Kæmpe rabat på Black Friday: Spar op til 7.000 kroner på fladskærme fra Samsung, LG, Sony og TCL
Vi har tjekket prishistorikken og fundet de bedste tv-tilbud fra Black Friday, fra billige mini-LED-tv til premium-OLED fra LG, Samsung og Sony.
Har du længe overvejet at skifte det gamle fladskærms-tv ud, er Black Friday et oplagt tidspunkt at slå til. Hos TechRadar tester vi masser af tv hvert år, og vores eksperter har styr på, hvilke modeller der faktisk er pengene værd.
Vi har gennemgået årets Black Friday-udsalg og fundet de bedste tilbud på tv i tre kategorier: mellemklasse, budget og premium. Vi har tjekket prishistorikken på alle modellerne, så rabatterne herunder er regnet ud fra den laveste pris, tv'et har haft siden slutningen af august, og ikke ud fra en oppustet førpris.
Vores foretrukne tilbud lige nu er LG G6 i 65 tommer, der koster 14.999 kroner hos Komplett. Det er TechRadars bedste premium-OLED, og prisen ligger 3.000 kroner under den laveste pris før udsalget. I oktober kostede det 23.999 kroner.
Har du et mindre budget, er Samsung QN90F i 50 tommer et godt bud. Det er vores bedste tv til sport, og lige nu koster det 5.555 kroner hos Bilka. Herunder har vi samlet alle vores favoritter fra årets Black Friday-udsalg.
Black Friday – hurtigt overblik over tilbud på tv
- Samsung Micro RGB R95H 75": nu 19.999 kr. hos HiFi Klubben
- R95H er Samsungs topmodel med den nye Micro RGB-teknologi, hvor mikroskopiske røde, grønne og blå lyskilder erstatter den traditionelle bagbelysning. I vores test roste vi den flotte billedkvalitet med stærk kontrast og kraftige farver og de mange fordele for gamere. Du sparer 7.000 kroner i forhold til den laveste pris før Black Friday, og det er den laveste pris, vi har set på modellen.
- Læs vores anmeldelse af Samsung R95H
Billigste mellemklasse-tv
Samsung The Frame 65" (2026): nu 8.333 kr. hos Samsung
Samsung The Frame ligner et indrammet maleri, når det er slukket, og den matte skærm holder genskin nede, så både kunst og 4K-film står skarpt, selv i lyse rum. I Art Mode kan du vise kunstværker eller dine egne fotos på væggen. Prisen er 4.666 kroner lavere end den laveste pris, vi har set på 2026-modellen før Black Friday.
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Sony Bravia 8 II 55": nu 11.990 kr. hos Sony
Bravia 8 II er Sonys bedste OLED-tv, og QD-OLED-panelet giver et klart lysere billede og rigere farver end forgængeren. I vores test fik den ros for den mest imponerende billedkvalitet, Sony har leveret til dato. Du sparer 2.009 kroner i forhold til den laveste pris før udsalget.
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LG G6 55": nu 11.999 kr. hos Komplett
G6 er LGs flagskibs-OLED for 2026, og i 55 tommer får du det til en mellemklassepris. I vores test roste vi billedkvaliteten, gamingfunktionerne og den nye antirefleks-skærm, der gør det til et af de bedste OLED-tv til lyse rum. Prisen er 2.000 kroner lavere end den laveste pris før Black Friday. Bemærk, at G64-udgaven leveres med vægbeslag i stedet for fod.
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LG C6 77": nu 14.999 kr. hos Komplett
LG C6 er TechRadars bedste tv for de fleste lige nu. Det er lysere og mere præcist end C5, og med 165 Hz, fire HDMI 2.1-indgange og LGs gamingfunktioner er det også et af de bedste tv til PS5 og Xbox. Prisen er kun 1.000 kroner under den laveste pris før udsalget, men i oktober kostede 77-tommeren 24.799 kroner.
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Billigste budget-tv
Samsung QN90F 50": nu 5.555 kr. hos Bilka
QN90F er Samsungs bedste mini-LED-tv fra 2025, og det er TechRadars bedste tv til sport. Glare Free-skærmen fjerner næsten alle refleksioner, og den høje lysstyrke gør det oplagt til lyse stuer. Du sparer 2.333 kroner i forhold til den laveste pris før Black Friday.
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Samsung Neo QLED QN82H 55": nu 5.333 kr. hos Samsung
Neo QLED med mini-LED-bagbelysning giver stærk kontrast og levende farver i 4K, og Samsungs AI-processor opskalerer alt fra flow-tv til streaming. Det er et solidt allround-tv til film, sport og spil, og prisen er 1.666 kroner lavere end den laveste pris, vi har set før udsalget.
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Samsung M80H 55": nu 3.999 kr. hos HiFi Klubben
Et 55-tommer tv med mini-LED til under 4.000 kroner er svært at slå. Mini-LED giver bedre kontrast og højere lysstyrke end et almindeligt LED-tv, og du får 4K, HDR, 144 Hz og Samsungs Tizen-platform med alle de store streamingtjenester. Du sparer 700 kroner i forhold til den laveste pris før Black Friday.
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TCL C8L 85": nu 17.799 kr. hos CS Megastore
Vil du have en kæmpe skærm uden at sprænge budgettet, er TCL C8L et godt bud. Det er den europæiske udgave af TCL QM8L, som TechRadar kalder det bedste billige tv med stor skærm. SQD-mini-LED giver høj lysstyrke og stærke farver, og Google TV gør det nemt at finde dine streamingtjenester. Prisen er 3.000 kroner under den laveste pris før udsalget.
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Billigste premium-tv
Samsung Micro RGB R95H 75": nu 19.999 kr. hos HiFi Klubben
R95H er Samsungs topmodel med den nye Micro RGB-teknologi, hvor mikroskopiske røde, grønne og blå lyskilder erstatter den traditionelle bagbelysning. Det skal give meget præcise farver og høj lysstyrke. Du sparer 7.000 kroner i forhold til den laveste pris før Black Friday, og det er den laveste pris, vi har set på modellen.
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LG G6 65": nu 14.999 kr. hos Komplett
LG G6 er TechRadars bedste premium-OLED og et af de bedste tv til lyse rum. Det nye Primary RGB Tandem-panel giver markant højere lysstyrke end tidligere OLED-tv, og billedkvaliteten og gamingfunktionerne er i topklasse. Prisen er 3.000 kroner lavere end den laveste pris før udsalget, og i oktober kostede det 23.999 kroner. Bemærk, at G64-udgaven leveres med vægbeslag i stedet for fod.
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Samsung S99H 77": nu 20.666 kr. hos Samsung
S99H er Samsungs flagskibs-OLED for 2026, og i vores test kaldte vi det et af de bedste OLED-tv, vi nogensinde har testet. Glare Free-skærmen holder refleksionerne nede, og billedet er ekstremt lyst til OLED. Rabatten er beskeden i forhold til den laveste pris før udsalget, men i oktober kostede 77-tommeren 34.999 kroner.
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Samsung Micro RGB R85H 100": nu 33.333 kr. hos Komplett
Her får du et kæmpe 100-tommer tv med Samsungs nye Micro RGB-teknologi. Mikroskopiske røde, grønne og blå lyskilder skal give høj lysstyrke og meget præcise farver, og Samsung lover fuld dækning af BT.2020-farverummet. AI-processoren tilpasser billede og lyd til det, du ser, og med 144 Hz, AMD FreeSync Premium Pro og Dolby Atmos er det lige så velegnet til gaming som til film og sport.
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Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Han har beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.