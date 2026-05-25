GTA 6 är nästan här – här är 7 funktioner jag verkligen håller tummarna för

Det har varit en väldigt lång väntan och det är nästan en underdrift. Flera förseningar tidigt i utvecklingen och otaliga frustrerade suckar från fans har till slut lett fram till en nedräkning – GTA 6 ska lanseras någon gång inom en snar framtid. Eller ja… det hoppas jag verkligen.

Lanseringen har omgärdats av rykten och spekulationer i flera år, vissa trovärdiga och andra helt galet teoretiska. Det är egentligen inte så konstigt, med tanke på hur länge spelare har haft på sig att fundera över vad de vill ha. Mig själv inkluderad. Men även om vi tillsammans bildar världens mest passionerade fokusgrupp, driven av otålighet och stora drömmar, betyder det förstås inte att Rockstar Games faktiskt måste lyssna på oss.

Rockstar har länge varit mästare på att skapa GTA-spel fyllda av enorma öppna världar, frihet att utforska och minnesvärda berättelser – men hur toppar man det efter 13 år? Jo, enligt Strauss Zelnick, vd för Take-Two Interactive, handlar det om att skapa “the best thing anyone’s ever seen in entertainment”, som han uttryckte det i en intervju med CNBC.

Det är ett otroligt djärvt uttalande med tanke på hur enorma förväntningarna redan är inför spelet. Och även om Rockstar långsamt matat oss med trailers och små teasers finns det fortfarande väldigt lite konkret att gå på. Allt vi egentligen kan göra är att gissa vilt och hoppas att något av det faktiskt blir verklighet. Så här är alltså de sju funktioner jag desperat hoppas få se i GTA 6.

Ge mig mer story

Vi vet redan att GTA 6 kommer introducera seriens första duo av huvudkaraktärer – Lucia och Jason – ett kriminellt par där båda karaktärerna enligt uppgifter ska vara spelbara. Spelet utspelar sig i Vice City och den fiktiva delstaten Leonida, med hektiska stadsgator och stora rån, men frågan är hur mycket berättelse vi faktiskt kommer få.

Huvudstoryn i Grand Theft Auto V tog ungefär 32 timmar att klara av. I Red Dead Redemption 2 – Rockstars senaste stora spel, om man bortser från att det nu är åtta år gammalt – låg mängden innehåll på cirka 50,5 timmar. Så vad händer härnäst? Vågar jag vara så girig att jag ber om ännu mer?

Rockstar hade nästan kunnat ge mig ett tresiffrigt antal timmar vid det här laget och jag hade glatt slukat allt.

Okej, kanske är det att gå lite för långt. Jag vill absolut ha en rejäl berättelse, men det finns faktiskt en anledning till att jag oroar mig över längden. Jag vill helt enkelt undvika spoilers. Jag lever ett vuxenliv nu. För 13 år sedan kunde jag spela en hel dag – eller en hel vecka – utan problem. Det kan jag inte längre, även om jag faktiskt skriver om spel.

Andra spelare kommer utan tvekan hinna före mig genom storyn och jag vill inte känna att jag måste stressa igenom spelet bara för att undvika spoilers. Därför står “mer story” högt upp på min önskelista.

Dela kärleken mellan spellägena

Precis som i vilken syskonskara som helst finns det alltid ett favoritbarn. Och när det gäller GTA V är det ganska tydligt att favoritbarnet är Online-läget.

Det som hållit Grand Theft Auto Online vid liv och ständigt utvecklat under de senaste 13 åren är alla uppdateringar med stora berättelsebaserade expansioner som The Doomsday Heist och helt nya platser som Diamond Casino & Resort. Men det har också lett till en ständig diskussion bland fans som menar att fokus på Online-läget i slutändan gjort singleplayer-delen mindre ambitiös. Och jag håller faktiskt med.

Jag förstår varför det blivit så. GTA Online är en enorm kassako, men med tanke på att Rockstar fortfarande håller tyst om priset på GTA 6 känns det som att vi kommer behöva göra en rätt rejäl investering och då vill jag också känna att jag får valuta för pengarna.

Online-läget i GTA 6 känns i princip oundvikligt och jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Det jag hoppas på är bara att Rockstar även ger lite extra kärlek till oss som främst spelar singleplayer. Det är inget fel på DLC och nya expansioner, men snälla – låt även singleplayer-spelarna få ta del av uppdateringarna.

Större och mer levande interiörer

Det ryktas om att det kommer gå att gå in i betydligt fler byggnader i GTA 6. Men precis som med mycket annat kring Rockstars kommande spel flödar internet över av fan-teorier och vilda spekulationer. Det har till och med viskats om att uppemot 70 % av alla byggnader ska vara fullt tillgängliga att gå in i, vilket känns som ett ganska vågat påstående med tanke på hur begränsat det var i GTA V.

Men efter vad vi fick se i Red Dead Redemption 2 känns det ändå som att Rockstar har potential att göra mycket mer med interiörer och utforskning inomhus. Så jag hoppas definitivt på åtminstone lite mer av det i GTA 6. Jag kräver inte 70 %.

