iFixit plockar isär iPhone Duo och ger den högsta reparationspoängen hittills för en vikbar mobil

iFixit har nu plockat isär och granskat Apples nya iPhone Duo

Enligt iFixit har Apple gjort ett bra jobb med att göra sin vikbara mobil reparerbar

Det finns dock fortfarande några potentiella svagheter i konstruktionen

Experterna på nedmontering och reparation hos iFixit har granskat nya Apple iPhone Duo grundligt och resultaten visar både styrkor och svagheter. Med ett reparationsbetyg på 5 av 10 får mobilen det högsta betyg som iFixit någonsin har gett en vikbar telefon. Samtidigt finns det delar som är besvärliga att reparera och vissa potentiella svagheter i konstruktionen.

Du hittar videon där mobilen plockas isär här nedanför och kan läsa mer på iFixits blogg. Bland de positiva upptäckterna finns att den yttre skärmen och de två battericellerna är relativt enkla att ta bort. Även den yttre ramen runt den vikbara konstruktionen kunde avlägsnas utan att skadas, något som iFixit påpekar inte var möjligt med Galaxy Z Fold 8.

Genom att använda damm som lyser under ultraviolett ljus kunde iFixit visa att en del av dammet tog sig in i gångjärnsmekanismen. Gångjärnet samlade visserligen inte på sig lika mycket damm som Pixel 11 Pro Fold eller Galaxy Z Fold 8, men tillräckligt mycket för att det skulle börja knastra. Det är också värt att notera att damm tog sig in i iPhone Duo under JerryRigEverythings hållbarhetstest.

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Apple har gett iPhone Duo en IP68-klassning för skydd mot damm och vatten, men när det gäller damm verkar det ändå vara bäst att vara extra försiktig med den här vikbara mobilen.

”Vi hade hoppats att Apple skulle lösa det här problemet, men tyvärr verkar det som att Duo är precis lika känslig för smuts som sina vikbara konkurrenter”, skriver iFixit-teamet.

Spruckna skärmar och dolda gångjärn

Apple’s Folding iPhone Might Have a Screen Problem! - YouTube Watch On

iFixit presenterar också en möjlig förklaring till problemen med spruckna skärmar som vissa iPhone Duo-ägare har rapporterat. Enligt experterna kan det bero på att vecket i huvudskärmen skapar påfrestningar på gångjärnets centrala stödbalk. Det krävs dock ytterligare undersökningar för att kunna fastställa om detta verkligen är orsaken.

I en annan del av genomgången tittar iFixit närmare på kugghjulen, fjädrarna och metalllederna som utgör gångjärnet i iPhone Duo. De förklarar också i detalj hur Apple har lyckats dölja vecket i huvudskärmen på ett imponerande sätt, genom pixelernas placering och skärmens matta ytbehandling med nanotextur.

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Om en iPhone Duo behöver repareras är det framför allt den inre huvudskärmen och gångjärnet som kommer att innebära de största problemen, enligt iFixit. Delarna är monterade på ett komplicerat sätt, vilket innebär att det krävs mycket arbete, tid och pengar för att få dem i nyskick igen.

”För att vara ett första försök har Apple gjort ett bra jobb”, konstaterar iFixit-teamet när de sammanfattar nedmonteringen och hållbarhetstestet.

”Bara det faktum att batteriet är så enkelt att ta bort är något vi skulle vilja se på alla vikbara mobiler. Men ni som äger en Duo gör bäst i att vara väldigt försiktiga med skärmen. Och kanske sluta gå runt med sand i fickorna.”

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