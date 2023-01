Bedste billige TV i januar 2023 - Top 5 billige tv, der er bedst i test

Er du på udkig efter det bedste billige tv? Her er de tv, der giver mest for pengene lige nu.

Hvis du er på udkig efter et af de bedste billige tv'er, er du kommet til det rette sted. Vi har testet fem forskellige tv'er og vurderet elementer som funktioner, lyd- og billedkvalitet, installation og meget mere. Alle tv'er i denne test er klassificeret som billige, hvilket betyder, at hvert af de testede tv'er koster under 10.000 kr.

Et tv behøver ikke at koste en hel månedsløn for at du kan være tilfreds med den måde, det fungerer på, og være glad for dit køb. På trods af en lidt lavere pris kan den have en fremragende billedkvalitet, høj opløsning og andre vigtige funktioner, som du sætter pris på. Det handler om at prioritere, hvilke egenskaber og funktioner der er vigtige for dig.

Bedste billige TV 2023

Vi snakker ofte om de store udsalg som et godt tidspunkt at finde et nyt tv på. Men faktisk er tv-apparater en type produkt, der ret ofte bliver sat ned, også uden for udsalgs-sæsonen. Så selv om du finder store rabatter på tv, når der f.eks. er Black Friday, så kan du sagtens finde tv-skærme til rigtig gode priser på andre tidspunkter. Så tjek løbende vores artikler for at finde de mest aktuelle priser. Vi kigger nemlig efter billige priser på gode skærme hele året.

Nedenfor finder du de bedste tilbud på tv lige nu.

Bedste billige TV 2023 - topplisten lige nu

TESTVINDER: Samsung Q60B - bedst i test billigt TV Hisense U8G - bedste billige smart TV LG A2 - bedste billige OLED Philips OLED 806 - bedste billige OLED med Ambilight Panasonic JX800 - bedste brugervenlige billige TV

Samsung Q60B er bedst i test, når det gælder billige tv-apparater.

1. Samsung Q60B - bedst i test Flot billede og alle de funktioner, du kan ønske dig. Specifikationer Opløsning: 4K HDR: HDR10, HLG Panel: QLED Skærmstørrelser: 43, 50, 55, 65, 75 og 85 tommer Smart TV: Tizen Grunde til at købe + Mange funktioner + Dybe farver og fremragende farvegengivelse Grunde til at lade være - Lyd under middel - Ingen Dolby Vision

Samsung Q60B beviser, at Samsungs Qled-teknologi giver et rigtig godt billede, selv på et billigt tv. Du får meget billedkvalitet og lysstyrke for pengene, om end ikke helt i samme grad som i selskabets dyrere modeller.

I forhold til prisen er Q60B dog en vinder på alle punkter undtagen lyden, som ikke imponerer. Samtidig giver Samsungs Tizen-system dig et stort antal indbyggede funktioner, som betyder, at du næsten ikke går glip af noget.

Hisense U8GQ (Image credit: Hisense)

2. Hisense U8GQ - bedste billige smart TV Meget TV for pengene. Specifikationer Opløsning: 4K HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision Panel: Quantum LED Skærmstørrelser: 50, 55, 65 og 75 tommer Smart TV: Android TV Grunde til at købe + God billedkvalitet og stærke farver + Har både Dolby Atmos og Dolby Vision HDR Grunde til at lade være - Android TV-app'en er ret langsom - Designet er en smule kedeligt

Hisense U8GQ er et perfekt eksempel på et billigt tv, der på flere punkter klarer sig lige så godt som mange dyrere tv'er. Det er et smart Android-tv med en klar og farverig billedkvalitet. Den har en høj opløsning på 4K samt både Dolby Atmos og Dolby Vision HDR, hvilket er to store fordele. Understøttelsen af Google Assistant er implementeret uden problemer, og apps er meget nemme - både at finde og bruge.

En ting, der ikke er så godt ved Hisense U8GQ, er, at tv'et kan opfattes som lidt kedeligt og uinteressant i forhold til designet. En anden ting er, at tv med Android nogle gange har en tendens til at være langsomme i brugerfladen, og det er også tilfældet med dette tv. Men hvis du lægger vægt på billedkvalitet og en lav pris, kan du nemt se bort fra de meget få negative aspekter ved dette tv.

LG A2 er et virkelig godt og billigt OLED-tv. (Image credit: Future)

3. LG A2 - bedste billiga OLED-TV Billig og godt OLED-TV Specifikationer Opløsning: 4K HDR: HDR, HLG, Dolby Vision Skærmstørrelser: 48, 55, og 65 tommer Smart TV: WebOS Grunde til at købe + Fantastisk billedkvalitet + Nem installation Grunde til at lade være - Ingen HDMI 2.1

LG's A-modeller får ofte en lidt hård medfart i anmeldelser sammenlignet med deres dyrere modeller i B- og C-serien. Men for dem, der prioriterer den billedkvalitet, som OLED tilbyder, uden at kræve alle de nyeste hardwarefunktioner for den sags skyld, er dette et godt tilbud.