Samtidigt hade jag gärna sett fler alternativ när det gäller bostäder och större möjligheter att inreda sina hem. Jag är väldigt svag för The Sims – väldigt svag faktiskt. Så möjligheten att ha mer kontroll över var jag bor och hur det ser ut har alltid varit en stor del av min GTA-upplevelse. Några fler fullt anpassningsbara bostäder hade verkligen inte skadat.

Mo money, mo problems

I GTA V Online är kombinationen av passiva verksamheter och aktiva uppdrag eller rån ett säkert sätt att bygga upp sin förmögenhet. Problemet är bara att jag inte har tid att lägga timmar på allt det där längre och jag gillar heller inte hur grindigt det ofta känns.

Det jag däremot inte har något emot att jobba för är mer naturliga sätt att tjäna pengar på, som att råna verksamheter, investera sina smutsiga pengar och långsamt bygga upp sin rikedom över tid. Jag tror dessutom att ett lugnare ekonomiskt tempo skulle skapa en bättre balans i hela spelet och förhindra att spelare blir absurd-rika alldeles för snabbt.

Och jag tycker faktiskt att det finns god potential för det här, särskilt eftersom storyn verkar kretsa kring en kriminell duo i klassisk Bonnie och Clyde-stil. Jag hoppas bara att uppdragen faktiskt tvingar spelaren att tänka lite mer på hur pengarna tjänas och kanske även bygger upp ett rykte eller ökande notoritet längs vägen.

Om jag ska tjäna mer pengar vill jag också få fler problem på köpet – men jag vill inte att hela spelet bara ska handla om att konstant genomföra rån efter rån.

Dags att bli fysisk

Med återkomsten till Vice City verkar det också finnas mycket snack kring sporter och förhoppningsvis, enligt min önskelista, även några helt nya aktiviteter vi inte sett tidigare. Eller åtminstone att fler sporter faktiskt blir spelbara.

I GTA 6-trailerserna finns det definitivt antydningar om det här, med basketplaner och stora arenor som lyser upp miljöerna, men frågan är om vi faktiskt kommer kunna spela eller bara stå bredvid och titta på.

Jag vill gärna ha fler hobbies i spelet och att tävla i nya – och gamla – sporter runt Leonida känns som perfekt avkoppling mellan alla kaotiska uppdrag. Jag hade utan tvekan tagit tillbaka bowlingen från Grand Theft Auto IV, särskilt om man kunde delta i ligor, tjäna lite pengar och vinna någon skinande pokal på köpet.

Vid det här laget skulle jag faktiskt inte ens bli förvånad om Rockstar lyckades få in padel på något sätt också. Jag spelar normalt sett inte sportspel över huvud taget, men det är något med tanken på att spela sporter i GTA 6 som plötsligt gör det väldigt mycket mer lockande.

Inga fler flygande framtidsfantasier

Ut med det nya och in med det gamla. Ja, jag sa det. En av mina favoritdelar med GTA-serien har alltid varit hur verklighetstrogen världen känns. Men när Rockstar började introducera märkliga flygande fordon som bilar och motorcyklar med raketgevär… då försvann den känslan ganska snabbt.

Ingen tvingar mig visserligen att köpa en Deluxo för fyra miljoner dollar, men när andra spelare flyger runt med sådana i Grand Theft Auto Online känns det bara helt fel. Det påminner mig om det där Treehouse of Horror-avsnittet i The Simpsons där Homer hamnar i den riktiga världen – allt ser bara konstigt och malplacerat ut.

Jag kunde ändå stå ut med kaoset i Online innan de här flygande monstrositeterna introducerades, men sedan dess har jag tyckt att spelläget blivit ett rent mardrömsscenario. Jag bryr mig egentligen inte ens om att de flyger omkring i luften, det är bara det faktum att de är så absurt dödliga.

Dessutom är de inte bara löjligt dyra – de leder också rakt in på min sista punkt på önskelistan. Jag tittar på er nu, griefers.

En fristad från griefers

Jag är en ganska enkel spelare. När jag inte spelar med mina vänner hoppar jag gärna in i Online ändå och eftersom många aktiviteter kräver andra spelare är det nästan ett måste. Men det beslutet har blivit svårare och svårare att motivera när jag gång på gång blir totalt söndergriefad av någon spelare som är betydligt bättre än jag.

Om jag fick önska mig en sista sak till GTA 6 hade det varit någon typ av skyddsläge eller frizon från griefers. Om Rockstar inte kan straffa toxic beteende ordentligt får de gärna istället ge mig ett sätt att undkomma det, för jag vill faktiskt fortfarande spela tillsammans med andra människor. Jag vill bara inte bli jagad över hela kartan som Taron Egerton i den där nya Netflix-thrillern Apex.

Samtidigt tror jag faktiskt att många griefers mest beter sig så för att de desperat letar efter något nytt att göra i GTA Online efter alla dessa år. Förhoppningsvis kommer alla kunna samsas lite bättre när GTA 6 väl släpps… åtminstone ett litet tag.