Handeln under Black Friday väntas öka i år och försäljningssiffrorna inför shoppinghögtiden visar redan tecken på detta

Konsumenter är mer benägna att upptäcka nya varumärken och spendera mer pengar när de använder AI

Sociala medier spelar fortfarande en viktig roll och yngre generationer uppskattar fortfarande fysiska butiker

Salesforce förutspår en global e-handel på 357 miljarder dollar under årets Black Friday, vilket skulle göra det till den största shoppinghögtiden någonsin med en ökning på omkring 6 % jämfört med 2025. En stor anledning till detta är att AI-agenter kan hjälpa många av oss att hitta de bästa erbjudandena.

Enligt Salesforces prognoser kan AI-agenter stå för omkring en femtedel av försäljningen i år (75,8 miljarder dollar) och vi ser redan en högre konsumtion än vanligt inför Cyber Week, med en global ökning på 4,3 %.

Med tanke på att konsumenternas köpkraft är under hård press till följd av den ekonomiska osäkerheten kan Salesforces siffror dock tyda på att konsumenterna inte nödvändigtvis vill spendera mer pengar. Istället kanske de väntar på årets bästa erbjudanden för att göra inköp som de annars skulle ha gjort tidigare under året.

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Handeln under Black Friday ökar kraftigt tack vare AI-agenter

Rapporten visar att den AI-drivna trafiken till återförsäljarnas hemsidor har mer än fördubblats jämfört med föregående år. Konsumenter som hänvisats till en hemsida via ett AI-verktyg är dessutom ungefär dubbelt så benägna att genomföra ett köp som andra besökare. Det visar att återförsäljarnas hemsidor behöver anpassas till nya typer av trafik och interaktioner.

Det är också goda nyheter för återförsäljarna eftersom var tredje konsument uppger att de har upptäckt nya varumärken genom AI-assistenter. Nästan tre av fyra konsumenter (74 %) skulle dessutom kunna tänka sig att lita på rekommendationer från AI, vilket öppnar dörren för nya produkter och ökar konkurrensen.

Återförsäljarna såg också att kunder som använder AI i genomsnitt spenderade omkring 8 % mer än kunder som inte använder AI, samtidigt som de köpte 23 % fler produkter totalt sett.

AI har dock ännu inte fått fullt genomslag, då endast 8 % av konsumenterna faktiskt har låtit en AI genomföra ett köp åt dem. Det tyder på att det finns stor potential för fler automatiserade köp framöver och att konsumtionen därmed också kan öka.

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”Konsumenter vänder sig till personliga AI-agenter för att upptäcka presenter och hitta de bästa erbjudandena. De varumärken som är redo att möta den efterfrågan med egna AI-agenter för shopping kommer att se störst avkastning under årets julhandel”, kommenterade Caila Schwartz, chef för konsumentinsikter inom AI-driven handel.

Trafiken kommer inte bara från AI

Salesforces data lyfter också fram den växande betydelsen av sociala medier, där närmare en fjärdedel (23 %) av trafiken till e-handeln nu kommer från plattformar som TikTok och Instagram. Det handlar dessutom inte bara om varifrån trafiken kommer, utan också om förändrade shoppingvanor. Totalt 16 % av konsumenterna planerar att handla direkt i dessa appar, där de både genomför köpet och betalar. Det innebär ytterligare en utmaning för återförsäljarna, som behöver stärka sin närvaro på sociala medier.

Som om utmaningarna inte redan vore tillräckligt många för återförsäljarna behöver de också fortsätta investera i fysiska butiker. Sju av tio konsumenter planerar fortfarande att handla i fysiska butiker, där de kan se och testa produkterna innan de bestämmer sig för att köpa dem – en trend som är förvånansvärt populär bland yngre konsumenter, exempelvis generation Z.

Allt detta sker samtidigt som det ekonomiska trycket är enormt och återförsäljarna behöver arbeta hårdare för att locka kunder med lägre priser och säsongsbetonade rabatter.

I slutändan behöver återförsäljarna utforska fler försäljningskanaler än någonsin tidigare. Även om AI kan vara trenden bakom en rekordstor handel under årets Black Friday kommer återförsäljarnas största utmaning att vara att fördela sin uppmärksamhet och sina resurser mellan allt mer fragmenterade shoppingkanaler.

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