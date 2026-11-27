Har du længe overvejet at skifte det gamle fladskærms-tv ud, er Black Friday et oplagt tidspunkt at slå til. Hos TechRadar tester vi masser af tv hvert år, og vores eksperter har styr på, hvilke modeller der faktisk er pengene værd.

Vi har gennemgået årets Black Friday-udsalg og fundet de bedste tilbud på tv i tre kategorier: mellemklasse, budget og premium. Vi har tjekket prishistorikken på alle modellerne, så rabatterne herunder er regnet ud fra den laveste pris, tv'et har haft siden slutningen af august, og ikke ud fra en oppustet førpris.

Vores foretrukne tilbud lige nu er LG G6 i 65 tommer, der koster 14.999 kroner hos Komplett. Det er TechRadars bedste premium-OLED, og prisen ligger 3.000 kroner under den laveste pris før udsalget. I oktober kostede det 23.999 kroner.

Har du et mindre budget, er Samsung QN90F i 50 tommer et godt bud. Det er vores bedste tv til sport, og lige nu koster det 5.555 kroner hos Bilka. Herunder har vi samlet alle vores favoritter fra årets Black Friday-udsalg.

Black Friday – hurtigt overblik over tilbud på tv

Samsung Micro RGB R95H 75": nu 19.999 kr. hos HiFi Klubben

R95H er Samsungs topmodel med den nye Micro RGB-teknologi, hvor mikroskopiske røde, grønne og blå lyskilder erstatter den traditionelle bagbelysning. I vores test roste vi den flotte billedkvalitet med stærk kontrast og kraftige farver og de mange fordele for gamere. Du sparer 7.000 kroner i forhold til den laveste pris før Black Friday, og det er den laveste pris, vi har set på modellen.

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Billigste mellemklasse-tv

Du sparer 36% Var 12.999 kr. nu 8.333 kr. hos samsung.com Samsung The Frame 65" (2026): nu 8.333 kr. hos Samsung Samsung The Frame ligner et indrammet maleri, når det er slukket, og den matte skærm holder genskin nede, så både kunst og 4K-film står skarpt, selv i lyse rum. I Art Mode kan du vise kunstværker eller dine egne fotos på væggen. Prisen er 4.666 kroner lavere end den laveste pris, vi har set på 2026-modellen før Black Friday. Read more Read less ▼

Billigste budget-tv

Du sparer 24% Var 6.999 kr. nu 5.333 kr. hos samsung.com Samsung Neo QLED QN82H 55": nu 5.333 kr. hos Samsung Neo QLED med mini-LED-bagbelysning giver stærk kontrast og levende farver i 4K, og Samsungs AI-processor opskalerer alt fra flow-tv til streaming. Det er et solidt allround-tv til film, sport og spil, og prisen er 1.666 kroner lavere end den laveste pris, vi har set før udsalget. Read more Read less ▼

Du sparer 15% Var 4.699 kr. nu 3.999 kr. hos hifiklubben.dk Samsung M80H 55": nu 3.999 kr. hos HiFi Klubben Et 55-tommer tv med mini-LED til under 4.000 kroner er svært at slå. Mini-LED giver bedre kontrast og højere lysstyrke end et almindeligt LED-tv, og du får 4K, HDR, 144 Hz og Samsungs Tizen-platform med alle de store streamingtjenester. Du sparer 700 kroner i forhold til den laveste pris før Black Friday. Read more Read less ▼

Billigste premium-tv

Du sparer 26% Var 26.999 kr. nu 19.999 kr. hos hifiklubben.dk Samsung Micro RGB R95H 75": nu 19.999 kr. hos HiFi Klubben R95H er Samsungs topmodel med den nye Micro RGB-teknologi, hvor mikroskopiske røde, grønne og blå lyskilder erstatter den traditionelle bagbelysning. Det skal give meget præcise farver og høj lysstyrke. Du sparer 7.000 kroner i forhold til den laveste pris før Black Friday, og det er den laveste pris, vi har set på modellen. Read more Read less ▼