoner i årevis, noen troverdige og noen fullstendig vanvittige teoretiske. Det er egentlig ikke så overraskende, med tanke på hvor lenge spillere har måttet tenke på hva de vil ha. Meg selv inkludert. Men selv om vi sammen danner verdens mest lidenskapelige fokusgruppe, drevet av utålmodighet og store drømmer, betyr ikke det at Rockstar Games faktisk må lytte til oss.

Rockstar har lenge vært en mester i å lage GTA-spill fylt med enorme åpne verdener, frihet til å utforske og minneverdige historier – men hvordan topper man det etter 13 år? Ifølge Strauss Zelnick, administrerende direktør i Take-Two Interactive, handler det om å skape «det beste noen noen gang har sett innen underholdning», som han sa det i et intervju med CNBC.

Det er en utrolig dristig uttalelse med tanke på hvor enorme forventningene allerede er til spillet. Og selv om Rockstar sakte men sikkert har gitt oss trailere og små teasere, er det fortsatt veldig lite konkret å gå ut ifra. Alt vi egentlig kan gjøre er å gjette vilt og håpe at noe av det faktisk blir virkelighet. Så her er de syv funksjonene jeg desperat håper å se i GTA 6.

Gi meg mer handling

Hovedhistorien i Grand Theft Auto V tok omtrent 32 timer å fullføre. I Red Dead Redemption 2 – Rockstars siste store spill, hvis du ikke har noe imot at det nå er åtte år gammelt – var mengden innhold rundt 50,5 timer. Så hva blir det neste? Tør jeg være så grådig å be om enda mer?

Rockstar kunne nesten ha gitt meg et tresifret antall timer nå, og jeg ville gjerne ha slukt alt.

Ok, kanskje det er å gå litt for langt. Jeg vil absolutt ha en solid historie, men det er faktisk en grunn til at jeg er bekymret for lengden. Jeg vil bare unngå spoilere. Jeg lever et voksenliv nå. For tretten år siden kunne jeg spille en hel dag – eller en hel uke – uten problemer. Jeg kan ikke lenger, selv om jeg skriver om spill.

Andre gamere vil utvilsomt komme meg i forkjøpet til historien, og jeg vil ikke føle at jeg må haste meg gjennom spillet bare for å unngå spoilere. Derfor står «mer historie» høyt på ønskelisten min.

Del kjærligheten mellom spillmodusene

(Image credit: Rockstar Games)

Akkurat som i enhver søskenflokk, finnes det alltid et favorittbarn. Og når det gjelder GTA V, er det ganske tydelig at favorittbarnet er Online-modusen.

Det som har holdt Grand Theft Auto Online i live og i stadig utvikling de siste 13 årene, er alle oppdateringene med store historiedrevne utvidelser som The Doomsday Heist og helt nye steder som Diamond Casino & Resort. Men det har også ført til en konstant diskusjon blant fans som mener at fokuset på Online-modusen til slutt har gjort enspillerdelen mindre ambisiøs. Og jeg er faktisk enig.

Jeg forstår hvorfor det har blitt slik. GTA Online er en enorm melkeku, men med tanke på at Rockstar fortsatt tier om prisen på GTA 6, føles det som om vi må gjøre en ganske heftig investering, og så vil jeg også føle at jeg får valuta for pengene.

Online-modusen i GTA 6 føles i utgangspunktet uunngåelig, og jeg ville ikke ønsket det på noen annen måte. Alt jeg håper er at Rockstar også gir litt ekstra kjærlighet til de av oss som hovedsakelig spiller enspiller. Det er ingenting galt med DLC og nye utvidelser, men vær så snill – la enspillerspillerne også dra nytte av oppdateringene.

Større og mer livlige interiører

(Image credit: Rockstar Games)

Det ryktes at man vil kunne gå inn i betydelig flere bygninger i GTA 6. Men som med så mye annet rundt Rockstars kommende spill, er internett oversvømt av fanteorier og ville spekulasjoner. Det har til og med blitt hvisket om at opptil 70 % av alle bygninger vil være fullt tilgjengelige å gå inn i, noe som føles som en ganske dristig påstand med tanke på hvor begrenset det var i GTA V.

Men etter det vi så i Red Dead Redemption 2, føles det fortsatt som om Rockstar har potensial til å gjøre mye mer med interiør og innendørs utforskning. Så jeg håper definitivt på i det minste litt mer av det i GTA 6. Jeg krever ikke 70 %.

Samtidig skulle jeg gjerne sett flere alternativer når det gjelder boliger og flere muligheter til å dekorere hjemmene sine. Jeg er veldig svak for The Sims – veldig, faktisk. Så muligheten til å ha mer kontroll over hvor jeg bor og hvordan det ser ut har alltid vært en stor del av GTA-opplevelsen min. Noen flere fullt tilpassbare hjem ville absolutt ikke ha skadet.

