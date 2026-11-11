For første gang nogensinde ventes AMD at overhale Intel i omsætning – AI-boomet driver salget

AMD forventer en omsætning på omkring 17 milliarder dollar (ca. 114 milliarder kroner) i fjerde kvartal 2026, mens Intel venter 15–16 milliarder dollar (ca. 100–107 milliarder kroner). Det vil være første gang, AMD bliver det største af de to selskaber målt på omsætning.

Omsætningen i datacentersegmentet blev næsten fordoblet til 8,5 milliarder dollar i tredje kvartal, da leverancerne af Instinct MI455X-grafikprocessorerne og Helios-racksystemerne kom i gang.

Forspringet gælder omsætning og ikke salgsvolumen. Intel leverer stadig omkring to tredjedele af alle x86-processorer, og internt hos AMD ventes AI-acceleratorer at overhale Epyc i salg i dette kvartal.

AMD har fortalt investorerne, at selskabet forventer en omsætning på omkring 17 milliarder dollar (ca. 114 milliarder kroner) i fjerde kvartal 2026, plus/minus 3 %.

Holder prognosen, bliver det første gang i de to selskabers lange rivalisering, at AMD omsætter for mere end Intel i et enkelt kvartal.

AMD’s prognose kommer i kølvandet på et rekordstærkt tredje kvartal, hvor omsætningen steg 45 % i forhold til året før til 13,4 milliarder dollar. Intel, der fremlagde sine egne tal en uge tidligere, har samtidig anslået en omsætning på mellem 15 og 16 milliarder dollar for samme tremånedersperiode.

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Det handler om omsætning, ikke volumen – og datacentrene trækker læsset

Tager man udgangspunkt i midtpunktet af begge selskabers prognoser, og forudsat at de holder, står AMD til at omsætte for omkring 1,5 milliarder dollar mere end sin traditionelle rival på processormarkedet.

En stor del af forklaringen er AMD’s succes i datacentersektoren. Omsætningen fra datacentersegmentet steg 97 % til rekordhøje 8,5 milliarder dollar. Det svarer til 64 % af den samlede omsætning, op fra 47 % året før. Samtidig steg segmentets driftsmargin til 34 %.

AMD-topchef Lisa Su fortalte, at tredje kvartal markerede starten på de indtægtsgivende leverancer af selskabets Instinct MI455X-acceleratorer og Helios-racksystemer. I samme periode begyndte Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI og Oracle at tage deres første racksystemer i brug.

Leverancer af Venice-processorerne i Epyc-serien, der er baseret på 2 nm-teknologi, begyndte også at bidrage til omsætningen. Som TechRadar Pro rapporterede, da nyheden blev annonceret, er hele Venice-serien dog først planlagt til at blive lanceret i 2027. Det tyder på, at der er plads til yderligere vækst, forudsat at efterspørgslen holder sig stærk.

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Resultaterne for AMD’s øvrige forretningsområder var dog blandede. Omsætningen fra klientsegmentet steg 7 % til 2,9 milliarder dollar, mens gamingsegmentet faldt 40 % til 773 millioner dollar. Det skyldtes primært lavere salg af chips til spillekonsoller. Til gengæld voksede segmentet for indlejrede systemer 29 % til 1,1 milliarder dollar.

For fjerde kvartal forventer finansdirektør Jean Hu, at omsætningen fra datacentre stiger med omkring 50 % i forhold til kvartalet før. Ifølge Tom’s Hardware svarer det til omkring 12,8 milliarder dollar. Samtidig ventes omsætningen fra klient- og gamingsegmenterne at falde med mere end 20 %, mens segmentet for indlejrede systemer forventes at vokse med en tocifret procentsats.

Hun tilføjede, at fjerde kvartal bliver første gang, AMD’s AI-relaterede datacenterforretning, der omfatter Instinct-GPU’er og racksystemer, omsætter for mere end selskabets serverprocessorer, og det med en klar margin.

Intels tal giver dog ikke et helt fair sammenligningsgrundlag, selv om AMD ser ud til at komme bedst ud under alle omstændigheder. Intels prognose tager højde for produktionstab efter en eksplosion den 14. oktober på fabrikken “Fab 28” i Kiryat Gat i Israel. Ulykken kostede to arbejdere livet og tvang anlægget til at lukke i cirka to uger.

"Vores prognose indeholder en omsætningspåvirkning på omkring 300 millioner dollar", sagde finansdirektør Dave Zinsner til analytikerne, ifølge Calcalist. Næsten hele bortfaldet vedrører serverprodukter fremstillet med 10 nm-teknologi.

Lægger man de 300 millioner dollar oven i den øvre del af Intels prognose, lander selskabet på 16,3 milliarder dollar. Det er stadig under det laveste skøn for AMD’s omsætning.

