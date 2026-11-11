AMD räknar med att gå om Intel i omsättning för första gången någonsin – AI-boomen driver försäljningen av Epyc och Instinct

AMD räknar med en omsättning på cirka 17 miljarder dollar under fjärde kvartalet 2026, jämfört med Intels prognos på 15–16 miljarder dollar. Det skulle innebära att AMD för första gången blir det större företaget sett till omsättning.

Försäljningen inom datacentersegmentet nästan fördubblades till 8,5 miljarder dollar under tredje kvartalet, när leveranserna av Instinct MI455X-grafikprocessorer och Helios-racksystem kom igång.

Intressant nog handlar försprånget om omsättning, inte försäljningsvolym. Intel levererar fortfarande omkring två tredjedelar av alla x86-processorer och AI-acceleratorer väntas gå om Epyc i försäljning inom AMD under det här kvartalet.

AMD har meddelat investerare att företaget räknar med intäkter på omkring 17 miljarder dollar under fjärde kvartalet 2026, med en felmarginal på plus eller minus 3 %.

Om den höga prognosen infrias skulle AMD för första gången under företagens mångåriga rivalitet omsätta mer än Intel under ett enskilt kvartal.

Som jämförelse kommer AMD prognos efter ett rekordstarkt tredje kvartal, då omsättningen ökade med 45 % jämfört med samma period föregående år till 13,4 miljarder dollar. Intel, som presenterade sitt resultat en vecka tidigare, har samtidigt prognostiserat en omsättning på mellan 15 och 16 miljarder dollar för samma tremånadersperiod.

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Det handlar om omsättning, inte volym och datacenter står för draghjälpen

Om vi utgår från mittpunkten i båda företagens prognoser och antar att de infrias, ser AMD ut att omsätta omkring 1,5 miljarder dollar mer än sin traditionella konkurrent på processormarknaden.

En stor del av detta beror på AMD framgångar inom datacenter. Intäkterna från datacentersegmentet ökade med 97 % till rekordhöga 8,5 miljarder dollar, motsvarande 64 % av den totala omsättningen. Ett år tidigare låg andelen på 47 %. Samtidigt steg segmentets rörelsemarginal till 34 %.

AMD:s VD Lisa Su uppgav att tredje kvartalet var det första då företaget började leverera Instinct MI455X-acceleratorer och Helios-racksystem som genererade intäkter. Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI och Oracle började samtidigt ta sina första racksystem i drift.

Även leveranserna av Epyc-processorerna ”Venice” med 2 nm-teknik började generera intäkter. Som TechRadar Pro rapporterade vid lanseringen kommer dock hela Venice-serien inte att börja levereras förrän 2027. Det innebär att det potentiellt finns ytterligare tillväxt att hämta, förutsatt att efterfrågan håller i sig.

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Utvecklingen inom AMD:s övriga verksamheter var däremot blandad. Intäkterna från klientsegmentet ökade med 7 % till 2,9 miljarder dollar, medan spelsegmentet backade med 40 % till 773 miljoner dollar till följd av svagare försäljning av konsolkretsar. Segmentet för inbyggda system växte samtidigt med imponerande 29 % till 1,1 miljarder dollar.

Inför fjärde kvartalet räknar finanschefen Jean Hu med att intäkterna från datacenter ökar med omkring 50 % jämfört med föregående kvartal, vilket enligt Tom's Hardware motsvarar ungefär 12,8 miljarder dollar. Samtidigt väntas intäkterna från klient- och spelsegmenten minska med över 20 %, medan segmentet för inbyggda system väntas växa med ett tvåsiffrigt procenttal.

Hon tillade att fjärde kvartalet blir det första då AMD:s AI-verksamhet inom datacenter, alltså Instinct-grafikprocessorer och racksystem, omsätter mer än företagets serverprocessorer, och det med bred marginal.

Intels siffror ger å andra sidan inte en helt rättvis jämförelsegrund, även om AMD ser ut att hamna före oavsett. Intels prognos tar nämligen hänsyn till produktionsbortfallet efter explosionen den 14 oktober vid Fab 28 i Kiryat Gat i Israel, där två arbetare omkom och fabriken tvingades hålla stängt i omkring två veckor.

”Vår prognos inkluderar en påverkan på intäkterna på ungefär 300 miljoner dollar”, sade finanschefen Dave Zinsner till analytiker enligt Calcalist. Nästan hela bortfallet gäller serverprodukter tillverkade med 10 nm-teknik.

Om vi lägger tillbaka dessa 300 miljoner dollar till den övre delen av Intels prognos hamnar företaget på 16,3 miljarder dollar, fortfarande under den nedre gränsen för AMD:s uppskattade omsättning.

Det verkar dock inte som att AMD förväntades gå om Intel så här tidigt. Wall Street räknade med omkring 17,05 miljarder dollar i omsättning för Intel, enligt Futurum, och omkring 16,2 miljarder dollar för AMD, enligt Opening Bell Daily.