Mo money, mo problems

I GTA V Online er kombinasjonen av passive aktiviteter og aktive oppdrag eller ran en sikker måte å bygge formuen på. Problemet er at jeg ikke har tid til å bruke timer på alt det lenger, og jeg liker heller ikke hvor kjedelig det ofte føles.

Det jeg imidlertid ikke har noe imot å jobbe for, er mer naturlige måter å tjene penger på, som å rane bedrifter, investere skitne penger og sakte bygge formuen over tid. Jeg tror også at et lavere økonomisk tempo ville skapt en bedre balanse gjennom hele spillet og forhindret at spillere blir absurd rike for raskt.

Og jeg tror faktisk det er et godt potensial for dette, spesielt siden historien ser ut til å dreie seg om en kriminell duo i klassisk Bonnie og Clyde-stil. Jeg håper bare at oppdragene faktisk tvinger spilleren til å tenke litt mer på hvordan pengene tjenes og kanskje til og med bygge et rykte eller øke berømmelsen underveis.

Hvis jeg skal tjene mer penger, vil jeg også få flere problemer tilbake – men jeg vil ikke at hele spillet bare skal handle om å stadig utføre ran etter ran.

På tide å bli fysisk

(Image credit: Rockstar Games)

Med tilbakekomsten til Vice City ser det også ut til å bli mye snakk om sport, og forhåpentligvis, ifølge ønskelisten min, noen helt nye aktiviteter vi ikke har sett før. Eller i det minste at flere sporter faktisk vil være spillbare.

Det er definitivt hint om dette i GTA 6-trailerne, med basketballbaner og store stadioner som lyser opp omgivelsene, men spørsmålet er om vi faktisk vil kunne spille eller bare stå og se på.

Jeg skulle gjerne hatt flere hobbyer i spillet, og å konkurrere i nye – og gamle – sporter rundt Leonida føles som det perfekte bruddet mellom alle de kaotiske oppdragene. Jeg ville definitivt tatt tilbake bowling fra Grand Theft Auto IV, spesielt hvis du kunne delta i ligaer, tjene litt penger og vinne noen skinnende troféer underveis.

På dette tidspunktet ville jeg ikke engang blitt overrasket om Rockstar klarte å få inn padel på en eller annen måte også. Jeg spiller vanligvis ikke sportsspill i det hele tatt, men det er noe med ideen om å spille sport i GTA 6 som plutselig gjør det mye mer tiltalende.

Ingen flere flyvende fremtidsfantasier

(Image credit: Rockstar Games)

Ut med det nye, inn med det gamle. Ja, jeg sa det. En av mine favorittdeler av GTA-serien har alltid vært hvor realistisk verden føles. Men da Rockstar begynte å introdusere merkelige flygende kjøretøy som biler og motorsykler med rakettkastere ... forsvant den følelsen ganske raskt.

Ingen tvinger meg til å kjøpe en Deluxo til 4 millioner dollar, men når andre spillere flyr rundt i Grand Theft Auto Online med dem, føles det bare feil. Det minner meg om den Treehouse of Horror-episoden av The Simpsons der Homer ender opp i den virkelige verden – alt ser bare rart og malplassert ut.

Jeg kunne forstått kaoset i Online før disse flygende monstrene ble introdusert, men siden den gang har jeg syntes spillmodusen var et marerittscenario. Jeg bryr meg egentlig ikke engang om at de flyr rundt i luften, det er bare det faktum at de er så absurd dødelige.

Og ikke bare er de latterlig dyre – de leder også rett til mitt siste punkt på ønskelisten. Jeg ser på dere nå, griefers.

Et fristed fra griefers

(Image credit: Rockstar Games)

Jeg er en ganske enkel gamer. Når jeg ikke spiller med vennene mine, hopper jeg gjerne inn i Online uansett, og siden mange aktiviteter krever andre spillere, er det nesten et must. Men den avgjørelsen har blitt vanskeligere og vanskeligere å rettferdiggjøre når jeg stadig blir fullstendig griefet av en spiller som er betydelig bedre enn meg.

Hvis jeg måtte ønske meg én siste ting for GTA 6, ville det være en slags lymodus eller grieferfri sone. Hvis Rockstar ikke kan straffe giftig oppførsel ordentlig, burde de gi meg en måte å unnslippe den på, for jeg vil fortsatt spille med andre mennesker. Jeg vil bare ikke bli jaget over hele kartet som Taron Egerton i den nye Netflix-thrilleren Apex.

Samtidig tror jeg faktisk at mange griefere stort sett oppfører seg slik fordi de desperat leter etter noe nytt å gjøre i GTA Online etter alle disse årene. Forhåpentligvis vil alle kunne komme litt bedre overens når GTA 6 slippes ... i hvert fall en liten stund.