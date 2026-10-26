iPhone Duo-ägare rapporterar spruckna gångjärn – men handlar det verkligen om ett designfel?

Vissa användare rapporterar att deras iPhone Duo redan har gått sönder på grund av ett möjligt designfel i gångjärnet

En isärplockning visar att gångjärnet faktiskt verkar vara den svaga punkten, men problemet kunde bara återskapas genom att hantera mobilen på ett felaktigt sätt

Det är oklart hur utbrett problemet är eller hur många av incidenterna som inträffat vid normal användning

Det har varit stor uppståndelse kring iPhone Duo, men lanseringen har inte varit helt problemfri. Den höga efterfrågan har lett till leveransförseningar och, ännu mer oroväckande, vissa användare rapporterar att deras mobiler redan har gått sönder.

Mer specifikt har ett mindre antal användare rapporterat att gångjärnet har spruckit och orsakat skador på skärmen. Men är det här början på ett nytt ”crackgate”, eller handlar det bara om enstaka incidenter?

Att döma av sociala medier lutar vi åt det senare. Det har visserligen dykt upp en del rapporter på Reddit och andra plattformar, men sett till hur många som har fått sin iPhone Duo handlar det fortfarande om en mycket liten andel.

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(Image credit: u/Vishnu_RK)

En ömtålig flaggskeppsmobil

Det är också möjligt att vissa av de spruckna gångjärnen beror på oförsiktig hantering. Vikbara mobiler är generellt mer ömtåliga än vanliga mobiler, men för många kommer iPhone Duo att vara deras första vikbara modell och alla kanske ännu inte är vana vid hur den bör hanteras.

YouTube-profilen CuriousHagi lyckades faktiskt återskapa problemet, men som vissa användare på Reddit påpekade skedde det bara genom att avsiktligt böja mobilen bakåt som en del av ett hållbarhetstest. Därför är det ännu oklart om de flesta spruckna skärmarna beror på liknande felaktig hantering, om än kanske inte lika extrem, eller om skadorna uppstår vid normal användning.

Oavsett vilket verkar skärmarna gå sönder på samma ställe, vilket tyder på att det antingen kan finnas ett designfel hos iPhone Duo, något som skulle vara ett stort problem för Apple, eller helt enkelt ett tillverkningsfel hos vissa exemplar. Det senare skulle vara ett mer begränsat problem som också vore enklare att åtgärda.

Vi har kontaktat Apple för en kommentar och kommer att uppdatera artikeln om vi får svar. Tills vidare tycker vi dock inte att du behöver oroa dig alltför mycket om du redan har eller planerar att köpa en iPhone Duo, eftersom det hittills inte har rapporterats om särskilt många trasiga exemplar.

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Däremot bör du förmodligen hantera den lite försiktigare än en vanlig iPhone och, föga förvånande, definitivt undvika att böja gångjärnet bakåt.

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