Så sent som i april pekade analytikernas samlade prognoser på att AMD skulle gå om Intel i omsättning först under 2027. AMD:s utveckling verkar alltså ha gått betydligt snabbare än analytikerna räknat med, vilket har bidragit till att aktien stigit med över 100 % sedan årsskiftet, trots den senaste tidens kraftiga nedgång inom AI-sektorn.

Det handlar dock om en milstolpe för omsättningen, inte för försäljningsvolymen. Intel levererar fortfarande majoriteten av alla x86-processorer och hade en marknadsandel på 65,9 % under andra kvartalet 2026, enligt siffror från Mercury Research som HotHardware rapporterat om.

AMD:s omsättning omfattar dessutom verksamheter där Intel inte är aktivt i motsvarande omfattning, från inbyggda kretsar med ursprung i Xilinx och konsolprocessorer till framför allt Instinct-acceleratorer. Det gör en direkt jämförelse mellan företagen något missvisande, särskilt eftersom AMD nu drar nytta av AI-boomen i en omfattning som Intel för närvarande inte kan matcha.

AMD:s datacentersegment har visserligen omsatt mer än Intels motsvarande verksamhet tidigare. TechRadar Pro rapporterade om det första sådana kvartalet under tredje kvartalet 2024, då AMD:s 3,5 miljarder dollar precis överträffade Intels 3,3 miljarder dollar. Den senaste tidens explosionsartade intäktstillväxt har dock gett AMD vad som ser ut att vara ett närmast ointagligt försprång på kort sikt.

Under tredje kvartalet 2026 omsatte AMD:s datacentersegment 8,5 miljarder dollar, jämfört med 7,3 miljarder dollar för Intels Data Center and AI-verksamhet.

Men när grafikprocessorerna nu väntas gå om Epyc inom AMD under det här kvartalet beror det totala skiftet mer på en marknad där Intel knappt har etablerat sig än på den traditionella processorkonkurrens som länge definierat rivaliteten.

Intels egen datacenteraccelerator, GPU D-serien som tidigare hade kodnamnet Crescent Island, har ännu inte lanserats.

Andra faktorer

Det vore också ett misstag att tolka Intels prognos som ett tecken på att kunderna överger företaget. Intels omsättning ökade med 21 % under tredje kvartalet och datacenterverksamheten växte med 78 %. VD:n Lip-Bu Tan sade att den omedelbara prioriteringen är att ”frigöra ytterligare leveranskapacitet för att möta den enorma efterfrågan på vår Xeon-familj”.

En del av Intels problem handlar om produktionskapacitet, samtidigt som en svagare PC-marknad påverkar båda företagen. AMD räknar med att antalet levererade PC-enheter kommer att minska med en tvåsiffrig procentsats under 2027.

AMD:s VD Lisa Su var också tydlig med att företaget inte kan tillverka allt som det skulle kunna sälja.

”Det stämmer att efterfrågan är större än utbudet”, sade hon till analytiker.

Prognosen för fjärde kvartalet bygger på att datacenterförsäljningen ökar med omkring 50 % jämfört med föregående kvartal, där en stor del av tillväxten väntas komma från en rackplattform som började generera intäkter först under det senaste kvartalet.

Den snabba uppskalningen har dock ett pris. Lagervärdet ökade med omkring 3 miljarder dollar till 11,5 miljarder dollar, samtidigt som det fria kassaflödet var relativt blygsamma 554 miljoner dollar.

AMD största AI-avtal innehåller dessutom teckningsoptioner för kunderna, vilket resulterade i en kostnad på 1,1 miljarder dollar under tredje kvartalet som inte påverkade kassaflödet. Företaget räknar med att denna kostnad kommer att öka.

Samtidigt är intäkterna koncentrerade till ett fåtal ledande AI-laboratorier och stora molnleverantörer, medan oron för cirkulär finansiering fortsätter att växa.

AMD räknar nu med att datacenterförsäljningen kommer att stå för över 80 % av omsättningen under 2027 och att intäkterna från serverprocessorer kommer att fördubblas.

För att lyckas med detta är företaget beroende av partners som HPE, som blev den första stora OEM-tillverkaren att ställa sig bakom Helios och senare meddelade att Vultr kommer att driftsätta de första Helios-systemen som HPE bygger.

Det är också beroende av den extra kapacitet som Su har utlovat för 2027, och som enligt TechRadars tidigare rapportering främst är avsedd för AI snarare än konsumentkretsar.

Om båda företagen når sina prognoser kommer AMD alltså att ha omsatt mer än Intel för första gången någonsin.

Men den verkligt intressanta utvecklingen handlar om var pengarna kommer ifrån. Det är inte fråga om en avgörande seger i det gamla processorkriget, utan om ett skifte där allt större delar av branschens intäkter kommer från AI-acceleratorer och racksystem som nu fyller världens datacenter.

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