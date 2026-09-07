iPhone Ultra blir stjärnan på Apples ”Surprise and Shine”-event – men allas blickar kommer att vara riktade mot John Ternus

Steve Jobs, Tim Cook och nu John Ternus: det är de tre Apple-VD:arna under 2000-talet, och jag har sett dem alla på scen. Från stora presentationer till djupdykningar i produkter under WWDC har de alla haft sina egna presentationsstilar, men det Jobs och så småningom även Cook hade gemensamt var en närmast kuslig förmåga att fånga publikens uppmärksamhet genom ren personlighet. Nu är det Ternus tur.

Han är långt ifrån oprövad i sådana här sammanhang, men han har aldrig lett en stor Apple-presentation. Det förändras onsdagen den 9 september, när Ternus leder Apples ”Surprise and Shine”-event på Apple Park i Cupertino, Kalifornien.

På många sätt borde det här bli ett ganska förutsägbart event, eftersom det redan cirkulerar mängder av rykten om vilka produkter som ska visas upp. Här är de väntade höjdpunkterna:

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Apples första vikbara iPhone , iPhone Ultra, med två bakre kameror och en helt veckfri design

, iPhone Ultra, med två bakre kameror och en helt veckfri design iPhone 18 Pro och iPhone 18 Pro Max (medan vanliga iPhone 18 får vänta)

och (medan vanliga iPhone 18 får vänta) AirPods 5 med ANC

med ANC Apple Watch Series 12 med kontinuerlig pulsmätning

med kontinuerlig pulsmätning Apple Watch Ultra 4 med ett nytt S-chip och blodtrycksmätning

med ett nytt S-chip och blodtrycksmätning Apple TV 4K med ett A18-chip och mer RAM för att hantera AI

med ett A18-chip och mer RAM för att hantera AI HomePod mini 2 med djupt integrerad Siri AI

med djupt integrerad Siri AI En möjlig HomePad, en kombinationsenhet med vissa robotfunktioner

Det blir dock betydligt mer intressant när vi försöker föreställa oss vilken typ av Apple-presentation Ternus kommer att hålla. Den nya VD:n skulle kunna följa Tim Cooks upplägg och bara dyka upp en kort stund på scenen i Steve Jobs Theater innan han lämnar över till en rad förinspelade produktpresentationer.

Jag har dock svårt att tro att det blir så. För det första har Apple haft sedan april på sig att planera en presentation med John Ternus i centrum. Han har arbetat på Apple i 25 år och är, till skillnad från Cook, en tekniker i grunden. Ternus kanske rentav kommer att njuta av möjligheten att stanna kvar på scenen och på djupet förklara några av Apples mest spännande nya produkter.

Ett annat alternativ är att Ternus låter videorna sköta alla produktgenomgångar förutom den vikbara iPhone Ultra. Visst, det är världens sämst bevarade hemlighet, men tänk om Ternus officiellt inleder sin tid som VD med ett minnesvärt ”One more thing”.

TechRadars Lance Ulanoff (vänster) med John Ternus strax efter att han tillkännagavs som Apples tillträdande VD. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Ternus har en hel del karisma och det vore logiskt för Apple att utnyttja det genom att låta honom visa upp den live på scenen.

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Kanske kommer han också att ägna tid åt den officiella lanseringen av Siri AI och förklara hur tekniken knyter samman alla Apples nya produkter. Siri kommer att finnas i nya HomePod, AirPods, Apple Watch, Apple TV 4K och iPhone 18-serien – för att inte tala om hela den nyligen uppdaterade Mac-serien, samt MacBook- och iPad-sortimentet.

Ternus skulle kunna göra en av Steve Jobs klassiska livedemonstrationer och väva ihop en spännande berättelse om livet hemma med Apple-produkter och Siri AI. Kanske skämtar han till och med och ber alla i salen att stänga av sitt Wi-Fi (ni som vet, ni vet).

Ternus står också inför ett viktigt test när det gäller att övertyga både Apple-fans och kritiker om att företaget kommer att vara mer försiktigt än många andra när AI byggs in i nästan alla delar av verksamheten – utan att bryta sina löften kring integritet eller spä på den växande kritiken kring resursförbrukning och datacenter.

Det är i sådana ögonblick människor kommer att försöka förstå vem Ternus egentligen är och jämföra honom med Cook och till och med Jobs.

Många har frågat mig om jag tror att Ternus kommer att sätta sin egen prägel på eventet och jag tror att svaret är ja. Det är en enorm möjlighet för honom – och för Apple – och en möjlighet som jag tror att han är fullt medveten om.

Alla blickar kommer att riktas mot eventet för att få se Apples senaste iPhone-modeller och få bekräftat att den vikbara mobilen faktiskt existerar. Men minst lika många kommer att titta för att få se Ternus i aktion på Apples största scen. Det här är trots allt hans ögonblick att glänsa.