Wall Street havde dog ikke ventet, at AMD ville overhale Intel så tidligt. Ifølge Futurum skønnede Wall Street Intels omsætning til omkring 17,05 milliarder dollar, mens Opening Bell Daily anslog AMD’s omsætning til omkring 16,2 milliarder dollar.

Så sent som i april var analytikerne enige om, at AMD først ville overhale Intel i omsætning i 2027. AMD’s fremgang er altså gået markant hurtigere, end analytikerne forudsagde, og det har været med til at sende aktien mere end 100 % op siden årsskiftet – trods det seneste kraftige fald i AI-sektoren.

Denne milepæl vedrører dog omsætning, ikke salgsmængde. Intel leverer fortsat størstedelen af alle x86-processorer med en markedsandel på 65,9 % i andet kvartal 2026, ifølge tal fra Mercury Research (citeret af HotHardware).

AMD’s omsætning omfatter forretningsområder, hvor Intel har en langt mindre tilstedeværelse – alt fra indlejrede chips fra det tidligere Xilinx og processorer til spilkonsoller til – måske vigtigst af alt – Instinct-acceleratorer. Det gør en direkte sammenligning af de to selskaber noget misvisende, især da AMD i øjeblikket drager fordel af AI-boomet i et omfang, som Intel ikke kan matche.

AMD’s datacentersegment har dog tidligere omsat for mere end Intels tilsvarende division. TechRadar Pro skrev om det første tilfælde af dette i tredje kvartal 2024, da AMD’s 3,5 milliarder dollar lige akkurat overgik Intels 3,3 milliarder dollar. Den seneste eksplosive vækst har dog givet AMD et forspring, som Intel næppe kan indhente på kort sigt. I tredje kvartal 2026 genererede AMD’s datacentersegment en omsætning på 8,5 milliarder dollar, sammenlignet med 3,3 milliarder dollar for Intels aktiviteter inden for datacentre og AI.

AMD venter, at selskabets grafikprocessorer overhaler Epyc-serien i dette kvartal. Skiftet skyldes altså i høj grad et marked, hvor Intel knap har fået fodfæste, og ikke den klassiske processorkamp, der længe har præget rivaliseringen.

Intels egen datacenteraccelerator – D-serien, tidligere kendt under kodenavnet “Crescent Island” – er endnu ikke lanceret.

Andre faktorer

Det ville også være forkert at tolke Intels prognose som et tegn på, at kunderne vender selskabet ryggen. Intels omsætning steg 21 % i tredje kvartal, og datacenterforretningen voksede med 78 %. Topchef Lip-Bu Tan sagde, at den umiddelbare prioritet er at “frigøre yderligere produktionskapacitet for at imødekomme den enorme efterspørgsel efter vores Xeon-familie.”

En del af Intels udfordring handler om produktionskapacitet, mens et svagere pc-marked rammer begge selskaber. AMD forventer, at antallet af leverede pc’er falder med en tocifret procentsats frem mod 2027.

AMD-topchef Lisa Su gjorde det også klart, at selskabet ikke kan producere alt det, det potentielt kunne have solgt.

“Det er rigtigt, at efterspørgslen overstiger udbuddet,” sagde hun til analytikerne.

Prognosen for fjerde kvartal bygger på, at salget til datacentre stiger med omkring 50 % i forhold til kvartalet før. En stor del af væksten ventes at komme fra en rackplatform, der først begyndte at give indtægter i det seneste kvartal.

Den hurtige opskalering har dog en pris. Værdien af varelageret steg med omkring 3 milliarder dollar til 11,5 milliarder dollar, mens det frie cashflow forblev relativt beskedent på 554 millioner dollar.

Desuden indeholder AMD’s største AI-aftaler optioner til kunderne. Det medførte en omkostning på 1,1 milliarder dollar i tredje kvartal, men udgiften påvirkede ikke cashflowet. Selskabet forventer, at omkostningen vil stige. Samtidig er omsætningen koncentreret hos nogle få førende AI-virksomheder og store cloududbydere, mens bekymringerne om såkaldt “cirkulær finansiering” fortsat vokser.

AMD forventer nu, at salget til datacentre vil udgøre over 80 % af selskabets omsætning i 2027, og at omsætningen fra serverprocessorer bliver fordoblet.

For at nå dertil er selskabet afhængigt af partnere som HPE – den første store udstyrsproducent (OEM), der støttede Helios. Det blev senere meddelt, at Vultr ville tage de første Helios-systemer, bygget af HPE, i brug.

Virksomheden er også afhængig af den ekstra kapacitet, som Su har lovet til 2027 – en kapacitet, der ifølge tidligere rapporter fra TechRadar primært er tiltænkt AI-formål snarere end chips til forbrugermarkedet.

Det interessante er dog, hvor pengene kommer fra. Der er ikke tale om en afgørende sejr i de traditionelle processorkrige, men snarere en forskydning, hvor en stadig større andel af branchens indtægter stammer fra AI-acceleratorer og racksystemer, som nu fylder datacentre over hele verden.