Billedkvaliteten er næsten sammenlignelig med virksomhedens dyrere skærme, mens prisen er betydeligt lavere. Selv om der mangler specifikke gaming-funktioner som HDMI 2.1, får du stadig et tv, der gør et rigtig stort indtryk på det område, hvor det tæller: billedkvalitet.

Læs vores fulde test af LG A2 (Åbner i nyt vindue)

Philips OLED 806 är en suverän billig TV med Ambilight. (Image credit: Philips)

4. Philips OLED 806 - bedste billige OLED TV med Ambilight Rigtigt godt OLED-TV med Ambilight. Specifikationer Opløsning: 4K HDR: HDR10, HLG, HDR10+ Panel: Neo QLED Skærmstørrelser: 55, 65 og 75 tommer Smart TV: Tizen Grunde til at købe + God lyd + Mange gode funktioner Grunde til at lade være - Lidt besværlig opsætning - Android TV har ikke det bedste smart-system

Mange OLED-tv ligner hinanden, men Philips OLED 806-tv'et skiller sig ud fra mængden. Brugeren får en bred vifte af funktioner og et stilfuldt nyt design. Philips OLED 806 TV er baseret på Androids nyeste smart-tv-system og har endda en indbygget Chromecast. Lydkvaliteten og lydstyrken er blevet klart forbedret i forhold til tidligere modeller af dette tv, herunder større højttalere. Billedkvaliteten er også forbedret og er nu virkelig lys og skarp.

Android TV er desværre stadig ikke det bedste smart-tv-system på markedet, for det er stadig ret langsomt - også i dette tv. Desuden er installationen en svaghed, da den er kompliceret, og du skal være meget forsigtig for ikke at gøre det forkert og få den bedst mulige visningsoplevelse. Når det er sagt, er det en rigtig god pris for et billigt OLED-tv.

Panasonic JX800 er enkelt, men er et godt og billigt tv. (Image credit: Panasonic)

5. Panasonic JX800 - bedste enkle og billige TV Godt tv, men med et lidt kedeligt Smart TV-system. Specifikationer Opløsning: 4K HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ Panel: LCD Skærmstørrelser: 40, 50, 58 og 65 tommer Smart TV: My Home Screen 5.0 Grunde til at købe + Rigtig god farvekvalitet + Stilfuldt design Grunde til at lade være - Ikke så lyst billede

Panasonic JX800 TV er et fantastisk TV med god værdi for pengene. Den har Dolby Vision, HDR10+ og HLG-understøttelse. Den har også Dolby Atmos-lyd og Filmic HCX-billedbehandling. Så det er et rigtig godt valg til både film og spil.

Farverne er virkelig klare og gør tv-oplevelsen ekstra god. Platformen for de smarte funktioner er ret grundlæggende, men fungerer godt, og den kan også tilpasses. Både Google Assistant og Amazon Alexa er indbygget. Panasonic HX800 TV'et har også et rigtig flot design, hvilket altid er et plus. Lysstyrken er ikke den bedste, og er er et begrænset udvalg af porte, men alt i alt får du et godt tv, når du køber Panasonic JX800 TV.

Gode råd og ofte stillede spørgsmål

Hvad skal jeg overveje, når jeg køber et tv Budget: Prisen er ofte en af de mest afgørende faktorer, når du skal vælge et tv. Normalt afspejler prisen tv'ets kvalitet og ydeevne - men det er ikke altid. Du kan helt sikkert finde tv-apparater, der er til at betale, men som stadig yder topkvalitet og har alle de funktioner, du sætter pris på. Størrelse og placering: Det er selvfølgelig dejligt at have et rigtig stort tv, men det passer ikke altid bedst til dig eller dit hjem. Hvis du vælger et tv, der er for stort til lokalet, kan det medføre smerter i øjne og nakke, når du ser det i længere tid. Det er muligt at finde den optimale størrelse for dig og lokalet og som udgangspunkt bør fjernsynet ikke fylde mere end ca. 40 % af dit synsfelt. Multiplicer tv'ets størrelse (i tommer) med 1,2, og gang derefter igen med 2,54 for at få afstanden fra tv'et til dig i centimeter. For eksempel: Et tv på 46 tommer er 46 x 1,2 x 2,54 = 140,2. Det skal altså placeres ca. 140 centimeter fra det sted, hvor du sidder. Opløsning: Jo højere opløsning, jo flere detaljer kan du se på billedet. I dag er 1080p (fuld HD), 4K og 8K almindeligt anvendt. Full HD betragtes som standarden i dag, mens 4K er ved at blive standarden - næsten alle tv-apparater har nu 4K. Det næste trin er 8K, hvor der i skrivende stund ikke findes mange modeller, men udvalget vokser. For at udnytte tv'ets høje opløsning skal du have adgang til kildemateriale med samme opløsning eller højere opløsning. Streamingtjenester tilbyder i dag primært nyere film og serier i 4K-opløsning. Du kan normalt søge efter 4K i tjenesten for at se hele udvalget. Mange tv'er kan også opskalere og billedbehandle Full HD-film til en 4K-lignende opløsning.

Læs mere...